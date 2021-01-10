"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии

Предприятие "Лубныгаз" просит правоохранителей проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе.

Об этом компания написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв - направленная ​​диверсия и обвинил предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможной причине", - заявили в компании.

В "Лубныгаз" считают, что Мосийчук имеет мотив и "соответствующий опыт" для диверсии на газопроводе. Предприятие просит СБУ, Нацполицию и органы прокуратуры проверить Мосийчука и его окружение на возможную причастность к взрыву.

Также в компании отметили, что впервые публично заявили о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще 3 июля 2017, но ситуация повторяется и экс-нардеп якобы продолжает давить на них.

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"Полностью еб#нулись!" - написал Мосийчук в ответ.

"Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах которые создал и крышует директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин", - добавил он.

Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.

Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.



