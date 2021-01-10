Пенс о возможном объявлении импичмента Трампу: Если его поведение "станет еще менее предсказуемым", прибегнем к 25-й поправке
Действующий вице-президент Соединенных Штатов Америки Майкл Пенс прокомментировал возможность объявления импичмента президенту Дональду Трампу. Он считает, что может быть использована 25-я поправка к Конституции США.
Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал CNN.
В команде Пенса считают, что запускать процедуру импичмента путем объявления недееспособности действующего американского лидера не придется. Это может спровоцировать возникновение дополнительных рисков для безопасности страны.
Однако, если поведение Трампа на занимаемой должности "станет еще менее предсказуемым", Пенсу придется прибегнуть к поправке и принять на себя обязанности главы государства.
Согласно 25-й поправке, вице-президент США занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Эта поправка ни разу не применялась с момента ее принятия в 1967 году.
Напомним, CNN сообщало, что импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе. В частности, спикер Конгресса хочет досрочного ухода Трампа. Нэнси Пэлоси призвала к действиям вице-президента Майка Пенса по смещению Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности запустить процедуру импичмента.
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Наверняка будут искать более мягкий способ нейтрализовать Трмпа, чтобы не уничтожить окончательно имидж республиканцев и сохранить двухпартийную систему, которая неплохо работала очень долго.
Я бы дал Трампу спокойно дожить до смерти под присмотром спецслужб где-нибудь на ранчо в какой-нибудь жопе без телефонной связи и интернета. Показывал бы его покаянную рожу раз в три месяца на заштатном телеканале и сообщал бы электорату, что 45-й президент США чувствует себя хорошо, потому что психитры делают все возможное.
Иначе, как говорит демократка Ненси Пелосси, Трамп нанесет ядерный удар. Ну, по кому-то там.
The 25th Amendment has been invoked six times. Only three of these invocations were related to presidential succession (Section 3). Most notably, the 25th Amendment, Section 3, was invoked when Presidents Ronald Reagan and George W. Bush underwent minor medical procedures.
Ваш Кэп.
https://www.houstonchronicle.com/politics/texas/article/dan-crenshaw-slams-peers-capitol-hill-riots-trump-15853357.php Houston Chronicle
"All of the members who called for everyone to come and fight and make their last stand, all of those members were scattered like cowards while the Capitol Police had to do the fighting,"
"Усі члени, які закликали всіх прийти і битися і виступити з останньою позицією, всі ці члени були розкидані, як боягузи, в той час як Капітолійська поліція повинна була вести бій",
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"These people have been lied to en masse by the millions," Crenshaw said. "In the sense that they were led to believe Jan. 6 was anything but a political performance for a few opportunistic politicians to give a five-minute speech. That is all that it ever was. People were lied to."
"Ці люди масово брехали мільйонам", - сказав Креншоу. «У тому сенсі, що їх змусили повірити, що 6 січня було лише політичним виступом для кількох опортуністичних політиків, щоб виступити з п'ятихвилинкою. Це все, що коли-небудь було . Людям брехали ».
Депутат Ден Креншоу (штат Техас), колишній морський котик (отримав поранення в Афганістані).