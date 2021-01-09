Пьяные посетители ресторана в Кривом Роге избили патрульного за проверку заведения на предмет соблюдения карантина
В ночь на 8 января патрульные Кривого Рога обнаружили ресторан, который работал вопреки усиленному карантину. Они зашли внутрь, чтобы выяснить, почему заведение работает, но столкнулись с сопротивлением нетрезвых отдыхающих.
Об этом сообщил телеканал "Первый городской", информирует Цензор.НЕТ.
В четверг, 7 января, около 23.30 патрульные обнаружили заведение, которое не должно было работать из-за карантина. Поэтому патрульные зашли внутрь, чтобы выяснить, почему ресторан все еще открыт.
Появление полицейских не понравилось двум нетрезвым отдыхающим. Они набросились на правоохранителей и затеяли с ними драку. Одного из инспекторов сильно избили, его доставили во вторую городскую больницу. По предварительной информации, у полицейского закрытая черепно-мозговая травма.
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Боюсь, что ягодки будут впереди.