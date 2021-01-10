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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 99 человек, выявлены 5 011 новых случаев, выздоровели - 5 292

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 99 человек, выявлены 5 011 новых случаев, выздоровели - 5 292

За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.

Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5 292 человека", - написал Степанов.

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Днем ранее, 9 января зафиксировано 4 846 случаев COVID-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях, 4 января в Украине было 4 158 новых случаев инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.

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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 99 человек, выявлены 5 011 новых случаев, выздоровели - 5 292 01
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 99 человек, выявлены 5 011 новых случаев, выздоровели - 5 292 02

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
У меня с Буковелью- особые отношения! Я туда в марте собирался, жена уже отель подобрала, предварительно о номере договорились. Тут грянул карантин! Ладно... Сейчас я тоже туда засобирался было, а тут Зеля тудой намылился! Не поеду, хрен зна, что после его визита там произойти может!
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10.01.2021 09:01 Ответить
+2
"пандемия" пошла на спад, зачем горнолыжный еплан вводит дурантин - здравомыслящим людям не понять
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10.01.2021 08:47 Ответить
+2
Канєшна всі поїхали, бо ми всі президенти.
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10.01.2021 08:57 Ответить
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10.01.2021 08:46 Ответить
По части новых заражений - несомненно. По части смертей - значительно тяжелее
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10.01.2021 08:54 Ответить
Дуже обурений ситуацією, що склалася з порушенням норм всеукраінського карантину 8.01.2021-24.01.24 у військовому ліцеі ім. І.Богуна. Мені стали відомі випадки масового інфікування у Боярській філіі, коли захворіли 8 робітників кухні та лікар закладу. До того ж, на початку навчального року, внаслідок недотримання правил карантину, на ковід19 захворіли майже половина ліцеістів, серед яких був і мій син. Заклад до кінця приховував спалах, через що заразилась вся наша родина. Вже забув про той прикрий випадок, коли, як сніг на голову, з'явилась інформація, що ліцей буде працювати з 11.01.21! Знову керівництво готове ризикувати здоров'ям дітей та персоналу заради чого? Якщо ваше начальство не розуміє, що таке є національний карантин та закони Украіни, то буду піднімати на ноги гарячу лінію МОЗ, підключати знайомих журналістів, писати скарги в Міністерство Оборони тощо.
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10.01.2021 08:47 Ответить
Тупость и безответственность руководства , т к никто с них не спрашивает серьезно
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10.01.2021 09:11 Ответить
"пандемия" пошла на спад, зачем горнолыжный еплан вводит дурантин - здравомыслящим людям не понять
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10.01.2021 08:47 Ответить
Київ вимер останні два дні, навіть на вихідних так мало авто я не бачив. Подивимося сьогодні.
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10.01.2021 08:48 Ответить
Неужто все в Буковель поехали? По неверным президентским стопам...
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10.01.2021 08:54 Ответить
Канєшна всі поїхали, бо ми всі президенти.
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10.01.2021 08:57 Ответить
У меня с Буковелью- особые отношения! Я туда в марте собирался, жена уже отель подобрала, предварительно о номере договорились. Тут грянул карантин! Ладно... Сейчас я тоже туда засобирался было, а тут Зеля тудой намылился! Не поеду, хрен зна, что после его визита там произойти может!
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10.01.2021 09:01 Ответить
Как всегда какое-то ЧП,не дай Бог...
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10.01.2021 09:07 Ответить
Сумніваюся, вочевидь по домівках сидять.
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10.01.2021 08:59 Ответить
И где жто Киев вымер, машин вчера было много на дорогах . КАК ОБЫЧНО В СУББОТУ
Сегодня в воскресенье, должн быть меньше
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10.01.2021 09:12 Ответить
Я за кермом в Києві 25 років. Яку ще нісенітницю ви тут напишете?
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10.01.2021 09:19 Ответить
Я вчера ездила по Киеву - машин КАК ОБЫЧНО В СУББОТУ
Вы видимо по субботам дома 25 лет сидели 😀😀😀
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10.01.2021 09:22 Ответить
Тобто пані Ыксперд цілу суботу проїздила по Києву і вже все знає. Ну Щасти.)))
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10.01.2021 09:26 Ответить
Все на Буковель рванули бо Лох даун
За добу через COVID-19 в Україні померли 99 осіб, виявлено 5 011 нових випадків, одужали - 5 292 - Цензор.НЕТ 2633
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10.01.2021 09:07 Ответить
За добу через COVID-19 в Україні померли 99 осіб, виявлено 5 011 нових випадків, одужали - 5 292 - Цензор.НЕТ 4660

...
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10.01.2021 13:57 Ответить
Все уже лечатся сами а в больницу бегут паникеры или у кого пошли осложнения.Моим кумам врач придурок не назначил лекарство для разжижения крови.лучше от больниц держаться подальше.
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10.01.2021 09:19 Ответить
це на рахє?
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10.01.2021 09:27 Ответить
умерли , выявлены , выздоровели... умерли , выявлены , выздоровели ...умерли , выявлены , выздоровели... Новая каждодневная молитва ОРЗ и ОРВИ
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10.01.2021 10:21 Ответить
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок. Куда Зеленский\Степанов\Ляшко\Марченко 31.12.2-20, после 18-00 (!!!) сбросили больше 600 млн. гривен - это к Богатыревой И эти люди, что то там пищали о "Свинарчуках" (с)
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10.01.2021 12:44 Ответить
По состоянию на 01.01.2021 Уровень обеспеченности государственных лабораторных центров проводящих тестирование методом полимеразной цепной реакции составляет 3,6% от заявочного количества.(.) проведение лабораторного анализа в государственных лабораторных центрах остановлено.

Всего в системе здравоохранения функционирует 3118 аппаратов искусственной вентиляции легких различного типа. Обеспеченность кислородом составляет 25-30% от необходимого количества. Средняя заполняемость коечного фонда (...) для лечения больных COVID-19 составляет 52%. Дефицит медицинских кадров (...)составляет: 1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%. 2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60% 3. Младший медицинский персонал - 20-25%. Общее уменьшение медицинских кадров 7-8% в месяц. Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат. Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует. (...) Медична комісія tZE inform
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10.01.2021 12:46 Ответить
«В Украине при диагностике COVID-19 в 90 % используются ПЦР тест-системы российского производства:«Вектор-Бест»,«ДНК-Технология», «Амплисенс»,«Хема». Украинские тест-системы, которые выпускает харьковская «Астравир», также производят из российских компонентов»,- Кравченко.
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10.01.2021 13:20 Ответить
...это цифры по опросу Разумкова? или нна рынок вышли новые украинские Зе! инициативы?)
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10.01.2021 12:46 Ответить
 
 