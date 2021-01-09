По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров

Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров заявил, что Верховная Рада нарушила законодательство, когда принимала бюджет Украины на 2021 год.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "ГОРДОН".

"Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой врач может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть. Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто " – сказал он.

Тодуров отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение зарплаты медикам на 9%.

"А инфляция предусмотрена на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю", – добавил врач.

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Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено финансирование Минздрава на уровне 159 189 000 000 грн. По сравнению с первым чтением эта цифра выросла на 3 900 000 000 грн. Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, предложения ведомства не учли.

"Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение это не означает минимально достаточного" – объяснял он.