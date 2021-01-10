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Новости Коронавирус и карантин
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Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко

Послепраздничное усиления карантинных мер в Украине поможет прервать цепь передачи коронавируса COVID-19, а эффективность такого карантина окончательно можно будет оценить через две недели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказала заведующая кафедрой эпидемиологии Харьковского национального медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Чумаченко.

"Во время праздников люди общались, кто-то из них заразился. Инфицированный человек заразен не с первого дня, а в конце инкубационного периода. После возникновения симптомов, где-то один-два дня, он уже начинает выделять возбудителя и может заразить других. Когда мы в этот момент вводим карантин и этот человек не общается с большим кругом других лиц, то таким образом цепочка передачи обрывается", - отметила она.

Чумаченко убеждена, что карантин однозначно должен дать снижение заболеваемости, но подчеркнула, что полного прекращения заболеваемости COVID-19 все равно не будет.

По ее словам, это связано с тем, что, во-первых, карантин не соблюдают так, как надо, а также потому, что сложно отслеживать контакты из-за нехватки людей, "поскольку санэпидемслужбу в свое время разрушили".

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"Чтобы оценить эффективность карантина, нужно заболеваемость до карантина сравнить с заболеваемостью на протяжении двух недель после введения карантина. Ведь максимальный инкубационный период - две недели. В среднем он - 5-6 дней, поэтому можно уже спустя пять-шесть дней первые предварительные выводы сделать, а окончательно - через две недели", - объяснила Чумаченко.

Напомним, в Украине по состоянию на 10 января лабораторно подтверждены 1 115 026 случаев COVID-19, из них за сутки - 5 011.

Кабинет Министров ввел усиленные противоэпидемические меры на территории Украины с 8 по 24 января 2021 года.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+6
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 2810
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10.01.2021 14:50 Ответить
+5
напевно переможим .Если не будем приближаться к полкам с носками как завещал нам степаша. Тетя такой же профессор как и наш бывший ростовский презедент. Если несет туже чушь что и санитар ляшко.
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10.01.2021 15:01 Ответить
+5
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 5219
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10.01.2021 15:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ещё неделя другая, и статистика с данными победит ковид, какой там карантин
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10.01.2021 14:50 Ответить
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 2810
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10.01.2021 14:50 Ответить
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 7908
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10.01.2021 15:04 Ответить
Якщо в слові локдаун переставити букви вийде - клоунада!
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10.01.2021 16:46 Ответить
Кароч, как Степанов осенью -Посмотрим что выйдет. Не получится - новую куйню придумаем.
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10.01.2021 14:53 Ответить
да,кацапа,вы уже пришли...вернее приплыли...
обнуленыши лапотные
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10.01.2021 15:12 Ответить
Це лохдаун чи пародыя на нього?
Коли будуть всі ті трупаки вивозти з Буковелю по Україні ото буде.
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 3803Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 1177
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10.01.2021 14:57 Ответить
напевно переможим .Если не будем приближаться к полкам с носками как завещал нам степаша. Тетя такой же профессор как и наш бывший ростовский презедент. Если несет туже чушь что и санитар ляшко.
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10.01.2021 15:01 Ответить
Усиление карантина поможет снизить заболеваемость COVID-19, выводы о его эффективности будут через две недели, - эпидемиолог Чумаченко - Цензор.НЕТ 5219
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10.01.2021 15:03 Ответить
Ничто так не помогает от КОВИДа, как горные лыжи.
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10.01.2021 15:35 Ответить
может снізіть, а может і нє снізіть. бидло і ділєтанти при владі.
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10.01.2021 15:36 Ответить
В чём усиление карантина? В том, что ленточки на товары навешали?
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10.01.2021 16:25 Ответить
С буковеля попрутся..навезут

А на катках жах ....в европе локдаун и комендантський час...а у нас цирк на дроти..
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10.01.2021 16:29 Ответить
По состоянию на 10.01.2021 г. компания Sinovac Biotech Ltd. не получала никаких заявок и не вела никаких переговоров с официальными представителями Украины по поводу поставок в Украину инактивированной цельновирусной вакцины CoronaVac, ценах и объемах поставок.
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10.01.2021 20:07 Ответить
 
 