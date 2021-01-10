РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6748 посетителей онлайн
Новости
8 340 109

Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN

Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN

Руди Джулиани, а также почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц могут стать адвокатами президента США Дональда Трампа в случае его импичмента.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Источники издания сообщили, что интересы Трампа будет представлять его адвокат Руди Джулиани. Также Трамп рассматривает возможность найма Алана Дершовица.

"Для меня было бы честью и привилегией защищать Конституцию Соединенных Штатов и первую поправку к Конституции от партийных попыток превратить Конституцию в оружие", заявил Дершовиц в комментарии СМИ.

Джулиани пока вопрос не комментировал.

Смотрите также: Рогатый "шаман" QAnon и другие штурмовавшие Капитолий сторонники Трампа взяты под стражу. ФОТО

Тем временем в Палате представителей Конгресса США уже 180 демократов готовы поддержать импичмент Трампу. Главное обвинение против президента заключается в подстрекательстве к беспорядкам, которые привели к штурму Капитолия.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила готовность начать процедуру импичмента, если на следующей неделе президент не уйдет в отставку добровольно.

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.

импичмент (546) США (27166) Трамп Дональд (5681) Джулиани Руди (121)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+22
Мертвечука ещё пусть в адвокаты возьмёт.
показать весь комментарий
10.01.2021 11:18 Ответить
+19
Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN - Цензор.НЕТ 9085Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN - Цензор.НЕТ 133
показать весь комментарий
10.01.2021 11:22 Ответить
+17
а самому джулиани,чо ,адвокат не понадобится?
показать весь комментарий
10.01.2021 11:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дохтур,Аминазинчику,Синяку!
показать весь комментарий
10.01.2021 13:06 Ответить
Дивно, міг би расейського адвоката найняти, як Пеця
показать весь комментарий
10.01.2021 12:37 Ответить
Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN - Цензор.НЕТ 1225
показать весь комментарий
10.01.2021 12:38 Ответить
До інавгурації Байдена лишилось 10 днів, за цей строк на 99,9 %-ів імпічменту Трампа не буде, просто не встигнуть зробити. Тому Трампу треба вже визначатись з адвокатами на випадок ув'язнення.
показать весь комментарий
10.01.2021 12:41 Ответить
Це дно.Далі впасти нікуди...
Трамп уже визначився із адвокатами на випадок імпічменту, Джуліані серед них, - CNN - Цензор.НЕТ 76
показать весь комментарий
10.01.2021 12:50 Ответить
Джуліані у «Борат-2» вже довів як він ******** неповнолітніх дівчат, шо рукі самі у штані лізуть. Мерзотний олдфакєр та збочинець.
показать весь комментарий
10.01.2021 12:52 Ответить
Лещенко готов рассказать Конгрессу США о манипуляциях Джулиани
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ 2019, 10:58
Журналист и бывший нардеп Сергей Лещенко готов свидетельствовать перед Конгрессом США о попытках адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани вмешаться в украинскую политику и втянуть новую власть в выборы президента США.
Источник: статья Лещенко в американском издании https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/09/21/why-is-rudy-giuliani-trying-drag-my-countrys-president-into-trumps-reelection-campaign/ The Washington Post
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/22/7226996/
Сирожа, настал твой звездный час, впирьод!
показать весь комментарий
10.01.2021 12:57 Ответить
снова демо бьются в истерике под предводительством своей 80-летней геронто-лидерши.
Да и вообще и первая попытка выглядела нелепо, теперь же это просто шабаш.

У Джулиани прекрасная репутация.
показать весь комментарий
10.01.2021 20:30 Ответить
Страница 2 из 2
 
 