Маск намерен распродать все свое имущество ради колонизации Марса и предоставить займы тем, у кого нет денег для полета на "красную планету"

Самый богатый человек в мире, сооснователь космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск заявил о решении распродать все свое имущество ради колонизации человечеством Марса.

Об таком намерении он рассказал американскому изданию Business Insider, сообщает Цензор.НЕТ.



Бизнесмен заявил, что копил богатство не ради собственной материальной выгоды, а чтобы выделить как можно больше денег на колонизацию "красной планеты".

По его словам, строительство города на другой планете потребует значительных вложений. Это одна из причин, вынуждающих его распродавать имущество. Другой причиной является желание продемонстрировать, насколько решительно он настроен в своей идее заселить людьми Марс.



Маск считает, что население Земли должно стать "космической цивилизацией и межпланетным видом". Мультимиллиардер сказал, что предоставит займы тем, у кого нет денег отправиться на Марс, а в будущем и рабочие места на планете.



По словам Маска, у него не останется практически никакого ценного имущества с финансовой точки зрения, кроме акций компаний.

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Напомним, агентство Bloomberg оценило активы Маска в $209,5 млрд. По версии журнала Forbes Маск также находится на первом месте с состоянием $189,7 млрд.

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