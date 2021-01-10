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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Экс-регионал Царев признал, что советник Путина Глазьев начал "русскую весну" на Донбассе. ВИДЕО

Олег Царев в Твиттере открыто пишет, что советник президента РФ Сергей Глазьев является одним из организаторов "русской весны" на востоке Украины в 2014 году.

Об этом в своем влоге рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Показательно, что уже никто не стесняется. Чем дальше, тем более открыто говорят об участии высшего руководства России в войне. Причем, в это же время бывшие коллеги и однопартийцы Царева из Партии регионов продолжают нести околесицу про "внутренний конфликт"", - комментирует Казанский твит Царева.

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Напомним, на Цензор.НЕТ была опубликована статья Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина". В ней была размещена расшифровка бесед советника Владимира Путина Сергея Глазьева о способах дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году. Спустя некоторое время Facebook заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ. При попытке разместить в Facebook ссылку на нее появлялось сообщение, что она заблокирована: "Невозможно опубликовать эти материалы, т. к. они содержат заблокированную ссылку. Контент, которым вы пытаетесь поделиться, содержит ссылку, зарегистрированную нашей системой безопасности как небезопасную: Удалите эту ссылку, чтобы продолжить".

Позже в службе поддержки соцсети, в свою очередь, сообщили, что повторно проверили опубликованную на Цензор.НЕТ статью Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина" и оказалось, что она соответствует нормам сообщества, поэтому была разблокирована. Также в Facebook принесли свои извинения за данное "недоразумение".

Со статьей ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина. Часть 3" можно ознакомиться здесь.

Царев Олег (434) Донбасс (26957) Глазьев Сергей (133) Казанский Денис (311)


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Топ комментарии
+67
72% зебилов с пеной у рта доказывали что войну развязали Порошенко и Турчинов. И никак иначе.
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10.01.2021 12:29 Ответить
+50
Типа никто не знал,что это кацапских рук дело.
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10.01.2021 12:22 Ответить
+43
ты для начала крым с донбасскими огрызками положь на место...
а до казани еще очередь дойдет.но начнется все с кавказа.
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10.01.2021 12:28 Ответить
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Страница 2 из 2
Фюрер Мавзолейный сам себя спалил.
Распад ссср в 1991 году был крупнейшей катастрофой 20 века
странно ..почему Распад РАБссии в феврале 1917 года не был катастрофой....
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10.01.2021 12:52 Ответить
Олєжка ШТОкін наривається на зупинку серця
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10.01.2021 12:52 Ответить
- захадітє к нам на "Вєтєрок!", -
пєла скріпка ласково і так нєжно...
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10.01.2021 12:56 Ответить
Нового тут ничего нет. Все это мы знаем. Интересно ,кто стоит за такими "намеками" в орде?? Фюрер стал токсичным и под ковром идет грызня за трон. Такие "сливы" идут от кандидатов в приемники. И обидно конечно ,что наши телеизбератели ,до сих пор видят такую гнусь, как бондаренко и....прочих рабиновичей.
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10.01.2021 12:52 Ответить
Для Гааги когда-то пригодится, важно, что он участник этой "сруццкой вясны" и важно, что он это написал: https://archive.vn/gb2uP

Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 3734
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11.01.2021 00:06 Ответить
Вряд ли это будет доказательством, мало что можно с бодуна заявить, да ещё и справку предоставит, что алкаш. Хотя и так видно, одно слово - "жертва" Майдана. Если б не Майдан, то не спился бы. Хотя нет уверенности в такой первопричине.
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11.01.2021 10:07 Ответить
ааааааааааааа-ха-ха!!!!
Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 1317

.....
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10.01.2021 12:53 Ответить
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10.01.2021 12:58 Ответить
А говорили - рептилоидов нет.
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11.01.2021 12:50 Ответить
Якого "поля"? Може рускаго?
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10.01.2021 13:25 Ответить

Поля, в которое он срать ходит..
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10.01.2021 14:12 Ответить
Ой, я лусну! (с)
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10.01.2021 14:22 Ответить
- Дык это самое мля... Кванты, оно ить такая хрень, шо когда на них не смотришь, они и есть и их как бы нетути. Так вот, мля, шоб я вечером пришел посмотреть - и квантами было все поле засеяно! А то устрою вам тёмную! этого, как его... Шрекинге́ра мля, шо будете мне тута и живые и мёртвые мля!
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10.01.2021 18:33 Ответить
...а то я вам устрою...валынскую резню ....)))) шта притихли ? )))))
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10.01.2021 19:14 Ответить
Справжній Поліграф Поліграфович Шаріков
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11.01.2021 00:08 Ответить
А помните те самые медали "за освобождение крыма", который получали кацапские оккупанты после аннексии полуострова? Мало кто знает, но подрядчик получил заказ на их производство... в декабре 2013-го (за два месяца до начала событий). Карл, в декабре еще никто не собирался свергать хряка, еще не было убито ниодного человека на Майдане, но план оккупации Крыма уже был в работе. Кстати, сам путлер в пропагандонском фильме про "Крым" сказал, что операция по захвату Крыма готовилась с 2009-го! Так что известия о том, что кремлефашисты развязали и поддерживают войну на Донбассе для меня не новость, это хорошо известный факт, который так избегают упоминать в слух зебилы.
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10.01.2021 12:55 Ответить
Я тебе больше скажу, еще на заре 2000х мой знакомый в крысму все это гомно предрекал шо так и будет... мы крысм, мы не Украина, нам с биндерами не по пути... как-то тогда еще презедент леонид Куча о. Тузлу защитил. Но этого было мало, тогда юлять нада было надавать кацапам по зубам, но увы... федрыч скатина страусиная за доллары слил всьо. была надежда на Пороха, но мудрый нарид выбрал клована, и Я никогда не прощу Петру Алексеевичу, что он не узурпировал власть...
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10.01.2021 13:49 Ответить
Ві шутішь ...тіпа нєпращу .., аль всєрьйоз...
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10.01.2021 19:18 Ответить
Захват Хмырями Мавзолея части Молдовы,части Грузии,части Украины,это типа Хмырь Чекистана восстанавливает ссср... типа хочет добиться 16 % валового продукта ссср в Мировой экономике....,но РАБссия сегодня слабее чем Голландия и даже Португалия....,с 1,5 процентами Сечина и Миллера ...,остальное пыль в глаза РАБссиянцев...,Дохляки кремлевские,назад в прошлое дороги не бывает...
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10.01.2021 13:00 Ответить
тваркацапсинская....
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10.01.2021 13:09 Ответить
Війну в Україні розпочав ***** і "рузьке" бидло типу різного роду "глазьєвих" і "царьових" які його підтримують і харчуються його риганиною!!!"
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10.01.2021 13:12 Ответить
Биологический мусор
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10.01.2021 13:13 Ответить
йермаг луче!
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10.01.2021 13:18 Ответить
сцарёв и сглазьев
две беды
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10.01.2021 13:30 Ответить
Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 387
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10.01.2021 13:34 Ответить
шта?
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10.01.2021 16:45 Ответить
Похоже именно Глазёнкин и убедил кремлёвского ублюдка, что его в Украине будут встречать с цветами, а после провала он его и выбросил из своего окружения
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10.01.2021 13:36 Ответить
100 відсотків... але не тільки кацап сірОжа з Запоріжжя, але ще й мертвечук, свої придурки з так званого інституту стратегічного планування, попи з москальського сатанату... кацапо-орді весь час здається, що вони про Україну знають майже все, навіть якщо в Україні ніколи в житті не були, в них своє фантастичне та дурнувате уявлення чим є Україна та українці... Вони вперто наполягають на своїх дурних уявленнях та диких фантазмах і весь час обсираються...))
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10.01.2021 16:56 Ответить
Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 7087Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 1927Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 9163
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10.01.2021 13:39 Ответить
Нормальный гаулятер был бы, годный для популяции, которая в подписчиках у Шариях ходит.
Вот объясните вы мне, я что-то не понимаю, почему твиттер забанил Трампа, а Шарий ведет свой канал на youtube - и фиг его трогают?
Шарий что - неприкасаемый для youtube?
Типа Илита?
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10.01.2021 14:23 Ответить
а я дятлу цареву только за олно благодарен - это он назвал чудесный край кормильцев всея Украины ЛуганДоном! правда поначалу сам не понял ,что сморозил, пока в зале смеяться не начали, потом понял, начал оправдываться, но слово не воробей! респект и уважуха автору! а вообще несчастный человек и конченый дурак, из за непреодолимого своего стремление в рузький мир царев - прос рал бизнес в Днепре, потерял бабки в банке, потерял маеток, недвижимость для бизнеса, жена дятла бросила (на фиг он ей без бабок), сын назвал папу долбодятлом, сам царев живёт сейчас в крыму в хрущевке, бабок нет, говорят сильно пьёт...
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10.01.2021 13:40 Ответить
Йой! Які сумні новини! Сльози заливають клавіатуру...
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10.01.2021 14:31 Ответить
Взагалі то, нам повезло, Глаз'єв це тушка, яка займалась економікою Венесуели, була там головним радником, так що в нього всі бліни комом.
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10.01.2021 13:45 Ответить
А вот хр*н прищучишь ту Венесуэлу, в ней военные всем запрявляют, а Мадуро у них работает ширмочкой.
В океане есть рыба, а на деревьях растут бананы, а к отсутствию лечения/лекарств популяция стала привычная, как в дикой Африке (или в украинских ФОПах нынче при "бубочке").
Кроме того, венесэльцы живут бандитизмом (это те, кто не присосался к нефти и, самое доходное - к транзиту кокаина).
Чтобы взять Венесуэлу, нужно прижать Кубу (через Кубу идет транзит кокаина из Венесуэлы) и Иран (через него Венесуэла нефтью торгует).
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10.01.2021 14:15 Ответить
питання не в тому, аби "прищучити" Венесуелу, а в тому - до чого її довели цапські союзнички і радники...
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10.01.2021 15:18 Ответить
банани це фактично гігантська трава, а не дерева.
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10.01.2021 20:30 Ответить
Ну, то не дивина. Десь так років зо 30 тому був популярним жарт. Якщо б комуністи (можна ********** - москалі) керували, скажімо, в Алжирі, то перших 50 років там би нічого особливого не трапилось. А потім закінчився би пісок...
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10.01.2021 20:43 Ответить
Великая новость от Царева, правда, запоздала на 4 года:

"Ранее Глазьев был объявлен в государственный розыск на Украине, суд дал разрешение на его доставку для избрания меры пресечения. Украинские правоохранители обвиняют его в покушении на территориальную целостность страны."
https://ria.ru/20161215/1483701734.html

Обратите внимание на дату публикации: 2016 (!) год, то есть еще 4 года назад Глазьев был объявлен в розыск.

Это у Царева память вдруг проснулась или censor позабыл, что Глазьев был объявлен в розыск? В международный суд на него дело подали?
Нет? Что же так то? Заняты на лыжах в Буковеле?
Ну как, нашли следаки и аваковские полицаи Глазьева за 4 года или им фонариков подвезти, чтобы лучше дорогу освещать?
Пусть аваковцы отчитаются о проделанной работе, правда, это не речи Царева публиковать, это работать нужно.
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10.01.2021 14:04 Ответить
Похоже, Царев себе напарников на нары ищет, одному скучно будет.
Видать, ЭТОМУ направлению, Царева, финасирование отключили, вот он и заголосил, мол, всех сдаст.
Смотри Царев, Мурсик вон как сказал, что мол, сейчас про всех расскажет, так и помер, прямо в зале суда.

Вообще странно, что Царев еще жив, что-то он подзадержался на этом свете.
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10.01.2021 14:07 Ответить
Ексрегіонал Царьов визнав, що радник Путіна Глазьєв почав "російську весну" на Донбасі - Цензор.НЕТ 6043
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10.01.2021 14:15 Ответить
Любопытно, как такие персонажи типа царёва, кивы и прочих губарев попадают в политику. Вопрос к Дарвину, или всё же к и избирателям.
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10.01.2021 14:23 Ответить
Думаю, відповідь можна відшукати у Г.П. Клімова ("Божий народ").
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10.01.2021 14:34 Ответить
Донбас і Крим не кинули, а спочатку розікрали, відтрахали в особливо грубій формі, а вже потім кинули.
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10.01.2021 14:32 Ответить
ШО
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10.01.2021 14:48 Ответить
А кацапи, та що там кацапи, петушаро-медведчуківці кажуть, що це фейк!
https://youtu.be/kH_K7-051Ms?list=LL
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10.01.2021 14:55 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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10.01.2021 15:40 Ответить
Двоє кончєних п#дарів...
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10.01.2021 15:41 Ответить
А зачем он это признал ?
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10.01.2021 16:54 Ответить
Што ?
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10.01.2021 16:55 Ответить
И тот же гиркин-стрелков открытым текстом заявлял что на Донбассе присутствуют российские войска только те опезежоповцы отказываются в этом признаться и твердят то что твердит и путин.
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10.01.2021 18:15 Ответить
Про Донбас, Крым и весь сепарский движ, Царев знает все от начала и до конца. Если предположить, что он вдруг решит заговорить (т.е. рассказать ВСЕ), то возникнет две проблемы. Первая: отсутствие доказательств. Вторая: стандартная реакция главного интересанта этого самого сепарского движа - рашки: "И чё?". Все его "признания" не будут иметь никаких последствий.
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11.01.2021 10:00 Ответить
И Гиркин, и Царёв будут потихоньку отходить.
Путин свидетелей не любит, а мавры уже отработали.
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11.01.2021 12:54 Ответить
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