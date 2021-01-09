Германия должна отказаться от двойных стандартов в вопросе исторической памяти, - посол Украины Мельник

Двойные стандарты в подходах к почтению памяти жертв нацистского режима - ошибочны, так же как попытки некоторых поссорить Украину и Польшу в этом вопросе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя статью во влиятельном немецком журнале DerSpiegel.

"Приходится констатировать, что выборочный подход Бундестага к чрезвычайно чувствительным вопросам исторической памяти несет в себе большие опасности. Ведь у многих складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой войны на практике можно применять двойные стандарты, что одни нации, мол, заслуживают отдельного мемориала, а другие – нет. Этого ни при каких обстоятельствах нельзя допустить", - отметил Мельник.

Украина, заверил дипломат, всячески приветствует намерения немецкого политикума и общества продолжить работать над темными страницами истории, прежде всего преступлениями нацизма в Восточной Европе. Ведь тот факт, что Третий рейх только в Украине уничтожил более 8 миллионов ее жителей, до сих пор остается практически неизвестным для широкой немецкой общественности, заявил он.

Поэтому, отметил посол, в Киеве с большим оптимизмом восприняли историческое решение Бундестага от 9 октября 2020 года о сооружении в немецкой столице "Центра документации, просвещения и памяти жертв Второй мировой войны и нацистской оккупации", который послужит почтению также и миллионов украинских жертв гитлеризма (даже если строительство, согласно оценкам немецкой стороны, может длиться около 30 лет).

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В то же время, 30 октября прошлого года немецкий парламент принял еще одно важное решение - о создании отдельного памятника польским жертвам войны.

"Убежден, что наши польские друзья, которые во время немецкой оккупации потеряли почти 6 млн своих соотечественников, давно заслужили достойное почтение этих огромных жертв. Именно поэтому мы сердечно радуемся за наших польских братьев и сестер, за то, что их многолетние усилия в Берлине увенчались успехом, и уже вскоре в столице Германии будет возведен этот монумент", - сказал украинский посол.

При этом он выразил "большое разочарование" тем, что депутаты Бундестага отказались поддержать инициативу Киева относительно такого же достойного чествования 8 миллионов украинских жертв нацизма, среди них - более 5 млн мирных жителей, включая 1,5 млн украинских евреев, и установить им в Берлине такой же мемориальный комплекс.

Украинская сторона, по словам Мельника, будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к памяти жертв нацистской оккупации.

Дипломат еще раз призвал Бундестаг пересмотреть свою позицию и принять единственно правильное справедливое решение - о сооружении в Берлине уже в ближайшее время достойного мемориала жителям Украины, которые были замучены Третьим рейхом. Это, убежден он, станет определяющим шагом на пути исторического примирения.

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В статье от 9 января Der Spiegel обращается к теме "споры вокруг памяти". В ней издание, в частности, приводит позицию украинского посла, который в своем письме к депутатам Бундестага осенью прошлого года призвал их отложить голосование. Сейчас Мельник возлагает надежду на новый состав Бундестага, говорится в статье. "Тема репараций не закрыта. Мы никогда не поднимали этот вопрос, и я надеюсь, что он никогда не будет стоять на повестке дня", - отметил Мельник.

Автор статьи обращает внимание на то, что тема сооружения мемориала усложняет отношения посла Андрея Мельника с его польским коллегой Андржеем Пржилебски. Последний, в "поучительном письме" в адрес посла Украины Мельника, упрекал украинцев в коллаборационизме с нацистами. Мельник в ответ назвал это письмо "бесстыдным" и "лишним доказательством того, что польская сторона явно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны". Мельник поделился содержанием этого письма с депутатами Бундестага.