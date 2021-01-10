Лукашенко: У меня кроме Путина нет друзей, но есть очень много противников

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко заявил, что кроме президента России Владимира Путина, у него больше нет друзей.

Об этом он рассказал в интервью программе "Действующие лица" на канале "Россия-1" 10 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".



По его словам, в этом году Путин подтвердил, что является не только другом Лукашенко, но и другом белорусского народа.



При этом на вопрос о том, есть ли у него еще друзья, президент Беларуси ответил, что это – тяжелый вопрос, над которым он очень много раз задумывался и "приходил к выводу, что, наверное, нет".



Лукашенко при этом заявил, что у него "очень много противников", но являются ли они врагами, покажет время.

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