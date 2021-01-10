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Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет

Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку от Водяного.

Также, наемники дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

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"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.

Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет 01

перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет - Цензор.НЕТ 7151
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10.01.2021 08:24 Ответить
Не "враги", а легитимные участники разведения войск и прекращения огня, СЦКК, Минского и Нормандского формата, группы наблюдателей ОБСЕ.
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10.01.2021 08:37 Ответить
Ми знаємо хто стріляє. Та сторона.(Янелох оманський)
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10.01.2021 08:48 Ответить
***. Какой дебил пишет эти тексты? Такое ощущение, что в ВСУ одни терпилы и страдальцы служат.
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10.01.2021 09:53 Ответить
"Режим прекращения огня"это для зебилов,для остальных его как не было так и нет..
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10.01.2021 10:13 Ответить
 
 