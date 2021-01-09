ЕСПЧ в ближайшие дни вынесет решение о приемлемости рассмотрения "крымского дела", - Малюська
Украина ожидает решения Европейского суда по правам человека о приемлемости иска Украины против России из-за оккупации Крыма.
Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас мы ожидаем вынесения решения ЕСПЧ о приемлемости. Это еще не будет решением по существу требований, но точно будет важным промежуточным результатом. Дату оглашения решения о приемлемости ЕСПЧ разместит на своем сайте в течение ближайших нескольких дней", - отметил Малюська.
По словам министра, если ЕСПЧ признает дело приемлемым, перейдет к рассмотрению жалобы Украины по существу.
"Если нет - будем воевать по другим делам", - добавил чиновник.
Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма.
Содержание межгосударственной жалобы "Украина против России" охватывает жалобы правительства Украины на нарушения в течение марта - сентября 2014 года Россией прав граждан, гарантированных рядом статей Конвенции.
В настоящее время дело "Украина против России" находится на стадии рассмотрения вопроса о приемлемости. На этом этапе рассмотрения дела Украина доказывает юрисдикцию РФ относительно заявленных Украиной нарушений, уточнил министр юстиции.
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Малюська напомнил, что 13 марта 2014 года правительство Украины подало в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против России относительно событий на территории Крыма. Источник: https://censor.net/ru/n3240847