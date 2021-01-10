После штурма Капитолия в Берлине усилили безопасность Бундестага

После недавнего штурма здания конгресса США (Капитолия) в Вашингтоне была усилена безопасность немецкого Бундестага в Берлине.

Об этом сообщил еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на письмо президента немецкого парламента к законодателям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Полиция Берлина договорилась об усилении своих сил вокруг здания Бундестага", - приводит издание слова Вольфганга Шойбле в письме к депутатам.

Пресс-секретарь Бундестага подтвердила, что Шойбле написал депутатам о текущей ситуации, но отказалась предоставить подробную информацию о содержании письма.

Шойбле также обратился в Министерство иностранных дел с просьбой предоставить доклад о насилии в Вашингтоне. Он заявил, что уточнит у федерального правительства и власти федеральной земли Берлин, какие выводы следует сделать для безопасности Бундестага.

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Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

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В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.