Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко

Послепраздничное усиления карантинных мер в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса COVID-19, а эффективность такого карантина окончательно можно будет оценить через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко.

"Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи обрывается", - отметила она.

Чумаченко убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но подчеркнула, что полного прекращения заболеваемости COVID-19 все равно не будет.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантин не соблюдают так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты из-за нехватки людей, "поскольку санэпидемслужбу в свое время разрушили".

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"Чтобы оценить эффективность карантина, нужно заболеваемость до карантина сравнить с заболеваемостью на протяжении двух недель после введения карантина. Ведь максимальный инкубационный период - две недели. В среднем он - 5-6 дней, поэтому можно уже спустя пять-шесть дней первые предварительные выводы сделать, а окончательно - через две недели", - объяснила Чумаченко.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 января лабораторно подтверждены 1 115 026 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 011.

Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.