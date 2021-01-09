Из-за коронавирусной болезни скончался личный врач Папы Римского. Понтифик планирует вакцинироваться на следующей неделе

78-летний Фабрицио Соккорси, который был личным врачом папы римского, умер от осложнений COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают Vatikan News.

Отмечается, что 78-летний медик был госпитализирован с онкологической патологией в клинику и скончался от осложнений, связанных с COVID-19.



Папа римский Франциск выбрал Соккорси своим личным врачом в 2015 году.



Vatikan News отмечает, что в 2017 году у Соккорси умерла дочь и это на него сильно повлияло.

Папа Римский в субботу, 9 января, завил о намерении на следующей неделе сделать прививку от коронавируса.

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Кроме того, священнослужитель выступил с призывом ко всем делать прививки от COVID-19, чтобы защитить не только свою жизнь, но и жизнь окружающих: "Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен получить вакцину".