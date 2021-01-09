Диверсия не исключается: оператор ГТС о причинах взрыва газопровода под Лубнами

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия.

Об этом говорится на странице оператора ГТС Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области недалеко от города Лубны", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе оператора.

Там также добавили, что расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.