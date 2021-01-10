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Взрыв газопровода на Полтавщине: факельное горение прекратилось, газоснабжение населенных пунктов восстанавливается

Взрыв газопровода на Полтавщине: факельное горение прекратилось, газоснабжение населенных пунктов восстанавливается

По состоянию на утро воскресенья, 10 января, факельное горение на месте взрыва магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области прекратилось.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается.

Жертв и пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, заявили в ГСЧС.

В настоящее время продолжаются работы по подключению населенных пунктов к газоснабжению. По данным АТ "Лубныгаз", без газа остаются 2 860 домохозяйств, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений.

Газоснабжение будет восстановлено в течение двух часов после устранения аварии Укртрансгазом.

Читайте также: Из-за взрыва газопровода под Лубнами прекращено газоснабжение 16 населенных пунктов

Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.

газопровод (831) пожар (5974) ГСЧС (5022) Полтавская область (1186)


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Топ комментарии
+6
...Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей... Який 1 м?! Там полум'я було таке шо за кілометри видно було!

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється - Цензор.НЕТ 2651
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10.01.2021 10:35 Ответить
+5
очевидно, заміри робили рулеткою з того самого місця, що і фотографували
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10.01.2021 10:39 Ответить
+3
Ага, до 1 м - так, на фото газове багаття висотою підлога метра, не вище... і бавовна від вибуху було чути в радіусі 50 метрів...
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10.01.2021 12:19 Ответить
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Штабные при деле. А где же Юрочка Витренко?
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10.01.2021 10:07 Ответить
...Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей... Який 1 м?! Там полум'я було таке шо за кілометри видно було!

Вибух газопроводу на Полтавщині: факельне горіння припинилося, газопостачання населених пунктів відновлюється - Цензор.НЕТ 2651
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10.01.2021 10:35 Ответить
очевидно, заміри робили рулеткою з того самого місця, що і фотографували
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10.01.2021 10:39 Ответить
Ага, до 1 м - так, на фото газове багаття висотою підлога метра, не вище... і бавовна від вибуху було чути в радіусі 50 метрів...
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10.01.2021 12:19 Ответить
А тепер українською...
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10.01.2021 13:34 Ответить
Так воно ж і їсти українською - усе точно, немов у десятку з цибулі
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10.01.2021 13:38 Ответить
А, зрозумів. З телефона стрчиш. Вимкни редактора при вводі тексту.
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10.01.2021 14:02 Ответить
Я підлога слів не зрозумів. Можливо це борошна перекладу, а може бавляться злі парфуми. Проте суть вловив ялини-ялини.
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10.01.2021 14:10 Ответить
Херню якусь пишеш...
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10.01.2021 14:23 Ответить
Осьо навіть https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 стаття на вікіпедії є
(тільки факти дещо неточні, зокрема "підлога країни" вперше з'явилася у 2014, а не у 2017)
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10.01.2021 15:02 Ответить
Друзі, вітаю Вас що ми пережили ці грьобані свята і завтра с чістай совєстью і дущой, покиздимо на роботу!!!
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10.01.2021 15:06 Ответить
Дякую! Навзаєм )))
Хоча в моєму випадку "покиздимо" - гучно сказано... з березня 2020 "піти на роботу" означає сісти за комп і попрацювати онлайн
(добре хоч я переважно інтроверт, тому для мене WFH не означає психологічні борошна)
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10.01.2021 15:19 Ответить
я сам програміст і сижу жопкой на стільці, так чьто прарвьомся)))) а наш шановный Петро Олексійович, це лишень віддушина і невеличке хоббі))) бо зебіли вже усі бруньки виїли)
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10.01.2021 15:24 Ответить
Ну у мене така робота, що не залежить ні від свят, ні від вихідних...
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10.01.2021 15:43 Ответить
пішем код і нє краснєєм
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10.01.2021 16:02 Ответить
Ніт)) я від ІТ дуже далекий, хоча на робочому місці близько десятка комп'ютерів)
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10.01.2021 16:15 Ответить
факельне горіння висотою до 1 м над землею. Джерело: https://censor.net/ua/n3240878
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10.01.2021 10:36 Ответить
Кто из шмыгалей туда выехал?
Или все на лыжах катаются с бубой?
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10.01.2021 10:43 Ответить
А що їм там робити, з дивитися на те у чому не розуміють нічого?
Чи керувати фахівцями, я так думаю без них розберуться
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10.01.2021 10:48 Ответить
А и правда, разве их это касается?
Пусть отдохнут, ведь, о народе думают...
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10.01.2021 16:29 Ответить
Разорвало трубу - перекрыли газ, газ выгорел, раскопали трубу, вырезали кусок трубы, вварили новый, опресовали систему, пустили газ, зарыли трубу.
КТО ТАМ НУЖЕН из правительства???!!!!
Вам не дают спокойно спать кадры когда Ющенко на пожаре три раза на камеру махнул лопатой, или как Тимошенко на каблуках в аэропорту несла коробку с Терафлю?
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10.01.2021 17:48 Ответить
Вася, мне не даёт покоя, что техногенная катастрофа на международном газопроводе с признаками теракта не заставила прервать отпуск ни одно говно в погонах или со значком. А это их работа и долг.
Имею право беспокоиться как гражданин, нет?
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10.01.2021 22:26 Ответить
Прямо таки К А Т А С Т Р О Ф А!!!!!!
В 15 сентября в киевской области было подобное, ты об этом ЗНАЕШЬ?
А в 2018 году? В 2015?
Труба ГНИЛАЯ, вот и рвет ее.
Кинь запрос в гугл, на Расее чуть ли не каждый месяц идут порывы.
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10.01.2021 22:37 Ответить
Проверять газопровод на предмет кацапской диверсии, по нитке еще есть закладки.., находить и предъявлять в ЕС в ООН, как аргумент против кацапского второго потока. для завершения которого кремляди и делают эти диверсии..
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10.01.2021 11:07 Ответить
факельное горение высотой до 1 м над землей..

ДО - значит и 50 см и 10 см и 1 см -все попадает в категорию ДО.
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10.01.2021 11:11 Ответить
ну так - якщо й диверсія - то малесенька малесенька.
А то кацапи образяться і електрику не продадуть.
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10.01.2021 11:24 Ответить
Так все таки из магистрального газопровода газ качаем. Ай,яй,яй. Нехорошо публику обманывать.
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10.01.2021 11:14 Ответить
Поцікався структурою газогону і принципом його роботи. Основна вимога магістрального газогону- щоб на вході і виході (східний та західний кордони України) об'єм газу збігався. Якщо викачали у Полтаві, то закачали трохи далі. Ти, включаючи комп'ютер, розрізняєш електроенергію вироблену державою, приватною особою чи імпортовану?
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10.01.2021 13:50 Ответить
Газ выгорает после закрытия задвижек с обоих сторон
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10.01.2021 11:17 Ответить
а не хрен себе приписывать 100 миллионные премии ,когда ГТС в таком состоянии
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10.01.2021 11:39 Ответить
ты дурачок?
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10.01.2021 13:25 Ответить
Краника увварювали дiверсанти.
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10.01.2021 11:57 Ответить
Все ночь не спал, думал что там с газопроводом: какая высота горения 1м или 2.
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10.01.2021 12:14 Ответить
Одним взрывом - двух зайцев: необходимость увеличить зарплату Витренко и Северного Потоке -2.
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10.01.2021 12:25 Ответить
камуняки, гады, диверсию произвели, во время монтажа не заложили тысячелетний запас прочности
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10.01.2021 12:32 Ответить
Якщо СПРАВДІ "факельное горение высотой до 1 м над землей", то це СВИЩ дефект труби у вигляді отвору або шпари/щілини. Однак висота полум'я над землею в один метр, напевно, дещо... від української "журналістики"... При витоку газу через СВИЩ, під факелом "утворюється" холодна зона - відрив полум'я. Довжина відриву полум'я є функцією геометрії і розміру отвору або шпари/щілини... Далі процитую самого себе на ФБ
Какая причина разгерметизации газопровода: прохудилась труба, - самый надежный трубопровод однажды может оказаться негерметичным, более того, катастрофически негерметичным, особенно газопровод - или диверсия - вот в чем вопрос ?

Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?

Відповідь: Впевнений що Оператор ГТС даст Вам гідні відповіді. І не треба всюди завчасно бачити зраду

Де там про зраду? Там про РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЮ магістрального газопроводу, який можливо "розгерметизувався" від прихованого дефекту, нажитого за час експлуатації, ознаки і наростання критичності яких вчасно не виявили (1) і (2) диверсії...
Фраза "Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?" якраз і відноситься до причин/обставин (1).
Впевнений, що ті фахівці, які побачили місце катастрофи вже мають переконливу версію... Дякую!

************ P.S. screenshot збережено
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10.01.2021 12:43 Ответить
У Чабанах також була розгерметизація, проте без горіння. Наскільки ч знаю, газ не має схильності до самозаймання....
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10.01.2021 13:52 Ответить
В газопроводі більше 55 атм. Раптова розгерметизація тертям творить іскру - мені приходилось бачити як газова струя об мерзлу землю загоралася... Навіть раптова розгерметизація газопроводу середнього тиску, - 3 атм,- приводить до загорання... То складна фізика... Може тертя, може статична електрика, може... - можливо, все разом - сінергетика. Можливо, в Чабанах надто велика дірка утворилася ?
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10.01.2021 14:02 Ответить
Дякую за інформацію.
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10.01.2021 14:04 Ответить
Розгерметизацію показують прилади і автоматика відключає ланку трубопроводу. Чекають поки вигорять залишки газу, а його може бути не мало і тоді починають розслідування та ремонт. На початковій стадії факел полум'я може бути великим, а на залишковій - 1 метр. Може це і побачили.
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10.01.2021 14:18 Ответить
Та я знаю. Питання моє було саме про процес займання газу при розгерметизації.
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10.01.2021 14:20 Ответить
Щось лейтенанта бакланова не чути, мабуть знову буде плакати що відпочинок зіпсували
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10.01.2021 14:26 Ответить
 
 