Диверсия не исключается: оператор ГТС о причинах взрыва газопровода под Лубнами
Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия.
Об этом говорится на странице оператора ГТС Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"9 января 2021 в 15:50 по оперативной информации произошла разгерметизация магистрального газопровода Уренгой-Помары-Ужгород в Полтавской области недалеко от города Лубны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших в результате аварии нет.
"Ремонтные бригады работают на месте инцидента, пока авария локализована. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. ОГТСУ делает все необходимое, чтобы восстановить стабильное снабжение газа потребителям в обход, угрозы для обеспечения газом для близлежащих населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает", - подчеркнули в пресс-службе оператора.
Там также добавили, что расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии.
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А нам - копняк у сраку - потрібно гарантувати безпеку своїх стратегічних об"єктів. І, як приклад наведуть як горіли артсклади в Н-Богданівці, Балаклєї, Калинівці... стратегічний запас ЗСУ, між іншим...
https://www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/06/853401-gazprom-yanvare-snizil-tranzit-gaza
Здається що можемо чекати ще на серію, а тоді Кацапія скаже що Україна не надійний транзитер, тож зніміть санкції з ПП-2, а то Європа замерзне.
Бізнес кошмарить та патриотів саджати намагається???
Не на часі лейтенанту баканову займатись фєдєрашкіними діверсантами...