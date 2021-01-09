Гриценко дал совет Зеленскому после слов о Конгрессе США: Не говорите, лучше действуйте

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко прокомментировал фразу президента Владимира Зеленского о том, что Конгресс США является "старейшим и крупнейшим демократическим учреждением в мире".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"При всем уважении к Америке, но в Европе куча стран имеют на много сотен лет более длинную историю парламентаризма и демократии. Мы с Вами это знаем из курса истории, а Зеленский и все его ермаки на Банковой - не знают? Имея к тому же университетские дипломы по международным отношениям", - написал Гриценко.

Он отметил, что сладкими словами власть ничего не добьется, а словам Зеленского за границей уже не верят, но ждут действий.

"Поэтому не говорите, тем более глупостей, лучше эффективно действуйте", - подытожил Гриценко

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