Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе
78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Vatikan News.
Отмечается, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.
Папа римский Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.
Vatikan News отмечает, что в 2017 году у Соккорси умерла дочь и это на него сильно повлияло.
Папа Римский в субботу, 9 января, завил о намерении на следующей неделе сделать прививку от коронавируса.
Кроме того, священнослужитель выступил с призывом ко всем делать прививки от COVID-19, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих: "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину".
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78-летний Фабрицио Соккорси - если бы не коронавирус, то жил бы и жил, считай - вся жизнь впереди...
не идиоты то это видят...
И именно из-за него людей с высоким интеллектом воротит от любой конфессии.
А как же "на всё воля божья"?!
У єзуїта - антихриста помер лікар ....
ти що вакцинацію одобрили?
анти може перекладатись по р-ізному, всі папи вважаються офіційно вважаються намісниками Петра , а не Ісуса
Формулювання Vicarius Filii Dei вперше зустрічається у так званому https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%80_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1 Дарі Костянтина - підробленому документі середньовічної епохи, в якому говорилося про передачу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%86 Костянтином І верховної влади над Західною Римською імперією главі Римської церкви. «Намісником Сина Божого» в цьому документі був названий Апостол Петро, тоді як понтифіки «заміщають самого главу апостолів»https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/Vicarius_Filii_Dei#cite_note-3 [3] .
Не відповідайте.
"Папа (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. Papa, від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. pappas, «отець»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9#cite_note-1 [1] ), або Па́па Ри́мський - видимий голова https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Католицької церкви . https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF Єпископ https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC Римський , наступник святого апостола https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB) Петра , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B9 вікарій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81 Ісуса Христа на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0) Землі "
Єзуїти то гарні люди? Дівчина ви з дуба впали чи як. Єзуїт то синонім слова ДВУЛІЧНИЙ і БРЕХЛТВИЙ, то і діти знають.
То дівчина ти мабуть забрехалась зі своїм кумиром.
Якого добра? Язиком казки розказувати про мир?
Спитай у свого єзуїта коли він визнає Інквізіцію і вбивство 80 млн. людей провиною Папства і Римської церкви.
Я ВЕЛА МОВУ КОНКРЕТНО ПРО ПАПУ фРАНЦИСКА.
РЕЛІГІЯ-ПРИДУМАНА ЛЮДЬМИ І ЕВОЛЮЦІОНУВАЛА З ЛЮДЬМИ.
РАЗОМ З ЇХ ВІРУВАННЯМИ І ЖОРСТОКІСТЮ.
ОСЬ МУСУЛЬМАНИ ТЕЖ БУДУТЬ ГУМАННІ ЧЕРЕЗ СТОЛІТТЯ ДРУГЕ.)))
пОВТОРЮ, ЩО КОНКРЕТНО ЗРОБИВ ПАПА фРАНЦИСК ПОГАНОГО, ЩО ДОЗВОЛЯЄ ТОБІ , НЕВІДОМО КОМУ, ЗНЕВАЖАТИ ЦЮ ПОВАЖНУ ЛЮДИНУ?
Папство більш ніж за тисячолітню історію знищило 80 млн. людей своєю Інквізіцією і хоч раз визнало свою провину?
А сталося що? - помер старий лікар папи у віці 78 років. У нього була онкологія. Звідки в лікаря онко? - вірогідно вакцинувався завзято згідно протоколу. І доньку вакцинував ще більше у дитячому віці ( донька повинна бути приблизно мого віку). Якщо лікар не може зцілити себе сам, то чому він береться лікувати інших? папа виявився недостатньо мудрим (Господь милостивий), аби вибрати кращого лікаря. Чи вже нема з кого й вибирати?
Знову ж: якщо сам не можеш оцінити небезпеку в силу недостатньої освіти, то напевно ж маєш якихось радників. І ті радники порадили старому папі вакцинуватися, коли вакцина дуже ймовірно викличе ускладнення, що можуть бути несумісні з життям.
Ну що ж? Бажаючих зайняти престол не бракує. Остатися без папи католикам не загрожує.
Ніби й не дурна людина. А мізки здорово зазомбовані. Їм на курсах підвищення кваліфікації певно добре промивають.
Ниче не понял!