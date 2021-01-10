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Новости Тарифы ЖКХ
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"Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза...

Сейчас президент Владимир Зеленский делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза вряд ли это поможет.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Почему-то Локдаун не помешал Кабмину повысить Тарифы на коммунальные услуги!!

Ах да, сейчас начнётся, что тарифы поднял не кабмин, кабмин просто сделал постанову и объявил свободный рынок.

Будет конкуренция, будет снижение цены!!

Только где вы видели честную конкуренцию в нашей стране?!

Есть определённая хронология этих событий, на Фракции выступал господин Ветренко с претензией на должность Вице-Премьера и главный вопрос был от "Слуг Народа" будут ли увеличиваться тарифы, Ветренко заверил, что 100% Нет!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа

И ровно через четыре дня тарифы увеличились.

Сейчас Президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%.

И да, я знаю, что мы и есть власть, что конкретно я сделал для снижение и тд.....

Работа ведётся , сделаю все, что в моих силах !

Но после увеличения почти в три раза, снижение на 30%..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения

Слуга народа Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза... 01

Автор: 

тарифы (1890) Тарифы на газ (352) Леонов Алексей (13)


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Топ комментарии
+92
не розумію, як катаючись на лижах в Буковелі, можна знизити тарифи в усій Україні
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10.01.2021 16:50 Ответить
+57
"Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза... - Цензор.НЕТ 1225
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10.01.2021 16:52 Ответить
+44
Ну як. Як в квартале95.
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10.01.2021 16:52 Ответить
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Тупицкий об него ноги вытер
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10.01.2021 17:26 Ответить
Президент. Тарифы.
Предлагаю не останавливаться на достигнутом и срочно убрать кучу листьев у меня около подъезда. Верю, зе это под силу! Если и заниматься не своей работой - так по-полной.
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10.01.2021 17:31 Ответить
охренительная математика - поднять в разы, а снизить на треть! и тут на сцену выходит мамыримино недоразумение в белом фраке и в роли спасителя. занавес. зеленые имбецилы аплодируют стоя
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10.01.2021 17:32 Ответить
"зеленые имбецилы аплодируют стоя" раком, а решта просто стоя раком
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11.01.2021 06:40 Ответить
Вот прямо на лыжной трассе в Буковеле ЗЕ и делает. Желтые и коричневые следы вдоль лыжни.

А то, шо тарифы повысили - это оно само как-то вышло. Причем тут вобще ЗЕ и СН?
Это вобще Порошенко виноват стопудово. А ЗЕ, как известно, борется с ним не на жизнь, а на смерть.
Но борьба требует денег. Поэтому, дорогие зебилы, тарифы надо повышать.
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10.01.2021 17:33 Ответить
Как сделать лоху хорошо? Сделать плохо, а потом вернуть как було.
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10.01.2021 17:34 Ответить
Даже не вернуть, а лишь слегка попустить.🙂
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10.01.2021 17:50 Ответить
Якби Зеленський ,справді,намагався покращити ситуацію у країні-не катався б на лижах а ,тихо й спокійно пішов би геть! Краще-зовсім геть,у пекло!
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10.01.2021 17:39 Ответить
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 6073
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10.01.2021 17:42 Ответить
Все верно, сначала повышают на 300%, потом пытаются понизить на 30% выдаючи это за перемогу. За глупцов людей держат.
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10.01.2021 17:42 Ответить
Чому тримають? Вони такі і є. Подивитесь як зебіли будуть від захвату зеленими слюнями умиватись.
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11.01.2021 09:51 Ответить
Осел на лижах катається... кому ти лапшу вішаєш...
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10.01.2021 17:45 Ответить
Золотая бубачка! Все о народе печется, и шаурма не лезет в рот.
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10.01.2021 17:46 Ответить
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 7403
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10.01.2021 17:46 Ответить
Вже наделал залишилось подякувати.
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10.01.2021 17:47 Ответить
после слов "Ветренко" уже нет смысла читать дальше, что там думает это неграмотное чучело.
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10.01.2021 17:48 Ответить
Стоит только посмотреть на это "интеллектуальное лицо" на фото и даже не надо начинать читать написанное этим "гением".
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10.01.2021 19:41 Ответить
Та эта слуга пьяная, ей простительно. А вот наш фуфлыжник непьющий, только о народе и думает
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10.01.2021 20:44 Ответить
Стоп, стоп, стоп, я что то пропустил, за последний год Порошенко поднял тарифы в 3Х а ЗЕ-лупа их никак снизить не может? Я правильно понял?
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10.01.2021 17:49 Ответить
Именно так. Когда уже этого баригу Порошенко поогонят от власти¿¿¿ Народ ясно показал ему на выборах, что: У-ХО-ДИ!!! А он как тот клещ вцепился в кресло и взвинчивает и взвинчивает тарифы¡¡¡
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10.01.2021 18:25 Ответить
А кто же еще. Это вам любой зебил подтвердит.
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10.01.2021 20:25 Ответить
Ти точно все пропустив. Спочатку Порошенко підвищив ціну в 2 рази - до 8 гривень, потім при Зеленському вона опустилась і знову піднялася до 8 гривень. Але ще була введена плата за транспортування і таким чином ціна піднялася до 10 гривень в середньому. А вигодонабувачі, як при Порошенко, так і при Зеленському одні й ті ж самі - Фірташ, Льовочкін, Бойко та інші регіонали. І що цікаво - коли треба було віджати "Приватбанк", то це було зроблено легко і швидко. А реприватизувати награбоване регіоналами чомусь не вийшло. Чи то була вдячність Фірташу за підтримку на виборах?
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10.01.2021 21:13 Ответить
нужно смотреть на индекс мировых цен. Сейчас цена зависит от мировых цен. Летом была в 2 раза ниже. Забыли?
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10.01.2021 23:21 Ответить
Вы все поняли правильно! Ровно год назад президент Зеленский всех заинтриговал, сообщив что найдено интересное решение как снизить тарифы вдвое. Об этом узнал все еще считающий себя президентом Порошенко и быстренько повысил тарифы втрое!
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10.01.2021 23:17 Ответить
треба підняти ціну, заробить бабла, а потім в< героической борьбе с алигархами> повернути ціну назад. Краще з травня
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10.01.2021 17:56 Ответить
"Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%". - Катанням на лижах можна знизити тарифи? Уже йду брати свої лижі - і добиватись зниження тарифів.
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10.01.2021 17:58 Ответить
На 300% підняти, а на 30% знизити... Гра цифрами вдала, особливо для тих, кому какаяразніца. Гра в напьорсткі.
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10.01.2021 17:59 Ответить
Зебыдло уверено,что народ не знает анекдота про "купи козу,продай козу".
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10.01.2021 19:45 Ответить
на местных выборах беня набрал 30%. Он имеет право грабить! Лохотрат радостно предоставил ему эту возможность!
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10.01.2021 18:05 Ответить
ти чо? https://censor.net/ua/news/3232655/*******************************************************************************************************!
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11.01.2021 18:01 Ответить
не.не!!! Добавьте матькивщину и замайбах и получите 30!
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11.01.2021 18:16 Ответить
Тут надо остановиться и передохнуть. То, что эта власть - власть реальных, настоящих барыг и казнокрадов, которые к тому же убивают остатки промышленности - это факт. Но пока на "почти в три раза" тарифы не поднимались. Это дело будущего. А вот все, что сейчас происходит - это начало информационной войны всех против всех. А это плохо и очень смердит беней. Он "коллеги" по олигархату заинтересованы в том, чтобы создать еще бОльший хаос: это их средство заработка сверхприбылей. Власть обанкротилась со всех точек зрения. Но когда придет пора ее убирать, надо не забыть и про беню, и про ахметовых с пинчуками.
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10.01.2021 18:15 Ответить
Не понимаю почему все топят за барыгу так он же примерно в 5 раз поднял тарифы или все забыли ?, зе просто продолжает это делать в угоду олигархам. Ничего не меняется все молчат, 70% платят 30% не могут платить ,долги растут .Им выгодно иксы к тарифам сделать, x5 к тарифам ,да хоть половина людей не заплатит ,всё равно олигархи в профите.
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10.01.2021 18:22 Ответить
Не забули. Але ціна на газ з тих часів не виросла, а впала.
То які пояснення має ЗЕ для підвищення тарифів ?
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10.01.2021 18:29 Ответить
Баба Беня очень хочет кушать. Ему суды в США светят, вот жирок и нагуливает.
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10.01.2021 20:27 Ответить
Це не президент, це Чмо на лижах!
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10.01.2021 18:26 Ответить
Так не хрін слузі Леонову сидіть у фракції слуг, а треба валить звідти!
А він там сидить і лиже зелебенським!
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10.01.2021 18:27 Ответить
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 7213
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10.01.2021 18:33 Ответить
Странно, мировые цены на нефть может снизить, а тарифы в своей стране - нет, я уже не говорю о всемогущих макроэконемических твитах Мандель....
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10.01.2021 18:34 Ответить
У Платона в Государстве написано, что власть должна работать во благо народу, чтобы государство этой власти процветало, а в Украине власть делает все для вреда народу и государство в упадке постоянно и все хуже и хуже все. Власть у бандитов, олигархов, и предателей - потому страна будет больна и в страшной лихорадке постоянно, но до тех пор, пока народ не будет судить их на своем народном суде!!! Суд должен быть по законам Хаммурапи и максимально справедливо будет всех казнить их казнить! А потом все их счета и все активы и все имущество должна получить Государство - Украина. Активы - национализировать! Счета перевести в казну! Имущество продать на аукционах и деньги в казну! Все, чтобы было захвачено олигархами после развала СССР то что принадлежало Украине и было ими приватизировано и что теперь они накручивают тарифы ибо хотят больше бабла выжать с народа, то все национализировать обратно под власть Государства Украина и после национализации - все тарифы сделать для народа максимально дешевыми!!! Они по указке Кремля делают жизнь Украины хуже, чтобы ее под власть России вернуть. Потому нужно поставить во власть патриотов, которые будут работать во благо народу, а всех бандитов - русскую мафию, коллаборантов - всех их приговорить к смертной казни!!! Сколько это можно терпеть в конце то концов??? Всю эту мразь - бандитов, коллаборантов, коррупционеров, олигархов, всех их нужно уничтожить!!!
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10.01.2021 18:34 Ответить
Шо он делает на Буковеле для снижения тарифов ? на подъемнике катается ?
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10.01.2021 18:39 Ответить
Тарифы будут расти пока народ не будет сопротивляется , не в интернетах буквами негодовать а под облгазами , Кабмином , администрацие прости господи отого шо у нас президент называется ...
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10.01.2021 18:47 Ответить
пока страна принадлежит олигархам сопротивление бесполезно
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10.01.2021 19:16 Ответить
поднять в три раза и потом снизить на...30% - дядя вова, вы дурак???????
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10.01.2021 18:50 Ответить
Він нелох, зниження на 30% процентів буде подано як велика перемога, а винні у всьому злі бояри і Порох бо без нього нічого необходится.
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10.01.2021 20:38 Ответить
по согласованию с "зе" ,тарифы живодеры подняли в три раза ,с учетом 30% "зе" снижения
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10.01.2021 18:55 Ответить
Піпець... Неможливо не те що коментувати, а й слухати цю мега-хуцпу...
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10.01.2021 19:20 Ответить
Это системный кризис От конкретных лиц он не зависит. Проще говоря - эти конкреьные лица и создали его в своих интересах. И да, что-то мы о Бене забыли.
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10.01.2021 19:23 Ответить
В мае потеплеет, и Зе исполнит свои обещания - снизит тарифы на 30%!
А на самом деле газ закупили по летней цене, закачали в НАШИ УКРАИНСКИЕ хранилища, а теперь продают в три-четыре раза дороже!!!
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10.01.2021 19:26 Ответить
Даже глупцы под куполом начинают понимать, что зеля просто олух,кабмином рулит агент ахметки,витренко - сынок пророссийской идиотки-комунячки живущей в москве,гетьманович - чисто лубянский агент пишущий законы по принципу чем хуже для экономики,тем лучше для его хозяев,куда ни плюнь - либо идиот,либо шакалёнок путина.
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10.01.2021 19:40 Ответить
Справа ж не тарифах, а в бідності людей, взяли і віддали бідних на розрив олігархам, так це ше квіточки, за борги ж почнуть майно забирати і привіт радянське минуле, та щей голодомор паскуди влаштують. Який це ринок коли всі залежні від облгазів, які і копійки не вклали у ті труби, наоборот драли три шкури за писульки, яку назвали технічна документація. Сумно, дуже сумно.
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10.01.2021 19:49 Ответить
А ведь народ в очередной раз все схавает. И похеру, что товарищь Ахметов и другие олигархи уже 30 лет доят их, будут идти и нести свои копейки... Ведь главное стабильность, кто бы ни был у руля: Ющенко, януковощь, Порошенко или зеля, все равно всем рулит ахметка... а вы как лохи и дальше верьте всем ваших ******* президентам и самым честным журнашлюхам
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10.01.2021 19:51 Ответить
а что мне до нее= она уже в Париже
и снова говорим на разных языках,
а может быть в притонах Сан-Франциско
лиловый негр ей подает манто (В.Высоцкий Место встречи изменить нельзя)
Леонов ничего изменить не может, он сам не знает текст договора с Газпромом, подписантом которого есть ВЕТРЕНКО, именно там разгадка тарифов. Ющенко з боем вытянул его на све божий. И пиплу стало ясно, кто тогда был главным бенефициаром.
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10.01.2021 19:52 Ответить
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 8860
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10.01.2021 19:54 Ответить
"Слуга народу" Леонов: Зараз президент робить все, щоб тарифи знизилися мінімум на 30%, але після збільшення майже втричі... - Цензор.НЕТ 830
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10.01.2021 19:55 Ответить
сколько живу в "клетке" 42м кв жилой пл квитанцию на 4000грн еще никогда не получала....
Считают в опалення даже балконы (общ. пл 68м) . Этажом выше такая же квартира в которой никто не живет уже 5лет, стоит на балансе в гор.совете ( никому её не дают и не продают) счетчик общий на весь дом - кто платит за отопление этой квартиры?
Повысили минималку до 6000тыс (грязными) что там будет на руки еще не знаем, но руководство сразу же перевели меня на 0, 5ставки = 2550грн на руки и что нам делать? где еще взять 1500грн? на субсидию такие условия что получить ее не реально. (прописан не работающий )
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10.01.2021 20:10 Ответить
эти два РЫЖИЕ Ахметов и Кобелев никак не накушаются -- этим баблом черти в Аду их в котлах варить будут.
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10.01.2021 20:14 Ответить
ага я видел как он снижает тарифы для этого нужны шлем очки и горные лыжи и всё будет ламца дрица гоп ца ца!!!! подождите шановни, завтра вам мендельша еще что нибудь напишет в утешение!
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10.01.2021 20:21 Ответить
Вот счас с лыж слезет и понизит тарифы.
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10.01.2021 20:42 Ответить
Вы все неправильно поняли.
На самом деле тарифы снизились
Это цены повысились!
)
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10.01.2021 20:44 Ответить
Що ж будемо чекати повернення президента з Буковелю, може днів через 100 він щось пообіцяє в такому дусі, що встановлення тарифів не є функцією президента, посилаючись на Конституцію.
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10.01.2021 20:55 Ответить
Прочитал статью. Особенно понравилось название:
Психических заболеваний нет - просто дурак

А теперь сама статья http://rusjev.net/2021/01/09/psihicheskih-zabolevanij-net-prosto-durak/
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10.01.2021 21:05 Ответить
Як на мене, так і хотіли: задерти тарифи, а потім бубочка знизить до рівня, який і планували. Знову цар хороший, а боярє погані.
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10.01.2021 21:18 Ответить
Вы бы уже рот не открывали заботливые наши так и прет враньем ложью и шутовством
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10.01.2021 21:26 Ответить
Зе молодец, борется, но это сложно при сговоре олигархов.
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10.01.2021 21:26 Ответить
Да,в борьбе за обнищание народа и обогащения олигархов достиг действительно выдающихся успехов.
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10.01.2021 21:52 Ответить
Точно. И так в этой борьбе устал, что отправился поправлять здоровье на эквадорские острова, которые так любил Дарвин.
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10.01.2021 22:02 Ответить
Не удивлюсь,увидев зе на лыжах сради пальм. Были преценденты уже с Оманом. Тут и Дарвин зашел бы в тупик,как можно было выбрать такого осла
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11.01.2021 08:44 Ответить
Как я написал комент что все забыли как Порошенко поднял тарифы в 5 раз и гнали на него ,а теперь он хороший и Зеленский продолжает это делать ,мой комент кикнули,Это похоже на помойку порохоботов и зеленоботов которая переобувается на ходу
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10.01.2021 21:43 Ответить
Не за ведь е только, что при Порошенко европейские и кацапские цены на газ для нас были 400-500 дол., а сейчас 200-250 дол. Но это мелочи. Сейчас придут морозы, смотровые цены в Голландии подпрыгнут до 300-350 дол и вам выставят в феврале по 12 грн. за куб. Но вы продолжаете вспоминать Порошенко. Вы ж выбрали ыканамыста, что б он вам дишовых тарифав панаделал.
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10.01.2021 22:26 Ответить
Даа,тяжело арестовичу ,наверное,с такой то конкуренцией в желании засунуть ослу язык поглубже в задницу. Не один леша хочет придавать говну зеленского вкус победы
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10.01.2021 21:47 Ответить
конченные
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10.01.2021 21:49 Ответить
ПЛАТИТЬ НИКТО НЕ БУДЕТ! ФИГ ВАМ И ТРУСКАВЕЛЬЦЯМ, И бУКОВЕЛЬЦЯМ, И БАРЫГАМ КУРШЕВЕЛЬЦЯМ!
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10.01.2021 21:59 Ответить
У лоха відбирають 300гр., потім віддають 30 і він радіє прибутку.
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10.01.2021 23:10 Ответить
Цікаво, а Тупицького хвилюють розцінки на комуналку??
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10.01.2021 23:47 Ответить
Зе-клоуну уже никто не верит !
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11.01.2021 01:00 Ответить
так как призывать к свержению строя нельзя, то я призываю народ Украины подняться и, поддержав существующий режим, самоорганизоваться...
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11.01.2021 06:12 Ответить
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