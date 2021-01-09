По закону на медицину не может быть выделено менее 5%, а сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать на Раду в суд и выиграть, - Тодуров
Украинский кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис Тодуров заявил, что Верховная Рада нарушила законодательство, когда принимала бюджет Украины на 2021 год.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "ГОРДОН".
"Если отложить все эмоции, есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. А сегодня выделяют 4%. Это нарушение закона. Сегодня любой врач может подать в суд на Верховную Раду – и выиграть. Нельзя жить в государстве, где Верховная Рада нарушает закон. Аморально просто " – сказал он.
Тодуров отметил, что в бюджете на 2021 год предусмотрели повышение зарплаты медикам на 9%.
"А инфляция предусмотрена на уровне 7,5%, если вы знаете. То есть повышения зарплаты медикам не будет вообще – остается 1,5%. Это насмешка. Даже не знаю, как назвать мягче, чтобы никого не обидеть. На инфекционные больницы хватит только на первый квартал. Я не знаю, как они будут дальше. Я не понимаю", – добавил врач.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено финансирование Минздрава на уровне 159 189 000 000 грн. По сравнению с первым чтением эта цифра выросла на 3 900 000 000 грн. Однако, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, предложения ведомства не учли.
"Да, мы видим увеличение в абсолютных цифрах финансирования медицины, но увеличение это не означает минимально достаточного" – объяснял он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Объясните, куда пойдут эти 160 млрд? На что??
https://magazine.nv.ua/journal/3339-journal-no-05/komu-i-kakie-skhemy-obrubila-suprun.html
Что выиграть?
Мало грошей ригівському вилупку?
тепер хоче нам медвечука підсунути?
То есть любой врач теперь может подать в суд на то как он голосовал ? 😂😂😂😂
Было действия у нарида Украины ? То есть голосование ? Теперь последствия для того самого нарида ? Кто этому нариду сегодня виноват ? Кто , если не он сам своим голосованием ? 🤗🤗🤗
А знаете за что я получил год условного?Так это за то что вмазал сынку прокурора.А причина была как всегда ментовская,почему не вызывали тогда еще милицию.А ответ что пока мы махались небыло времени искать телефонный аппарат никого даже неинтересовал. Во всех ******* МИЛИЦИИ и ПОЛИЦИИ есть одна отмазка,нас поздно вызвали и как всегда виновен тот кто вызвал их но позно.
Всё маловато будет?
===
Только врач? А, то дуров?