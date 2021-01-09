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Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток: в ВСУ без потерь

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток: в ВСУ без потерь

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил, на подавляющем большинстве участков ответственности наших бригад, наблюдалась тишина. Только в обеденное время было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Так, два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". В частности, вблизи населенного пункта Луганское враг открывал огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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Кроме того, неподалеку н.п. Водяное, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Среди украинских воинов боевых потерь нет", - отметили в штабе ООС.

Наемники РФ трижды нарушили режим прекращения огня с начала суток: в ВСУ без потерь 01

Донбасс (26957) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Неймется кацапским тварям.
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09.01.2021 18:21 Ответить
А чем ответили мы?
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09.01.2021 18:27 Ответить
ответили покатушками ЗЕшмаркли на лыжах в Буковеле за счет госказны... а шо плохо штоле? деньги за покатульки ЗЕленого клоуна (со свитой) прямиком со счетов госказначейства идут на счета Буковеля, хозяином которого является одновременно хозяин ЗЕленого клоуна - Беня Интересная схемка, неправда ли?
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09.01.2021 18:34 Ответить
Да хоть пока катаются на миллионы то не приносят вреда стране на миллиарды.
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09.01.2021 18:53 Ответить
 
 