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Диверсия не исключается: оператор ГТС о причинах взрыва газопровода под Лубнами

Диверсия не исключается: оператор ГТС о причинах взрыва газопровода под Лубнами

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия.

Об этом говорится на странице оператора ГТС Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области недалеко от города Лубны", - говорится в сообщении.

Смотрите также: Мощный взрыв прогремел на магистральном газопроводе под Лубнами. ВИДЕО (обновлено)

Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.

"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе оператора.

Там также добавили, что расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.

Диверсия не исключается: оператор ГТС о причинах взрыва газопровода под Лубнами 01

взрыв (6813) газопровод (831) Оператор ГТС (87) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+18
Версия с диверсией будет отклонена, так как зебилам намекнут, что от такой недружественной позиции может сорваться нормандская встреча!
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09.01.2021 18:30 Ответить
+13
А я впевнений що без "братів" не обійшлося!! І це вже не перший раз саме в Полтавській області!!
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09.01.2021 18:28 Ответить
+9
как и по вагнеровцам
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09.01.2021 18:33 Ответить
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- Я взорвал газопровод, воот ! (******** ********ыч *****)
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09.01.2021 18:25 Ответить
Транзиту газа также ничего не угрожает, - говорится в сообщении.
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09.01.2021 18:30 Ответить
Отлегло.Нельзя партнеров подводить.СП-2 пока не готов.😂
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09.01.2021 18:33 Ответить
а Меня что то не попускает из за цен на Газ
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09.01.2021 18:35 Ответить
Уренгой-Помари-Ужгород то стратегічний газогін ГТС України по транзиту газу в Європу. Така "аварія" - то привід звинуватити Україну в неможливості забезпечити стабільний транзит. Отже - необхідність альтернативних варіантів у т.ч і ПП -2...
А нам - копняк у сраку - потрібно гарантувати безпеку своїх стратегічних об"єктів. І, як приклад наведуть як горіли артсклади в Н-Богданівці, Балаклєї, Калинівці... стратегічний запас ЗСУ, між іншим...
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09.01.2021 19:20 Ответить
та ладно - там проежаешь недалеко - такой смєлл газа всегда
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09.01.2021 18:26 Ответить
А я впевнений що без "братів" не обійшлося!! І це вже не перший раз саме в Полтавській області!!
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09.01.2021 18:28 Ответить
Перед тим Кацапія знизила транзит Україною на 30% і на ту саму величину збільшила через Турецький Поток.
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/06/853401-gazprom-yanvare-snizil-tranzit-gaza

Здається що можемо чекати ще на серію, а тоді Кацапія скаже що Україна не надійний транзитер, тож зніміть санкції з ПП-2, а то Європа замерзне.
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09.01.2021 18:56 Ответить
Не выдумывай. У нас в Полтаве «брати» даже тачки свои с «бративскими» номерами боятся на ночь во дворах оставлять, бо палили неодноразово...
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09.01.2021 19:11 Ответить
і шо це доводить?
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09.01.2021 19:15 Ответить
Те, що народний гнів не варто списувати на примарних москалів, замість 73% зевлади довбойобів. Чому саме в Лубнах найвища вартість газу в країні попрете, що труба, з якої ця влада краде газ, проходить саме Лубнівським районом?
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09.01.2021 19:22 Ответить
Бо при розрахунку вартості вважається, що газ по цій трубі йде в Польщу чи Словаччину, а потім звідти поертається назад на Полтавщину. А насправді газ не робить такий шлях, а прямо з Росії потрапляє в оселі жителів цих регіонів.
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09.01.2021 20:47 Ответить
Версия с диверсией будет отклонена, так как зебилам намекнут, что от такой недружественной позиции может сорваться нормандская встреча!
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09.01.2021 18:30 Ответить
как и по вагнеровцам
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09.01.2021 18:33 Ответить
https://stihi.ru/2014/08/16/6445 Громче всех Держи вора кричит сам вор (Халида Шариф) ..
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10.01.2021 10:36 Ответить
Не дивно, при таких тарифах де завгодно повинно вибухати.
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09.01.2021 18:37 Ответить
Так не давно там же патєрпєлі трасу перекривали, бо газ їм дорогий, може це вони?
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09.01.2021 18:43 Ответить
саша шо ты гонишь ?
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09.01.2021 18:46 Ответить
А шо ? Як на Порошенка гонять. що він підірвав арсенали то їм можна, а це версія між іншим!
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09.01.2021 18:50 Ответить
так то тонкий английский юмор
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09.01.2021 18:53 Ответить
Та Штаты сами виноваты, что лугандонов в качестве беженцев пригрели.
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09.01.2021 19:24 Ответить
просто каждого 5-го зажопошника взять в заложники и пусть взрывают
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09.01.2021 18:44 Ответить
ну так простіше з людьми боротись . не має газу, нема проблем.А то казали,що самі труби вели......
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09.01.2021 18:54 Ответить
В стране война. Правда ою этом власть предпочитает не думать. Организовать охрану магистальных проводов, стратегических мостов и узловых жд.бстанций-денюх не заработаешь.
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09.01.2021 18:55 Ответить
красавцы.
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09.01.2021 19:00 Ответить
Если вчера обстреляли рем-бригады что устраняли проблему водопровода Горловка---Торецк, то можно говорить всё что нужно, угодно. выгодно, и тд. Это война---все средства хороши. Так побеждают---а победителей не судят.
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09.01.2021 19:02 Ответить
И насколько мне поднимут сейчас плату за доставку газа если я живу в 2-ух км от этой магистрали?Тем более что доставка мне за 2 км стоит больще чем транзит за 10 кубов газа за бгор 1000 кубов.
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09.01.2021 19:07 Ответить
100 пудово кацапсячі лапті там побували! Диверсію не відкидаємо, - оператор ГТС про причини вибуху газопроводу під Лубнами - Цензор.НЕТ 4443
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09.01.2021 19:11 Ответить
Сложите пазл..- протесты в Лубнах за цены на газ, снижение цен на газ в Лубнах для населения в трое !!!, и взрыв газопровода в г.Лубны...
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09.01.2021 19:22 Ответить
" Диверсия не исключается" це ви кому розповідаєте? це основна версія. нажаль в нас ні розвідки, ні сбу, ні влади.
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09.01.2021 19:29 Ответить
Чего ж диверсанты так далеко вглубь страны залезли, что поближе не было места - до границы быстро не доберешься, могут и схватить.
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09.01.2021 19:56 Ответить
Ну так, в нас СБУ чим займається???
Бізнес кошмарить та патриотів саджати намагається???
Не на часі лейтенанту баканову займатись фєдєрашкіними діверсантами...
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09.01.2021 21:01 Ответить
Приветик от Ахметова. Чтобы не забывали о важности угольной генерации.
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09.01.2021 23:13 Ответить
 
 