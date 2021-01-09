РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11792 посетителя онлайн
Новости
5 152 133

Компания Moderna готова произвести сотни миллионов доз антиковидной вакцины за 2021 год, - гендиректор

Компания Moderna готова произвести сотни миллионов доз антиковидной вакцины за 2021 год, - гендиректор

Американская компания Moderna способна произвести и поставить до 20 млн доз вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на Укринформ, об этом в интервью французской газете L’Express заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

"В течение первого квартала 2021 года завод в Швейцарии может произвести от 15 млн до 20 млн доз и поставить их странам Евросоюза, а также в Канаду, Израиль, Швейцарию и Великобританию", - сказал гендиректор Moderna.

По его словам, в течение года европейское производство будет расти с перспективой выполнить заказ ЕС на поставку 80 млн доз вакцины до конца ноября, а также возможных дополнительных 80 млн доз до конца декабря.

Читайте также: Степанов: Вакцинацию российским "Спутником-V" сегодня не рассматриваем

В целом, по словам представителя Moderna, американские и европейские производственные мощности компании позволяют произвести 600 млн доз в течение 2021 года.

При этом Бансель не подтвердил, ссылаясь на конфиденциальность контракта, что доза вакцины от Moderna стоит 18 евро, но признал, что препарат дороже, чем вакцина компании Pfizer, стоимость которой, по неофициальным данным, 12 евро.

вакцина (3815) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
Ненене!!!

Только через Богатыреву и только китайчатину.

А злого крота и остальных зебильных ублюдков можете даже скипидаром вакцинировать.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:30 Ответить
+11
Главное не защитить граждан, а стырить побольше бабла.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:31 Ответить
+9
А наши дебилы от власти будут покупать китайский фуфломицин.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
підеш ти . і дуже швидко. ти складаєшся з лайна -основи руцького міра, і на кацапії ти зі своїм брєдом про кровожерливих католиків і демона-папу цілком органічно впишешся.
показать весь комментарий
10.01.2021 22:12 Ответить
атеїстка і молиться? цікаво, як ти живеш без мізків)))
показать весь комментарий
10.01.2021 22:16 Ответить
гальмо не пиши мені, я не читаю а зразу у спам відправляю твою дебільну творчість
показать весь комментарий
10.01.2021 22:20 Ответить
та мені очевидно, що ти читать не вмієш))) а копіпастить брєд кацапський з методички -може навіть самий тупий бот, чим ти й займаєшся
показать весь комментарий
10.01.2021 22:22 Ответить
палишся, цап. давай вже про внешнее управление)))
показать весь комментарий
10.01.2021 17:52 Ответить
Произведут и бабки получат запредельные. Только эффективности будет ноль. Сколько болели столько и будут болеть. Процент заболевших короной невелик, т. е.3-5%, таким и останется. А Модерна скажет у нас эффективность 95-97%!!! Чего вы от нас хотите куда больше. Мир сошел с ума, идиотов расплодилось, как грибов после дождя! людей обмануть раз плюнуть. Была бы реклама!
показать весь комментарий
09.01.2021 23:11 Ответить
Ещё не известно, какие побочки от вакцины и от болезни. Первые эффекты начнут проявляться через год. Подтверждения соберут ещё за год. Одно ясно, мир изменился, каждый за себя (страны), один бог за всех.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:12 Ответить
Если вакцина будет никакая, то это еще ничего. Только деньги потеряете. Главное чтоб вреда не было.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:13 Ответить
До момента, когда вакцинированные заделают детишек и обнаружат,
что их потомство неполноценно, пройдёт не меньше года, и будет поздно.
А молодёжь обнаружит, что учиться больше неинтересно и вообще всё побоку.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:25 Ответить
Але ж там не вимагають, щоби прокладку Богатирьову використовували, при закупівлі, тому зє владі це не підходить...
показать весь комментарий
09.01.2021 23:25 Ответить
В мире генетического кодирования, и экспериментов, не известно что изменит вакцина в генетике, может привитые агрессивность потеряют, над этим США работают много лет, а может даунов увеличится, а может плодится меньше смогут, голод ведь мировой в будущем намечается. Хотели Китайцев уменьшить, а получилось как всегда. Нельзя и такой вариант отбрасывать. Какие маркеры получит организм, что в их умах творится, одному богу известно. Эксперимент 21века, над человечеством стартанул! Один вопрос, а кто режисёры?
показать весь комментарий
09.01.2021 23:30 Ответить
А кому надо сделать гоев послушными и равнодушными к своему будущему ?
Медицина и медиа в одних руках по всему миру.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:32 Ответить
Kak ne strano no dopustim jevreji uze 17 iz 100 zdelali prilivki.Ja bi tocno neskazal sto eto glupi narod Kto uz kto no oni tocno znajet sto delajet
показать весь комментарий
09.01.2021 23:56 Ответить
Anglija i amerika gde to 2 iz 100,Evropa 0.5-1 iz 100 zdelali prilivki.Tut netu dostatocno vakcini tolko v tom problema
показать весь комментарий
10.01.2021 00:07 Ответить
Всем ли колют одно и то же - знают только те, кто колет.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:15 Ответить
Bloomberg vsio znajet u nix statistika jest po covid19 detalnaja
показать весь комментарий
10.01.2021 00:46 Ответить
Bloomberg публикует, что им надо, а не то, что есть.
Вы до сих пор верите в слово "статистика" ?
показать весь комментарий
10.01.2021 00:52 Ответить
Dolzen verit konecno statistike,a dlia cego ona togda nuzna?Tem boleje tut necego i skryvat.Skolko tam strana kupila vakcin ili skolko ukolola tut vse strani vedut takyje danyje takze.U nas toze jest vot smotriu 22 tysiac ukololi interesno sto tolko 4500 mucini,drugyje zencini. Tut mediki sperva idut
показать весь комментарий
10.01.2021 01:05 Ответить
Статистика существует для того, чтобы управлять людьми.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:37 Ответить
А может и не знают? Но потом появятся приборы, с помощью их можно будет определить с какой ты страны, точнее маркер страны где вакцинировали. Мечта разведок, о глобальном контроле. Далее паспорта вакцинированных- хорошая база лиц, перемещающихся странами, и глобального контроля.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:50 Ответить
Нашим неЛохам у владі це не цікаво. У них є важливіші справи - покататись на лижах і заборонити продаж шкарпеток і лампочок.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:56 Ответить
Ukraina zdelala zakaz az na 5% togo sto nado vakcini,kak dopustim Evrosojuz 183% sto nado vse strani odinakova.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:11 Ответить
В Швеции 2дня тому, министр в отставку ушёл, за поездку на отдых в тёплые страны, когда в стране остальным карантин.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:35 Ответить
Не, нам надо Pfizer или BioNTech.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:05 Ответить
Пойдет ещё AstraZeneca, Novavax и конечно Johnson & Johnson.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:11 Ответить
Только что посмотрел рейтинги и оказывается Moderna входит в рейтинг лучших, а "Новичёк" пасет задних.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:22 Ответить
Давайте годика через 2 посмотрим на довольных и здоровых уколотых.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:38 Ответить
Vet mediki te sto boritisia s covid19 pervymi na sebe vakcinu probujet,neuzeli dumajete sto oni neznajet s cem imejet delo.Oni luce vsex znajet sto budet za god ili dva.
показать весь комментарий
10.01.2021 01:52 Ответить
ніхто, АБСОЛЮТНО НІХТО не може знати, що буде через рік і тим більше через два! Навіть медики! Навіть нобелівські лауреати!
показать весь комментарий
10.01.2021 07:58 Ответить
А откуда простым медикам знать, что там набодяжено?
показать весь комментарий
10.01.2021 08:58 Ответить
100 млн. доз вакцин, це 7 млрд доларів прибуток фармкорпорації. Не хіло.
показать весь комментарий
10.01.2021 09:04 Ответить
Знаю одне - вакцина від Модена це перша вакцина з інформацієй РНК вірусу яка записує нову інформацію на ДНК людини щоб боротись проти вірусів
показать весь комментарий
10.01.2021 22:10 Ответить
Страница 2 из 2
 
 