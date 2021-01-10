Экс-регионал Царев признал, что советник Путина Глазьев начал "русскую весну" на Донбассе. ВИДЕО
Олег Царев в Твиттере открыто пишет, что советник президента РФ Сергей Глазьев является одним из организаторов "русской весны" на востоке Украины в 2014 году.
Об этом в своем влоге рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.
"Показательно, что уже никто не стесняется. Чем дальше, тем более открыто говорят об участии высшего руководства России в войне. Причем, в это же время бывшие коллеги и однопартийцы Царева из Партии регионов продолжают нести околесицу про "внутренний конфликт"", - комментирует Казанский твит Царева.
Напомним, на Цензор.НЕТ была опубликована статья Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина". В ней была размещена расшифровка бесед советника Владимира Путина Сергея Глазьева о способах дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году. Спустя некоторое время Facebook заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ. При попытке разместить в Facebook ссылку на нее появлялось сообщение, что она заблокирована: "Невозможно опубликовать эти материалы, т. к. они содержат заблокированную ссылку. Контент, которым вы пытаетесь поделиться, содержит ссылку, зарегистрированную нашей системой безопасности как небезопасную: Удалите эту ссылку, чтобы продолжить".
Позже в службе поддержки соцсети, в свою очередь, сообщили, что повторно проверили опубликованную на Цензор.НЕТ статью Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина" и оказалось, что она соответствует нормам сообщества, поэтому была разблокирована. Также в Facebook принесли свои извинения за данное "недоразумение".
Со статьей ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина. Часть 3" можно ознакомиться здесь.
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Распад ссср в 1991 году был крупнейшей катастрофой 20 века
странно ..почему Распад РАБссии в феврале 1917 года не был катастрофой....
пєла скріпка ласково і так нєжно...
.....
Поля, в которое он срать ходит..
две беды
Вот объясните вы мне, я что-то не понимаю, почему твиттер забанил Трампа, а Шарий ведет свой канал на youtube - и фиг его трогают?
Шарий что - неприкасаемый для youtube?
Типа Илита?
В океане есть рыба, а на деревьях растут бананы, а к отсутствию лечения/лекарств популяция стала привычная, как в дикой Африке (или в украинских ФОПах нынче при "бубочке").
Кроме того, венесэльцы живут бандитизмом (это те, кто не присосался к нефти и, самое доходное - к транзиту кокаина).
Чтобы взять Венесуэлу, нужно прижать Кубу (через Кубу идет транзит кокаина из Венесуэлы) и Иран (через него Венесуэла нефтью торгует).
"Ранее Глазьев был объявлен в государственный розыск на Украине, суд дал разрешение на его доставку для избрания меры пресечения. Украинские правоохранители обвиняют его в покушении на территориальную целостность страны."
https://ria.ru/20161215/1483701734.html
Обратите внимание на дату публикации: 2016 (!) год, то есть еще 4 года назад Глазьев был объявлен в розыск.
Это у Царева память вдруг проснулась или censor позабыл, что Глазьев был объявлен в розыск? В международный суд на него дело подали?
Нет? Что же так то? Заняты на лыжах в Буковеле?
Ну как, нашли следаки и аваковские полицаи Глазьева за 4 года или им фонариков подвезти, чтобы лучше дорогу освещать?
Пусть аваковцы отчитаются о проделанной работе, правда, это не речи Царева публиковать, это работать нужно.
Видать, ЭТОМУ направлению, Царева, финасирование отключили, вот он и заголосил, мол, всех сдаст.
Смотри Царев, Мурсик вон как сказал, что мол, сейчас про всех расскажет, так и помер, прямо в зале суда.
Вообще странно, что Царев еще жив, что-то он подзадержался на этом свете.
https://youtu.be/kH_K7-051Ms?list=LL
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Путин свидетелей не любит, а мавры уже отработали.