В первый день усиленного карантина на Тернопольщине насчитали почти сотню нарушителей, - Нацполиция
Работники правоохранительных органов в Тернопольской области в первый день действия усиленных карантинных ограничений зафиксировали около сотни нарушений.
Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции Тернопольщины, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки полицейские области составили 42 админпротокола и вынесли 57 постановлений за нарушение установленных правил", - говорится в сообщении.
Как отмечается, составлены 42 протокола по ст.44-3 КоАП (нарушение правил карантина людей), больше всего — на субъектов хозяйствования за непрекращение работы и несоблюдение карантинных требований.
Полицейские также следили, чтобы люди находились в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте в респираторах или защитных масках.
"Обнаружили 57 человек, которые пренебрегали средствами индивидуальной защиты. На нарушителей масочного режима наложен штраф от 170 до 255 гривень", - сообщили в полиции.
Ранее мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что в городе не будут усиливать карантин с 8 января — такое решение приняла местная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Смішні ви хлопці Жодного контраргументу. Жодного! За що тільки вам - троллям бабки платять? Ви ж повинні довести читачам, що ваш опонент не правий, а ви тільки обзиваєтеся. Що може бути найлегшим: візьми мої тези - та спростуй! Ні. Нема чим! Й стає очевидно: вам просто нема чого заперечити. Одна срака в голові... Але це дуже замало для дискусій.
Но ведь это уже было! И в Украине, в Германии, в Норвегии, в Австрии и т.д.
Вспомните скандал с возвращением в Украину с горнолыжных курортов наших заболевших высокопоставленных чиновников. Они тогда тайно проходили тестирование у Палчевского в его Евролаб
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...коронавирус в Украину завезли не только заробитчане, но и https://racurs.ua/n135749-koronavirus-v-kieve-jurnalist-rasskazal-kak-ukrainskie-millionery-kurshevelcy-lechatsya.html украинские чиновники , которые вместе со своими российскими «друзьями» 8 марта отдыхали на горнолыжном курорте Куршевель во Франции.
https://racurs.ua/n136142-koronavirus-iz-kurshevelya-skandalnyy-evrolab-zainteresoval-sbu.html