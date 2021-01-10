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Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение "станет еще менее предсказуемым", прибегнем к 25-й поправке

Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение

Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс прокомментировал возможность объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Он считает, что может быть использована 25-я поправка к Конституции США.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.

В команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности действующего американского лидера не придется. Это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.

Однако, если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым", Пенсу придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.

Согласно 25-й поправке, вице-президент США занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп уже определился с адвокатами на случай импичмента, Джулиани в их числе, - CNN

Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе. В частности, спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Нэнси Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.

Автор: 

импичмент (546) Трамп Дональд (5681) Пенс Майк (107)


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Топ комментарии
+12
Капітолій теж ще ніхто не штурмував та не захоплював до Трампа, тому 25 поправку він точно заслужив.
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10.01.2021 12:57 Ответить
+12
Пенс, в отличие от трумпа, нормальный правый респ, враг рашки. Порвал с трумпом окончательно, и понимает, что может стать кандидатом в президенты в 2024 году, если закроет трумпу возможность выдвигаться. Для этого ему лишь нужно поддержать действия разумного большинства конгресса по аннигиляции трумпа
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10.01.2021 13:03 Ответить
+12
Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение "станет еще менее предсказуемым", прибегнем к 25-й поправке - Цензор.НЕТ 2882
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10.01.2021 13:17 Ответить
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Как ни разу? В Голливуде не однократно))))))) Меня разбанили))))
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10.01.2021 12:55 Ответить
Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение "станет еще менее предсказуемым", прибегнем к 25-й поправке - Цензор.НЕТ 2882
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10.01.2021 13:17 Ответить
The 25th Amendment has been invoked six times. Only three of these invocations were related to presidential succession (Section 3). Most notably, the 25th Amendment, Section 3, was invoked when Presidents Ronald Reagan and George W. Bush underwent minor medical procedures.
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10.01.2021 13:18 Ответить
чубчика уже даже с порнхаба выпялили

https://twitter.com/Gian_Neon
https://twitter.com/Gian_Neon

https://twitter.com/Gian_Neon Pornhub Update

BREAKING: Donald trump has been banned from our platform
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10.01.2021 12:55 Ответить
Просто республіканці подумали, що втілення в життя 25-ї поправки остаточно поставить хрест на репутації Республіканської партії. Тому у випадку подальшого бикування Трампа можливий, наприклад, серцевий напад чи іще щось.
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10.01.2021 12:56 Ответить
Новичек, и на кацапов свалить.
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10.01.2021 13:08 Ответить
Ну еще бы, какая репутация какой партии такое выдержит? Агент кремля, пытавшийся разжечь в стране гражданскую войну - президент США от республиканцев!
Наверняка будут искать более мягкий способ нейтрализовать Трмпа, чтобы не уничтожить окончательно имидж республиканцев и сохранить двухпартийную систему, которая неплохо работала очень долго.
Я бы дал Трампу спокойно дожить до смерти под присмотром спецслужб где-нибудь на ранчо в какой-нибудь жопе без телефонной связи и интернета. Показывал бы его покаянную рожу раз в три месяца на заштатном телеканале и сообщал бы электорату, что 45-й президент США чувствует себя хорошо, потому что психитры делают все возможное.
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10.01.2021 13:18 Ответить
Як Ви уявляєте це? США правова держава, де всі правовідносини врегульовано. Процедури імпічменту не оминути, але це станеться після 20 січня. Зараз не час.
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10.01.2021 13:43 Ответить
А сенс робити після 20-го?
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10.01.2021 13:56 Ответить
Не від одного Пенса залежить початок процедури імпічменту по 25-тій поправці. Є ще там злющі-злющі конгресмени, які всралися під час штурму Капітолію...
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10.01.2021 12:56 Ответить
Якщо зараз покарати не тіх, то штурми Капітолію можуть повторитися.
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10.01.2021 13:57 Ответить
було від чого злитись, пишуть що, трампісти хотіли лінчувати Пенса, Пелосі та Шумера. схопити та повісити їх в парку біля Капітолію
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10.01.2021 16:06 Ответить
чувак с дохлой кошкой на голове просто так не сдастся!.
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10.01.2021 12:57 Ответить
Теперь его уже не спросят. Он обосрался и как президент США, и как агент кремля. Ни там, ни там он уже не нужен.
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10.01.2021 13:19 Ответить
Это у него опавший парус.
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10.01.2021 15:44 Ответить
Капітолій теж ще ніхто не штурмував та не захоплював до Трампа, тому 25 поправку він точно заслужив.
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10.01.2021 12:57 Ответить
Ложись спать,Емеля.
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10.01.2021 13:00 Ответить
Ну ка еще раз,Голос!
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10.01.2021 13:10 Ответить
Ты уже укололся спутником v?
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10.01.2021 13:04 Ответить
Ну, твоё-то козлячье рыло никакая бактерия не изменит.
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10.01.2021 13:08 Ответить
Кроме новичка.
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10.01.2021 13:10 Ответить
Аленя,Голос!
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10.01.2021 13:11 Ответить
Что хотело высрать-и сам не знает. Ох свинорусы свинорусы))
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10.01.2021 13:12 Ответить
Давай,гавкай,гавкай,потому что соро тебя отправят в мусорку! Ну-ка,Голос!
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10.01.2021 13:09 Ответить
Пенс,ты что? Ну,куда,более непредсказуемым?
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10.01.2021 12:59 Ответить
Теперь республиканцы сообщники трумпа озабочены как прикрыть собственную задницу.
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10.01.2021 13:10 Ответить
Они так навредили своей партии...
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10.01.2021 13:12 Ответить
Своей стране и всему миру.
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10.01.2021 13:21 Ответить
Пенс, в отличие от трумпа, нормальный правый респ, враг рашки. Порвал с трумпом окончательно, и понимает, что может стать кандидатом в президенты в 2024 году, если закроет трумпу возможность выдвигаться. Для этого ему лишь нужно поддержать действия разумного большинства конгресса по аннигиляции трумпа
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10.01.2021 13:03 Ответить
Интересно, кацапня вбросит после 20-го съёмки про дядю Дональда с проститутками в москвабадской гостинице?
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10.01.2021 13:06 Ответить
_Децкий сад... Трумпа замазали в гораздо более серьёзных вещах, чем какая-то там половая активность: в тяжких преступлениях против США, а теперь ещё и попытка преворота и госизмена.
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10.01.2021 13:13 Ответить
А поржать?
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10.01.2021 13:14 Ответить
_Что-то мне не смешно. Стояли на краю пропасти и чудом не сорвались. И путлеровские тролли ведь анонсировали гражданскую войну в США, которую они только-что попытались зажечь... А если американцы в очередной раз близоруко протупят (не выносить сор из избы, перезагрузка и т. п. бред умалишённых) и не вытащат на свет всех крыс, и не закроют их в клетки, то... херово это завершится. И для США, и для мира.
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10.01.2021 13:21 Ответить
Спички отсырели.
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10.01.2021 15:46 Ответить
Вряд ли. Этого дурачка еще можно чуток поюзать для расшатывания многомиллионной толпы с засранными мозгами. История с проститутками не красит не только трампа, но и кгб-фсб. Это однозначно укажет на трампа как на агента кремля, завербованного с помощью шалав, а значит утопит еще целую толпу агентов, которые обеспечивали трампу связь, ресурсы, пропаганду и т.д и т.п.
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10.01.2021 13:26 Ответить
Да гнать его в шею прямо... вчера! Трамп - такой же урод, как Захарченко или Плотницкий. Только масштаб другой. Размах деятельности фсб, конечно, впечатляет, но по итогу провалившийся штурм Капитолия - это грандиозный провал спецслужб рф. Теперь маятник пойдет в другую сторону и начнет крушить все, что расея наваяла с целью развала или ослабления США. Механизмы самозащиты в США отличные. Трамп и был нужен кремлю только для того, чтобы тот сдерживал эти механизмы. Это грандиозное, историческое событие, парни и девчонки! Мы становимся свидетелями того, как США, защищая себя будет дробить кости рф.
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10.01.2021 13:09 Ответить
Астанавитесь! Как говаривал Янукович. Не может быть нечестных выборов. Особенно если в 2\3 штатов можно голосовать не предъявляя фото в документе.

Иначе, как говорит демократка Ненси Пелосси, Трамп нанесет ядерный удар. Ну, по кому-то там.
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10.01.2021 13:09 Ответить
Пенс про можливе оголошення імпічменту Трампу: Якщо його поведінка "стане ще менш передбачуваною, вдамося до 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 4795
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10.01.2021 13:30 Ответить
Балалайку!
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10.01.2021 13:13 Ответить
А почему же сторонники Трампа (особенно как лаптеногое былого тут говорит без предъявления доков) не голосовали по почте? Им кто-то запрещал? В Рашке при таких делах 200 процентов за ***** бы проголосовало.
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10.01.2021 13:15 Ответить
в понедельник Демократы начинают Импичмент трапу
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10.01.2021 13:15 Ответить
Цензор, насчет "не применялась ни разу":

The 25th Amendment has been invoked six times. Only three of these invocations were related to presidential succession (Section 3). Most notably, the 25th Amendment, Section 3, was invoked when Presidents Ronald Reagan and George W. Bush underwent minor medical procedures.
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10.01.2021 13:19 Ответить
Section 3: President's declaration of inability The vice president then assumes the powers and duties of the presidency as acting president; the vice president does not become president and the president remains in office, although without authority.
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10.01.2021 13:22 Ответить
Трамп остается в кабинете ,но без власти
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10.01.2021 13:23 Ответить
А зараз оказується воно це поведеніє в нього предсказуєме......... І всі 5 років було предсказуєме. А от за 11 днів до завершення каденції вони можуть "прібегнуть" до 25 поправки.... Світ прогнив.
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10.01.2021 13:27 Ответить
Агент кремля предсказуемо работал - и работает! - на кремль.
Ваш Кэп. Пенс про можливе оголошення імпічменту Трампу: Якщо його поведінка "стане ще менш передбачуваною, вдамося до 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 4881
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10.01.2021 13:56 Ответить
Вовремя предать - это не предать, это предвидеть! Крысы побежали.
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10.01.2021 13:38 Ответить
Не надо отвлекать публику пустой болтовней от главного!) Трампу осталось десять дней! А политическая система США, допустившая его приход у власти, и все последующие события показали, что США находятся в глубочайшем, системном кризисе. И смогут ли они этот кризис преодолеть большой вопрос!?
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10.01.2021 13:39 Ответить
Байден прийде порядок наведе
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10.01.2021 13:45 Ответить
Обама уже навел!)
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10.01.2021 13:47 Ответить
Если не трамп, то кот?)
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10.01.2021 14:23 Ответить
РАБссия заболела Трампоном по полному тарифу,єто почти раковая опухоль мозга....,даже агент Госдепа Моссада и Ми-6 Леха Провальній 5 раз травленній Новичком вступился за болвана Трампа....
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10.01.2021 13:40 Ответить
Пенс про можливе оголошення імпічменту Трампу: Якщо його поведінка "стане ще менш передбачуваною, вдамося до 25-ї поправки - Цензор.НЕТ 2385 два дебила уже не сила
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10.01.2021 13:43 Ответить
Володя Жиринжопский и Игорь Шувалов бухавшие шампусь за Трампа в 2016 году вылетели в Лондон с собачками Шувалова на отдых от короны с вирусом... наверно вакцину покупать...для собачек...
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10.01.2021 13:47 Ответить
Мавзолдейные,что ж вы так дешево все "палитесь"?
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10.01.2021 13:53 Ответить
Жах. Пишіть Бутусову і не забудьте розповісти про секту педофілів-сатаністів в піцеріях - тоді вас точно послухають.
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10.01.2021 14:22 Ответить
"Rep. Dan Crenshaw slams peers who helped instigate riot on Capitol Hill"
https://www.houstonchronicle.com/politics/texas/article/dan-crenshaw-slams-peers-capitol-hill-riots-trump-15853357.php Houston Chronicle
"All of the members who called for everyone to come and fight and make their last stand, all of those members were scattered like cowards while the Capitol Police had to do the fighting,"

"Усі члени, які закликали всіх прийти і битися і виступити з останньою позицією, всі ці члени були розкидані, як боягузи, в той час як Капітолійська поліція повинна була вести бій",

---
"These people have been lied to en masse by the millions," Crenshaw said. "In the sense that they were led to believe Jan. 6 was anything but a political performance for a few opportunistic politicians to give a five-minute speech. That is all that it ever was. People were lied to."

"Ці люди масово брехали мільйонам", - сказав Креншоу. «У тому сенсі, що їх змусили повірити, що 6 січня було лише політичним виступом для кількох опортуністичних політиків, щоб виступити з п'ятихвилинкою. Це все, що коли-небудь було . Людям брехали ».

Депутат Ден Креншоу (штат Техас), колишній морський котик (отримав поранення в Афганістані).
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10.01.2021 14:55 Ответить
Ну да...если на посту президента вести себя как сумасшедший,беспардонный миллиардер,маньяк убийца,псих колхозник или просто клоун-дебил,то в конце концов возникнет вопрос о твоем психическом здоровье...
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10.01.2021 14:15 Ответить
https://www.politico.com/news/2021/01/09/mccarthy-scalise-backlash-capitol-riot-456777 Маккарті та Скаліс стикаються з внутрішніми розбіжностями після бунту в Капітолії
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10.01.2021 14:18 Ответить
т.е. все, что до этого - было предсказуемым? жесть.
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10.01.2021 15:04 Ответить
Вот сразу после иннагурации - можно начинать!
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10.01.2021 15:12 Ответить
Цензор, это лично Пенс заявил или "в команде считают..."?
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10.01.2021 15:17 Ответить
Никак не ожидал он, никак не ожидал он такого ведь конца....
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10.01.2021 18:11 Ответить
Трамп не успокоится! Он будет рушить устои США и дальше, даже если он перестанет быть президентом. Его успокоит только электрический стул. Других вариантов нет!
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10.01.2021 18:43 Ответить
пенс - калиф на час...
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10.01.2021 20:39 Ответить
Бред! Через неделю Трамп и так уйдет!
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10.01.2021 21:22 Ответить
 
 