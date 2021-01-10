Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение "станет еще менее предсказуемым", прибегнем к 25-й поправке

Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс прокомментировал возможность объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Он считает, что может быть использована 25-я поправка к Конституции США.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.

В команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности действующего американского лидера не придется. Это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

Однако, если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым", Пенсу придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

Согласно 25-й поправке, вице-президент США занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

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Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе. В частности, спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Нэнси Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.