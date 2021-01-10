"Лубныгаз" просит проверить Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе, экс-нардеп обвиняет предприятие в диверсии
Предприятие "Лубныгаз" просит правоохранителей проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе.
Об этом компания написала в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Мосийчук на своей странице в Facebook первый сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия и обвинил предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще сообщили о самом факте аварии, не говоря уже о ее возможной причине", - заявили в компании.
В "Лубныгаз" считают, что Мосийчук имеет мотив и "соответствующий опыт" для диверсии на газопроводе. Предприятие просит СБУ, Нацполицию и органы прокуратуры проверить Мосийчука и его окружение на возможную причастность к взрыву.
Также в компании отметили, что впервые публично заявили о попытке рейдерского захвата со стороны группы Мосийчука еще 3 июля 2017, но ситуация повторяется и экс-нардеп якобы продолжает давить на них.
"Полностью еб#нулись!" - написал Мосийчук в ответ.
"Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах которые создал и крышует директор "Лубныгаза", гражданин РФ Максим Дунин", - добавил он.
Напомним, днем 9 января на магистральном газопроводе под Лубнами прогремел мощный взрыв.
Оператор газотранспортных систем Украины сообщил, что причиной аварии, которая привела к взрыву газопровода под Лубнами, может быть диверсия. Полиция ведет расследование.
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"Лубныгаз" - предприятие из группы Фирташа-Левочкина-Бойко.
ИК "Финлекс-Инвест -26%, Aer Alter Energy Resources - 25%, а Green Energy Capital Investment (обе-из Великобритании) -19,5%. Еще 25%-НАК "Нафтогаз".
Набсовет "Лубныгаза" возглавляет Константин Бородин - человек из орбиты Бойко.
Саме Дунін стояв у витоків створення «Лубнигазсервісу», шантажем «посадивши на зарплату» більшу частину топ-менеджменту «Лубнигазу». Як повідомляють джерела в компанії, «бізнесмен» виводить отримані через схему надприбутки підприємства до окупованого росіянами Криму, наживаючись на беззахисності простих українців і безкарності з боку «органів». https://antikor.com.ua/articles/263395-miljjoni_dlja_okupanta_jak_na_poltavshchini_rosijani_zarobljajutj_groshi_na_prostih_ukrajintsjah
и угадай с трех раз,в чьих руках они окажутся ,если их сейчас национализировать?
а потом пургу про кражу несешь.
это больше похоже на то,что ты сам по дурости или по пьяне продал машину за бесценок,а теперь требуешь больше денег.
надо было не спать при продаже.
а то у нарида хватило контроля только на пороха.и то,по наущению бениных телевизоров да кацапских сми,до которых он очень падок.
там же в телявизере раиська такая красивая,и менты все благородные,хоть и пьющие
а,тогда еще не был на цензоре зареген?
странно только,шо трупов в округе не пособирали
Ладно, подождем. Тут, как мне очевидно, мы много чего ещё услышим.
Цену на газ,свет,воду подняли-вот тебе и Багамы. "Это тебе не мелочь по карманам тырить".
https://www.youtube.com/watch?v=BflUvS3-wsk Врезка в Газопровод высокого давления
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html від 09.10.21.
Ти же знайшов по цій ссилі першоджерело!
А может надо разбираться с чиновниками "лубны газа", не обеспечивающих сохранность газопровода?