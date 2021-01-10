Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ

В мире вторые сутки подряд устанавливается рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.



Жертвами COVID-19 9 января стали 15 454 пациента.



Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала сутками ранее, новый рекорд превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. смертей.

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Всего с начала пандемии скончались, по данным ВОЗ, уже более 1,9 млн инфицированных коронавирусом.



