"Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза...
Сейчас президент Владимир Зеленский делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза вряд ли это поможет.
Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп "Слуги народа" Алексей Леонов, передает Цензор.НЕТ. Приводим его текст полностью.
"Почему-то Локдаун не помешал Кабмину повысить Тарифы на коммунальные услуги!!
Ах да, сейчас начнётся, что тарифы поднял не кабмин, кабмин просто сделал постанову и объявил свободный рынок.
Будет конкуренция, будет снижение цены!!
Только где вы видели честную конкуренцию в нашей стране?!
Есть определённая хронология этих событий, на Фракции выступал господин Ветренко с претензией на должность Вице-Премьера и главный вопрос был от "Слуг Народа" будут ли увеличиваться тарифы, Ветренко заверил, что 100% Нет!!!
И ровно через четыре дня тарифы увеличились.
Сейчас Президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%.
И да, я знаю, что мы и есть власть, что конкретно я сделал для снижение и тд.....
Работа ведётся , сделаю все, что в моих силах !
Но после увеличения почти в три раза, снижение на 30%..."
Пожалуйста, подождите...
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Предлагаю не останавливаться на достигнутом и срочно убрать кучу листьев у меня около подъезда. Верю, зе это под силу! Если и заниматься не своей работой - так по-полной.
А то, шо тарифы повысили - это оно само как-то вышло. Причем тут вобще ЗЕ и СН?
Это вобще Порошенко виноват стопудово. А ЗЕ, как известно, борется с ним не на жизнь, а на смерть.
Но борьба требует денег. Поэтому, дорогие зебилы, тарифы надо повышать.
То які пояснення має ЗЕ для підвищення тарифів ?
А він там сидить і лиже зелебенським!
А на самом деле газ закупили по летней цене, закачали в НАШИ УКРАИНСКИЕ хранилища, а теперь продают в три-четыре раза дороже!!!
и снова говорим на разных языках,
а может быть в притонах Сан-Франциско
лиловый негр ей подает манто (В.Высоцкий Место встречи изменить нельзя)
Леонов ничего изменить не может, он сам не знает текст договора с Газпромом, подписантом которого есть ВЕТРЕНКО, именно там разгадка тарифов. Ющенко з боем вытянул его на све божий. И пиплу стало ясно, кто тогда был главным бенефициаром.
Считают в опалення даже балконы (общ. пл 68м) . Этажом выше такая же квартира в которой никто не живет уже 5лет, стоит на балансе в гор.совете ( никому её не дают и не продают) счетчик общий на весь дом - кто платит за отопление этой квартиры?
Повысили минималку до 6000тыс (грязными) что там будет на руки еще не знаем, но руководство сразу же перевели меня на 0, 5ставки = 2550грн на руки и что нам делать? где еще взять 1500грн? на субсидию такие условия что получить ее не реально. (прописан не работающий )
На самом деле тарифы снизились
Это цены повысились!
)
Психических заболеваний нет - просто дурак
А теперь сама статья http://rusjev.net/2021/01/09/psihicheskih-zabolevanij-net-prosto-durak/