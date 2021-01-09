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Германия должна отказаться от двойных стандартов в вопросе исторической памяти, - посол Украины Мельник

Германия должна отказаться от двойных стандартов в вопросе исторической памяти, - посол Украины Мельник

Двойные стандарты в подходах к почтению памяти жертв нацистского режима - ошибочны, так же как попытки некоторых поссорить Украину и Польшу в этом вопросе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя статью во влиятельном немецком журнале DerSpiegel.

"Приходится констатировать, что выборочный подход Бундестага к чрезвычайно чувствительным вопросам исторической памяти несет в себе большие опасности. Ведь у многих складывается впечатление, что к жертвам Второй мировой войны на практике можно применять двойные стандарты, что одни нации, мол, заслуживают отдельного мемориала, а другие – нет. Этого ни при каких обстоятельствах нельзя допустить", - отметил Мельник.

Украина, заверил дипломат, всячески приветствует намерения немецкого политикума и общества продолжить работать над темными страницами истории, прежде всего преступлениями нацизма в Восточной Европе. Ведь тот факт, что Третий рейх только в Украине уничтожил более 8 миллионов ее жителей, до сих пор остается практически неизвестным для широкой немецкой общественности, заявил он.

Поэтому, отметил посол, в Киеве с большим оптимизмом восприняли историческое решение Бундестага от 9 октября 2020 года о сооружении в немецкой столице "Центра документации, просвещения и памяти жертв Второй мировой войны и нацистской оккупации", который послужит почтению также и миллионов украинских жертв гитлеризма (даже если строительство, согласно оценкам немецкой стороны, может длиться около 30 лет).

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В то же время, 30 октября прошлого года немецкий парламент принял еще одно важное решение - о создании отдельного памятника польским жертвам войны.

"Убежден, что наши польские друзья, которые во время немецкой оккупации потеряли почти 6 млн своих соотечественников, давно заслужили достойное почтение этих огромных жертв. Именно поэтому мы сердечно радуемся за наших польских братьев и сестер, за то, что их многолетние усилия в Берлине увенчались успехом, и уже вскоре в столице Германии будет возведен этот монумент", - сказал украинский посол.

При этом он выразил "большое разочарование" тем, что депутаты Бундестага отказались поддержать инициативу Киева относительно такого же достойного чествования 8 миллионов украинских жертв нацизма, среди них - более 5 млн мирных жителей, включая 1,5 млн украинских евреев, и установить им в Берлине такой же мемориальный комплекс.

Украинская сторона, по словам Мельника, будет продолжать настаивать на действительно равноправном подходе к памяти жертв нацистской оккупации.

Дипломат еще раз призвал Бундестаг пересмотреть свою позицию и принять единственно правильное справедливое решение - о сооружении в Берлине уже в ближайшее время достойного мемориала жителям Украины, которые были замучены Третьим рейхом. Это, убежден он, станет определяющим шагом на пути исторического примирения.

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В статье от 9 января Der Spiegel обращается к теме "споры вокруг памяти". В ней издание, в частности, приводит позицию украинского посла, который в своем письме к депутатам Бундестага осенью прошлого года призвал их отложить голосование. Сейчас Мельник возлагает надежду на новый состав Бундестага, говорится в статье. "Тема репараций не закрыта. Мы никогда не поднимали этот вопрос, и я надеюсь, что он никогда не будет стоять на повестке дня", - отметил Мельник.

Автор статьи обращает внимание на то, что тема сооружения мемориала усложняет отношения посла Андрея Мельника с его польским коллегой Андржеем Пржилебски. Последний, в "поучительном письме" в адрес посла Украины Мельника, упрекал украинцев в коллаборационизме с нацистами. Мельник в ответ назвал это письмо "бесстыдным" и "лишним доказательством того, что польская сторона явно пытается монополизировать себя как главную жертву Второй мировой войны". Мельник поделился содержанием этого письма с депутатами Бундестага.

Вторая мировая война (428) Германия (7074) память (1498) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+18
Стандарт ,,Северный поток-2,, Курва Германия.
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09.01.2021 21:31 Ответить
+17
Мы должны исповедывать принцип: не верь, не бойся, и не проси.
В ответ мы должны соорудить в Киеве, Львове и др.городах монументы жертв НЕМЕЦКОЙ АГРЕССИИ 1918, 1941-44 годов. И пошли они нах.
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09.01.2021 21:38 Ответить
+12
Про шо ви,у Німеччини та Кацапії ше дійсний Пакт Молотова Рибентропа,по розділу Європи.
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09.01.2021 21:42 Ответить
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Германие виднее. Я там уже 30 лет нахожусь, в Украину не собираюсь возращаться.
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09.01.2021 23:31 Ответить
Ну и слава богу что ты таки свалил, еще бы вата вся отсюда на парашку отчалила и тогда можно было бы страну строить.
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10.01.2021 00:22 Ответить
Поляки дуже активно замазують свою історію співпраці з Гітлером, шляхом переведення стрілок на бандерівців, які дійсно воювали з гітлерівцями, а поляки активно доносили на українців. І це триває досі. Багаточисельні архівні документи вказують на польску колаборацію з фашистами.
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09.01.2021 23:48 Ответить
Разница не в том, сотрудничали или нет, а в том, героизируют ли таких людей, которые сотрудничали.
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11.01.2021 11:13 Ответить
Ще й як героїзують свого Пілсудського, який накреслив плани співробітництва з фашистами. І якого гітлерівці дуже вшановували на похоронах. А Бандеру тримали в Освєнцімі, де поляки забили його брата , а москалі закатували всю його родину. Москалі також героїзують символіку Власова повісили собі на кремлі.
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11.01.2021 23:40 Ответить
Мельник правильно сделал, что поделился содержанием письма с Бундесом от польского ущербного и злобного посла.
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10.01.2021 00:08 Ответить
О какой памяти можно говорить с этими ху..й..ловскими шлюхами - губерния параши.
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10.01.2021 00:09 Ответить
Натуральними колаборантами можна вважати тільки ВЛАСОВЦІВ... Росія ніколи не була частиною німецьких, державних утворень, але мільйони росіян перейшло на бік Рейху....

Чи можна Східну Галичину(Західну Україну), Західну Галичину(південь Польщі) разом з польським Краковом, Словаччину, Хорватію,Угорщину, Румунію називати колаборантами, якщо до 1918 року вони були гармонійною частиною НІМЕЦЬКОГО СВІТУ(тобто декілька століть належали до австрійської імперії Габсбургів)??? Якщо 2 світову, розцінювати як продовження 1 світової, то ніякої колаборації українців не відбулося... Наприклад ті ж самі українські січові стрільці(УСС), у 1 світову, лежали у тих самих окопах , що і молодий Гітлер....тому у 2 світову, створення СС Галичини у складі Вермахту, було природнім і зрозумілим явищем...на відміну від російських РОНА, РОА і т.д.

PS. Краків, весь південь Малопольщі або тепер частина Підкарпатського воєводства, при австрійцях називалися ЗАХІДНА або НОВА ГАЛИЧИНА... Цю територію традиційно населяють ГУРАЛІ (гірський субетнос поляків)...
У 2 світову, 90% гуралів підтримало Рейх...був створений Гуральський, добровольчий легіон СС...
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10.01.2021 01:45 Ответить
Хто запевнив що задля того аби Крим не окупували кацапи треба не провокувати кацапські війська без нашивок ? Це жабожери, які в 1940 здали свою столицю без бою і 4 роки спокійно жили в оккупації, аж поки десантом не висадилися американо-британська армія. І фріци, які задля величі побудували фабрики смерті знищили 60 млн людей. Боягузи і агресори задля того аби мати кілька мільярдів евро завдяки транзиту газу, можуть пожертвувати якимись там голодранцями на дальніх кордонах.
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10.01.2021 06:06 Ответить
Германия не требует, но наблюдает!
Отношение стран к фашизму. Если есть наказание за лояльное отношение или пособничество фашистам в ВОВ - правильные страны.
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10.01.2021 08:21 Ответить
Поляки всі 5 років окупації працювали на Рейх, промисловість, с-господарство, інфраструктура, порти, залізниці.... все. А представляються так, ніби не покладаючи рук тільки "боролися, боролися і боролися" з нацистами. СИДІЛИ В ДУПІ І СЛУЖИЛИ І ПРАЦЮВАЛИ.Як, доречі і Франція - обісралася в 1940 - му і пахала на Рейх, аж іскри йшли! А зараз записалися в "пабєдітєлі!". (Кажуть, що ф-л Кейтель, котрий пілписував Акт Капітуляції Німеччини, побачивши навпроти за столом французького офіцера, від здивування чуть не випустив ручку, вигукнувши:, "що, і французи нас теж перемогли?"А Українці, котрі у складі ЧА перемогли Вермахт, бачте - "колаборанти"...
Багато хто , у зв"язку з цими вихилясами "пабєдітєлєй" схиляється зараз до думки, що краще б у тій війні перемогла Німеччина.
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10.01.2021 12:42 Ответить
Поляки ще ті фашисти, які колаборували з Гітлером разом захопили Тешинську область Чехословаччини і анексували частину її території Україна на цей час не мала своєї держави тому не була субєктом міжнародних відносин на відміну від Польщі. Тому колаборанство українців є неможливим, а польске колаборанство з фашистами є очевидним
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10.01.2021 16:25 Ответить
Поляки такі ж мерзотники стосовно України, як і кацапи, румуни, мадяри. Просто наразі вони бояться Московщини і їм вигідно "підтримувати" Україну, як БУФЕР перед московською навалою. У випадку зміни обстановки - якийсь польський "ріббентроп" (чи румунський, чи мадярський...) уже давно готовий до зустрічі з черговим московським "молотовим".
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11.01.2021 10:42 Ответить
http://www.vox-populi.com.ua/literaturna-storinka/kolaboranti-avtor-spicer-vasil?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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10.01.2021 16:35 Ответить
Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 6794 Поляки топчуть чехословацький герб
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10.01.2021 16:36 Ответить
Шановні панове.
Я за правду і справедливість. Для початку ви побудуйте меморіал жертвам бандерівських репресій, а лиш потім у вас буде моральне право вказувати німцям.
Боротьба за історичну правду це боротьба за майбутнє.
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10.01.2021 18:35 Ответить
,, Бандерівські '' репресії були виключно під керівництовм НКВД. Матеріалів достатньо є про такі спецгрути НКВД.
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11.01.2021 23:58 Ответить
Долой двойные стандарты: давно пора Адольфу поставить памятник как защитнику Европы от русни, без него не пол, а вся Европа была бы в оккупации у лишнехромосомных и не полвека, а целый век!
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10.01.2021 20:05 Ответить

Мені прикро за УКРАЇНЦІВ... пане посол Мельник!
Мої батьки були насильно загнані в рабство в нацистську Германію в м. Дюссельдорф і з 1942 року по 1945 були каторжанами на плотині та окопах і їм "виплатила" Германія аж 700 Євро.
Люди, прислухайтесь до себе, ось факт - за три роки рабської каторги, знущання холод і голод, вони німці компенсували аж 700 Євро... а як іншим народам компенсовано?
Також я не можу зрозуміти, як так - 8 0 0 0 0 0 0 українців як найменше, знищено і ця держава зараз жирує в центрі Європи і ніяких наслідків за наші жертви для них немає ?
Всі держави за свій народ відстояли, а де ж наша влада, я не до Зеленьського, там вада велика, я до вас пане посол, вас назначено від Імені України не цвайн сосіска + драй бір а відстоювати нас!
Молодці в Ізраїлі... це приклад як любити і служити своєму народу!
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10.01.2021 22:10 Ответить
Допоки українці не заставлять заплатити москалів за ГУЛАГИ, то нема чого виставляти претензії німцям.
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12.01.2021 00:00 Ответить
Німеччина має відмовитися від подвійних стандартів у питанні історичної пам'яті, - посол України Мельник - Цензор.НЕТ 8732
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12.01.2021 00:05 Ответить
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