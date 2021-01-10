"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский

Протесты людей против роста тарифов - это только начало политического кризиса 2021 года, причиной которого является "полная и безоговорочная передача страны во внешнее управление".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Фейсбуке.

"Чтобы понять последствия этих событий нужно хорошо знать историю.

Требующие постоянного повышения тарифов и налогов колонизаторы и транснациональные корпорации повторяют в Украине политику освоения колоний прошлого века, когда местное население облагалось удушающими податями на фоне разграбления природных ресурсов при полном попустительстве местных властей.

Что всегда приводило к волнениям и бунтам.

Если мы, как власть, несущая полную ответственность за происходящее в стране, нацелены на такое развитие событий - менять ничего не нужно.

Народ поменяет нас сам.

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Если же, - на что я рассчитываю, - мы сохраняем здравый смысл и осознаем всю глубину ответственности перед людьми и за страну, - необходимо оперативно принимать решения, направленные на стабилизацию социальной политики, искать пути для снижения тарифов, уменьшения фискального и силового давления на бизнес.

Для чего, в первую очередь, нужно начать демонтаж системы внешнего управления, принимать решения, исходя из интересов всего украинского народа, а не тех, кто "советует", преследуя свои, чаще всего корыстные, интересы, которые ничего общего с интересами Украины и абсолютного большинства её граждан не имеют.

Выдумывать ничего не надо.

Потому что именно это написано в избирательной программе партии".

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Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.

Напомним, постановление Кабинета Министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.