В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция

Работники правоохранительных органов в Тернопольской области в первый день действия усиленных карантинных ограничений зафиксировали около сотни нарушений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки полицейские области составили 42 админпротокола и вынесли 57 постановлений за нарушение установленных правил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, составлены 42 протокола по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей), больше всего — на субъектов хозяйствования за непрекращение работы и несоблюдение карантинных требований.

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Полицейские также следили, чтобы люди находились в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в респираторах или защитных масках.

"Обнаружили 57 человек, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. На нарушителей масочного режима наложен штраф от 170 до 255 гривень", - сообщили в полиции.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут усиливать карантин с 8 января — такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.