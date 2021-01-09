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На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Украины не было, - МИД

На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Украины не было, - МИД

По предварительной информации, на борту разбившегося в Индонезии самолета рейса SJ182 не было граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власти Индонезии подтвердили авиакатастрофу Boeing 737. Посольство проверяет наличие граждан Украины среди пассажиров. ВИДЕО

Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.

На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Украины не было, - МИД 01

авиакатастрофа (1725) Индонезия (140) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+5
Только что стукнула мысль в голову, - а наш "найвеличніший" не там сейчас отдыхает? У него в Карпатах как стартовая площадка для перемещения на Ближний Восток или в Африку, а может, и на Суматру. За наши-то денежки чего не попутешествовать?!! Только вот людям там сплошные убытки после его посещений...То стихийное бедствие, то катастрофа, то кто-то умрет... Короче, БЕДОНОСЕЦ!
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09.01.2021 16:59 Ответить
+3
ублюдки не снимут рекламный гундосик
На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС - Цензор.НЕТ 322
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09.01.2021 17:22 Ответить
+2
Є надія що московити були...
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09.01.2021 16:22 Ответить
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Є надія що московити були...
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09.01.2021 16:22 Ответить
Как Бубочка где-то отдыхает - так и авиакатастофа. Потому что он отдыхает практически всегда.
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09.01.2021 16:28 Ответить
Только что стукнула мысль в голову, - а наш "найвеличніший" не там сейчас отдыхает? У него в Карпатах как стартовая площадка для перемещения на Ближний Восток или в Африку, а может, и на Суматру. За наши-то денежки чего не попутешествовать?!! Только вот людям там сплошные убытки после его посещений...То стихийное бедствие, то катастрофа, то кто-то умрет... Короче, БЕДОНОСЕЦ!
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09.01.2021 16:59 Ответить
він особистим літаком переміщується.
не бомж же якийсь..
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09.01.2021 17:13 Ответить
Ну як же, а хто рік тому літав на чартері з кацапем Ястржембськім!? ✈️
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09.01.2021 17:55 Ответить
Повезло Индонезии, иначе зелупа бы их засудил как Иран за самолет МАУ.
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09.01.2021 17:20 Ответить
после таких репараций и санкций Иран может и не выкарабкаться
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09.01.2021 18:40 Ответить
ублюдки не снимут рекламный гундосик
На борту літака, що розбився в Індонезії, громадян України не було, - МЗС - Цензор.НЕТ 322
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09.01.2021 17:22 Ответить
хоч десь наших заробітчан нема.
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09.01.2021 17:27 Ответить
Дякувати БОГУ !!!
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09.01.2021 17:46 Ответить
Співчуття родинам загиблих.
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09.01.2021 18:37 Ответить
на борту летела оманская шлюха...пока скрывают...ленка уже в черном...
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09.01.2021 20:48 Ответить
 
 