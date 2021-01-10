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Новости Коронавирус и карантин
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В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция

Работники правоохранительных органов в Тернопольской области в первый день действия усиленных карантинных ограничений зафиксировали около сотни нарушений.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки полицейские области составили 42 админпротокола и вынесли 57 постановлений за нарушение установленных правил", - говорится в сообщении.

Как отмечается, составлены 42 протокола по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей), больше всего — на субъектов хозяйствования за непрекращение работы и несоблюдение карантинных требований.

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Полицейские также следили, чтобы люди находились в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в респираторах или защитных масках.

"Обнаружили 57 человек, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. На нарушителей масочного режима наложен штраф от 170 до 255 гривень", - сообщили в полиции.

Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут усиливать карантин с 8 января — такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

карантин (16729) Нацполиция (16562) Тернопольская область (744)


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+13
В Тернополе штрафуют предпринимателей. В Киеве закрыли "Эпицентр". Почему до сих пор не закрыт Бенин Буковель и на оштрафован злостный нарушитель масочного режима Зеля?

В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9898
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10.01.2021 01:59 Ответить
+10
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 78
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10.01.2021 02:00 Ответить
+7
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9858
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10.01.2021 07:28 Ответить
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В Тернополе штрафуют предпринимателей. В Киеве закрыли "Эпицентр". Почему до сих пор не закрыт Бенин Буковель и на оштрафован злостный нарушитель масочного режима Зеля?

В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9898
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10.01.2021 01:59 Ответить
бо Буковель належить Каломойші, як і маленьке зелене непорозуміння.
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10.01.2021 04:03 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8829
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10.01.2021 06:59 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9858
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10.01.2021 07:28 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2010
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10.01.2021 07:51 Ответить
Не певен! Бо в них спільна ідеологія (тобто - стовбур) : "Офшори над усе !" Шість мов не заважали сволочовому гетьману у день Іловайського розстрілу відкривати офшори. Й брехати в очі людям шість мов йому не заважали. Я не поважаю хренрояліста також. Й певен, що вони обидва - гілки з одного кориіння ненажервісті, лицемірства та мізантропства, І ось тобі вишенька на солодке: про твого інтеллектуала https://www.youtube.com/watch?v=28vmIA98_XI
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10.01.2021 12:04 Ответить
Вишеньку запхни собі в сраку, йолоп!
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10.01.2021 23:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/33967
Смішні ви хлопці Жодного контраргументу. Жодного! За що тільки вам - троллям бабки платять? Ви ж повинні довести читачам, що ваш опонент не правий, а ви тільки обзиваєтеся. Що може бути найлегшим: візьми мої тези - та спростуй! Ні. Нема чим! Й стає очевидно: вам просто нема чого заперечити. Одна срака в голові... Але це дуже замало для дискусій.
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11.01.2021 00:41 Ответить
В тебе в голові сумбур і хаос, мішанка різних пропагандиських штампів і фейків. Можна було б дискутувати, але я не маю ні бажання, ні часу, ні головне мотивації. Шолом, проксіжид!
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12.01.2021 21:00 Ответить
Якщо не мав би бажання - не розпочинав би .... Бо це ж ти перший поліз до мене зі своїми оцінками - я на твої пости не гавкав. Мою думку не обов'язково обговорювати було ... але якщо є стимул - тода інша справа. Мав бажання .. не мав - заробив на відповідях до мене пару копійок діточкам на цукерки, то вже йди небоже ...
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13.01.2021 11:17 Ответить
Життєрадісний ідійот.
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10.01.2021 07:02 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 78
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10.01.2021 02:00 Ответить
А на Буковелі порушень не виявили 😂😂😂
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10.01.2021 02:11 Ответить
полицаи на нагреве... - сезон у их....
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10.01.2021 02:35 Ответить
я своих уже с марта не вижу - а служба и опасна и трудна - урожай ментовский начался...
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10.01.2021 02:41 Ответить
О, дела! Тут что, амнистия???
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10.01.2021 02:58 Ответить
Шестого оштрафовали?
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10.01.2021 03:14 Ответить
Устанавливаем конституционный лад и прекращаем издевательство преступной своры ,узурпировавшей власть под названием чиновники. Или живем по конституции или по беспределу с их тарифами. В нашей конституции Громады понад усе, если кто не знал. Позовы на полицию и документ про их заснування згидно до конституции. И вы удивитесь что все умвс полиции оформлени на приватну особу всуперечь конституции.( Рух за кнституционный лад -Рима Белоцерковская -руководство к действию послушайте для вас саме то)
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10.01.2021 04:45 Ответить
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10.01.2021 07:28 Ответить
А потом эта, уже заболевшая толпа, приедет в Киев и в другие города.
Но ведь это уже было! И в Украине, в Германии, в Норвегии, в Австрии и т.д.
Вспомните скандал с возвращением в Украину с горнолыжных курортов наших заболевших высокопоставленных чиновников. Они тогда тайно проходили тестирование у Палчевского в его Евролаб
https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%97%D1%85%D0%B0%D0%B2-%D0%B4%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8F/2810021952421456/ https://www.facebook.com/pravonavladu/videos/бутусов-коронавірус-приїхав-до-києва-з-куршевеля/2810021952421456/

...коронавирус в Украину завезли не только заробитчане, но и https://racurs.ua/n135749-koronavirus-v-kieve-jurnalist-rasskazal-kak-ukrainskie-millionery-kurshevelcy-lechatsya.html украинские чиновники , которые вместе со своими российскими «друзьями» 8 марта отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.

https://racurs.ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelya-skandalnyy-evrolab-zainteresoval-sbu.html


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10.01.2021 04:50 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8954
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10.01.2021 07:01 Ответить
Зебилоидов на кую вертят)))
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10.01.2021 07:36 Ответить
На Буковелі вже всіх порахували?
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10.01.2021 07:48 Ответить
Пару дней назад, мэр Тернополя заявил,что зеленый дурантин не будет выполнятся в его городе. И что мы видим сейчас? мусорня отчитывается в сми, что они наказали несогласных с карантинным идиотизмом. Это чистой воды месть зеленой власти неугодным, поскольку к буковелям, эпицентрам и прочим у них нет претензий
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10.01.2021 07:56 Ответить
Полиция ходит от заведения к заведению - вирус разносит!
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10.01.2021 08:02 Ответить
В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6599
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10.01.2021 08:13 Ответить
Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9310
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10.01.2021 11:00 Ответить
Штрафуйте по больше этот народец, президенту (прости Господи) нужно за что то на лыжах кататься
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10.01.2021 08:41 Ответить
Интересно а в эту статистику вошли работающие Эпицентры?
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10.01.2021 09:08 Ответить
Першого ж дня посиленого карантину на Тернопільщині нарахували майже сотню порушників, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4078
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10.01.2021 12:35 Ответить
 
 