Зеленский: Медреформа Супрун не состоялась, принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о провале медицинской реформы, которую начали при экс-руководителе МОЗ Ульяне Супрун.

Об этом сообщает Офис президента в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Реформа медицины, начатая предыдущей властью, не состоялась, а принцип "деньги ходят за пациентом" не реализован", - отмечено в заявлении.

По его словам, сейчас реформу нужно переосмыслить и наполнить правильной организационной конкретикой.

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