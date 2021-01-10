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Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ

Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ

В мире вторые сутки подряд устанавливается рекорд суточной смертности среди инфицированных коронавирусом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения.

Жертвами COVID-19 9 января стали 15 454 пациента.

Предыдущий рекорд ВОЗ фиксировала сутками ранее, новый рекорд превышает вчерашний показатель более чем на 1 тыс. смертей.

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Всего с начала пандемии скончались, по данным ВОЗ, уже более 1,9 млн инфицированных коронавирусом.

ВОЗ (777) смерть (9251) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
Жёсткий лоХдаун на Буковели
Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3665
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10.01.2021 00:46 Ответить
+3
ничо, уже совсем скоро степанов&K° всем рекордам свои звонкие даст имена.
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10.01.2021 00:40 Ответить
+3
А в Украине Ковид уже победили, как и коррупцию, рейдерство, фармакомафию.

Надо просто перестать говорить правду.
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10.01.2021 02:12 Ответить
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Глобальное потепление,ледники тают,полоса вечной мерзлоты на РАБссии начала таять...,бедный Магадан и Воркута с Мурманском
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10.01.2021 00:35 Ответить
ничо, уже совсем скоро степанов&K° всем рекордам свои звонкие даст имена.
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10.01.2021 00:40 Ответить
Жёсткий лоХдаун на Буковели
Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3665
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10.01.2021 00:46 Ответить
И на Подоле
Вторые сутки подряд в мире рекордная смертность от COVD-19, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 495
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10.01.2021 00:48 Ответить
Это фото делали часов в 8-9 вечера. Днем там реально раз в 10 больше народа. На мосту Кличко, на Софиевской площади уже вторую неделю толпы такие, что невозможно пройти соблюдая дистанцию. Ну и вишенка на торте - все люди - без масок.
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10.01.2021 08:06 Ответить
Очень плохо работает просвещение по вирусу на тв каналах олигархов .
В Словакии постоянно идут ролики «руки, маска, расстояние»
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10.01.2021 08:11 Ответить
А тут по всей стране рашистская пропаганда - *вакцинация-чипизация*,мудрийнарит, фуле...
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10.01.2021 12:33 Ответить
Справедливости ради сказать, эти люди не в закрытом помещении. Хотя я тоже против локдауна с закрытием только мелкого бизнеса, которых и так в кусках
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10.01.2021 07:40 Ответить
Уровень заполняемости коечного фонда выделенного приказами МОЗ Украины для обслуживания заболевших COVID-19, фактически не изменяется с начала декабря 2020 года составляя 45-52%. Каким образом это коррелируется с двукратным официальным снижением уровня заболеваемости - это тайна. (с)
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10.01.2021 01:20 Ответить
А в Украине Ковид уже победили, как и коррупцию, рейдерство, фармакомафию.

Надо просто перестать говорить правду.
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10.01.2021 02:12 Ответить
Несмотря на рекордные показатели смертности в мире от ковид19, в Украине паника и понос по поводу колготок. Вот все хорошо, осталось только колготки купить.
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10.01.2021 05:09 Ответить
А почему из всей той Куеты которое творит зелёное чмо, Вы акцент делаете только на колготках ?
А все остальное это норма ?
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10.01.2021 08:13 Ответить
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-01-08/how-does-russia-s-covid-19-vaccine-compare-with-pfizer-moderna ...Эта колонка не обязательно отражает мнение редакции, Bloomberg LP и ее владельцев
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10.01.2021 08:34 Ответить
Тобто, це не стаття Блумберг, а стаття одного з експертів в Блумберг.
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10.01.2021 08:37 Ответить
А с чего им подыхать? Вкусно жрут, сладко спят, на воздухе опять же в Буковеле, В Омане в теплом морьке плещутся. Это они заждались уже, когда мы с тобой передохнем, не то от ковида, не то от налогов с тарифами.
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10.01.2021 08:47 Ответить
Срочно поставить Степанова руководить ВОЗ! Уже через пару дней пандемия резко пойдет на спад, а через неделю можно будет отчитаться о полной и безоговорочной победе. А как красиво будет фонд борьбы с ковид-19 освоен!
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10.01.2021 08:50 Ответить
Корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер привился российской вакциной от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» и https://www.nytimes.com/2021/01/08/world/europe/russian-vaccine.html рассказал об этом в своей статье
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10.01.2021 09:30 Ответить
Ивермектин снижает смертность от ковида на 80 % доводя статистику по нему по сути до смертности от грипа . И ЧТО ? А тишина .
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10.01.2021 10:38 Ответить
 
 