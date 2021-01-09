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Новости Бюджет-2021
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По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров

По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров заявил, что Верховная Рада нарушила законодательство, когда принимала бюджет Украины на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой врач может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть. Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто " – сказал он.

Тодуров отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение зарплаты медикам на 9%.

"А инфляция предусмотрена на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю", – добавил врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В госбюджете заложено увеличение зарплат медработникам на 30%, - Минфин

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено финансирование Минздрава на уровне 159 189 000 000 грн. По сравнению с первым чтением эта цифра выросла на 3 900 000 000 грн. Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, предложения ведомства не учли.

"Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение это не означает минимально достаточного" – объяснял он.

бюджет (4839) медицина (2527) Тодуров Борис (25)


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Топ комментарии
+18
Супрун требовала от удельных "князьков" от медицины перестать барыжить на материалах и лекарствах, выделяемых на больных за счет государства. Тодуров с Богомолец упирались как могли.
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09.01.2021 15:56 Ответить
+16
Кстати, напомню для забывчивых. Тодуров -- это один из тех, кто орал "только не Супрун, только не Порошенко". Теперь плачится.
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09.01.2021 15:53 Ответить
+12
У тодурова было больше всего претензий к Супрун. Уж сейчас он может быть довольным: в медицину пришла та же гоп-компания, что была при Богатырёвой. Снова процветает взяточничество и откат при гос.закупках.
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09.01.2021 15:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Очередная "победа" клоунов. Что-то их "победы" в последнее время посыпались, как из рога изобилия.
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09.01.2021 15:52 Ответить
Час повільно рухається до виборів ,лохторат треба готувати до "чесних2 виборів !!!)))
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09.01.2021 16:00 Ответить
Без денег тебе сейчас даже палец не забинтуют.
Объясните, куда пойдут эти 160 млрд? На что??
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09.01.2021 15:52 Ответить
На фарммафию и зеленым по карманам.

По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров - Цензор.НЕТ 1758
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09.01.2021 15:54 Ответить
Кстати, напомню для забывчивых. Тодуров -- это один из тех, кто орал "только не Супрун, только не Порошенко". Теперь плачится.
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09.01.2021 15:53 Ответить
Супрун требовала от удельных "князьков" от медицины перестать барыжить на материалах и лекарствах, выделяемых на больных за счет государства. Тодуров с Богомолец упирались как могли.
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09.01.2021 15:56 Ответить
Особенно по сердечным дел мастерам прошлась. Они все и их жены ФОПы Все операции через их родственников и друзей идут. Частично медикаменты из больниц продают частично покупают. У меня товарищ кардиохирург ? Миллионер
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09.01.2021 16:35 Ответить
Тодуров живет как недоделанный олигарх. И тут Супрун такую кормушку рубала. Институт государственный, лечение оплачено государством, материалы и медикаменты дало государство, а операции платные и деньги в карман Тодурова и приближенных. А как он воевал против передачи стентов по областям.
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09.01.2021 18:52 Ответить
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 3931
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09.01.2021 16:57 Ответить
Кому и какие схемы обрубила Супрун
https://magazine.nv.ua/journal/3339-journal-no-05/komu-i-kakie-skhemy-obrubila-suprun.html
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09.01.2021 16:04 Ответить
Тодуров пусть сначала вспомнит как Крысин у него в детском отделении кардиологии прятался и это при том что туда стояла очередь из пациентов!
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09.01.2021 20:04 Ответить
Та да. Было и такое. За бабло он и Яныка бы хворым сделал. Гнида, которая сильно любит бабки.
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09.01.2021 20:09 Ответить
У тодурова было больше всего претензий к Супрун. Уж сейчас он может быть довольным: в медицину пришла та же гоп-компания, что была при Богатырёвой. Снова процветает взяточничество и откат при гос.закупках.
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09.01.2021 15:56 Ответить
Так Степанов и есть ставленник фарммафии, вернее один из.
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09.01.2021 16:02 Ответить
В бюджеті нема грошей,на ГПУ,ОП,ВРУ,КМУ,НГ та т.п. гроши є ,а на мед.,пед, та таке інше нема !!!)))
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09.01.2021 15:57 Ответить
Розвиток України , за кремлівським сценарієм триває та прогресує !!!)))
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09.01.2021 15:59 Ответить
ну... у нас на отдельные статьи Конституции положили медиатр для рояля, а тут какой-то закон...
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09.01.2021 15:59 Ответить
тодуров не в тємє. любой врач можєт только подать, а виграє тільки бандіт ахмєтов.
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09.01.2021 16:01 Ответить
Будь-який громадянин має право мати право !!!)))
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09.01.2021 16:03 Ответить
"любой врач может подать в суд на Верховную Раду - и выиграть"

Что выиграть?
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09.01.2021 16:03 Ответить
Редкостная мразь этот тудоров...
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09.01.2021 16:23 Ответить
Весна прийде - саджати будете. (с)
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09.01.2021 16:31 Ответить
Осел стране дорого обходится. Не до врачей
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09.01.2021 16:31 Ответить
Це той, хто в себе в клініці виховував медперсонал як треба ховати тітушок та спілкуватися з активістами?
Мало грошей ригівському вилупку?
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09.01.2021 16:36 Ответить
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 4911
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09.01.2021 17:00 Ответить
тодуров же агітував за Зе.
тепер хоче нам медвечука підсунути?
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09.01.2021 17:02 Ответить
Многоходовочка. Но даже говно иногда говорит правду, когда нужно обосрать другое говно.
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09.01.2021 17:10 Ответить
Ну вот, а зелешмоньки говорили что Супрун это доктор смерть. А кто-же тогда украинофобное монобольшинство и Зелибоба со своими людьми на ключевых должностях в правительстве?
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09.01.2021 17:08 Ответить
НУ ТАК ДАВАЙ !!!
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09.01.2021 17:11 Ответить
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 3964
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09.01.2021 17:18 Ответить
В 2016-м тодуров задекларировал 174 тыс гривен зарплаты, и 11 млн грн сбережений. Еще кому-то нужны доказательства, что эта тварь грабит людей?!
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09.01.2021 17:19 Ответить
еще на дворец его посмотрите... и поймете, где коррупцийное бабло спрятал...
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09.01.2021 23:57 Ответить
По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров -- а на тот нарид что голосовал за тех кто сидит в верховной рады, можно подать в суд и выиграть ? 😂😂😂😂
То есть любой врач теперь может подать в суд на то как он голосовал ? 😂😂😂😂

Было действия у нарида Украины ? То есть голосование ? Теперь последствия для того самого нарида ? Кто этому нариду сегодня виноват ? Кто , если не он сам своим голосованием ? 🤗🤗🤗
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09.01.2021 17:27 Ответить
Выдели на медицину из своих взяток и поборов и будет 5%... а не занимаешься фарисейством...
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09.01.2021 17:32 Ответить
А согласно какому закону не менее 5% ?
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09.01.2021 17:44 Ответить
Згідно із законом на медицину не може бути виділено менше 5%, а сьогодні виділяють 4%. Будь-який лікар може подати на Раду до суду і виграти, - Тодуров - Цензор.НЕТ 6465
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09.01.2021 17:47 Ответить
Вони ще вивчають мову, потім буде арифметика ( окрім особистої зарплатні ), бюджет для них іншомовне, незрозуміло.
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09.01.2021 18:04 Ответить
Тодуров - чмо і корупціонер, продавав стенти, закуплені за державною програмою. Його місце - тюрма. ******, мені стент після інфаркту запропонував , який мав ставити безкоштовно, за 70 тис + реабілітація. Немає грошей - здохни. Тому думка цього негідника нічого не варта.
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09.01.2021 18:32 Ответить
А во сколько обойдется простому врачу подача жалобы в суды Украины?Озвучте пожалуста,и чем ему эта жалоба аукнется?
А знаете за что я получил год условного?Так это за то что вмазал сынку прокурора.А причина была как всегда ментовская,почему не вызывали тогда еще милицию.А ответ что пока мы махались небыло времени искать телефонный аппарат никого даже неинтересовал. Во всех ******* МИЛИЦИИ и ПОЛИЦИИ есть одна отмазка,нас поздно вызвали и как всегда виновен тот кто вызвал их но позно.
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09.01.2021 18:46 Ответить
зелох надеется что мвф опять его спасет, а как посылал его в опу...
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09.01.2021 18:53 Ответить
Так Тодуров сознательно топил за Зеленых. За шо боролся, на то и напоролся. Жаль только порядочных врачей.
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09.01.2021 19:00 Ответить
Серед лікарів хіба є порядочныє...?)))
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09.01.2021 19:34 Ответить
Это тот Тодуров, который бабло собирал с пациентов?
Всё маловато будет?
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09.01.2021 19:00 Ответить
Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров

===
Только врач? А, то дуров?
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09.01.2021 19:06 Ответить
"любой врач..." а самому слабо? подай иск и выиграй дело.... подстрекать могут только провокаторы и подонки.
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09.01.2021 23:59 Ответить
 
 