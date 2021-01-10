После штурма Капитолия в Берлине усилили безопасность Бундестага
После недавнего штурма здания конгресса США (Капитолия) в Вашингтоне была усилена безопасность немецкого Бундестага в Берлине.
Об этом сообщил еженедельник Bild am Sonntag со ссылкой на письмо президента немецкого парламента к законодателям, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Полиция Берлина договорилась об усилении своих сил вокруг здания Бундестага", - приводит издание слова Вольфганга Шойбле в письме к депутатам.
Пресс-секретарь Бундестага подтвердила, что Шойбле написал депутатам о текущей ситуации, но отказалась предоставить подробную информацию о содержании письма.
Шойбле также обратился в Министерство иностранных дел с просьбой предоставить доклад о насилии в Вашингтоне. Он заявил, что уточнит у федерального правительства и власти федеральной земли Берлин, какие выводы следует сделать для безопасности Бундестага.
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Напомним, 6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.
Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.
Нападение на здание Капитолия активно освещалось СМИ, связанными с ГРУ. В русскоязычном информационном пространстве власти США изображались дискредитированными.
В России насилие четко укладывается в нарратив Кремля о распадающейся американской демократии.
Контролируемый российским государством новостной канал транслировал хаос на разделенном экране: одна сторона показывала счастливое празднование православного Рождества в России, другая — хаос в Вашингтоне.
В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.
ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.
7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.
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https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/01/10/119561/gretsiya-raskryla-gostajnu-rossii-pochemu-luchshie-v-mire-pvo-ne-otkryvayut-ogon-v-sirii.shtml
"Американская демократия" на этих выборах(и всё что с ними связано) конечно чуть поскользнулась и брякнулась таки в лужу. Но смешно слышать критику от тех, кто в этой луже по уши находится, причём уже давно, и даже не собирается вылазить.
Трам, Америка, тоще - і одному й зайбутніх перевтілень. Можливо.
https://www.youtube.com/watch?v=jkFtGxMgi9k&t=7s
Башни кремлю пошатает однозначна.
Варвары.
https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule 🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал
💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.
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