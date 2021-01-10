Взрыв газопровода на Полтавщине: факельное горение прекратилось, газоснабжение населенных пунктов восстанавливается

По состоянию на утро воскресенья, 10 января, факельное горение на месте взрыва магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области прекратилось.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается.

Жертв и пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, заявили в ГСЧС.

В настоящее время продолжаются работы по подключению населенных пунктов к газоснабжению. По данным АТ "Лубныгаз", без газа остаются 2 860 домохозяйств, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений.

Газоснабжение будет восстановлено в течение двух часов после устранения аварии Укртрансгазом.

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Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.