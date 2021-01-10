Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ
В мире вторые сутки подряд устанавливается рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.
Жертвами COVID-19 9 января стали 15 454 пациента.
Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала сутками ранее, новый рекорд превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. смертей.
Всего с начала пандемии скончались, по данным ВОЗ, уже более 1,9 млн инфицированных коронавирусом.
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+5 Sophia-Maria Duglass
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В Словакии постоянно идут ролики «руки, маска, расстояние»
Надо просто перестать говорить правду.
А все остальное это норма ?