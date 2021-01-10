За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 99 человек, выявлены 5 011 новых случаев, выздоровели - 5 292
За минувшие сутки в Украине зафиксированы 5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника.
Об этом в сети Facebook сообщает министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"5 011 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 10 января 2021 года. В частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировали 2 100 человек, летальных случаев - 99, выздоровели - 5 292 человека", - написал Степанов.
Днем ранее, 9 января зафиксировано 4 846 случаев COVID-19, 8 января выявлено 5 676 новых инфицированных коронавирусом, 7 января сообщалось о 8 997 случаях инфицирования COVID-19, 6 января министр проинформировал о 6 911 новых случаях, 5 января сообщалось о 5 334 случаях, 4 января в Украине было 4 158 новых случаев инфицирования.
Количество инфицированных с начала пандемии на утро воскресенья составило 1 115 026 человек, 19 767 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 791 598 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (446), Киевской (405), г. Киев (404), Харьковской (344) и Николаевской (327) областях.
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Сегодня в воскресенье, должн быть меньше
Вы видимо по субботам дома 25 лет сидели 😀😀😀
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Всего в системе здравоохранения функционирует 3118 аппаратов искусственной вентиляции легких различного типа. Обеспеченность кислородом составляет 25-30% от необходимого количества. Средняя заполняемость коечного фонда (...) для лечения больных COVID-19 составляет 52%. Дефицит медицинских кадров (...)составляет: 1. Врачи, различных категорий - 28-33%, по некоторым категориям, например инфекционисты - до 50%. 2. Средний медицинский персонал 25-30%. По некоторым категориям, например манипуляционные сестры - до 60% 3. Младший медицинский персонал - 20-25%. Общее уменьшение медицинских кадров 7-8% в месяц. Доплаты на работу в условиях эпидемии получают около 10% медицинских работников в режиме нерегулярных выплат. Государственное страхование медицинских работников вообще и кадров определенных ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях полностью отсутствует. (...) Медична комісія tZE inform