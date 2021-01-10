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Повреждение обелиска воинам АТО в Умани: полиция открыла уголовное производство, ищет вандалов

Повреждение обелиска воинам АТО в Умани: полиция открыла уголовное производство, ищет вандалов

Сектор дознания Уманского районного управления полиции открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка – повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, 8 января около 9.00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографий и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы.

Смотрите также: Парень и девушка во Львове пытались разрисовать Мемориал памяти Героев Небесной Сотни, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

По данному факту полицией Умани открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

памятник (2243) Нацполиция (16564) Умань (364) вандализм (606)


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Топ комментарии
+16
Відколи це рашисти стали цівілізованним мірамъ? Адже тільки у путлерівців виникає діарея від смолоскипів.
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10.01.2021 12:03 Ответить
+13
Найти, заставить заплатить за восстановление и отправить на "дружескую беседу" в ближайшую часть к побратимам погибших.
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10.01.2021 11:48 Ответить
+5
«18 серпня 1649 рік»: пошукова система Google змінила дату заснування України. Окрім того, Google вказав дату заснування Росії ‒ 25 грудня 1991 роки.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWdhN0hhbl9VRzg1cUgzLU81eWJjSi1JLUNOQXxBQ3Jtc0tuaWRfRmM1b2tOUnFFZzViLXROVjlSbFRPckx6MmNBdmwyN3R3alZ2S0F0YWJCdExET1FkN3hTckFNb0t6eDgtRE5Zb2VMMmdNUHVVQ0NHYnRvTEJHRzRtX0hhOVlETi1TWExxNDZ4aDNnV29HVXYtRQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fdonpatriot.news%2F18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy&event=comments&stzid=UgwjZge63At5g1uFmYh4AaABAg https://donpatriot.news/18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy
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10.01.2021 11:56 Ответить
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Вот где серьёзное поле работы для активистов.А не гадить в песочницах и смолоскипами весь цивилизованный мир пугать.Орда не является цивилизованной.
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10.01.2021 11:47 Ответить
Відколи це рашисти стали цівілізованним мірамъ? Адже тільки у путлерівців виникає діарея від смолоскипів.
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10.01.2021 12:03 Ответить
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, хоть со смолоскыпами, хоть без них.
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10.01.2021 12:53 Ответить
Ты памятниками называешь случайно не те облупленные бетонные истуканы членина,на которые вороны и голуби любили гадить?
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10.01.2021 14:39 Ответить
Найти, заставить заплатить за восстановление и отправить на "дружескую беседу" в ближайшую часть к побратимам погибших.
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10.01.2021 11:48 Ответить
Это уже вошло в систему.
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10.01.2021 11:49 Ответить
«18 серпня 1649 рік»: пошукова система Google змінила дату заснування України. Окрім того, Google вказав дату заснування Росії ‒ 25 грудня 1991 роки.
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqbWdhN0hhbl9VRzg1cUgzLU81eWJjSi1JLUNOQXxBQ3Jtc0tuaWRfRmM1b2tOUnFFZzViLXROVjlSbFRPckx6MmNBdmwyN3R3alZ2S0F0YWJCdExET1FkN3hTckFNb0t6eDgtRE5Zb2VMMmdNUHVVQ0NHYnRvTEJHRzRtX0hhOVlETi1TWExxNDZ4aDNnV29HVXYtRQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Fdonpatriot.news%2F18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy&event=comments&stzid=UgwjZge63At5g1uFmYh4AaABAg https://donpatriot.news/18-serpnia-1649-rik-poshukova-systema-google-zminyla-datu-zasnuvannia-ukrainy
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10.01.2021 11:56 Ответить
В Хорватии их бы приговорили к расстрелу.
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10.01.2021 12:19 Ответить
Якщо влада не хоче встановлювати камери віденагляду біля пам'ятників, то за це треба братися активістам, та спільноті. За кошти небайдужих громадян.
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10.01.2021 12:25 Ответить
Я не здивуюся якщо стане відомо, що це все було вчинено за сприяння влади.
Он майданівців вже звинувачують у заколоні і неправомірному захопленні влади.
Вибрали зелену потолоч жеріть не заляпайтесь.
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10.01.2021 12:33 Ответить
много бед, много испытаний пришлось пережить украине, кто ее тока не терзал, но украина выдержала, а разрушения ценного памятника не переживет и сгинет безвозвратно
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10.01.2021 12:27 Ответить
Мерзотні кацапи!!! Ви чули щоб щось подібне на рашисстії наші зробили... ні. Мерзотники ватні не нехтують нічим! Гадаєте вони пожаліють ваших дітей чи жінок як що вірвуться ??? Ні. Захищайте свої домівки, свою країну Українці усіма можливими й неможливими засобами!
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10.01.2021 12:38 Ответить
Пошкодження обеліска воїнам АТО в Умані: поліція відкрила кримінальне провадження, шукає вандалів - Цензор.НЕТ 2898
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10.01.2021 12:49 Ответить
У цих ватанів поцікавтесь.
06.01.21 14:02
"Хлопець і дівчина у Львові намагалися розмалювати Меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні, - патрульна поліція."
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10.01.2021 12:52 Ответить
А у хасидов не спрашивали?
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10.01.2021 13:10 Ответить
Яке хасідам діло до загиблих героїв АТО?Вони,скоріше всього,навіть не знають про них.А от так званих переселенців з бамбасу перевірити не завадило б.
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10.01.2021 14:42 Ответить
Я знаю одного з вандалів. Катаеться на лижах в Буковелі, на Беніному курорті. Кличка - Осел Оманський, Гімнокомандуючий, він же Кловун Сцикло і Нелох.
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10.01.2021 13:21 Ответить
Снимите по однои камере возле горисполкома, вторую возле дома мэра,и не кого искать не надо будет.
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10.01.2021 13:21 Ответить
Треба відкривати справу по ст.297, ч. 4 (від 9 до 12 років ув'язнення).

Одну таку потвора спіймати і засудити на 12 років з широким висвітленням у ЗМІ - решта не полізе!
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10.01.2021 13:37 Ответить
 
 