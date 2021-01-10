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Новости Коронавирус и карантин
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Кипр ввел локдаун и комендантский час до конца месяца: выход на улицу только с разрешения властей

Кипр ввел локдаун и комендантский час до конца месяца: выход на улицу только с разрешения властей

Жесткий карантин и комендантский час вводятся на Кипре с сегодняшнего дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Cyprus-Mail.

Нынешний карантин на Кипре предполагает самоизоляцию жителей острова с возможностью покидать дома не больше двух раз в день. Выйти на улицу можно только с разрешения властей после отправки СМС-сообщения на специальный номер с указанием цели поездки. Кроме того, вводится комендантский час с 21:00 до 5:00. В это время покинуть свой дом можно только в случае чрезвычайной ситуации и для того, чтобы добраться до работы или, наоборот, вернуться домой.

До конца карантина будут закрыты универмаги и торговые центры, кинотеатры, салоны красоты, фитнес-клубы и игровые площадки. Продолжат работу рынки, отели, а также предприятия строительного сектора, обрабатывающей промышленности и пищевой индустрии.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Кипре зарегистрированы 27 тыс. заразившихся коронавирусом. Умерли 147 человек.

карантин (16729) Кипр (230) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
это потому шо у них буковеля нет и эпицентра )
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10.01.2021 13:45 Ответить
+3
А вот эпицентр можно было не закрывать, достаточно было закрыть Герег.
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10.01.2021 13:49 Ответить
+2
А зеленое убожество ввело лохдан и поехало развлекать Буковель.
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10.01.2021 13:44 Ответить
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А зеленое убожество ввело лохдан и поехало развлекать Буковель.
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10.01.2021 13:44 Ответить
Неа, нафиг надо.
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10.01.2021 15:34 Ответить
это потому шо у них буковеля нет и эпицентра )
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10.01.2021 13:45 Ответить
А вот эпицентр можно было не закрывать, достаточно было закрыть Герег.
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10.01.2021 13:49 Ответить
а если они не будут оговоренное отстёгивать то их и зароют )
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10.01.2021 13:51 Ответить
При наценках на товар в Эпицентре 40-80 процентов там хватит на всех. Платит за "бал" покупатель, т.е. мы с вами.
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10.01.2021 17:54 Ответить
та я пару раз только был в эпицентре. сонная кассирша, открывающая каждую укупорку с лампочкой, сравнивающая её номинал и дебильные "охранники" в униформе, пасущие и эту кассиршу, и каждого из этой исскуственно создаваемой очереди, навсегда отбили желание посещать эту богадельню. жену эта дебильность "обслуживания" тоже тогда достала. больше туда ни ногой. с тех времён это заведение только как предмет стёба )
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10.01.2021 18:14 Ответить
а как же оффшоры?
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10.01.2021 13:57 Ответить
Эпидемпорог не пройден но режим концлагеря включен
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10.01.2021 14:01 Ответить
Дольше чем до 25 января в Украине нельзя , нужно с помпой отметить день рождение прости господи гаранта
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10.01.2021 14:16 Ответить
Ну если последний, то можно и отметить.
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10.01.2021 15:10 Ответить
очередей под синево, дилой больше не наблюдается - все, кто мог и хотел тесты за свои 900-2000 грвн дабы свалить из Украины, сделали их. отсюда и статистика 5000 случаев. бесплатных тестов просто нет в природе.
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10.01.2021 14:21 Ответить
так там карантин настоящий у них нет лыжника президента где прописано под его любимого что лыжным курортам можно также не случайно поставили до 24 января так как 25 го у Бубочки день рожденья чтоб не омрачить нытьем и упреками праздник свой
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10.01.2021 14:24 Ответить
У них концлагерь, у нас вседозволенность. Золотой середины не наблюдается.
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10.01.2021 18:40 Ответить
Населення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80 Кіпру . Чисельність населення країни 2015 року становила 1,189 млн осіб (161-ше місце у світі)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D1%96%D0%BF%D1%80%D1%83#cite_note-WF-1 [1] . Чисельність кіпріотів стабільно збільшується, народжуваність 2015 року становила 11,41 ‰ (172-ге місце у світі), смертність - 6,62 ‰ (143-тє місце у світі), природний приріст - 1,43 % (84-те місце у світі)

Більше хвороб на Кіпрі нема ?
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11.01.2021 03:16 Ответить
 
 