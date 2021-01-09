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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська

ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения

Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека о приемлемости иска Украины против России из-за оккупации Крыма.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней", - отметил Малюська.

По словам министра, если ЕСПЧ признает дело приемлемым, перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.

"Если нет - будем воевать по другим делам", - добавил чиновник.

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Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма.

Содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции.

В настоящее время дело "Украина против России" находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений, уточнил министр юстиции.

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ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения крымского дела, - Малюська 01
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения крымского дела, - Малюська 02
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения крымского дела, - Малюська 03
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения крымского дела, - Малюська 04

Крым (26425) Европейский суд по правам человека (812) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+3
Тим часом кримчани вирішили проблему з водою.
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська - Цензор.НЕТ 5707
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09.01.2021 19:14 Ответить
+2
Пук!
Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3240847
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09.01.2021 19:15 Ответить
+2
Молюск, лучше занимайся "большим стрительством" тюряг. Эта "тема" тебе ближе
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09.01.2021 19:25 Ответить
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Прі Петрі такого не було.
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09.01.2021 19:11 Ответить
Пук!
Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3240847
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09.01.2021 19:15 Ответить
І сім років ні чого))
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09.01.2021 19:27 Ответить
этот дуреман малю--ска занимается только продажей тюрем,в которых потом сам будет сидеть--за саботаж проведения судебной реформы и бездеятельности
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09.01.2021 21:32 Ответить
Дитячі іграшки ці ваші суди. Реальність інша.
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09.01.2021 19:13 Ответить
Тим часом кримчани вирішили проблему з водою.
ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська - Цензор.НЕТ 5707
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09.01.2021 19:14 Ответить
ооо и десяти лет не прошло
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09.01.2021 19:15 Ответить
Молюск, лучше занимайся "большим стрительством" тюряг. Эта "тема" тебе ближе
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09.01.2021 19:25 Ответить
ху_йлотролі проти позовів до паРаші?
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09.01.2021 20:16 Ответить
ноль, ты безмозгл....
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09.01.2021 21:38 Ответить
придурок, відривай свій гівносрач коли буде рішення.
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09.01.2021 20:16 Ответить
 
 