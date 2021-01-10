Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников
Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина, у него больше нет друзей.
Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, в этом году Путин подтвердил, что является не только другом Лукашенко, но и другом белорусского народа.
При этом на вопрос о том, есть ли у него еще друзья, президент Беларуси ответил, что это – тяжелый вопрос, над которым он очень много раз задумывался и "приходил к выводу, что, наверное, нет".
Лукашенко при этом заявил, что у него "очень много противников", но являются ли они врагами, покажет время.
Топ комментарии
+15 Ulyana Kryshynets
показать весь комментарий10.01.2021 14:31 Ответить Ссылка
+13 Гыг с Вами
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+11 Благо Вещатель
показать весь комментарий10.01.2021 14:39 Ответить Ссылка
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Ну и в продолжение ужаса. Только в доме несменяемого колхозника любая собака может ходить по столу. И сидеть за ним тоже. Странно что свинью или корову за стол не притащили.
А з другога - не магу утрымацца. Дык гэта народ Беларусi "велькага патрыета Лукашэнку" пакрыу'дзiу' тым, што не прызнау' фальсiфiкаваныя выбары?!
Якi ты у'сеж такi вырадак...
А у@бкау' у нас з кожным днем усе меней застаецца - АМАП, ды паша кот. Але апошняму я выбачаю - ен не наш (не беларус i не у'краiнец), ен хахол...
В 10-м году я тоже так остро реагировал, на любую критику оппозиционного движения, когда эти зомби кругом орали - расстрелять всех нах...
А то, что толькi пратэсту падштурхнулi Лукашэнку да Пуцiна, будешь отрицать?
Полностью согласен, что за 26 лет он конретно уничтожил здесь всё белорусское. И именно это больше всего меня в нём бесит и именно за это я его больше всего ненавижу, несмотря на то, что я не белорус.
Скажи это поляку например.
Вот тут меня терзают смутные сомнения, что это только ваше достижение.
Не надо так часто лизать, так можно мозоли "другу" натереть.
Трогательная история: за 4 месяца Путин для Лукашенко превратился из хорошего друга в единственного
а вместе с ним и всю Беларусь.
"Калі мой адзіны сябар Ўладзімір Ўладзіміравіч ханінгует маю выхлапуху, салодкая пяшчота расцякаецца па ўсім маім арганізме. Гэты працэс не толькі вельмі прыемны, але яшчэ і пазнавальны - аказваецца, бульба - гэта не толькі смачны гародніна. Бульба, толькі зялёная, надзімаецца з майго носа, калі Ўладзімір Ўладзіміравіч запраўляе мне ў маю выхлапуху сваю ханінгаўальну галоўку".
"Дебил б#ля.., кхе, кхе!"