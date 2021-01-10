Экс-регионал Царев признал, что советник Путина Глазьев начал "русскую весну" на Донбассе. ВИДЕО

Олег Царев в Твиттере открыто пишет, что советник президента РФ Сергей Глазьев является одним из организаторов "русской весны" на востоке Украины в 2014 году.

Об этом в своем влоге рассказал журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Показательно, что уже никто не стесняется. Чем дальше, тем более открыто говорят об участии высшего руководства России в войне. Причем, в это же время бывшие коллеги и однопартийцы Царева из Партии регионов продолжают нести околесицу про "внутренний конфликт"", - комментирует Казанский твит Царева.

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Напомним, на Цензор.НЕТ была опубликована статья Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина". В ней была размещена расшифровка бесед советника Владимира Путина Сергея Глазьева о способах дестабилизации ситуации в Украине в 2014 году. Спустя некоторое время Facebook заблокировал статью Цензор.НЕТ о прослушке Глазьева после жалоб пользователей из РФ. При попытке разместить в Facebook ссылку на нее появлялось сообщение, что она заблокирована: "Невозможно опубликовать эти материалы, т. к. они содержат заблокированную ссылку. Контент, которым вы пытаетесь поделиться, содержит ссылку, зарегистрированную нашей системой безопасности как небезопасную: Удалите эту ссылку, чтобы продолжить".

Позже в службе поддержки соцсети, в свою очередь, сообщили, что повторно проверили опубликованную на Цензор.НЕТ статью Ирины Ромалийской ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина" и оказалось, что она соответствует нормам сообщества, поэтому была разблокирована. Также в Facebook принесли свои извинения за данное "недоразумение".

Со статьей ""В Харькове взяли уже облсовет, в Донецке взяли. Нужно брать в Одессе". Прослушка советника Путина. Часть 3" можно ознакомиться здесь.