На борту разбившегося в Индонезии самолета граждан Украины не было, - МИД
По предварительной информации, на борту разбившегося в Индонезии самолета рейса SJ182 не было граждан Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter.
"По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты", - написал он.
Напомним, 9 января стало известно, что с самолетом рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air потеряли связь авиадиспетчеры в Индонезии вскоре после вылета лайнера из столицы страны Джакарты.
Речь идет о самолете серии Boeing 737-500.
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не бомж же якийсь..