Жителей двух городов Китая просят не выходить на улицы из-за локальной вспышки Covid-19

Власти Китая просят жителей Шицзячжуана и Синтая (провинция Хэбэй) оставаться дома в течение ближайших семи дней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

На прошлой неделе более 300 человек в этих двух городах получили положительные тесты на Covid-19. За минувшие сутки в провинции выявили еще 14 новых случаев коронавируса.

Кроме этого, положительный тест на Covid-19 за последнюю неделю получили еще 197 жителей провинции, у которых не было никаких симптомов заболевания. Агентство уточняет, что Китай не включает бессимптомные случаи в число подтвержденных.

В связи с локальной вспышкой коронавируса в Шицзячжуане и Синтае запретили массовые собрания. Власти требует от рабочих из Хэбэя предъявить подтверждение работы в Пекине и отрицательный тест на Covid-19 перед въездом.

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С начала пандемии в Китае коронавирусом заразились 87 тыс. 364 человека: 82 тыс. 195 из них выздоровели, однако для 4 тыс. 634 инфицированных Covid-19 закончилось летальным результатом.