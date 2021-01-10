Враг за минувшие сутки три раза открывал огонь по позициям ВСУ на Донбассе: потерь нет

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки, 9 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь нет", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" наемники открывали огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов на Приазовье, неподалеку от Водяного.

Также, наемники дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Луганского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" и вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ.

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"С начала текущих суток, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.