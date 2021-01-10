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Подача газа после аварии под Лубнами возобновлена по всей Полтавской области, - ГСЧС. ВИДЕО

По состоянию на 11:00 воскресенья возобновлено газоснабжение всех 17 населенных пунктов Полтавской области, оставшихся без газа после взрыва на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

Об этом сообщает Госслужба Украины по ЧС, передает Цензор.НЕТ.

"Специалисты Главного управления ГСЧС Украины в Полтавской области проводят оповещение населения в связи с восстановлением газоснабжения в населенных пунктах, которое было прекращено вследствие отключения ГРС "Вишневое", - говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье на странице ГСЧС Украины в соцсети Фейсбук.

"Спасатели просят жителей домов находиться дома и следить за своими газовыми приборами", - призвали в ГСЧС.

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Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.

газопровод (831) ГСЧС (5026) Полтавская область (1186)


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опять Арсен Барисыч спас страну.. в то время, когда клоунский лошок Баканов отдыхает, и берет у какцапов деньги, что бы не замечать террористическую деятельность кацапов на территории Украины..
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10.01.2021 13:05 Ответить
Премию Кобелеву выписать!
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10.01.2021 13:13 Ответить
надо бы повторить.
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10.01.2021 14:00 Ответить
При подписании акта приема-передачи между Укртрансгазом и ГП "Магистральные газопроводы Украины (МГУ) с передачей МГУ предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" (январь 2020 г.), участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа.
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10.01.2021 14:22 Ответить
 
 