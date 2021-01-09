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Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина

Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина

В ночь на 8 января патрульные Кривого Рога обнаружили ресторан, который работал вопреки усиленному карантину. Они зашли внутрь, чтобы выяснить, почему заведение работает, но столкнулись с сопротивлением нетрезвых отдыхающих.

Об этом сообщил телеканал "Первый городской", информирует Цензор.НЕТ.

В четверг, 7 января, около 23.30 патрульные обнаружили заведение, которое не должно было работать из-за карантина. Поэтому патрульные зашли внутрь, чтобы выяснить, почему ресторан все еще открыт.

Появление полицейских не понравилось двум нетрезвым отдыхающим. Они набросились на правоохранителей и затеяли с ними драку. Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.

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карантин (16729) Кривой Рог (1406) патрульная полиция (1814)


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Топ комментарии
+51
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 3562
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09.01.2021 22:01 Ответить
+45
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 7356
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09.01.2021 22:01 Ответить
+39
Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина - Цензор.НЕТ 3217
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09.01.2021 22:05 Ответить
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Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.Источник: https://censor.net/ru/n3240859

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Боюсь, что ягодки будут впереди.
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10.01.2021 00:55 Ответить
3,14дор Аваков підставляє своїх підлеглих у всіх випадках.
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10.01.2021 01:13 Ответить
Бедных? Да не такие они уже и бедные. Давить кучей одного человека они могут запросто, а у пьяного быдло по лицу получают. Им никто не даст американский регламент, у наших нет оружия.
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10.01.2021 14:45 Ответить
Это что уже второго полицейского за сутки избили?
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10.01.2021 02:50 Ответить
Сказки про избитых мусоров пишут, для того, что бы народу гайки завинтить посильнее.
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10.01.2021 10:04 Ответить
Вот наш герой https://t.me/KRwZAKONE/475
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10.01.2021 05:46 Ответить
Все понятно, без прокурора не обошлось
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10.01.2021 13:25 Ответить
ТАК ОПЕЧАТАЙТЕ РЕСТОРАН И ТЯНИТЕ КАК ДЕЛО С ГОНГАДЗЕ !!!
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10.01.2021 07:43 Ответить
Криворожское быдло у власти. Быкует... Жирует... Куражится...
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10.01.2021 08:11 Ответить
А я бы не стоил доверять официальной версии пилиции. Как показывает практика за все время существования они ещё ни разу не сказали правду.
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10.01.2021 09:12 Ответить
Совершенно верно. Просто Аваков готовится к сносу нашего Плуто, а рассказывая подобные сказки про избитых мусоров готовит почву для затягивания гаек людям.
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10.01.2021 10:06 Ответить
Дуже сумно за патрульну поліцію імені Авакова-Деканоїдзе, підкріплення не було, оперів не було, бронежилети і каски погані, цілий наряд не справився з двома пияками в кабаку. У 90-ті поява одного опера в подібному закладі -і вся шушера, гопота і п"янота під столи ховалась, і жетонів тоді хлопці не мали, і пріусів японських, і шокерів не було, навіть не кожен опер мав кайданки, але кожного знали у фейс і боялись, і не насміхались. Напевно, то були колеги Гаранта з криворізької підворотні .... встид, сум і сором.
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10.01.2021 09:14 Ответить
А Вы не думали почему не было подкрепления? Может потому что патрульные хотели «по-человечески» зарешать? А когда осознали плачевное состояние своей физической подготовки вызвали кучу бобиков?
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10.01.2021 10:15 Ответить
Ковід вже як сказ уразив мозок в деяких відвідувачів.
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10.01.2021 09:17 Ответить
ну так набрали девчат и вечно обиженных, в полицию для селфи, а теперь удивляются, - почему на них ху кладут.
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10.01.2021 11:54 Ответить
Жирный боров из 95-го квартала бухал?))
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10.01.2021 12:52 Ответить
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