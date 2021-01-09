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На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношений с Россией, - Чубаров

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что по итогам будущего саммита "Крымской платформы" должны быть озвучены конкретные шаги, которые ускорят деоккупацию полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.

"Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым. Надо сделать все, чтобы "Крымская платформа" стала успешной и не закончилась провалом ", - отметил Чубаров.

По его словам, те государства, которые поддержат платформу, должны выступить за ужесточение санкций в отношении России, в частности, за немедленное эмбарго на российские энергоносители.

"Или же эти правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, поскольку ее действия угрожают также их безопасности, их народам. Я понимаю, что это очень сложно для отдельных государств, это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, которая расползается по всему миру", - сказал глава Меджлиса.

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Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.

Чубаров Рефат (943) деоккупация (847) Крымская платформа (308)


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Топ комментарии
+9
Ну и кто по мнению Чубарова сегодня готов отказаться от энергоносителей, ради Крыма?...К чему эта болтовня? Пример Северного потока 2 какбе показателен. Тем более мы сами игнорируем санкции против РФ и продолжаем торговать с Крымом. Я посмотрю как наша недовласть закроет с мая по октябрь поездочки туда-сюда, это будет показательно
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09.01.2021 19:29 Ответить
+7
На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношения с Россией, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6027
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09.01.2021 19:24 Ответить
+3
Какое сокращение отношений, если ЗЕ-режим элеткроэнергию стал закупать в РФ и ВСУ кормит из рязанских закромов?
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09.01.2021 19:34 Ответить
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На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношения с Россией, - Чубаров - Цензор.НЕТ 6027
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09.01.2021 19:24 Ответить
так подожди ,они еще с коленок не встали
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09.01.2021 19:27 Ответить
Конгресс планирует в понедельник начать импичмент Трампу во второй раз
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09.01.2021 19:26 Ответить
Ну и кто по мнению Чубарова сегодня готов отказаться от энергоносителей, ради Крыма?...К чему эта болтовня? Пример Северного потока 2 какбе показателен. Тем более мы сами игнорируем санкции против РФ и продолжаем торговать с Крымом. Я посмотрю как наша недовласть закроет с мая по октябрь поездочки туда-сюда, это будет показательно
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09.01.2021 19:29 Ответить
Рефат просто доведи хоть один раз что то до логического конца.
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09.01.2021 19:32 Ответить
Так званих "Донбасяу" з окупації виїхало півтора мільйона,скільки татар,окрім Чубарова та Джамільова не стали отримувати росіянські аусвайси,і не прийняли окупації Крима росіянськими свинособаками?
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09.01.2021 19:33 Ответить
А чого їм рипатися? Вони з одної рашки в іншу переїхали, а Україну навіть не помітили по дорозі.
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09.01.2021 19:47 Ответить
Какое сокращение отношений, если ЗЕ-режим элеткроэнергию стал закупать в РФ и ВСУ кормит из рязанских закромов?
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09.01.2021 19:34 Ответить
Так це Зелєбоба почав торгувати з кацапами,а до нього навіть кордони були закриті наглухо,от козел цей Зелєбоба))
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09.01.2021 20:11 Ответить
Мудакам, голосовавшим за криворожское ватное быдло, давали слово?
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09.01.2021 22:28 Ответить
Крымская платформа - это канахфеты такие ити что это ?
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09.01.2021 19:40 Ответить
а может в мае этого года , с "маленьких шагов Чубарова" таки начнётся большой "марш на Крым" ...
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09.01.2021 19:40 Ответить
Шаги?Этот урод захотел играть в политику,есть только один шаг или два.Один историческое обмен Крыма на историческое возвращение земель Украине по р.Дон что звучит в оригинальном Гимне Украины или признание кацапией современных границ територий после развала СССР а не на всякий писк крымских татаров которые и палец об палец не ударили за свои земли в крыму которые получили за дарма и ни один из них не освобождает Украину на нулевке,все только сетуют на тяжелую жизнь.
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09.01.2021 19:41 Ответить
Вова шо ты гонишь ?
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09.01.2021 19:42 Ответить
Возможно гоню и херню.Но укажите мне Крымских татаров в борьбе из окупантами.Их больше всего видно при делении Крыма после его освобождения с третованием к Украине а не при борьбе из окупантом и жалостливым пищанием об арестам и хрен знает за что.
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09.01.2021 19:51 Ответить
Так вот оно откровение, ниспосланное свыше! Надо усиливать санкции - прямо озарение! Так и хочется спросить - а чем, по твоему, все эти годы занимались западные страны?? И чем ты конкретно помог им в этом?
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09.01.2021 19:42 Ответить
Вони намагалися обійтися мінімальними втратами для себе від тих санкцій- так доступно пояснив?
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09.01.2021 19:45 Ответить
Це відносно "провалів" у зовнішній політиці України.
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09.01.2021 19:43 Ответить
Чубаров о проблемах шаманизма в предгорьях Ай-Петри:
"Нам, татарам, один хрен - что чай пить, что самовар пинать - лишь бы вспотеть!"©
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09.01.2021 19:45 Ответить
Мавзоленое быдло заставило Мир смотреть другими глазами на Мировую политику....,,,ссср сдох,сдохнет и РАБссия...вопрос времени...,а Северный поток то просто дерьмо...,так сказать начало процесса...
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09.01.2021 19:47 Ответить
Не забывайте что этот остров из 1 января 2021 года стал собственностью кацапских олигархов а не Великобританией.
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09.01.2021 19:57 Ответить
Бывший работник Госдепа США Алексей Собченко создал свой видеоблог в Ютьюбе.Первые интервью взял у Марка Солонина и Виктора Суворова.
Подпишитесь на Алексея Собченко,поддержите его сайт...
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09.01.2021 19:52 Ответить
С 1 января 2021 года начал действовать новый военный союз Британия Украина,,,,детали договора держатся в секрете...,но кое что я узнал...,но Мавзолнйным Хмырям это будет неинтересно... Байрактаров Британия поставлять не будет...
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09.01.2021 19:55 Ответить
Да какой тут секрет,вакцинация кацапской вакциной которую никто в мире не признает и не будет пускать к себе из этой вакцинацией.А это значит что все биометрические паспорта украинцев опустят в биотуалет.
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09.01.2021 20:01 Ответить
Поздно пить Боржоми... Договор подписан,не парься...
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09.01.2021 20:05 Ответить
Крым был в составе Украины Автономной Республикой,сейчас Крым стал убежищем для Мавзолейных Негодяев из ФСБ,ГРУ,СВР и прочих генералитетов кремлевского Вермахта...
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09.01.2021 20:01 Ответить
Не думаю,Крым стал непотопляемым ,,авианосцем,,контролитующим черноморский регион и средиземый регион и они ради этого готовы пожертвовать миллионами и сотнями миллионов граждан ради достижения их цели тем более если самоуничтожение поддерживает само население.А Вы думаете почему так активно кацапы начали заселять своими отбросами так сказать ,,лучшие земли,,курортных раенов?
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09.01.2021 20:08 Ответить
Также подписан Договор с Турцией Эрдогана в военной сфере...,причем Большой Договор....
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09.01.2021 20:08 Ответить
Чубаров считает, что крымская платформа будет как-бы денежным фондом для меджлиса. А он в нем казначеем.
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09.01.2021 20:10 Ответить
от ЗЕослов ничего хорошего как то ждать уже и не приходится даже упоротым ЗЕдротам...
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09.01.2021 20:14 Ответить
Просто денег сейчас нет...все ушло на Белорусь и Армению...
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09.01.2021 20:16 Ответить
Байден "вылечит" РАБссию очень простым способом но не санкциями,то уже вчерашний день...
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09.01.2021 20:20 Ответить
Если мне память не изменяет то именно Независимая Украина возвратила крымских татар на свою родину.Так почему они не защищают свою територию с оружием а руках как сепаратисты на востоке Украины а только клянчают чтобы кто-то снова надал им територию на шару.Так воюйте за свою землю и тогда Украина будет иметь международное право засылать вам гунконвои как и кацапы и Украина будет иметь возможность торговаться за вас как и кацапия за восток Украины.
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09.01.2021 20:22 Ответить
Репарации за Крым будут миллиардными...,это будет похоже на Репарации Кайзеровской Германии как проигравшей стороне в 1 Мировой войне и Германия платила бабло Франции и Британии...
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09.01.2021 20:25 Ответить
Вспомнился диалог из какого-то фильма с Брюсом Ли
- Я обещал убить тебя.
- Это очень легко - обещать.
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09.01.2021 20:37 Ответить
И наконец-то всем пенсию по 1500 евро. Кроме как из репараций не получается. Мечтать и верить в мечты мы умеем.
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09.01.2021 20:43 Ответить
 
 