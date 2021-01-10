"Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза...

Сейчас президент Владимир Зеленский делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза вряд ли это поможет.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.

"Почему-то Локдаун не помешал Кабмину повысить Тарифы на коммунальные услуги!!

Ах да, сейчас начнётся, что тарифы поднял не кабмин, кабмин просто сделал постанову и объявил свободный рынок.

Будет конкуренция, будет снижение цены!!

Только где вы видели честную конкуренцию в нашей стране?!

Есть определённая хронология этих событий, на Фракции выступал господин Ветренко с претензией на должность Вице-Премьера и главный вопрос был от "Слуг Народа" будут ли увеличиваться тарифы, Ветренко заверил, что 100% Нет!!!

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ повысил тарифы на распределение газа

И ровно через четыре дня тарифы увеличились.

Сейчас Президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%.

И да, я знаю, что мы и есть власть, что конкретно я сделал для снижение и тд.....

Работа ведётся , сделаю все, что в моих силах !

Но после увеличения почти в три раза, снижение на 30%..."

Читайте на "Цензор.НЕТ": С сегодняшнего дня отменяется льготный тариф на первые 100 кВт⋅час электроэнергии для населения