Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"
Самый богатый человек в мире, сооснователь космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск заявил о решении распродать все свое имущество ради колонизации человечеством Марса.
Об таком намерении он рассказал американскому изданию Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.
Бизнесмен заявил, что копил богатство не ради собственной материальной выгоды, а чтобы выделить как можно больше денег на колонизацию "красной планеты".
По его словам, строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен в своей идее заселить людьми Марс.
Маск считает, что население Земли должно стать "космической цивилизацией и межпланетным видом". Мультимиллиардер сказал, что предоставит займы тем, у кого нет денег отправиться на Марс, а в будущем и рабочие места на планете.
По словам Маска, у него не останется практически никакого ценного имущества с финансовой точки зрения, кроме акций компаний.
Напомним, агентство Bloomberg оценило активы Маска в $209,5 млрд. По версии журнала Forbes Маск также находится на первом месте с состоянием $189,7 млрд.
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1. Никогда колония на Марсе (Луне, Венере, Альфа-центавре, Кластере) не сможет сама себя обеспечивать. Для этого необходимо иметь огромные и многообразные технологические цепочки, от рудников по добыче сырья до предприятий по выпуску готовой продукции. Сейчас к услугам Маска вся земная индустрия, чтобы летали его ракеты только одних материалов нужны тысячи наименований, а их ещё надо не только добыть, произвести но и обработать! Никакие 100-тонные ракеты не перевезут ни столько оборудования ни персонала. Не думаю, что с помощью 3-д принтера можно будет решать вопросы. Это ведь не сказочки а реальная жизнь.
2. Где взять столько энергии для производственных процессов, отопления, растениеводства и и прочих потребностей? Это самый трудний вопрос, но где же ответ?
3. Воды на Марсе нет и не будет. Пока не изобретён синтез воды, забудьте про колонизацию чего-либо, это всё глупость или бредятина (что уже надо лечить, ибо опасно). Вода, как и кислород есть основа жизни.
4. Как ты ни закрывай астронавтов, ни в полёте, ни на Марсе ты их не защитишь от вредного воздействия Космоса. Может какое-то время и продержатся, но это будет система "ЭЦИХ без гвоздей", не более, т.е. люди обречены на медленную и мучительную смерть. Думается, также опасность от бомбардировки метеоритами очень велика.
5. Малая гравитация скорее всего также будет губительна для колонистов.
6. Если это вообще человеку позволено (колонизация других планет) то по технологиям мы забегаем вперёд ещё лет на 500. Пока что это не проект колонизации, а бравада цикла "Из пушки на Луну". 50 лет как попытались на Луну запрыгнуть и где мы теперь? Да это просто смех, чувак умом тронулся.
7. Кроме чисто технических проблем, есть проблема психического свойства. Человек нормально может жить только на Земле. В космосе он достаточно скоро свихнётся. Сожрут друг-друга.
8. Я восхищаюсь технологиями Маска, но если он начнёт каждый день пуляться 100-тонными (вес полезной нагрузки) ракетами, что станет с озоном? Озон имеет свойство возобновляться, но если так интенсифицировать, этот чокнутый гений нарушит и без того хрупкий баланс и погубит нас всех. За что? Я против.
Если его никто не остановит, вреда будет много. Хорошего не ждите. А в общем, думаю, что это всё какой-то пшик. Загубит сотню-другую людей, на том и кончится.
3. Вода синтезируется из водорода и кислорода. Кислорода на Марсе избыток (см. предыдущий пункт). А водород - самый лёгкий из газов.С собой можно взять достаточный запас, пока не найдутся месторождения (а они есть!)
2.1 промышленном производстве, которое необходимо заново организовать для создания новой цивилизации: включая предметы первой необходимости, технику и средства пром производства.
2.2 обеспечении жизнедеятельности сотен и тысяч людей в запредельных условиях.
2.3 пр-во пищи.
2.4 освоение планеты - исследование и разработка поверхности и недр.
Дальше - насколько солн. бат. эффективны на поверхности Марса?
3. Окись кремния? ну-ну. Что-то я не слышал, чтобы из песка добывали кислород. Формулу реакции в студию, заодно и конструкцию пром. реактора! Во-вторых, см. предыдущий пункт, сколько на это уйдёт энергии? И пожалуйста, для начала всё-таки найдите месторождения... водорода.
3. не добывают потому что на Земле его в избытке и так. Как, например, не получают азотную кислоту из воздуха - из аммиака будет дешевле. А так технология очевидная химику. В конечном выхлопе SiO2 -> Si+ O2, 3 г песка = литр кислорода = 5 литров воздуха. Вообще, в почве Марса ещё и хлораты есть, там кислорода - жопой ешь. Но я про технологию, дающую сразу два критических продукта для колонии.
Данные аппарата https://ru.wikipedia.org/wiki/Mars_Reconnaissance_Orbiter Mars Reconnaissance Orbiter позволили обнаружить под каменистыми осыпями у подножия гор значительный слой льда. Ледник толщиной в сотни метров занимает площадь в тысячи квадратных километров, и его дальнейшее изучение способно дать информацию об истории марсианского климатаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-80 [80] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81#cite_note-81 [81] .
Думаю, иди космическая гонка с тем же напряжением сил и привлечением тех же ресурсов дальше - на Марсе человек был бы ещё лет 30 назад.
Главный тормоз освоения космоса - использование в качестве источника энергии - химической энергии сгорающего топлива. В химическом топливе слишком мало энергии на единицу веса, потому с собой можно взять слишком малый запас. Солнечных батарей - тоже мало. Брать энергию из ядра атома - по любому будет много радиации (хотя уже появляются первые прототипы). Найти бы что то сопоставимое по мощности, но безопасное - полёты подешевели бы раз в 10. Тогда бы про космические полёты могли снова вспомнить на гос уровне.
Маск достиг многого,и гордость поперла его на подвиги,не на благо людей,а чтоб сделать себе имя и бросить вызов Богу.
Не получиться ничего.
Земля дана длч жизни человека.Обустраивайте ее,развивайте науку,летайте в космос,делайте все для улучшения жизни человека.Что мы видим в современном мире?планета загажена,земли отравлены,моря,океаны в мусоре,продукты,вода ,воздух-губительны для человека.Нечем заняться на Земле,все приведено в порядок?все земли обустроены,реки ,моря очищены,нет голода,руин,запущенности?число людей,умирающих с голода,поражает воображение.Но люди,обладающие несметными богатствами, не спешат помочь развить эти земли,народы,спасти их-они или спускают свои деньги на непотребство,или Марс им надо осваивать,На Земле уже полный порядок,делать больше нечего,планеты дальние им надо загадить.
Нет,не будет этого,Бог не допустит.Для жизни человеку дана Земля и только Земля.Примеров гордости и дерзости человека в истории немало.
Вавилонская башня,например.Тот же Титаник,ближе к нам,Когда человек в гордости бросал вызов Богу-"Это вершина человеческого гения.""Этот корабль даже сам Бог не сможет потопить".На все эти вызовы-Бог легким движением руки сметал все безумные планы возгордившихся умов-и оставались руины.
То же будет и с Маском.
Никакой нужды переселяться на Марс нет.
Это вызов.Кому,зачем? Увидим...Поражение его.
Навскидку - 3 задачи для терроформирования, какие надо решить:
1 - откуда брать ну хотя бы азот, в таких количествах чтоб восстановить плотность атмосферы планеты? (хотя там и кислорода с углекислым газом надо немерено)
2 - при такой гравитации - она будет непрерывно теряться. Придётся непрерывно компенсировать потери. (ну или увеличить силу гравитации на планете (!!!))
3 - как усилить магнитные поля? Искусственно генерировать?! Это тонны энергии (такие энергии уже измеряются на вес) непрерывно. Разогреть недра планеты (!!!)?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oasis_(класс_круизных_судов)
Космос - это предел, недоступный для живого творения бога. Шагнуть за него человек сумел пользуясь плодами своего разума и знаний, а не тем что ему дал бог. Гагарин первым нарушил замысел творца - шагнув за этот предел, но он не долго жил после этого, быть может бог ему этого и не простил.
Таки вы плохо знаете людей. Ими движет или жажда обогащения, или тщеславие. Какое дело этим свойствам до умирающих от голода детей, или загаженной планеты???
- Куртку новую хочу.
- На, возьми мою..И мечтай о Великом" ©
Я бы посчитал что творец в таком случае - эгоистичная и жадная скотина. Но нет. Он создал человека "по образу и подобию" (это означает что наделил своими способностями). И желание людей достичь звезд (небес,новых земель...) - появление таких вот романтиков (из века в век) не просто так. Да и, во вселенной миллиарды планет, дать желание их исследовать и не дать возможности, это из разряда какого-то садизма.
Это если Он есть)
Что человек как правило делает с тем что исследует? Пытается использовать для своей выгоды, и если получится - в конце концов уничтожает.
Интересная теория: А если замысел творца - таков: Земля хорошая планета,и жалко её терять, но таких - миллионы (я думаю. Чисто по теории вероятности: в нашей галактике - до 400 млрд звёзд. Пусть шанс что у звезды будет такая же хорошая планета, 1 на миллиард. Получится что только в нашей галактике их будет до 400. А галактик только в видимом нами световом конусе - более 2 триллиона (и хрен ведает сколько за его пределом. Представляете масштабы?). А если творец так проверяет свои творения на адекватность? Засеял вселенную жизнью и следит за нею. Разум ГОРАЗДО раньше способен изобрести способ уничтожить планету, чем способ летать между звёзд быстрее света (если это вообще возможно). И что главное - если он не научится жить не уничтожая свой дом (где бы он ни был) - добраться до звёзд он не успеет. Вот и получается испытание: путь к звёздам откроется только тем кто докажет что достоин к ним пройти, и не угробит планеты какие найдёт.
Человек пока явно недостоин, но вместо того чтоб учиться жить не уничтожая планету - упрямо лезет к звёздам.
Как раз переселение на Марс, создаст для человечества на Земле конкуренцию. (а если исследовать недра красной планеты то мы возможно и найдет способ летать дальше) и создаст Земную идентичность (что со временем може привести ко всеобщему обьединению).
Земля ,во всей ее красоте,создана так,чтоб человеку было комфортно жить.Чтоб он возделывал ее и благоустраивал.
А "красные недра планеты"-о которых вы упоминаете-не заменят реки,моря,водопады,горы,долины,деревья,цветы,птиц,животные ,рыбы и т.д.
В Библии много сказано о другим планетах,но нигде-о жизни на них.
И многие вещи,к которым ученые придут лишь спустя многие тысячелетия,описаны в Библии.
Иова 27.7 "Он распростер север над пустотою и повесил землю ни на чем"
Тот то потешались тогдашние безбожники-"какой север?ты там был?"
"Как это огромная,тяжелая земля-ни на чем?"
Как и сейчас,смеються над тем,к чему придут через долгое время.
Маск ми тут Землю позасирали і не знаємо що з цим робити, а ти хочеш ще Марс засерти
Впрочем если хочет Марс - имеет право попробовать. Как говорится - безумству храбрых - гробы со скидкой.