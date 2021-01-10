Повреждение обелиска воинам АТО в Умани: полиция открыла уголовное производство, ищет вандалов

Сектор дознания Уманского районного управления полиции открыл уголовное производство по факту грубого нарушения общественного порядка – повреждения мемориальной стены воинам антитеррористической операции.

Об этом сообщает МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, 8 января около 9.00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни", - говорится в сообщении.

Во время выезда на место происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографий и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы.

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По данному факту полицией Умани открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом). Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.