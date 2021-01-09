Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19
Власти Китая просят жителей Шицзячжуана и Синтая (провинция Хэбэй) оставаться дома в течение ближайших семи дней.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
На прошлой неделе более 300 человек в этих двух городах получили положительные тесты на Covid-19. За минувшие сутки в провинции выявили еще 14 новых случаев коронавируса.
Кроме этого, положительный тест на Covid-19 за последнюю неделю получили еще 197 жителей провинции, у которых не было никаких симптомов заболевания. Агентство уточняет, что Китай не включает бессимптомные случаи в число подтвержденных.
В связи с локальной вспышкой коронавируса в Шицзячжуане и Синтае запретили массовые собрания. Власти требует от рабочих из Хэбэя предъявить подтверждение работы в Пекине и отрицательный тест на Covid-19 перед въездом.
С начала пандемии в Китае коронавирусом заразились 87 тыс. 364 человека: 82 тыс. 195 из них выздоровели, однако для 4 тыс. 634 инфицированных Covid-19 закончилось летальным результатом.
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Но многих отправят на каникулы с 1 февраля. Также убедительно просят не покидать города. И оставаться дома. Где-то иностранным работникам грозят увольнением в связи с угрозой коронавируса.
Был я Шицзячжуане. Красивый , небольшой город. 3 млн. население. По меркам Китая - маленький совсем. Метро сейчас уже 3 ветки. Как в Киеве. Строят ещё 2.
Вообще метро в Китае обычно открывают линиями. Никто по 1 станции не открывает...
Нам партнеры передадут остатки пфайзер когда им уже не нужно будет...
Как всегда
Массовая вакцинация началась с 1 января. В основном с Пекина. Где в конце декабря опять начали находить больных.
В этих же городах всех проверили на тесты на неделю где-то. Но пока не вакцинируют всех подряд. Только категории кого нужно.
Обычный человек с рядовой работой не может вакцинироваться. Для китайцев - вакцина будет бесплатно. Для иностранцев наверняка за деньги.
Обычная цена теста на коронавирус по Китаю 120 юаней. Но когда вспышки идут - проверяют всех в срочном порядке бесплатно!
Я не поддерживаю их , но ты пишешь бред. Это 100% не способ их заработать. У них и так денег просто валом. Они легко купят Германию, если бы её выставили на рынке.
Попробуй нарушить карантин.
Здесь не хи-хи ха как в Украине. Отношение населения совсем другое. Если сказали сидеть дома. Значит будут сидеть. Ну из 100 человек 99 наверно пукнуть будут боятся.
и кстати, в Китае красножопые правят, так шо....
Эль мюрид высрал шо сами вирус и запустили, т.к. намечался кризис, ну, там он блаблабла, но логично.
За все время пандемии в Украине заболели 1 110 015 человек; летальних случаев - 19 668.
Мы - мастера спорта по борьбе с коронавирусом.