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Возле Капитолия в Вашингтоне обнаружили пикап с оружием и самодельными бомбами

Возле Капитолия в Вашингтоне обнаружили пикап с оружием и самодельными бомбами

В США арестовали 70-летнего владельца пикапа, который обнаружили возле Капитолия с самодельными бомбами и оружием.

Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщил 8 января телеканал NBC-2, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГОРДОН.

В машине на пассажирском сиденье нашли штурмовую винтовку M4 Carbine, магазин с патронами к нему и пистолет. В пикапе также были емкости с бензином и другими веществами, тряпки и зажигалки. Саперы считают, что это 11 самодельных бомб, которые в случае применения будут иметь "эффект напалма".

Полиция выяснила, что машину оставил 70-летний житель города Фолквилль (штат Алабама) Лонни Лерой Коффман.

Его задержали и отправили под арест. Пока его обвиняют в ношении оружия без разрешения и хранении незарегистрированного оружия.

Выявление пикапа с оружием и самодельными бомбами телеканал считает "одним из самых тревожных" моментов, которые сопровождают события на Капитолийском холме 6 января.

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Напомним, в этот день на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

оружие (10266) США (27156)


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Топ комментарии
+23
Болгарский сотрудник Билингкет Христо Грозев сказал,что Мир явно недооценивать масштаб агентуры Мавзолейных хмырей Путлера....,трудно не согласиться с Христо Грозевым...
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09.01.2021 20:38 Ответить
+21
антимайдан...
бо майдан боролся,шоб чивакуню снять,а эти-шоб чюбчика оставить
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09.01.2021 20:39 Ответить
+15
ну так в Крыму все начиналось
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09.01.2021 20:30 Ответить
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кацапскі свині забули
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09.01.2021 22:36 Ответить
трамп - дурне, але сцикло, що може його врятувати. в будь-якому разі ***** його підставило та зганьбило на віки вічні.
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09.01.2021 22:52 Ответить
На канале Марка Фейгина закончился роскошный эфир с Юрием Швецом:
планировалось взять конгрессменов в заложники. И дальше диктовать свои условия. Нацгвардия "откликнулась"- для защиты Капитолия прибыло всего 300 человек без оружия. Нападавшие должны были по плану их победить. Но многое пошло не так.
Классический госпереворот.
Трамп на грани нервного срыва.
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09.01.2021 23:29 Ответить
Фантазії.
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10.01.2021 11:16 Ответить
Біля Капітолію у Вашингтоні виявили пікап зі зброєю та саморобними бомбами - Цензор.НЕТ 4504
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09.01.2021 23:37 Ответить
В пикапе должна была быть еще визитка Яроша, но кацапы не не успели ее на английский перевести)
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10.01.2021 11:06 Ответить
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