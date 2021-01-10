Взрыв газопровода на Полтавщине: факельное горение прекратилось, газоснабжение населенных пунктов восстанавливается
По состоянию на утро воскресенья, 10 января, факельное горение на месте взрыва магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области прекратилось.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
Накануне из-за взрыва возникло факельное горение высотой до 1 м над землей. По состоянию на 8:55 факельное горение не наблюдается.
Жертв и пострадавших вследствие чрезвычайного происшествия нет, заявили в ГСЧС.
В настоящее время продолжаются работы по подключению населенных пунктов к газоснабжению. По данным АТ "Лубныгаз", без газа остаются 2 860 домохозяйств, четыре сельсовета и семь бюджетных учреждений.
Газоснабжение будет восстановлено в течение двух часов после устранения аварии Укртрансгазом.
Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.
Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.
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(тільки факти дещо неточні, зокрема "підлога країни" вперше з'явилася у 2014, а не у 2017)
Хоча в моєму випадку "покиздимо" - гучно сказано... з березня 2020 "піти на роботу" означає сісти за комп і попрацювати онлайн
(добре хоч я переважно інтроверт, тому для мене WFH не означає психологічні борошна)
Или все на лыжах катаются с бубой?
Чи керувати фахівцями, я так думаю без них розберуться
Пусть отдохнут, ведь, о народе думают...
КТО ТАМ НУЖЕН из правительства???!!!!
Вам не дают спокойно спать кадры когда Ющенко на пожаре три раза на камеру махнул лопатой, или как Тимошенко на каблуках в аэропорту несла коробку с Терафлю?
Имею право беспокоиться как гражданин, нет?
В 15 сентября в киевской области было подобное, ты об этом ЗНАЕШЬ?
А в 2018 году? В 2015?
Труба ГНИЛАЯ, вот и рвет ее.
Кинь запрос в гугл, на Расее чуть ли не каждый месяц идут порывы.
ДО - значит и 50 см и 10 см и 1 см -все попадает в категорию ДО.
А то кацапи образяться і електрику не продадуть.
Какая причина разгерметизации газопровода: прохудилась труба, - самый надежный трубопровод однажды может оказаться негерметичным, более того, катастрофически негерметичным, особенно газопровод - или диверсия - вот в чем вопрос ?
Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?
Відповідь: Впевнений що Оператор ГТС даст Вам гідні відповіді. І не треба всюди завчасно бачити зраду
Де там про зраду? Там про РОЗГЕРМЕТИЗАЦІЮ магістрального газопроводу, який можливо "розгерметизувався" від прихованого дефекту, нажитого за час експлуатації, ознаки і наростання критичності яких вчасно не виявили (1) і (2) диверсії...
Фраза "Вскрытие покажет, или СОКРЫТИЕ... многих устроит... ?" якраз і відноситься до причин/обставин (1).
Впевнений, що ті фахівці, які побачили місце катастрофи вже мають переконливу версію... Дякую!
************ P.S. screenshot збережено