Германия должна отказаться от двойных стандартов в вопросе исторической памяти, - посол Украины Мельник
Двойные стандарты в подходах к почтению памяти жертв нацистского режима - ошибочны, так же как попытки некоторых поссорить Украину и Польшу в этом вопросе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя статью во влиятельном немецком журнале DerSpiegel.
"Приходится констатировать, что выборочный подход Бундестага к чрезвычайно чувствительным вопросам исторической памяти несет в себе большие опасности. Ведь у многих складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой войны на практике можно применять двойные стандарты, что одни нации, мол, заслуживают отдельного мемориала, а другие – нет. Этого ни при каких обстоятельствах нельзя допустить", - отметил Мельник.
Украина, заверил дипломат, всячески приветствует намерения немецкого политикума и общества продолжить работать над темными страницами истории, прежде всего преступлениями нацизма в Восточной Европе. Ведь тот факт, что Третий рейх только в Украине уничтожил более 8 миллионов ее жителей, до сих пор остается практически неизвестным для широкой немецкой общественности, заявил он.
Поэтому, отметил посол, в Киеве с большим оптимизмом восприняли историческое решение Бундестага от 9 октября 2020 года о сооружении в немецкой столице "Центра документации, просвещения и памяти жертв Второй мировой войны и нацистской оккупации", который послужит почтению также и миллионов украинских жертв гитлеризма (даже если строительство, согласно оценкам немецкой стороны, может длиться около 30 лет).
В то же время, 30 октября прошлого года немецкий парламент принял еще одно важное решение - о создании отдельного памятника польским жертвам войны.
"Убежден, что наши польские друзья, которые во время немецкой оккупации потеряли почти 6 млн своих соотечественников, давно заслужили достойное почтение этих огромных жертв. Именно поэтому мы сердечно радуемся за наших польских братьев и сестер, за то, что их многолетние усилия в Берлине увенчались успехом, и уже вскоре в столице Германии будет возведен этот монумент", - сказал украинский посол.
При этом он выразил "большое разочарование" тем, что депутаты Бундестага отказались поддержать инициативу Киева относительно такого же достойного чествования 8 миллионов украинских жертв нацизма, среди них - более 5 млн мирных жителей, включая 1,5 млн украинских евреев, и установить им в Берлине такой же мемориальный комплекс.
Украинская сторона, по словам Мельника, будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к памяти жертв нацистской оккупации.
Дипломат еще раз призвал Бундестаг пересмотреть свою позицию и принять единственно правильное справедливое решение - о сооружении в Берлине уже в ближайшее время достойного мемориала жителям Украины, которые были замучены Третьим рейхом. Это, убежден он, станет определяющим шагом на пути исторического примирения.
В статье от 9 января Der Spiegel обращается к теме "споры вокруг памяти". В ней издание, в частности, приводит позицию украинского посла, который в своем письме к депутатам Бундестага осенью прошлого года призвал их отложить голосование. Сейчас Мельник возлагает надежду на новый состав Бундестага, говорится в статье. "Тема репараций не закрыта. Мы никогда не поднимали этот вопрос, и я надеюсь, что он никогда не будет стоять на повестке дня", - отметил Мельник.
Автор статьи обращает внимание на то, что тема сооружения мемориала усложняет отношения посла Андрея Мельника с его польским коллегой Андржеем Пржилебски. Последний, в "поучительном письме" в адрес посла Украины Мельника, упрекал украинцев в коллаборационизме с нацистами. Мельник в ответ назвал это письмо "бесстыдным" и "лишним доказательством того, что польская сторона явно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны". Мельник поделился содержанием этого письма с депутатами Бундестага.
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Чи можна Східну Галичину(Західну Україну), Західну Галичину(південь Польщі) разом з польським Краковом, Словаччину, Хорватію,Угорщину, Румунію називати колаборантами, якщо до 1918 року вони були гармонійною частиною НІМЕЦЬКОГО СВІТУ(тобто декілька століть належали до австрійської імперії Габсбургів)??? Якщо 2 світову, розцінювати як продовження 1 світової, то ніякої колаборації українців не відбулося... Наприклад ті ж самі українські січові стрільці(УСС), у 1 світову, лежали у тих самих окопах , що і молодий Гітлер....тому у 2 світову, створення СС Галичини у складі Вермахту, було природнім і зрозумілим явищем...на відміну від російських РОНА, РОА і т.д.
PS. Краків, весь південь Малопольщі або тепер частина Підкарпатського воєводства, при австрійцях називалися ЗАХІДНА або НОВА ГАЛИЧИНА... Цю територію традиційно населяють ГУРАЛІ (гірський субетнос поляків)...
У 2 світову, 90% гуралів підтримало Рейх...був створений Гуральський, добровольчий легіон СС...
Отношение стран к фашизму. Если есть наказание за лояльное отношение или пособничество фашистам в ВОВ - правильные страны.
Багато хто , у зв"язку з цими вихилясами "пабєдітєлєй" схиляється зараз до думки, що краще б у тій війні перемогла Німеччина.
Я за правду і справедливість. Для початку ви побудуйте меморіал жертвам бандерівських репресій, а лиш потім у вас буде моральне право вказувати німцям.
Боротьба за історичну правду це боротьба за майбутнє.
Мені прикро за УКРАЇНЦІВ... пане посол Мельник!
Мої батьки були насильно загнані в рабство в нацистську Германію в м. Дюссельдорф і з 1942 року по 1945 були каторжанами на плотині та окопах і їм "виплатила" Германія аж 700 Євро.
Люди, прислухайтесь до себе, ось факт - за три роки рабської каторги, знущання холод і голод, вони німці компенсували аж 700 Євро... а як іншим народам компенсовано?
Також я не можу зрозуміти, як так - 8 0 0 0 0 0 0 українців як найменше, знищено і ця держава зараз жирує в центрі Європи і ніяких наслідків за наші жертви для них немає ?
Всі держави за свій народ відстояли, а де ж наша влада, я не до Зеленьського, там вада велика, я до вас пане посол, вас назначено від Імені України не цвайн сосіска + драй бір а відстоювати нас!
Молодці в Ізраїлі... це приклад як любити і служити своєму народу!