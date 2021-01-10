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После штурма Капитолия в Берлине усилили безопасность Бундестага

После недавнего штурма здания конгресса США (Капитолия) в Вашингтоне была усилена безопасность немецкого Бундестага в Берлине.

Об этом сообщил еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на письмо президента немецкого парламента к законодателям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Полиция Берлина договорилась об усилении своих сил вокруг здания Бундестага", - приводит издание слова Вольфганга Шойбле в письме к депутатам.

Пресс-секретарь Бундестага подтвердила, что Шойбле написал депутатам о текущей ситуации, но отказалась предоставить подробную информацию о содержании письма.

Шойбле также обратился в Министерство иностранных дел с просьбой предоставить доклад о насилии в Вашингтоне. Он заявил, что уточнит у федерального правительства и власти федеральной земли Берлин, какие выводы следует сделать для безопасности Бундестага.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Трамп осудил штурм Капитолия и пообещал законную передачу власти Байдену. ВИДЕО

Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.

В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.

Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о штурме Капитолия в США: "Осуждаем беспрецедентное насилие"

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Автор: 

Конгресс США (1243) штурм (534) Бундестаг (224) Шойбле (5)


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Топ комментарии
+13
Та да... кацапской ваты в Германии дофига заселилось.
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10.01.2021 16:13 Ответить
+9
Хрюские каждый год 9 мая у себя в ********** штурмуют фанерный Бундестаг
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10.01.2021 16:15 Ответить
+8
Однако, при этом, на па-рашку их ломом не сдвинешь. Зубами за Германию держатся.
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10.01.2021 16:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та да... кацапской ваты в Германии дофига заселилось.
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10.01.2021 16:13 Ответить
стокгольмский синдром.обьясняеш им что совок с нами и нашим народом сделал и слышиш что ты бандеровец
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10.01.2021 16:34 Ответить
Однако, при этом, на па-рашку их ломом не сдвинешь. Зубами за Германию держатся.
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10.01.2021 16:36 Ответить
раисю удобнее любить издалека
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10.01.2021 16:40 Ответить
"Бамбить" (с)

Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу - Цензор.НЕТ 9909
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10.01.2021 16:42 Ответить
Членограй разбушевался ! Оно 🤢🤡ещё дебильнее рыжего шута- путлераста
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10.01.2021 17:49 Ответить
Хрюские каждый год 9 мая у себя в ********** штурмуют фанерный Бундестаг
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10.01.2021 16:15 Ответить
Это учения.
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10.01.2021 16:40 Ответить
😂😂
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11.01.2021 15:59 Ответить
Пусть опять спецбатальон в него посадят как в 45-ом.
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10.01.2021 16:16 Ответить
В 45-м там в качестве "спецбатальона" были бойцы французской дивизии Шарлемань, эстонцы и фольксштурм.
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10.01.2021 16:27 Ответить
та ну))))
После штурма Капитолия в Берлине усилили безопасность Бундестага - Цензор.НЕТ 666
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10.01.2021 16:16 Ответить
давайте еще чистушки секеля газа запулим))))
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10.01.2021 16:17 Ответить
У нас после штурма Капитолия, НеЛох в женское переоделся и пытался бежать, но его Мендель поймала!)
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10.01.2021 16:18 Ответить
Брееехня... Не поймала, а зацепился чудом за балкон.
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10.01.2021 16:51 Ответить
Делы, Юля, Ваивале))))
Після штурму Капітолію в Берліні посилили безпеку Бундестагу - Цензор.НЕТ 101
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10.01.2021 16:18 Ответить
Путинский маразм в России крепчает. Русских будут штрафовать за продажу неправильной картошки. Неправильной будет считаться картошка выращенная в своем огороде из "нелегальных семян". Семена должны покупаться только в спецмагазинах. А если купил на базаре или у соседа - штраф
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10.01.2021 16:19 Ответить
Це так би мовити лише вершина айсберга. Все саме цікаве - або його підводна частина - це коли совко-рашкова-біомасса почне "використовувати" це на свій совковий лад і закидувати всіх доносами. Анонімними доносами.
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10.01.2021 16:41 Ответить
А Шнур не дождется когда Кремль вместе с Мацаквой сгорит..
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10.01.2021 16:19 Ответить
Та може и дождётся...
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10.01.2021 16:30 Ответить
для этого детонирующие или огнепроводные шнуры. а не ждуны
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10.01.2021 16:41 Ответить
Чуваки, кто в первую колду гамал, поймут шо такое пять патронов в одну руку, а винтовка трехленейнейка не в твою руку, а в руку твоего комрада, и долбитесь, курвы, как хотитесть, слава, мать его, совку...
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10.01.2021 16:21 Ответить
Греция раскрыла гостайну России: Почему «лучшие в мире» ПВО не открывают огонь в Сирии

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/10/119561/gretsiya-raskryla-gostajnu-rossii-pochemu-luchshie-v-mire-pvo-ne-otkryvayut-ogon-v-sirii.shtml
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10.01.2021 16:22 Ответить
"В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии."
"Американская демократия" на этих выборах(и всё что с ними связано) конечно чуть поскользнулась и брякнулась таки в лужу. Но смешно слышать критику от тех, кто в этой луже по уши находится, причём уже давно, и даже не собирается вылазить.
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10.01.2021 16:22 Ответить
ну навіщо ж так треба ногі роздвигати і сєвєрний паток добудовувати
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10.01.2021 16:22 Ответить
Элиты слишком далеки от народа. Они бояться его.
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10.01.2021 16:38 Ответить
Остання крапля. Є таке поняття. Після останньої краплі на Трампа вдягли намордника.
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10.01.2021 16:39 Ответить
Не знаю причем здесь Трамп. Это напоминает антиутопию, где под предлогом борьбы с врагами творят какую-то дичь.
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10.01.2021 16:41 Ответить
Не перенапружуй мозок. Рашикам важко зрозуміти здоровий глузд.

Трам, Америка, тоще - і одному й зайбутніх перевтілень. Можливо.
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10.01.2021 16:44 Ответить
Это не здоровый глузд. Это называется тоталитаризм. Есть два вида общества - свободное общество и тоталитарное. Между ними авторитарное. Поиски врагов свойство авторитарных обществ.
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10.01.2021 16:46 Ответить
Ти головне не перенапружуй мозок. Коли рашко моск починає філософствувати на численні варіації теми Америки це погано закінчується для власника моску.
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10.01.2021 16:49 Ответить
Петя номерной - чемодан , вокзал - кацапия ! Или бот гебнявый ? Ненравится вали домой…
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10.01.2021 17:55 Ответить
Пациент больницы Паша Дальнобойщик
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
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10.01.2021 16:25 Ответить
мразь
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10.01.2021 16:39 Ответить
А послать Кремль нах.. с его северопоточной тубой, плюнуть на свою "озабоченность" и прижать кацапитеков санкциями и отключением от цивилизованного мира, коленями и лбами к полу, ума иль духу не хватает ?.. А может вонь кацапских газовых денег слаще собственного достоинства, свободы и мирной спокойной жизни собственных детей и внуков..
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10.01.2021 16:36 Ответить
У них еще ситуация веселее. Они недавно подписали договор с Китаем. Они финансируют иранских мулл, которые строят ядерные реакторы. Всё ради денег. Потому что они боятся, что если избирателей не кормить, то те взбунтуются.
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10.01.2021 16:39 Ответить
соседи стоят с печеньками
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10.01.2021 16:39 Ответить
За американцами не заржавеет)
Башни кремлю пошатает однозначна.
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10.01.2021 16:40 Ответить
Эффективнее было бы эническую русню отлавливать и высылать на родную помойку.
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10.01.2021 16:44 Ответить
На жаль в кожній країні є ще й свій відсоток дурнів яких не вислати...
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10.01.2021 16:52 Ответить
_Западом, увы, руководят безответственные и безвольные ничтожества. Потому расия их побеждает. Когда расия делает ход, Запад всего лишь реагирует на ход предыдущий, причём реагирует нехотя, вяло, неадекватно! Не говоря уж о какой-то вменяемой стратегии против расии, которая ведёт против Запада настоящую войну!
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10.01.2021 16:49 Ответить
1,5% світового ВВП "побєждает" що? Межі здорового глузду?
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10.01.2021 16:56 Ответить
Рим.
Варвары.
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10.01.2021 17:00 Ответить
Рим проиграл потому что за него перестали сражаться. В него не верили собственные граждане. А не из-за варваров.
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10.01.2021 17:22 Ответить
Ольгино, ну-ка скажи: путлер - *****!
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10.01.2021 17:32 Ответить
Древній Рим, що вже доведено істориками, згубили латифундії. Велика кількість повноправних Громадян Риму мала право вимагати собі землю в будь якій частині імперії безкоштовно в право власності. Цим скористались багато тисяч осіб які перестали займатися військовою справою та політикою і стали власниками маєтків латифундій. Багатіли швидко (як у нас) і не докладаючи надмірних зусиль - хапали, призначали управителя і тонули в розкоші... А тим часов варвари вправлялися з мечем та списом... Через триста років на місці тих вулиць де стояли вишукані і прекрасно оздоблені 8-ми поверхові особняки з ліфтами, водопроводом і каналізацією паслись кози...
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10.01.2021 19:21 Ответить
_Латифундии, по твоим словам... Стремительное обогащение (Рима)... А теперь вернись к твоим словам про ВВП. И подумай про ВВП варваров. Ну как, дошло?
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10.01.2021 19:31 Ответить
В Римській Імперії проживало близько 20% людства, а громадян Риму було дуже мало, але саме вони споживали "левову долю". Раби та ремісники мріяли про "перерозподіл" власності і максимально сприяли варварам. В результаті програли всі - варвари повернулися такими ж бідними як і пішли на Рим, а раби та ремісники втративши замовників та хазяїв деградували до варварського стану і наступило те що вважають "Темні Віки"... Зараз система набагато складніша і повязана не з натуральним господарством а з інтелектуальною власністю та технологічними досягненнями. Навіть мавпа може стріляти з автомата, але виготовити автомат не здатна. Подивіться як винищували вірмен (колонія ***** з мізерним ВВП) турецькі безпілотники і Ви переконаєтесь що відвага варварів ну ніяк не допомагала їм врятуватися від "шайтан машін"...
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10.01.2021 20:34 Ответить
Цікаво, що так наполохало німців...
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10.01.2021 16:55 Ответить
В Германіі штучно зробили американську ситуацію,вливши в німецьку націю етнос абсолютно іншої культури і кольору шкіри...Будуть тепер на ній експерементувати,проганяючи різні ситуаціі...Треба ж знати світовій еліті,чи варто ту Америку покидати,чи вже переносити центр управління в іншу країну...
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10.01.2021 17:10 Ответить
Меркель буде звати іммігрантів на штурм?
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10.01.2021 17:11 Ответить
Правило Комі
https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule 🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал

💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.

🎬 Дивитись https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule
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10.01.2021 17:15 Ответить
Как бы с моралью там у всех плохо. Это как в меме с человеками-пауками, где они показывают друг на друга.
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10.01.2021 17:20 Ответить
У Росії насильство чітко вкладається в наратив Кремля про розпадається американської демократії


пишіть українською, гугл транслейтом перекладайте на російську
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10.01.2021 17:28 Ответить
А у вас гебнявых с моралью все нормально ? 13 000 убитых украинцев понять и простить ? Убийцы - живодеры , заглядывающие в рот ***** путлерастовичу
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10.01.2021 18:04 Ответить
Прости меня Господи ! Немчяры мало ваших матерей насиловали ? хотите повторить?
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10.01.2021 19:12 Ответить
Вы своих насильников опять в свой дом пустили , что внучки уже подросли ?
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10.01.2021 19:14 Ответить
реконструкторы не дремлют.
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10.01.2021 21:12 Ответить
https://youtu.be/x_P-******* Сильний виступ Арнольда Шварценегера стосовно подій!
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10.01.2021 23:21 Ответить
 
 