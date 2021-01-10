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Новости Тарифы ЖКХ
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"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский

Протесты людей против роста тарифов - это только начало политического кризиса 2021 года, причиной которого является "полная и безоговорочная передача страны во внешнее управление".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Фейсбуке.

"Чтобы понять последствия этих событий нужно хорошо знать историю.

Требующие постоянного повышения тарифов и налогов колонизаторы и транснациональные корпорации повторяют в Украине политику освоения колоний прошлого века, когда местное население облагалось удушающими податями на фоне разграбления природных ресурсов при полном попустительстве местных властей.

Что всегда приводило к волнениям и бунтам.

Если мы, как власть, несущая полную ответственность за происходящее в стране, нацелены на такое развитие событий - менять ничего не нужно.

Народ поменяет нас сам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Полтаве протестующие против новых тарифов на газ перекрыли трассу Киев-Харьков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Если же, - на что я рассчитываю, - мы сохраняем здравый смысл и осознаем всю глубину ответственности перед людьми и за страну, - необходимо оперативно принимать решения, направленные на стабилизацию социальной политики, искать пути для снижения тарифов, уменьшения фискального и силового давления на бизнес.

Для чего, в первую очередь, нужно начать демонтаж системы внешнего управления, принимать решения, исходя из интересов всего украинского народа, а не тех, кто "советует", преследуя свои, чаще всего корыстные, интересы, которые ничего общего с интересами Украины и абсолютного большинства её граждан не имеют.

Выдумывать ничего не надо.

Потому что именно это написано в избирательной программе партии".

Также читайте: "Слуга народа" Леонов: Сейчас президент делает все, чтобы тарифы снизились минимум на 30%, но после увеличения почти в три раза...

Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.

Напомним, постановление Кабинета Министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.

Автор: 

тарифы (1890) Дубинский Александр (430)


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Топ комментарии
+73
Протесты происходят, бо зебилы подурели в 2019 году. Вместо мозгов включили противоположный орган.
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10.01.2021 17:14 Ответить
+52
Сам дубинский уже давно во внешнем управлении бородатой бабушки
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10.01.2021 17:12 Ответить
+48
Это МВФ вас заставил слугу Бени президентом выбрать?

Или МВФ заставил элеткроэнергию на Роисе покупать?

Или МВФ заставил Центрэнерго Коломойскому отдать?

ВМФ заставляет ЗЕшоблу работать через откатные конторки рыгов?
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10.01.2021 17:23 Ответить
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Собачий рот Дубинского лает кремлевскими наративами.
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10.01.2021 19:38 Ответить
етот дубинский-позор еврейской нации!
обьяните кто-нибудь ему,что если бы Украина действительно была бы под внешним управлением США,то война на Донбассе уже давно бы закончилась ,а ***** платил бы контрибуцию и мы жили бы не хуже чем Польша
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10.01.2021 19:46 Ответить
Це треба пояснити зебілам та іншим недорозвинутим совкам .
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11.01.2021 07:54 Ответить
И каким бы образом Украина могла бы заставить россию платить контрибуцию под управлением сша?
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11.01.2021 10:33 Ответить
плохо, что нет смайла в виде дули.Три штуки не жалко для Вас=с.
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11.01.2021 17:27 Ответить
Для кого нас?
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11.01.2021 17:39 Ответить
для етого есть много простых инструментов: ввести эмбарго для российских энергоносителей,обьявить россию-спонсором терроризма...и т.д.
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12.01.2021 11:32 Ответить
Ввести эмбарго со стороны кого? Украины? И объявить россию спонсором мирового терроризма может только оон а не сша.
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12.01.2021 11:49 Ответить
https://censor.net/ru/user/481051, твои мысли запутались в 3 соснах:
1) мы говорим о внешнем управлении Украиной США, значит и эмбарго будет со стороны США!

2) если ты не знал, ООН находится в США и соответственно США имеют там большое влияние
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12.01.2021 16:55 Ответить
1) Ты говорил о внешнем управлении сша украиной так что мешает сша ввести эмбарго сейчас. 2) Большое но не решающее.
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12.01.2021 17:02 Ответить
"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 5614
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12.01.2021 23:58 Ответить
"Протести проти тарифів відбуваються через передачу країни в зовнішнє управління та вимоги транснаціональних корпорацій", - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 1771
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10.01.2021 19:55 Ответить
Якась нещира заява без посилання на "собачий рот" і купи матюків.
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10.01.2021 20:16 Ответить
КТО НАС БУДЕТ ГРАБИТЬ -пендосы или свои олихерги ?
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10.01.2021 22:22 Ответить
Ахмєтка, Фірташ і Коломойский внєшнєє управлєніє? Дубінський, що ти вживаєш?
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10.01.2021 20:28 Ответить
Ахмєтка, Фірташ і Коломойский внєшнєє управлєніє? Нет. Порошенко и международный клуб грабителей слабых стран - это внешнее управление. порошенко очень желал войти в международный клуб, и роздал её членам, часть суверенитета страны, за личные гарантии защиты клубом. порошенко отодвинули ,но члены клуба вросли в систему как раковая опухоль и Зе не чего не может уже сделать , его уже поразили метастазы, и он даже не сопротивлялся.
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10.01.2021 21:30 Ответить
Та все воно нормально вживає . Просто , поки при владі проросійські уроди , простіше красти .
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11.01.2021 07:57 Ответить
а кто сомневается, что в администрации Пр на руководящих должностях одни американские шпиені?? у них же задача стоит поднимать цены на коммуналлку??? а, болезные идьетты, жуйте новые цены, после них прийдут у вас отбирать ваши хрущеаки и брежневки -- и это будут -- блин, конечно же, американские шпиены!!!
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11.01.2021 17:33 Ответить
Самые хитрожопые слуги уже почувствовали что пахнет жареным и изображают из себя оппозицию.
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10.01.2021 20:45 Ответить
Ага дубина внешнее рашисткое управление какие Вы уроды слуги
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10.01.2021 21:24 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1348292552894644225 3 ч

"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский Вызовите ему психиатра
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10.01.2021 21:31 Ответить
плохо,что только сейчас депутаты "рассмотрели",что Украина "под внешним управлением". А что она уже 30 лет под ним,не было видно? Или предыдущее - "московское управление"- в отличие от нынешнего - западного, должно вспоминаться как сладкий сон?
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись?
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10.01.2021 21:44 Ответить
утони в сортире.
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11.01.2021 01:43 Ответить
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись? Не поменялись, а добавились особо голодные Порошенко и иностранные Ко . А теперь ещё и голодные рты Зе.

И всю эту араву прокормить должен, народ Украины!
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10.01.2021 22:00 Ответить
Того, хто кричить: лови вора - треба виносити першим. Інших за ним. Докурвилися.
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10.01.2021 23:27 Ответить
Говорящая жопа-скоро твоим хозяином займутся всерьёз.
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10.01.2021 23:49 Ответить
Дубинский говорящая голова Бени! Ему верить нельзя! Он хочет чтоб страной дальше правили олигархи!
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11.01.2021 00:58 Ответить
дебильновский - головка беньки - понял, что скоро ему пипец... парни из Кливленда на огайщине скоро так прищемят нос всем бениным вылупышам, что те ни вякнуть, ни шмякнуть не смогут... а отрыв от корыта болезненный...
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11.01.2021 06:09 Ответить
Грёбаный стыд ,совестно за брата 😡
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11.01.2021 06:56 Ответить
хочу реального зовнішнього управління США,а не внутрішнього пограбунку від бені,ахметкі,фірташа і їм подібних
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11.01.2021 07:29 Ответить
облгазы - Фирташ, облэнерго- Ахметов. какое нафиг внешнее управление?
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11.01.2021 09:22 Ответить
Кремлевская давалка.Мразь.
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11.01.2021 12:37 Ответить
Это что то новенькое. Критиковать самого себя за то, что повысил тарифы на газ! А наглость в том, что под этим предлогом предлагает ликвидировать НАБУ и Антикоррупционный Суд ("системы внешнего управления" на языке оригинала). Наверное не дают красть так как хочется.
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11.01.2021 13:26 Ответить
В общем, виноваты все вокруг но только не мы !
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11.01.2021 15:04 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/get-tarifnyy-genocid-ili-ocherednaya-operaciya-protiv-mvf---sergey-fursa/109087 "Геть тарифный геноцид или очередная операция против МВФ" - Сергей Фурса

Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. И решили «подкоректировать» реформу рынка газа. Подкоректировать рыночное ценообразование. И, фактически, вернуть фиксированную цену на газ. Это предложение министерства энергетики.

По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе».

По удивительному совпадению, перед этим вдруг на новогодние праздники, когда политическая активность на нуле и все доедают оливье, в городе Полтава прошли протесты против роста тарифов. В городе Полтава, где мэр от «За Майбутне» Коломойского.
По удивительному совпадению, накануне, перед тем, как министерство энергетики предложило уйти от рыночных цен на газ, программный пост, с традиционными разговорами о внешнем управлении, написал глашатай Коломойского, Дубинский.

Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом.

Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции. В общем, типичный эффект внешнего управления. При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость.

Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета. Очень высокого дефицита бюджета. И повышать риски привелчения ресурсов не очень разумно. Хотя, кто говорит о разумности….

Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ.

В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому.

Уже второй подарок в этом году, после открытого Буковеля в разгар эпидемии и локдауна. Очередной подарок олигарху, по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики.

Прекрасное начало года. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику Украины и сделаем приятное Коломойскому. 2021 год обещает быть интересным.
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11.01.2021 15:26 Ответить
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