"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский
Протесты людей против роста тарифов - это только начало политического кризиса 2021 года, причиной которого является "полная и безоговорочная передача страны во внешнее управление".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Фейсбуке.
"Чтобы понять последствия этих событий нужно хорошо знать историю.
Требующие постоянного повышения тарифов и налогов колонизаторы и транснациональные корпорации повторяют в Украине политику освоения колоний прошлого века, когда местное население облагалось удушающими податями на фоне разграбления природных ресурсов при полном попустительстве местных властей.
Что всегда приводило к волнениям и бунтам.
Если мы, как власть, несущая полную ответственность за происходящее в стране, нацелены на такое развитие событий - менять ничего не нужно.
Народ поменяет нас сам.
Если же, - на что я рассчитываю, - мы сохраняем здравый смысл и осознаем всю глубину ответственности перед людьми и за страну, - необходимо оперативно принимать решения, направленные на стабилизацию социальной политики, искать пути для снижения тарифов, уменьшения фискального и силового давления на бизнес.
Для чего, в первую очередь, нужно начать демонтаж системы внешнего управления, принимать решения, исходя из интересов всего украинского народа, а не тех, кто "советует", преследуя свои, чаще всего корыстные, интересы, которые ничего общего с интересами Украины и абсолютного большинства её граждан не имеют.
Выдумывать ничего не надо.
Потому что именно это написано в избирательной программе партии".
Отметим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, согласовала повышение тарифа за распределение газа в Полтаве до 2,31 гривен на метр кубический.
Напомним, постановление Кабинета Министров об отмене льготного тарифа первые 100 кВт на уровне 90 копеек вступило в силу с 1 января. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут действовать до 31 марта 2021 года.
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обьяните кто-нибудь ему,что если бы Украина действительно была бы под внешним управлением США,то война на Донбассе уже давно бы закончилась ,а ***** платил бы контрибуцию и мы жили бы не хуже чем Польша
1) мы говорим о внешнем управлении Украиной США, значит и эмбарго будет со стороны США!
2) если ты не знал, ООН находится в США и соответственно США имеют там большое влияние
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"Протесты против тарифов происходят из-за передачи страны во внешнее управление и требований транснациональных корпораций", - "слуга народа" Дубинский Вызовите ему психиатра
Тарифы только при "шуте на троне" стали расти?Или конечные выгододержатели от повышения тарифов (Ахметов,Фирташ,Коломойский...) поменялись?
И всю эту араву прокормить должен, народ Украины!
Украинское правительство решило, что рыночные цены на газ - это плохо. И решили «подкоректировать» реформу рынка газа. Подкоректировать рыночное ценообразование. И, фактически, вернуть фиксированную цену на газ. Это предложение министерства энергетики.
По удивительному совпадению, это случилось в тот момент, когда «виртуальная миссия МВФ в городе».
По удивительному совпадению, перед этим вдруг на новогодние праздники, когда политическая активность на нуле и все доедают оливье, в городе Полтава прошли протесты против роста тарифов. В городе Полтава, где мэр от «За Майбутне» Коломойского.
По удивительному совпадению, накануне, перед тем, как министерство энергетики предложило уйти от рыночных цен на газ, программный пост, с традиционными разговорами о внешнем управлении, написал глашатай Коломойского, Дубинский.
Что это значит? Это значит олигарх снова наносит удар. И по экономике Украины. И по сотрудничеству с Западом.
Формирование рыночной цены на газ было ключевой реформой в рамках сотрудничества с МВФ. В результате этой реформы, Нафтогаз из черной дыры украинского бюджета, пожиравшей несколько процентов от ВВП ежегодно, превратился в крупнейшего налогоплательщика. И это позволило начать формировать конкурентный рынок газа для населения. И это сильно ударило по коррупции. В общем, типичный эффект внешнего управления. При этом, в рамках сотрудничества с МВФ, был введен механизм субсидий, который защищал самых бедных. В итоге, богатые платили. Бедные получали субсидии. Любимая социальная справедливость.
Что будет, если Украина в очередной раз кинет МВФ? Опять негативный сигнал рынку. Опять проблема в сотрудничестве, отдаляющей миссию. Опять Украина в глазах мира как государство популистов, ненадежный партнер. Опять призрак дефолта начнет бродить по Печерским холмам. В этом году Украине надо привлечь долгового финансирования на 24 млрд долларов. Причем только 4 миллиарда долларов пойдет на выплату внешних кредитов. Все прочее, наши внутренние долги, в том числе резко возросшие долги перед украинскими банками по ОВГЗ, так и финансирование дефицита бюджета. Очень высокого дефицита бюджета. И повышать риски привелчения ресурсов не очень разумно. Хотя, кто говорит о разумности….
Что получит население? Временно платежки станут ниже. Временно. Потому что все это уже было. В 2010-2013 гг. А потом мы заплатили за все это возросшим долгом. Кризисом. Девальвацией и инфляцией. Налогом на бедных. Опять бедные заплатят сверх цену. Просто за то, чтобы жители Конче Заспы меньше платили за газ.
В результате, еще один шаг в сторону русссского мира. То, что очень надо Коломойскому.
Уже второй подарок в этом году, после открытого Буковеля в разгар эпидемии и локдауна. Очередной подарок олигарху, по которому плачет тюрьма, но которого от НАБУ защищают все другие украинские силовики.
Прекрасное начало года. Напугаем инвесторов, заложим бомбу замедленного действия под экономику Украины и сделаем приятное Коломойскому. 2021 год обещает быть интересным.