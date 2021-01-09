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Гриценко дал совет Зеленскому после слов о Конгрессе США: Не говорите, лучше действуйте

Гриценко дал совет Зеленскому после слов о Конгрессе США: Не говорите, лучше действуйте

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко прокомментировал фразу президента Владимира Зеленского о том, что Конгресс США является "старейшим и крупнейшим демократическим учреждением в мире".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"При всем уважении к Америке, но в Европе куча стран имеют на много сотен лет более длинную историю парламентаризма и демократии. Мы с Вами это знаем из курса истории, а Зеленский и все его ермаки на Банковой - не знают? Имея к тому же университетские дипломы по международным отношениям", - написал Гриценко.

Он отметил, что сладкими словами власть ничего не добьется, а словам Зеленского за границей уже не верят, но ждут действий.

"Поэтому не говорите, тем более глупостей, лучше эффективно действуйте", - подытожил Гриценко

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Гриценко дал совет Зеленскому после слов о Конгрессе США: Не говорите, лучше действуйте 01

Гриценко Анатолий (1408) Зеленский Владимир (20883) Конгресс США (1243)


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Топ комментарии
+55
Гриценко высмеял Зеленского из-за слов о Конгрессе США: Не говорите, лучше действуйте - Цензор.НЕТ 8003
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09.01.2021 16:19 Ответить
+53
Ба, Анатоль вынырнул из небытия. Чувствует "настоящий полковник" что скоро выборы, приближается косовица. Нужно себя подороже предложить олигархам, авось снова купят.
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09.01.2021 16:13 Ответить
+30
Боюсь предположить,что будет,если дегенерат начнет действовать,пусть лучше говорит...
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09.01.2021 16:14 Ответить
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Страница 3 из 3
..хамиш .. САМ себе видаєш .. в МОРДОР
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09.01.2021 18:05 Ответить
ти перше почало, так , що .....
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09.01.2021 18:06 Ответить
А карышневае гуано выбачиласся.
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09.01.2021 18:37 Ответить
Мені твій медведчук не цікавий
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09.01.2021 18:42 Ответить
А хто тоді тоді цікавий, медведчуковський однопартієць? пьётр.
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10.01.2021 10:16 Ответить
Так, я за Порошенка.
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10.01.2021 10:27 Ответить
Які в минулому однопартійці (а кажуть ще хто "батько хрещенний" в політиці) така і любов до неньки.
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10.01.2021 10:29 Ответить
Живи теперішнім і майбутнім, а не минулим.
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10.01.2021 12:01 Ответить
Зло в минулому, не покаране ні в минулому, ні в теперішньому часі, в майбутньому може вилитися в катастрофу, бо те зло увірує в свою безнаказанність.
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10.01.2021 14:53 Ответить
Порошенко це зло?
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10.01.2021 15:41 Ответить
ще й до біса жадібне.
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10.01.2021 17:44 Ответить
Ви за кого?
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10.01.2021 17:52 Ответить
мову вів про зло.
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10.01.2021 17:53 Ответить
Ви за кого?
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10.01.2021 18:00 Ответить
за кого що?
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10.01.2021 18:56 Ответить
Так ано друх тваиго карышневава гуана, ано гуано парашютом у ниго подсасываить.
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10.01.2021 18:21 Ответить
..стараються фсб раша і ізраєль .. що власнке одне і теж ... редакційна ПОЛІТИКА ЦН .. чи НЄ ? .. Ю.Бутусов коментни..
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09.01.2021 17:44 Ответить
Ну що ж, Гриценко кадровий військовий, чому коли росія напала на Україну не пішов воювати?
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09.01.2021 17:54 Ответить
Убогий іди гуляй, якщо не можеш дати відповідь. Онотоль сцикун як і зєлєнський, а ти видно його лохторат?
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09.01.2021 17:59 Ответить
..... .. ... ..шо це по два рази ..такий ..покинь коментувати опохмелись відпочинь .. либонь цілком ЗМАРНів..
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09.01.2021 18:01 Ответить
Дякую за побажання, земля тобі прахом дурачок. Амінь.
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09.01.2021 18:05 Ответить
Нафоруме пишет кто угодно,причем тут Бутусов?- Модератор удаляет посты, которые противоречат правилам форума. Бутусов не модерирует, не его рработа.
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09.01.2021 18:42 Ответить
Гриценка до григоришина пришили, бо обидва прізвища починаються на "Гри"?
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09.01.2021 17:51 Ответить
А чому поряд з Мураєвим, та Бойком немає Порошенка? Без благословення Фірташа він би президентом не став.
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09.01.2021 17:52 Ответить
А ти подумай.
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09.01.2021 17:55 Ответить
Подумав. Мабуть тому, що Порошенко такий самий безнадійний, як і Зезенський. Купрій крутіший.
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09.01.2021 18:12 Ответить
Дупою ти як завжди думав.
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09.01.2021 18:14 Ответить
зебыдло ненавидит Порошенко за то,что ваша зежаба оказалась даже хуже того кацапского лайна,которое вы ,твари ,лили на Пороха)
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09.01.2021 18:44 Ответить
Михалычу нечем думать. Он просто мишет с методички
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09.01.2021 21:07 Ответить
Не ти писав,але ти вп1сявся,при згадуванн1 Пороха.Мертвечука благословення отримав?
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09.01.2021 18:20 Ответить
Гриценко дав пораду Зеленському після слів про Конгрес США: Не балакайте, краще дійте - Цензор.НЕТ 2905
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09.01.2021 19:50 Ответить
Что и требовалось доказать -Порошенко единственный независимый кандидат.
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09.01.2021 18:39 Ответить
Еще один политический труп на рисовался , для полноты ощущений надо что бы еще Мороз вылез , нули конотопская ведьма Витренко .Хотя Осел во всю пользуется еще более древними трупами , почему бы и этим зомби не по вылазить.
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09.01.2021 17:44 Ответить
У команді зелених заміна? Разумков - новий фаворит?

https://www.youtube.com/watch?v=yJXhCcPSBPI
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09.01.2021 17:57 Ответить
..тільки у ПОЖОВКЛИХ "зелених" .. мара..
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09.01.2021 18:04 Ответить
Разумков вже відійшов віж Зе і майжерік грає свою гру. Ви не знали, що всупереч проекту закону Зе Разумков подав власний проект ( щода е-декларування). Раджу вам нетільки пости на форумі читати
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09.01.2021 19:00 Ответить
Зачем нам этого младого рыга читать?
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09.01.2021 19:31 Ответить
Знаю. Та цей молодий регіонал, прихильник узкого язика та міра, назавжди залишиться для мене прокацапським колаборантом.
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09.01.2021 19:44 Ответить
Перепрацював на два пости зверху? Ох, іди на бутилку, тобто спати.
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09.01.2021 18:29 Ответить
Гриценко уже обосрался по полной, впрочем как и Юлия Тимошенко - никто за них не проголосует.
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09.01.2021 18:10 Ответить
Смотря кто в паре.
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09.01.2021 19:22 Ответить
" А краще посадіть Порошенка" сказала зрадопана гнида Аталотій Грицацуев..
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09.01.2021 18:21 Ответить
З деократичних інститутів можна пригадати і Древню Грецію з його ареопагом. Але Членограй мабуть мав на увазі найдавнішу демократію **********. Чи то пак державну політ систему засновану на демократії. То це звичайно США. Хоча хрен його зна що мало на увазі шо те зелене чмо що Аталотій Грицацуй.
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09.01.2021 18:27 Ответить
Показательно, но Платон назвал демократию - властью завистливых бедняков. А у нас, как и во Франции периода великой революции - охлократия. Соответственно так и будут рулить демагоги и популисты.
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09.01.2021 19:51 Ответить
А откуда этот хрен взялся после пяти лет молчания?Не ужели его уже выпустили из дурки?И теперь будет мутить в стране?
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09.01.2021 18:32 Ответить
Не ужели

===
ужели...
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09.01.2021 19:03 Ответить
Фігасе Зєля нічого не робить! Діру в бюджеті за рік проточив на 300 млрд. гр. Анатолю цього мало??? І це він ще нічого не робив, фактично!!! А, якщо він почне ще щось робити???
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09.01.2021 18:33 Ответить
Так ты же за это голосовал,или нет? Или ,,Абынепорох,, боком вылазит?
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09.01.2021 19:56 Ответить
...... повторно....ТРОЛІ ЦН .. на сьогодні ВСЕ .. бай...



та шото ЛАЙКІВ мало .. тищи давай .. планшетиків у жи - ди - ягнят .. завше було ..
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09.01.2021 18:33 Ответить
он свои полномочия выучить не может, а тут такие сложности... лучше он на лыжах покатается и закусит шаурмой
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09.01.2021 19:05 Ответить
Судячи з коментарів народ у нас умний-розумний.Тільки де був той розум коли аж кип"ятком пісяли -тільки не ПОРОХ.Почали потихеньку виходити з кризи,життя налагоджувалось.Так ні синиця в руках це для нас замало.Подавай нам журавля в небі.От маєте.За наші гроші нас мають і спереді і ззаду.І хто? "БАРИГА" ПОРОХ? Та ні .Кучка фіглярів.Тьху.Соромно за вас розумний народе.
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09.01.2021 19:05 Ответить
Так ти за олігархів? Що Порошенко зробив, щоб зламати олігархічну систему за 5 років. Де був розум, коли вибрали президентом олігарха, щоб він її зламав? Бджоли проти меду?
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09.01.2021 20:36 Ответить
Ну он прав .Ждем от власти дел вместо красивых слов .Если власть не услышит пожеланий и предостережений демократической оппозиции то пролетит также как пролетела соя над Парижем
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09.01.2021 19:20 Ответить
Голосовать тебе за "сою" придется ,зесрань,если не хочешь мертвечука- больше ни одна твоя дебильная шавка во второй тур не пройдет никогда)
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09.01.2021 19:59 Ответить
Ты это не занимайся самовнушением . Закодируйся лучше .И тебя попустит .Ни мертветчука , ни сои больше НЕ будет .До людей медленно но верно доходит что к власти нельзя допускать олигархат. Мы все это время жили плохо потому что у нас сформировалось феодально-олигархическое общество как в самых бедных странах третьего мира . У нас за гречку , ,,шаровый" хаз или за горсть рошенок люди готовы выбирать кого угодно а потом отхаркивают кровью за свой выбор . В Восточной Европе люди каким то чудным образом НЕ попали в это болото включая страны Балтии потому что за незаконное обогащение там САЖАЛИ ! сразу и поэтому в этих странах НЕ сформировался класс олигархов -феодалов , зато сформировался зажиточный средний класс которого к сожалению почти нет у нас
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09.01.2021 21:37 Ответить
Пан Анатолий, Вы недалеко похоже ушли по знаниям истории. от Нелоха и иже с ним. При первобытно-общинном строе тоже была как бы демократия.
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09.01.2021 19:28 Ответить
Украины выстояла под вековым игом золотой орды. Неужели потомки сводолюбивого народа мы не продержимся каких то 4 года!?
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09.01.2021 19:33 Ответить
Від цього 73% ідійотів нікуди не зникнуть.
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09.01.2021 19:39 Ответить
Не страна а конюшня
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09.01.2021 19:41 Ответить
Даремно, людина звикла говорити, а не діяти, нічого умовляти.
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09.01.2021 19:46 Ответить
))))))это,кстати ,не так смешно,как когда Яценюк просит зекретина,который рассекает на лыжах,плюя на всех и вся,обратить внимание,шо вражина мертвечук звездит:"Америка теперь слабая"...
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09.01.2021 19:56 Ответить
Ага и пусть начнет разбираться куда Толян оружие в свое время загнал..
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09.01.2021 20:18 Ответить
херове мудило висунуло свою пику поради роздавати.
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09.01.2021 20:22 Ответить
Продажная скотина с поддержкой статистической ошибки должен уйти в небытие. И чем быстрее оно это поймет,тем спокойней будет пользоваться наварованным с старости.
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09.01.2021 20:26 Ответить
В десятку ,,,
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09.01.2021 20:54 Ответить
Панталоній знову вигулькнув. Почім зараз продався?
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09.01.2021 20:58 Ответить
"Поэтому не говорите, тем более глупостей, лучше эффективно действуйте", - подытожил Гриценко
Источник: https://censor.net/ru/n3240839

Это типа совет что бы оно чаще по клавишам рояля стучало своим обрезанным огрызком?
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09.01.2021 21:32 Ответить
А ОПУ новейшее демократическое учреждение или контора по передаче власти ЗАЖ-ОПУйловцам?
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09.01.2021 21:40 Ответить
ара-хамия на занзибаре .порошенко на голопогосах
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09.01.2021 23:33 Ответить
Толя Гриценко тот же слуга народа, только не при делах.
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10.01.2021 09:10 Ответить
Блін, не люблю Зє але і фігню нести Гриценку теж не треба. Як це не дивно але Зє тут правий. США це дійсно найстарша діюча і дійсно найуспішніша демократія. Безумовно, всі ці Греції та Італії мали вплив на батьків засновників, але в часи утворення США були або окуповані або під владою якоїсь апсолютної монархії. Тому утворення США було чимось незвичайнимиу той час, про що не ******* згадувати прихильники совка та диктатури, які ******* згадувати лише Французьку революцію, яка сама себе з'їла чим дуже радіють прихильники диктатурити та рабства дотепер.
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10.01.2021 09:42 Ответить
Тут многие зелебобики согласны с бубочкой, поскольку у них, как и мавпочки, ни образования, ни мозгов. А Гриценко в целом прав. Нельзя вот так огульно называть "старейшей демократией" (прилагательное "действующей" добавляют бобики) страну, которая по сути скопировала форму правления Франции. Даже их статуя Свободы, что стоит в бухте Нью-Йорка - это подаренная Францией копия их статуи (стоит на островке на Сене в Париже, но размеры поменьше). Одинаковой модели демократии нигде не существует. И никогда не существовало, даже при копировании. Есть много показателей: всеобщее право голоса, право быть избранным, индивидуальность и т.п. Я вот поинтересовался The Democracy Index 2019 на предмет "старайшей" и "современной". Там тупо первое место занимает Норвегия. Но она не проходит в наши понятия демократии, поскольку королевство. Кста, там много королевств в лидерах. Получается, что старейшей из действующих является Новая Зеландия. Она первой в мире ввела у себя всеобщее избирательное право - в 1893 году. Правда женщины получили право избираться только в 1919-м. Для сравнения - в Великобритании женщины право голоса получили только в 1930-м.
Такие вот пироги, малята...
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10.01.2021 13:03 Ответить
"...Впервые альтинг был созван в https://wiki2.org/ru/930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 930 году , и именно с этой даты отсчитывается эпоха народовластия. Считается, что исландская https://wiki2.org/ru/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F демократия - древнейшая из сохранившихся в мире..." (Из Википедии)
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10.01.2021 15:55 Ответить
Гриценко ослеп? Не видит, что Зеленский и его кремлёвская кодла уже полтора года очень активно действуют - убивают Украину? Грабят её, позорят, предают.... Какие ещё действия Гриценко ждёт от ВРАГОВ? Я от врагов жду единственного - их погибели....
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10.01.2021 17:03 Ответить
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