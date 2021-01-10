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Новости Убийство Шеремета
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Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар

Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар

Бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар заявил, заявил, что о намерениях убийства Павла Шеремета КГБ Беларуси украинские спецслужбы знали еще в 2012 году.

Об этом Макар рассказал в интервью "Новой газете", передает Цензор.НЕТ.

"В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД", - сказал Макар.

На вопрос журналиста, почему украинские спецслужбы не отреагировали на данные о подготовке убийства Шеремета, Макар ответить не смог.

По словам экс-спецназовца, Шеремету угрожала опасность, поскольку он активно расследовал взрыв в минском метро в 2011 году, и был "раздражителем для диктаторского режима Беларуси".

Читайте также: Заявление защиты Антоненко: При расследовании убийства Шеремета версия причастности белорусских спецслужб вообще не рассматривалась следствием

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Также читайте: Прокуратура соврала о "титанической работе" в деле Шеремета, провели не 95 экспертиз, а 48, - адвокат Антоненко Маслов

Подготовительное заседание суда по делу об убийстве Шеремета прошло 25 августа 2020 г. По решению суда, Антоненко будет содержаться под стражей, Кузьменко будет находится под круглосуточным домашним арестом, Дугарь суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 168 тыс. 160 гривен с дополнительными обязанностями.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил действие мер пресечения Кузьменко, Антоненко и Дугарь на два месяца - до 7 февраля 2021 года включительно.

4 января 2021 года СМИ обнародовали информацию, что белорусские спецслужбы готовили убийство журналиста Павла Шеремета. В Нацполиции сообщили, что работают с этой информацией с конца 2020 года. Экс-сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности дать свидетельские показания по этому делу в Украине.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".

Шеремет Павел (564) Макар Игорь (7)


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Топ комментарии
+20
Про подготовку ДНР и Крыма тоже знали, и даже активно участвовали. Спецслужбы такие спецслужбы, как говаривает элитка СБУ Пасичник и Ходаковский. Туда-сюда перебежал, делов-то. Всем пофиг, т.к. все в рамках одной структурки, ФСБ называется.
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10.01.2021 15:18 Ответить
+15
Ага, и сотни часов прслушки привели лишь к "величі арійської раси"
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10.01.2021 15:16 Ответить
+11
Политковскую крысы Мавзолейные грохнули 7 октября на день рождения своего фюрера,это чисто символичный подарок фюреру...,а Борю Немцова за фразу : Путлер,чтоб вы понимали...он ***...ый
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10.01.2021 15:27 Ответить
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Ага, и сотни часов прслушки привели лишь к "величі арійської раси"
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10.01.2021 15:16 Ответить
якщо СБУ - філіал Фсб, а у 2012 це точно був філіал.
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10.01.2021 17:59 Ответить
Да и выгодно было белорускому комитету грохнуть Шеремета не на своей територии,мол что же вы хотите ..посмотрите у них там неофашисто нацисты..госперевороты "гражданская война" а мы и не приделах)
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10.01.2021 21:35 Ответить
Про подготовку ДНР и Крыма тоже знали, и даже активно участвовали. Спецслужбы такие спецслужбы, как говаривает элитка СБУ Пасичник и Ходаковский. Туда-сюда перебежал, делов-то. Всем пофиг, т.к. все в рамках одной структурки, ФСБ называется.
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10.01.2021 15:18 Ответить
Во во,умные-задним числом.
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10.01.2021 15:24 Ответить
В 2012 году Павел еще только собирался переезжать в Украину. Но я знаю, что информация была передана и в Российскую Федерацию, и в Украину, и даже в белорусский МИД", - сказал МакарИсточник: https://censor.net/ru/n3240912
Информация из КГБ о том что КГБ хочет его убить? Или кем и какая информация была передана?
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10.01.2021 15:25 Ответить
А это уже не важно - главное больше пурги нагнать!
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10.01.2021 19:50 Ответить
Политковскую крысы Мавзолейные грохнули 7 октября на день рождения своего фюрера,это чисто символичный подарок фюреру...,а Борю Немцова за фразу : Путлер,чтоб вы понимали...он ***...ый
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10.01.2021 15:27 Ответить
Только не крысы мавзолейные, а гордые кавказские джигиты
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10.01.2021 16:32 Ответить
не гордые кавказские джигиты, а шестерки кадыровские.
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10.01.2021 19:57 Ответить
Прослушку КГБ Белоруси сдали крысы Путлера,как бы бельгийскому блогеру...,Крысы Мавзолейные,вы депилы Чекистана и это НАВЕЧНО...
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10.01.2021 15:30 Ответить
Тут правильно сказал Андрей Андреевич Пионтковский,85 % информации из РАБссии Фейк....
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10.01.2021 15:32 Ответить
Крутий цей Шерємєт.ЧОТИРИ роки за ним полювало білоруське КГБ...
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10.01.2021 16:01 Ответить
Неуловимый Джо
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10.01.2021 19:51 Ответить
Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета, - Макар -- что за бред он несёт? Какие украинские спецслужбы в 2012 году во время Януковича ? В это время не было украинских , а были русские в Украине, надо вещи называть своими именами
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10.01.2021 16:10 Ответить
А щось помінялося?
ЗЕ прийшло, скасувало усі досягнення(
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10.01.2021 16:27 Ответить
А вони були?
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10.01.2021 19:50 Ответить
Ні, не було, небуло бо ви не бачили, просто тепер стало жити краще
Такої вакханалії у владі ще не було, наступний крок - повна анархія
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10.01.2021 20:59 Ответить
Ну мабуть ви бачили-поділіться,може я, дійсно ,наговорюю на лицарів?
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11.01.2021 18:38 Ответить
Только грохнули его, почему-то, не при Чивокуне, когда "не было" спецслужбы (хотя могли это сделать без всяких проблем), а при другом президенте, когда она "была"
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10.01.2021 19:54 Ответить
це зрозуміло,при янику Шеремета могли легко і просто "пасти і контролювати" допоки він не мав "інформації".При Пороху фсб уже так вільно не почувались у нас і контроль за Шереметом було втрачено.От і вирішили перестрахуватись,прибрати.А тут рукзакян білими нитками шитий свой зад і прикрив доказуючи ослу свою незамінність.
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10.01.2021 20:11 Ответить
Раз вы говорите про контроль над Шереметом со стороны ФСБ, это значит, что вы косвенно признаете, что Шеремет был их агентом. Иначе зачем спецслужбам контролировать журналиста? Если он неугодный, то его просто нейтрализуют, а не наблюдают и не контролируют. Контролируют только агентов. А вот если агент выходит из-под контроля, то начинается самое интересное!
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10.01.2021 20:23 Ответить
досить багато журналістів "кусають" владу,деякі боляче,одиниці-просто "вовкодави"-саме їх і боїться влада ,стараються прибрати.Якщо б усіх писак "нейтралізували" була б бійня справжня.
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10.01.2021 20:55 Ответить
Ну где-то так, немного по другому. Факторы знаний и договоров...
Там ещё могло быть что то личное, но это уже...
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11.01.2021 03:00 Ответить
Для рашки он вообще опасности не представлял,на хрена ей его пасти,взрывать и т.п.? Но он особого почтения не проявлял к Укравшему Всего Того Не Многого,Что Осталось после Овоща,и тот снял наружку СБУ,не рекомендовал проявлять рвение,и т.п. Тут-то таракан и спустил своих боевых *********.
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11.01.2021 18:44 Ответить
Знали, но молчали. Потому что профессионалы. Спецслужба всё-таки. Понимать надо!) Трудно себе представить каким Макаром они смогли это узнать? Особенно если учесть, что все "шататели режима" в РБ с постоянной регулярностью то погибали, то пропадали без вести. Как же они смогли узнать этот "секрет Полишенеля"? Непонятно!)
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10.01.2021 16:14 Ответить
не сміши. дали у Москві наказ мовчати.
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10.01.2021 17:56 Ответить
Отут вже питання до нашіх---навіщо загратили патріотів?
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10.01.2021 16:14 Ответить
можеб і знали. якби існували
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10.01.2021 16:38 Ответить
Если им верить, то они круче массада
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10.01.2021 17:09 Ответить
похоже Рифа закрыли ни за что, версия подделки доказательств об убийстве со стороны белорусских спецслужб, в сторону Рифа и Юли, не расследовалась вообще.
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10.01.2021 17:31 Ответить
Это уже не попахивает . а воняет западлом ... И не уверен, что у зели найдутся запасные памперсы.
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10.01.2021 17:34 Ответить
А его что, при Зеле грохнули? Или может Зеля в 2012 был президентом?
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10.01.2021 19:57 Ответить
Да тут нет вопроса , если есть мозги. И нет ответа, если их нет.
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10.01.2021 20:21 Ответить
Все ясно, лишь бы испражниться
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10.01.2021 20:25 Ответить
Послушай, неизвестный оппонент. Тут есть человек который меня понял и лайкнул. Есть ты Который не понял - и гавкнул... Так чего мне с тобой гавкаться, если есть люди которые рубят в теме, а ты не рубишь? Повышай ...и неуклонно стремись... может когда и ты перейдёшь с гавка на лайк. Желаю ...
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11.01.2021 00:57 Ответить
Ну канешна знали Все!!!!!И о плане Барбаросса знали,и о покушении на Кеннеди тоже знали,и о перевалеДятлова тоже все знают!!!!! Просто не могут все рассказать вовремя-оперативная необходимость..... Прям как у Арестовича!!!!
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11.01.2021 00:36 Ответить
Шумно! А о чём ? Дополню: и про Близнецов знали... И капитана , которы об этом предупреждал : выгнали из ЦРУ. Так о чём,кроме расп***ства это говорит? И как оправдывает заключение и позор на головы неповинных людей то, что заранцы не справляются со своими обязанностями и ломают людям судьбы за свой поганый пиар ?
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11.01.2021 00:54 Ответить
то ще питання чи були ті служби українськими, а не філіал кгб чи фсб.
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10.01.2021 17:55 Ответить
Україна повинна затвердити в своєму законодавстві санкції наших союзників проти кривавого режиму луки.
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10.01.2021 18:15 Ответить
Украинские спецслужбы еще в 2012 году знали о планах КГБ Беларуси убить Шеремета,

Ооо! Боже!
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10.01.2021 20:38 Ответить
Для начала, надо проверить этого пациента у психиатра...Его планерки у главы КГБ Беларуси - это высший пилотаж в мировой истории!
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10.01.2021 20:42 Ответить
не надо быть сбушником, чтоб понимать, что лука хотел его грохнуть.
Шеремет бежал в рф,а потом в Украину.
Будет интересно, если окажется, что спецслужбы рф подкинули дезу укр спецам (или в укр спецлужбах росс кроты), что Шеремет - агент рф, а те грохнули его руками укр активистов (которые вообще не знали кого подрывают, им сказали росс шпиона).
Чужими руками, красиво, замазали луку и укр.
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10.01.2021 21:03 Ответить
както оно на счёт "украинские"спецслужбы в 2012 ??? вызывает диссонанс.... это был филиал
гэбни судя по последующим событиям 2014.......
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10.01.2021 21:22 Ответить
как обычно, многоходовочка...)
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10.01.2021 21:48 Ответить
З-А-Е-Ф-А-Л-И своим пустозвонством...доложите быканову, быканов доложит авакову, аваков положит зеленьському и пусть тот выступит на пресс-конференции об очередном разоблачении...
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11.01.2021 06:14 Ответить
 
 