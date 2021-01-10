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"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии

Предприятие "Лубныгаз" просит правоохранителей проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе.

Об этом компания написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв - направленная ​​диверсия и обвинил предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможной причине", - заявили в компании.

В "Лубныгаз" считают, что Мосийчук имеет мотив и "соответствующий опыт" для диверсии на газопроводе. Предприятие просит СБУ, Нацполицию и органы прокуратуры проверить Мосийчука и его окружение на возможную причастность к взрыву.

Также в компании отметили, что впервые публично заявили о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще 3 июля 2017, но ситуация повторяется и экс-нардеп якобы продолжает давить на них.

Читайте также: Полиция устанавливает причины взрыва на магистральном газопроводе под Лубнами. Периметр пожара охраняется

"Полностью еб#нулись!" - написал Мосийчук в ответ.

"Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах которые создал и крышует директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин", - добавил он.

Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.

Лубныгаз просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии 01
Лубныгаз просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии 02

Лубныгаз просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии 03

взрыв (6813) Газ (10237) Мосийчук Наталья (349)


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Топ комментарии
+28
директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин
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10.01.2021 16:12 Ответить
+18
Шоб вы все, "газопильщики", угарели этим газом до нынешнего "состояния" Гепы.
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10.01.2021 16:14 Ответить
+13
Максим дунин..гражданин рф-это что вообще такое?
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10.01.2021 16:20 Ответить
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Да ,его работа ,больше некому ...
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10.01.2021 16:10 Ответить
Да бачили як він по полю шкутильгав.
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10.01.2021 17:00 Ответить
директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин
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10.01.2021 16:12 Ответить
это все что нужно знать о зе
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10.01.2021 17:25 Ответить
це все що треба знати про усі облгази України. І це було вже при сивочолому, тому що майже усі облгази України це приватні компанії, які контролює... хвірташ.
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10.01.2021 18:14 Ответить
ПСЦ
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10.01.2021 17:28 Ответить
Спалив прийдеться міняти на Дуню Максимову.
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10.01.2021 17:45 Ответить
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777
https://mobile.twitter.com/elnazaro777


https://mobile.twitter.com/elnazaro777

https://mobile.twitter.com/elnazaro777 солома https://mobile.twitter.com/elnazaro777 @elnazaro777 https://mobile.twitter.com/elnazaro777/status/1348291678868819969 3 ч

"Лубныгаз" - предприятие из группы Фирташа-Левочкина-Бойко.
ИК "Финлекс-Инвест -26%, Aer Alter Energy Resources - 25%, а Green Energy Capital Investment (обе-из Великобритании) -19,5%. Еще 25%-НАК "Нафтогаз".
Набсовет "Лубныгаза" возглавляет Константин Бородин - человек из орбиты Бойко.
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10.01.2021 21:28 Ответить
Шоб вы все, "газопильщики", угарели этим газом до нынешнего "состояния" Гепы.
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10.01.2021 16:14 Ответить
А цей лубнигаз,він взагалі то чьїх буде?
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10.01.2021 16:14 Ответить
Фирташ Бойко Левочкин
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10.01.2021 16:17 Ответить
И кто теперь этот Мосийчук и без скандалов его быстро забудут.
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10.01.2021 16:14 Ответить
"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии - Цензор.НЕТ 3336
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10.01.2021 16:19 Ответить
Максим дунин..гражданин рф-это что вообще такое?
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10.01.2021 16:20 Ответить
Фирташ Бойко Левочкин
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10.01.2021 16:21 Ответить
Як виявилося, компанія-постачальник газу для міста Лубни - ПАТ «Лубнигаз» має російську реєстрацію. По-друге, серед переліку кінцевих бенефіціарів підприємства також є громадяни країни-агресора. Проте «вишенькою» в данійісторії з махінаціями в Лубнах євже згадана фірма «Лубнигазсервіс». Офіційно керівником підприємства вказано Долженкова Миколу Івановича, хоча, як виявилося, компанією управляє інша особа. Директорські повноваження виконує такий собі Максим Дунін, який так само є громадянином Російської Федерації. Чим не ідилія?

Саме Дунін стояв у витоків створення «Лубнигазсервісу», шантажем «посадивши на зарплату» більшу частину топ-менеджменту «Лубнигазу». Як повідомляють джерела в компанії, «бізнесмен» виводить отримані через схему надприбутки підприємства до окупованого росіянами Криму, наживаючись на беззахисності простих українців і безкарності з боку «органів». https://antikor.com.ua/articles/263395-miljjoni_dlja_okupanta_jak_na_poltavshchini_rosijani_zarobljajutj_groshi_na_prostih_ukrajintsjah
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10.01.2021 17:36 Ответить
Чуть ли не половина украинских облгазов и облэнерго уже очень давно принадлежат кацапам. Или для тебя это секрет?
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10.01.2021 20:35 Ответить
компания не государственная...а у частной компании своя кадровая политика
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10.01.2021 16:24 Ответить
облгази незаконно скупив хвірташ і його поплічники. Чому незаконно ? Бо антимонопольне законодавство, на яке поклали болт ще в часи чивокуня.
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10.01.2021 18:16 Ответить
так забирать то их надо законно...а иначе-это государственное рейдерство.
и угадай с трех раз,в чьих руках они окажутся ,если их сейчас национализировать?
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10.01.2021 18:29 Ответить
тобто, в тебе викрали машину, і тепер ти, як порядний громадянин маєш викупити її за гроші і оплатити податок і послуги нотаріуса ?
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10.01.2021 18:34 Ответить
ты ж сам написал "незаконно скупив хвірташ і його поплічники"...
а потом пургу про кражу несешь.
это больше похоже на то,что ты сам по дурости или по пьяне продал машину за бесценок,а теперь требуешь больше денег.
надо было не спать при продаже.
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10.01.2021 18:39 Ответить
А хто мав не спати? Чи не АМКУ разом з правоохоронцями часом?
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10.01.2021 18:51 Ответить
мудрый нарит...ибо является источником власти и должен контроллировать.
а то у нарида хватило контроля только на пороха.и то,по наущению бениных телевизоров да кацапских сми,до которых он очень падок.
там же в телявизере раиська такая красивая,и менты все благородные,хоть и пьющие
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10.01.2021 18:56 Ответить
скупив треба було взяти у лапки. А ти із тих, хто буде казати що сам винуватий, що тебе обібрали. Йшов ввечері побили - треба було вдень йти. Якщо тебе посадять як Ріфмастера - я скажу "Сидів би гиг вдома, та сало жрав би. А так хто йому винуватий? Нехай сидить!"
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10.01.2021 20:28 Ответить
где ты был,когда облгазы делили?
а,тогда еще не был на цензоре зареген?
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10.01.2021 20:31 Ответить
Посмотри любой другой облгаз или облэнерго.
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10.01.2021 16:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RlWv2qrUGI4 Пилите, Шура, пилите, там золотая жила !
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10.01.2021 16:20 Ответить
Ну, да. Было заметно, что этот трабл просто так заканчиваться не собирается. Однако, то что вдруг/внезапно всплывет Мося- я не ожидал!
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10.01.2021 16:21 Ответить
Обычный передел сфер влияния а не диверсия как многие тут писали. А выяснение отношений этих дядь оплатят из своего кармана протестуны, перекрывающие дороги.
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10.01.2021 16:22 Ответить
А я и сейчас уверен, что таки диверсия.
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10.01.2021 16:23 Ответить
та вполне возможна и рукожопость при несанкционированной врезке.
странно только,шо трупов в округе не пособирали
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10.01.2021 16:25 Ответить
Ну, тут не поспорить, если реально врезались. Но, это со слов Моси, верно?

Ладно, подождем. Тут, как мне очевидно, мы много чего ещё услышим.
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10.01.2021 16:27 Ответить
Я скорее поверю что это кто то из местных протестунов решил выразить так народный гнев чем в диверсию...
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10.01.2021 16:29 Ответить
Я бы об этом тоже не подумал, если бы сегодня утром не прочитал о пиковых ценах на газ в Европе, ну а темка с Сев.поток-2 просто укладывается сюда отменно, в версию грубой диверсии.
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10.01.2021 16:32 Ответить
кремлєботів-нульовок перекинуто на всі українські ЗМІ по просуванню будь-яких версій крім тієї, що є
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10.01.2021 17:31 Ответить
А как можно врезаться в газовую трубу, в которой под офигенным давлением фигачит газ?
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10.01.2021 20:39 Ответить
Та да,если б врезались и рвануло, трупы б были полюбому.А может их уже и прикопали.
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10.01.2021 16:43 Ответить
У меня в парадном пенсионерка тоже до сих пор считает что барыга на мальдивы за ее деньги летал. Хотя ответить на вопрос откуда у неё такие деньги ответить не может!
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10.01.2021 16:31 Ответить
Та пусть она считает всё что угодно, та тётя. Тут совершенно иная тема.
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10.01.2021 16:33 Ответить
Ну как откуда, з каждого пенсионера по рублю, вот тебе и Мальдивы.
Цену на газ,свет,воду подняли-вот тебе и Багамы. "Это тебе не мелочь по карманам тырить".
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10.01.2021 16:48 Ответить
Я смотрю, Николай, Вас тоже ещё не отпустило... Видимо мало газ подорожал...
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10.01.2021 16:49 Ответить
Та тут вообще... кобло... Как все запущено.
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10.01.2021 16:22 Ответить
Магистральная труба большого диаметра под давлением 60 ати. Какая врезка и при чем газовьій конденсат , которого там нет по определению ? Мосийчук - физдабол , типа Бродского . И воняет рашистской "версией" происшествия , которую разгоняет вражеская пропаганда.
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10.01.2021 16:23 Ответить
а что тогда?предельный износ?
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10.01.2021 16:27 Ответить
Диверсия , вьігодная только РФ-ии , для продвижения СП-2 , наиболее вероятная причина.
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10.01.2021 16:30 Ответить
Очаговая коррозия, свищ и бубух.
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10.01.2021 16:34 Ответить
чтоб бух поджечь надо
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10.01.2021 16:36 Ответить
чому бубух а не просто факел?
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10.01.2021 17:33 Ответить
в течение года это уже второй взрыв на газопроводе высокого давления. (под Киевом в Чабанах). предельный износ + институг транспортировки газа перестали ездить исследователь трубы на износ, людей уже давно уволили оборудование в металлолом. кактое то время все проработало нормально, а далше все....
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11.01.2021 08:47 Ответить
обычные работы вот видео:

https://www.youtube.com/watch?v=BflUvS3-wsk Врезка в Газопровод высокого давления
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11.01.2021 09:20 Ответить
Под давление врезка не производится. Премия Дарвина ваша.
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11.01.2021 10:59 Ответить
Видимо, продуктами горения газа надышались
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10.01.2021 16:26 Ответить
Лубныгаз - 8,98 грн/куб
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10.01.2021 16:29 Ответить
Всё может быть. Действительно, нужно проверить. Мосийчук известный коррупционер. А то что он брал взятку и не понял что его снимают на камеру, говорит о том, что он еще и глуповатый человек. Поэтому у него то "ума" хватит, чтобы так по тупому спалиться в соц.сети.
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10.01.2021 16:35 Ответить
В Лубныгаз работают еще те... скудоумые
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10.01.2021 16:38 Ответить
При подписании акта приема-передачи между Укртрансгазом и ГП "Магистральные газопроводы Украины (МГУ) с передачей МГУ предприятия "Оператор газотранспортной системы Украины" (январь 2020 г.), участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html від 09.10.21.
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10.01.2021 16:39 Ответить
ты не правильно ссылку даешь , есть иконка - ссылка ,пишиш текст и подставляешь ссылку
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10.01.2021 16:45 Ответить
якраз тут - "а какая разніца" - буде справедливим.
Ти же знайшов по цій ссилі першоджерело!
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10.01.2021 16:50 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html Хроника одного президента
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10.01.2021 16:47 Ответить
"Участок газопровода в зоне работы КС33, указывался как имеющий высокую степень эксплуатационного износа." - вот это ближе к истине...
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10.01.2021 16:51 Ответить
Дунин или Мосийчук ?
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10.01.2021 16:43 Ответить
Битва титанов.
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10.01.2021 19:24 Ответить
"Несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках" ? "Интересная мысль": газопровод и конденсатопровод - это нечто разное... И "врезаться" в магистральный газопровод с целью кражи конденсата? - новое открытие у воровском деле.
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10.01.2021 16:49 Ответить
а ты думал
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10.01.2021 16:50 Ответить
Попытка не пытка, ну трохи шумно и с огоньком вышло.
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10.01.2021 19:23 Ответить
А еще попробуй врезаться в трубу, в которой газ в несколько десятков атмосфер
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10.01.2021 20:42 Ответить
Яке цікаве та насичене в декого життя...
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10.01.2021 17:01 Ответить
мосейчук с гранатой на беспилотнике
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10.01.2021 17:07 Ответить
А що, з труби можна вкрасти по бажанню, або газ або скраплений для продажу на АЗС?
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10.01.2021 17:08 Ответить
В начале 2000-ых. работал з ребятами з Полтавской обл. Так они этим промышляли еще тогда. Тырили газолин-заправляли мотоциклы,машины,продавали.
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10.01.2021 19:08 Ответить
Бо Мосійчук народився в Лубнах?)))
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10.01.2021 17:10 Ответить
Они там что с геликоптера врезку пилили? Следы по-любому остались
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10.01.2021 17:41 Ответить
Старий васильківський терорист, мля...
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10.01.2021 17:46 Ответить
А цей жирний корупціонер ще живий?
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10.01.2021 17:49 Ответить
Докладываю - Как только появилось сообщение про взрыв на газопроводе, у меня появились те же подозрения. Об этом могу сообщить официально. Жду, когда "лубны газ" и на меня подадут... И на всех других граждан Украины, у которых сразу же появились подозрения.
А может надо разбираться с чиновниками "лубны газа", не обеспечивающих сохранность газопровода?
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10.01.2021 18:34 Ответить
ДУНИНУ ВДУТЬ И ЧЕМОДАН, ВОЗКАЛ, РАШКА !)
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10.01.2021 21:13 Ответить
ржу не могу, дебил дебилом погоняет, зе-суду рассматривают, а овцы хавают.
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11.01.2021 11:27 Ответить
 
 