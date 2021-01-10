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Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку. ФОТОрепортаж

В поселке Высокий Харьковского района люди заблокировали трассу, требуя снижения коммунальных тарифов.

Как передает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердили "Укринформу" в отделе коммуникации полиции Харьковщины.

"Перекрыта трасса М-18 (Харьков - Симферополь - Алушта - Ялта). В акции принимают участие до полусотни граждан. Обеспечивают охрану общественного порядка на месте акции 15 полицейских", - сообщили в полиции.

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Как сообщают в Telegram-каналах очевидцы, люди передвигаются по пешеходному переходу, некоторые держат плакаты: "STOP геноцид", "Люди - не быдло", "Нет тарифогеноциду". Протестующие пропускают спецтранспорт, а также каждые 15 минут другие автомобили. Очевидцы отмечают, что сейчас на месте акции затора нет.

Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку 01
Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку 02
Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку 03

Как сообщалось, 7 января в г. Валки люди на час перекрыли трассу Киев - Харьков, выступая против повышения тарифов на газ.

протест (5866) Харьковщина (5577) коммунальные услуги (350) Повышение тарифов (56)


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Жители Харьковщины снова перекрыли трассу, требуя снижения тарифов на коммуналку - Цензор.НЕТ 7998
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Ціна на газ визначає ринок. І це правильно. Дай нашому мудрому наріду дешевий газ, вважай дотаційний з бюджету, - будуть гріти атмосферу. РФія дасть дешевий, а то і безкоштовний газ хоч сьогодні. Тільки потім все життя і ще й дітям нашим доведеться смоктати у )(уйла і не факт, що газ залишиться дешевим надовго. Спитайте у білорусів.
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11.01.2021 11:35 Ответить
Так вам и надо , безмозглые 73% избиратели Зедебила!! Мне вас совсем не жалко, раз вы такие тупые!! Голосовали за придурка Зеленского и его банду по приколу, , вот и получайте по полной!! На Следующие выборы президента, будете думать головой , а не жопой!! И не выбирать в депутаты и тем более в президенты, кухарок, баянистов, клоунов, бомжей из 95 квартала, безработных и прочих дурачков по жизни!
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11.01.2021 13:40 Ответить
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