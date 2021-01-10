Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN

Руди Джулиани, а также почетный профессор школы права Гарвардского университета Алан Дершовиц могут стать адвокатами президента США Дональда Трампа в случае его импичмента.

Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Источники издания сообщили, что интересы Трампа будет представлять его адвокат Руди Джулиани. Также Трамп рассматривает возможность найма Алана Дершовица.

"Для меня было бы честью и привилегией защищать Конституцию Соединенных Штатов и первую поправку к Конституции от партийных попыток превратить Конституцию в оружие", заявил Дершовиц в комментарии СМИ.

Джулиани пока вопрос не комментировал.

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Тем временем в Палате представителей Конгресса США уже 180 демократов готовы поддержать импичмент Трампу. Главное обвинение против президента заключается в подстрекательстве к беспорядкам, которые привели к штурму Капитолия.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси подтвердила готовность начать процедуру импичмента, если на следующей неделе президент не уйдет в отставку добровольно.

В среду, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час.

Конгрессмены-демократы считают, что в этом виноват лично Трамп: по их мнению, он подстрекал сторонников к таким действиям. При этом в своем выступлении перед демонстрантами в среду Трамп напрямую не призывал штурмовать здание конгресса.