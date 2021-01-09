Компания Moderna готова произвести сотни миллионов доз антиковидной вакцины за 2021 год, - гендиректор
Американская компания Moderna способна произвести и поставить до 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ, об этом в интервью французской газете L’Express заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.
"В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также в Канаду, Израиль, Швейцарию и Великобританию", - сказал гендиректор Moderna.
По его словам, в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставку 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.
В целом, по словам представителя Moderna, американские и европейские производственные мощности компании позволяют произвести 600 млн доз в течение 2021 года.
При этом Бансель не подтвердил, ссылаясь на конфиденциальность контракта, что доза вакцины от Moderna стоит 18 евро, но признал, что препарат дороже, чем вакцина компании Pfizer, стоимость которой, по неофициальным данным, 12 евро.
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