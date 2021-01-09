На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Украины не было, - МИД

По предварительной информации, на борту разбившегося в Индонезии самолета рейса SJ182 не было граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - написал он.

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Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.

Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.