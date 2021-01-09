На "Крымской платформе" должны быть озвучены конкретные шаги по деоккупации: ужесточение санкций против РФ и сокращение отношений с Россией, - Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров считает, что по итогам будущего саммита "Крымской платформы" должны быть озвучены конкретные шаги, которые ускорят деоккупацию полуострова.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире Радио Крым.Реалии.
"Кроме заявлений, должны быть озвучены конкретные шаги, которые будут предприниматься этими государствами, чтобы российские войска действительно покинули Крым. Надо сделать все, чтобы "Крымская платформа" стала успешной и не закончилась провалом ", - отметил Чубаров.
По его словам, те государства, которые поддержат платформу, должны выступить за ужесточение санкций в отношении России, в частности, за немедленное эмбарго на российские энергоносители.
"Или же эти правительства могут максимально сократить любые взаимоотношения с Россией, поскольку ее действия угрожают также их безопасности, их народам. Я понимаю, что это очень сложно для отдельных государств, это связано с экономическими потерями, но надо же как-то остановить российскую угрозу, которая расползается по всему миру", - сказал глава Меджлиса.
Напомним, "Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, а также достижения деоккупации Крыма и возвращения его Украине.
Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств; министров иностранных дел; в измерении межпарламентского сотрудничества; в формате экспертной сети. Официально деятельность Крымской платформы будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 г. в Киеве.
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