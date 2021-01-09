РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11792 посетителя онлайн
Новости
4 830 90

Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе

Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе

78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Vatikan News.

Отмечается, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.

Папа римский Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.

Vatikan News отмечает, что в 2017 году у Соккорси умерла дочь и это на него сильно повлияло.

Папа Римский в субботу, 9 января, завил о намерении на следующей неделе сделать прививку от коронавируса.

Читайте также: Компания Moderna готова произвести сотни миллионов доз антиковидной вакцины за 2021 год, - гендиректор

Кроме того, священнослужитель выступил с призывом ко всем делать прививки от COVID-19, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих: "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину".

вакцина (3815) Ватикан (215) Папа Римский (454) смерть (9251) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Вот же зараза, не щадит никого. Деньги, статус, связи и врачи никакого значения не имеют.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:48 Ответить
+5
Жаль, что сия зараза первым делом не косит всяких тупицких, дубинских, мертвечуков, ху*лов и подобный биомусор.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:57 Ответить
+4
а как Бог должен помогать идиотам, не признающим ковид?
показать весь комментарий
09.01.2021 22:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вот же зараза, не щадит никого. Деньги, статус, связи и врачи никакого значения не имеют.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:48 Ответить
Жаль, что сия зараза первым делом не косит всяких тупицких, дубинских, мертвечуков, ху*лов и подобный биомусор.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:57 Ответить
Та как то иногда и выборочно. Чаще полезных забирает. Так иногда охота подсказать---тем более тут рядом скопилось балласта не меряно. И всех мы знаем. А ковид падла не видит!
показать весь комментарий
09.01.2021 22:58 Ответить
Та да. Хотелось бы по другому, но что есть.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:05 Ответить
Не щадит коронавирус.
78-летний Фабрицио Соккорси - если бы не коронавирус, то жил бы и жил, считай - вся жизнь впереди...
показать весь комментарий
09.01.2021 23:50 Ответить
так живой же Папа.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:51 Ответить
Так забоялся ж.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:51 Ответить
На Бога надейся, а сам не плошай. Береженого Бог бережет. Надія у Бозі, коли хліб у стозі. И т.д.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:10 Ответить
Одно другого не отменяет. Бог мозги не заменяет.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:52 Ответить
Глобалисты велели, он с ними заодно!
показать весь комментарий
09.01.2021 22:52 Ответить
а как Бог должен помогать идиотам, не признающим ковид?
показать весь комментарий
09.01.2021 22:56 Ответить
А они точно идиоты? Тебе Стёпа в в телевизоре рассказал?
показать весь комментарий
09.01.2021 23:11 Ответить
ну, относительно тебя, может и умные))))
показать весь комментарий
09.01.2021 23:19 Ответить
А это вылезла. я так понимаю, обосравшаяся слушательница стёпиной, капец какой страшной, статистики?.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:23 Ответить
сепар, степу ты привел к власти. обсираться мне не надо от ковида, у меня не плохой иммунитет, надеюсь, выживу. хотя, вот соседка по этажу- 39 лет умерла. но , она была толстая и бухала. а ще голосовала за зеленского.....
показать весь комментарий
09.01.2021 23:27 Ответить
и что интересно - молодые, в расцвете сил - а умирают от коронавируса...

не идиоты то это видят...
показать весь комментарий
09.01.2021 23:52 Ответить
а идиотов-не жалко.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:54 Ответить
А де написано що віра в бога допомогає від ковід19, самі придумали жарт? Гиги, смішно...
показать весь комментарий
09.01.2021 23:09 Ответить
А от чего она помогает?
показать весь комментарий
09.01.2021 23:13 Ответить
Так вам має бути видніше, це ж ви знавець молитви.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:22 Ответить
Бога-нет
показать весь комментарий
09.01.2021 22:52 Ответить
у бога точно иммунитет есть.даже на безбожников
показать весь комментарий
09.01.2021 22:55 Ответить
вообще то - ничего нет...!
показать весь комментарий
09.01.2021 22:56 Ответить
все относительно.даже плацебо помогает. вера -тем более. так что есть ,или нет -не имеет значения.
показать весь комментарий
09.01.2021 22:58 Ответить
Бог існує до поки люди в це вірять.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:11 Ответить
Это их лицемерие поражает!
И именно из-за него людей с высоким интеллектом воротит от любой конфессии.
А как же "на всё воля божья"?!
показать весь комментарий
09.01.2021 22:55 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html Скандал с подпольной вакцинацией в Украине вышел на международный уровень - источник 9 января, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе - Цензор.НЕТ 7445 По моим данным, этим уже заинтересовались израильские журналисты и силовики: там в ближайшее время выйдет программа расследования о том, как украинские толстосумы и израильские мошенники раскрутили на 3 тысячи евро желающих быстро вакцинироваться.https://www.economics-prorok.com/2021/01/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d0%bb-%d1%81-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%b5%d0%b9-%d0%b2-%d1%83%d0%ba.html#more-122406 Читать далее
показать весь комментарий
09.01.2021 22:55 Ответить
78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3240861

У єзуїта - антихриста помер лікар ....
показать весь комментарий
09.01.2021 22:56 Ответить
а чим папа Франциск там конкретно нагрішив, і що дає вам право називати його антихристом?
показать весь комментарий
09.01.2021 22:59 Ответить
по перше він представник Ордена Єзуїтів з Аргентини, по друге приставка АНТИ перекладається як ЗАМІСТЬ. Папи Римські це замісники Христа на Землі, це вказано в їх документах і катехезісах, тому і анти Христ.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:04 Ответить
Чи Вам насолив католицький орден Товариства Ісуса?
ти що вакцинацію одобрили?
анти може перекладатись по р-ізному, всі папи вважаються офіційно вважаються намісниками Петра , а не Ісуса
Формулювання Vicarius Filii Dei вперше зустрічається у так званому https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарі Костянтина - підробленому документі середньовічної епохи, в якому говорилося про передачу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86 Костянтином І верховної влади над Західною Римською імперією главі Римської церкви. «Намісником Сина Божого» в цьому документі був названий Апостол Петро, тоді як понтифіки «заміщають самого главу апостолів»https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-3 [3] .
показать весь комментарий
09.01.2021 23:18 Ответить
В день, коли ми святкували Андрія Первозванного я на кухні слухав літургію із Олександрієвського собору в Києві. Про Андрія - ніслова. А він же перший, кого позвали: слідуй за мною.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:29 Ответить
ні і? Ви, православний чи католик? Ви слухали Франциска?Які конкретно гріхи папи Ви знаєте, що можеет вважати його антихристом?
показать весь комментарий
09.01.2021 23:31 Ответить
годі кидатися на всіх! Я назвав його антихристом? Я знаю: а якщо хтось скаже на ближнього свого - рака... Отже не даю оцінку незнайомій мені людині (хоча він мене в одному своєму рішенні приємно здивував). Звідки я можу знати про його гріхи? - подумайте.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:44 Ответить
тоді просто раджу не влазити в чужий діалог зі своїми шатнцями.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:46 Ответить
чужий діалог - це коли ви в кафешці з кимось спілкуєтесь. А на цензорі кожен може висловити свою думку. От мені завжди було не зрозуміло: чому саме Петро вважається намісником? Я й висловився, що католики навіть будучи українцями не поважають "свого" апостола.
Не відповідайте.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:57 Ответить
я таки відповім, бо Ви додали частину чужої казки без конкретики по відношенню по папи Франциска. я взагалі атеїст.ка і, як атеїст,ка я прагну почути конкретику, щодо вини папи Франциска, а не переказ православних/католицьких казок. Позитивну роль папи я бачу в тому, що людина вірою надихає мільярди людей. А це як корисне плацебо. а те, що Ви там собі виколупуєте з казок попів -так ніхто істини не знає!!!! Так звані першоджерела ймовірно теж казки. АЛЕ, Я БАЧУ ПОЗИТИВНУ ТА ОБЄ'ДНУЮЧУ РОЛЬ КАТОЛИЦИЗМУ У СВІТІ!
показать весь комментарий
10.01.2021 00:08 Ответить
Ви казки самі пишите, атеістка ви наша ))))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:11 Ответить
Дивна поведінка як для однієї людини. Бо по раніших коментах кілька днів тому я вважав її саме віруючою. Хіба-що під ніком працює "атряд байцов нєвідімого фронта"
показать весь комментарий
10.01.2021 00:16 Ответить
Я ВІРЮ В РОЗУМ.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:17 Ответить
АРГУМЕНТІВ Я ТАК І НЕ ОТРИМАЛА, ЩО ПАПА -ЛИХИЙ ЧОРТ-АНТИХРИСТ. ВІРА І РОЗУМ- НЕ СУМІСНІ, ЯК Я БАЧУ)))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:18 Ответить
Ти його сама чортом назвала, окрім тебе це ніхто не робив
показать весь комментарий
10.01.2021 00:24 Ответить
НЕ КЛЕЙ ДУРНЯ. ХОЧА, МОЖЕ ТИ Й НЕ КЛЕЇШ)))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:27 Ответить
Вчить уважніше документи Римської церкви - інститут Папства то приємники апостола Петра (який ніколи не був у Римі до речі), а не Їсуса Христа. Тому на землі Папство заміщує собою Христа, тому папа Римський і антихрист:

"Папа (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Papa, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. pappas, «отець»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] ), або Па́па Ри́мський - видимий голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Католицької церкви . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF Єпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римський , наступник святого апостола https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB) Петра , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 вікарій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісуса Христа на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Землі "
Єзуїти то гарні люди? Дівчина ви з дуба впали чи як. Єзуїт то синонім слова ДВУЛІЧНИЙ і БРЕХЛТВИЙ, то і діти знають.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:10 Ответить
ЖЕСТЯК....А ЩЕ В НАС КАЗАЛИ, ДУРНИЙ, ЯК ТУРОК. НАПЕВНО ТУРКИ ДУЖЕ ДУРНІ
показать весь комментарий
10.01.2021 00:13 Ответить
У дзеркало подивись на дурну людину )))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:15 Ответить
А КРІМ ОБРАЗ, АРГУМЕНТИ БУДУТЬ? ДАВНО САМ ДИВИСЯ?
показать весь комментарий
10.01.2021 00:19 Ответить
Так не починай ображати іншим і не пиши капс локом бо це ІСТЕРИКА
показать весь комментарий
10.01.2021 00:23 Ответить
В МЕНЕ КЛАВУ ЗАЇЛО.))) АЛЕ НЕ ВАРТО ВИКРУЧУВАТИСЯ ЯК ВУЖ НА СКОВОРІДЦІ ТА РОЗКАЗУАТИ ПРО ЖОРСТОКІСТЬ КАТОЛИКІВ У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ. ТИ ОБРАЗИВ ДОБРОЧЕСНУ ЛЮДИНУ. а МОЖЕ ТИ САМ АНТИХРИСТ?)))
показать весь комментарий
10.01.2021 00:31 Ответить
Голову в тебе заїло, лікуй )
показать весь комментарий
10.01.2021 15:04 Ответить
я БАЧУ, ЩО ЗІ СВОЄЮ ОМАНЛИВОЮ ЛЕКСИКОЮ, ВИ ПО ФАКТУ ПРОСТО ОББРЕХАЛИ ПАПУ, ЛЮДИНУ, ЯКА МІЛЬЯРДИ ЛЮДЕЙ НАДИХАЄ НА ДОБРО, ТА САМА ЗРОБИЛА БАГАТО ДОБРА ЛЮДЯМ.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:16 Ответить
Де я збрехав, покажи сердешна ти моя? Що Папство займає місце Христа на Землі, що Папство змінило заповіді Бога і дозволило ідолопоклонство і зробило з неділі суботу Божий день? Читай КАТЕХЕЗИС Католтцької церкви, я його читав, а ти?

То дівчина ти мабуть забрехалась зі своїм кумиром.



Якого добра? Язиком казки розказувати про мир?

Спитай у свого єзуїта коли він визнає Інквізіцію і вбивство 80 млн. людей провиною Папства і Римської церкви.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:21 Ответить
ПРАВОСЛАВНІ ПОПИ БУЛИ МОРАЛЬНІШІ/ГУМАННІШІ?
Я ВЕЛА МОВУ КОНКРЕТНО ПРО ПАПУ фРАНЦИСКА.
РЕЛІГІЯ-ПРИДУМАНА ЛЮДЬМИ І ЕВОЛЮЦІОНУВАЛА З ЛЮДЬМИ.
РАЗОМ З ЇХ ВІРУВАННЯМИ І ЖОРСТОКІСТЮ.
ОСЬ МУСУЛЬМАНИ ТЕЖ БУДУТЬ ГУМАННІ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ ДРУГЕ.)))
пОВТОРЮ, ЩО КОНКРЕТНО ЗРОБИВ ПАПА фРАНЦИСК ПОГАНОГО, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ , НЕВІДОМО КОМУ, ЗНЕВАЖАТИ ЦЮ ПОВАЖНУ ЛЮДИНУ?
показать весь комментарий
10.01.2021 00:26 Ответить
Поважна людина? Всі високопоставлені єзуїти або ********* або пєдофіли з участю у чорних месах, що ти несеш дебілка? Ти в який казці живещ причмелена?
показать весь комментарий
10.01.2021 15:06 Ответить
ти просто шизофренік.
показать весь комментарий
10.01.2021 15:12 Ответить
в дзеркало на шизофреника подивись ...
показать весь комментарий
10.01.2021 17:38 Ответить
так, ти просто звичаний хворий на голову.і релігія тут ні до чого.
показать весь комментарий
10.01.2021 15:13 Ответить
так, так, саме ти істину глаголиш, чорноротий шизік)))
показать весь комментарий
10.01.2021 16:40 Ответить
Анцихрист. Як і Люципер. Так казала моя бабця.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:55 Ответить
Не зовсім так - Папство це агент Люцифєра через якого він робить свою політику на Землі.
Папство більш ніж за тисячолітню історію знищило 80 млн. людей своєю Інквізіцією і хоч раз визнало свою провину?
показать весь комментарий
10.01.2021 00:14 Ответить
чи встигне? аякщо вірус вже в середині, буде двойна доза?
показать весь комментарий
09.01.2021 22:59 Ответить
А может и тройная.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:01 Ответить
Ну значит и этот держатель символа пережитка прошлого может скоро встретиться со Всевышним™.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:00 Ответить
Лучная вакцина от ковидлы это слово божие
показать весь комментарий
09.01.2021 23:02 Ответить
Слово Божие с вакциной гораздо эффективнее чем просто слово Божие 🙏
показать весь комментарий
09.01.2021 23:05 Ответить
классика жанра. вера и знания не совместимы. только одно из двух. значит слаб он в вере своей.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:17 Ответить
Новину кожен сприймає по своєму. Один насміхається на недовіру папи божій милості і захисту, інший - вважає, що вакцина спасе папу стовідсотково.
А сталося що? - помер старий лікар папи у віці 78 років. У нього була онкологія. Звідки в лікаря онко? - вірогідно вакцинувався завзято згідно протоколу. І доньку вакцинував ще більше у дитячому віці ( донька повинна бути приблизно мого віку). Якщо лікар не може зцілити себе сам, то чому він береться лікувати інших? папа виявився недостатньо мудрим (Господь милостивий), аби вибрати кращого лікаря. Чи вже нема з кого й вибирати?
Знову ж: якщо сам не можеш оцінити небезпеку в силу недостатньої освіти, то напевно ж маєш якихось радників. І ті радники порадили старому папі вакцинуватися, коли вакцина дуже ймовірно викличе ускладнення, що можуть бути несумісні з життям.
Ну що ж? Бажаючих зайняти престол не бракує. Остатися без папи католикам не загрожує.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:25 Ответить
По идее, молитва должна быть самым сильным лекарством.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:44 Ответить
Ви можете не вірити, але те що я до сих пір живий, як я вважаю, завдячую саме молитві. Щепитися ж звичано не збираюся. Бо розібрався з цими всими вакцинаціями і не хочу ризикувати. А от моя сімейна лікарка нещодавно перехворіла і все ж збирається щепитися від ковіду. Навіщо - питаю? Адже повинен бути імунітет. На що відповідь в стилі багатьох коментів із цензора: імунітет коли перехворієш не довговічний, а при вакцинації - 100%.
Ніби й не дурна людина. А мізки здорово зазомбовані. Їм на курсах підвищення кваліфікації певно добре промивають.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:04 Ответить
Ця церква давно займається самодискредитацією, тобто по суті - самознищенням. Якби рішення Папи не співпало зі смертю його лікаря, то сприймалося б спокійно, та зараз він ніби робить це з переляку. Боїться смерті? Начебто такі люди не мають її боятись і мають вчити цього людей, бо в них після смерті починається справжнє життя по заслугах на землі.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:49 Ответить
Отмечается, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.Источник: https://censor.net/ru/n3240861

Ниче не понял!
показать весь комментарий
09.01.2021 23:28 Ответить
Читайте только то что написано большими иностранными буквами и ни о чём не думайте.
показать весь комментарий
09.01.2021 23:42 Ответить
в рекламе необходимости вакцинации бил гейтс купил даже папу, не считая разных преписдентов.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:01 Ответить
і добив старого лікаря? Скоріше всього папа боїться ( і це природньо). А в милість божу не дуже вірить.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:06 Ответить
Він хоче, шоб інші боялися. А онкологія за його поведінкою - то таке.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:11 Ответить
Те, що у нього було онко, побачило лише 2-3 людини.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:15 Ответить
Всі все побачили, та дурним прикинутись і забити гілку порожняком - це святе.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:22 Ответить
Ну да, а от старости он бы никогда не умер.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:27 Ответить
Ну и помойка этот ватикан, людям под 80 лет а на пенсию не могут уйти.
показать весь комментарий
10.01.2021 00:52 Ответить
ну дик.. .все правильно! В америці вже давним-давно всі "розумні" лікарні абсолютно всіх хворих, які померли від раку, інфаркту, інсульту, грипу чи взагалі будь-якої хвороби, АЛЕ при цьому в них ще й знайшли китайський вірус, то в причини смерті обов'язково записують китайський вірус в тому числі, тому що тоді по закону держава оплачує хороше "відшкодування" - тисячі і тисячі $$$ за кожного!
показать весь комментарий
10.01.2021 07:45 Ответить
Помер хлопчик всього то в 78 років, ех молодь - йому б жити і жити.
показать весь комментарий
10.01.2021 08:54 Ответить
Плохо молился
показать весь комментарий
10.01.2021 08:59 Ответить
 
 