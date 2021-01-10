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Новости Революция в Беларуси
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На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 10 января, около полусотни активистов в Киеве на Майдане Незалежности организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других белорусских городах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре украинской столицы вдоль улицы Крещатик со стороны Главпочтамта.

Как рассказал один из участников акции, гражданин Беларуси Юрий Щучко, каждое воскресенье в Киеве проходят подобные акции солидарности, когда участники идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине, однако учитывая усиление украинской властью карантина, сейчас решили выстроить именно "цепь солидарности".

"Обычно мы каждое воскресенье встречаемся на Майдане и идем к нашему белорусскому посольству на улицу Коцюбинского, 3. Но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности по всем параметрам, которые устанавливает украинское законодательство к мероприятиям: видите, все стоят через 1,5 метра, в масках", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минске на акциях протеста начались задержания

Активист подчеркнул, что такие акции проводятся, чтобы "выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко".

Сам Щучко рассказал, что летом принимал участие в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа он приехал в Украину и сейчас проживает здесь.

На Майдане в Киеве организовали цепь солидарности с протестующими в Беларуси 01
На Майдане в Киеве организовали цепь солидарности с протестующими в Беларуси 02
На Майдане в Киеве организовали цепь солидарности с протестующими в Беларуси 03
На Майдане в Киеве организовали цепь солидарности с протестующими в Беларуси 04

Как сообщалось, в Минске и других городах Беларуси с утра 10 января проходят локальные воскресные акции протеста.

Автор: 

Беларусь (7923) Киев (25703) протест (5867)


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Топ комментарии
+10
Якi ты валенак! Галасавала дэлегацыя Лукашэнкi цi грамадцкае супольнiцтва?! Гэтыя беларусы на Майдане - ахвяры лукашызму, як раз за дэмакратычную Беларусь, Украiну. Супраць дыктатур Лукашэнкi i Пуцiна. На колькi трэба быць дзебiлам - каб блытаць гэтыя рэчы...
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10.01.2021 18:10 Ответить
+7
Поддерживаю белорусов. Стойкости вам, смелые и чистые люди. Лукашизм все равно доживает последние дни
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10.01.2021 18:14 Ответить
+6
Вони дохрена так виходили на акції протесту на підтримку України коли Білорусь в ООН голосувала фактично проти України ?? А голосувала вона завжди на користь Козлостана, ніколи не підтримала Україну ...сябри херови)
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10.01.2021 18:04 Ответить
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Пустопорожнє марнотратство
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10.01.2021 17:51 Ответить
А что єто бьіло -інсталяция ілі перформанс🐴🐴🐴🐴🐴
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10.01.2021 17:52 Ответить
Лука вже злякався і втік у Ростов)))
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10.01.2021 17:53 Ответить
В нас хуже в 5 разів , вони за беларусь переживають. Але за пару гр походять годину другу.
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10.01.2021 17:55 Ответить
Поверь ося, не все такие меркантильные как ты, блондинка.
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10.01.2021 18:13 Ответить
Та мені валом ви успішні українці вам видніше
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10.01.2021 18:16 Ответить
ви успішні українці ? 90% Украинцев живут за чертой бедности, а 10% жируют. К десяти ты как я понимаю не относишься, уходи с притона и присоединяйся к девяносто.
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10.01.2021 18:33 Ответить
Почти все ПЦР-тесты на Украине оказались российскими !

Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», - написал Кравченко.
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 7773
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10.01.2021 17:56 Ответить
Кроме того, медик отметил, что украинские тест-системы, которые выпускает харьковская компания «Астравир», также производят из российских компонентов.

На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 7599
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10.01.2021 17:58 Ответить
Прикинь газ у тебя в конфорке тоже расейский, также как и дизель и газ на заправке
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10.01.2021 18:06 Ответить
А що вони роблять на майдані ? Они же не "майданутые" ,мазохісти .....
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10.01.2021 17:57 Ответить
мне кажется на майдане больше людей собралось чем на менцких болотах.
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10.01.2021 17:57 Ответить
Это да. У нас погода классная все на лыжи стали, с горок катаются, веселятся.
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10.01.2021 18:30 Ответить
Кожен сам вирішує, як йому провести вільний час.
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10.01.2021 17:57 Ответить
что характерно цена на газ в Киеве самая низкая и доставка копейки , боятся киевлян зеленные уроды
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10.01.2021 18:00 Ответить
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси - Цензор.НЕТ 4405
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10.01.2021 18:02 Ответить
Вони дохрена так виходили на акції протесту на підтримку України коли Білорусь в ООН голосувала фактично проти України ?? А голосувала вона завжди на користь Козлостана, ніколи не підтримала Україну ...сябри херови)
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10.01.2021 18:04 Ответить
Якi ты валенак! Галасавала дэлегацыя Лукашэнкi цi грамадцкае супольнiцтва?! Гэтыя беларусы на Майдане - ахвяры лукашызму, як раз за дэмакратычную Беларусь, Украiну. Супраць дыктатур Лукашэнкi i Пуцiна. На колькi трэба быць дзебiлам - каб блытаць гэтыя рэчы...
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10.01.2021 18:10 Ответить
Звичайно Лукашенко і компані голосували в ООН, але я не бачив масових протестів на підтримку України в Мінську проти цих голосувань, бо язики в дупу і сиділи мовчки по хатинах расейськие серіали дивилися. Це треба бути довбнем що б базікати якусь то хрень. Це мені нагадує дитячий лепет кацапiв що показують пальцем на ***** і мукають ета фсьо ОН (!) ми тут не причем!
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10.01.2021 18:30 Ответить
А на Няметчыне выходзiлi у' падтрымку Украiны? Менавiта ты, лапаць, выходзiу'? На Няметчыне цябе не арыштуюць, не пасадзяць за краты. Чаго я цябе, дзятла, не бачыу' у навiнах?
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10.01.2021 18:40 Ответить
Комiшний ти довбень ))Але тупий , не цікаво з тобою навіть лаятися . Так що давайпака лапоть )
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10.01.2021 18:53 Ответить
Гэта таму, што табе, Шарыкаву, адказаць нiма чым.
Дык што, лапаць - супраць Пау'ночнага Струменю выходзiш?
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10.01.2021 19:50 Ответить
Лукашенко тільки з Білоруссю. Путін окремо, він з тіхановськими, бабариками і цепкалами.
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10.01.2021 18:42 Ответить
Апахмялiся, Аксана.
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10.01.2021 18:51 Ответить
А где цепь?Там человек двадцать.Наверно остальные 20 в Минске цепь замыкают
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10.01.2021 18:09 Ответить
Ага! Еще в кружок по макраме запишитесь. До тех пор пока белорусы будут "стоять на коленях" (во всех смыслах) перед бандюками никто им не поможет (даже Бог)!
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10.01.2021 18:10 Ответить
Простите за брутальность, сами х.............. доедаем, но других учим жить. Натура у нас такая.
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10.01.2021 18:10 Ответить
Поддерживаю белорусов. Стойкости вам, смелые и чистые люди. Лукашизм все равно доживает последние дни
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10.01.2021 18:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6XiekmidWss Это Будет Продолжаться Вечно
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10.01.2021 18:18 Ответить
тут беня уничтожает остатки энергосистемы Украины вместе с белорусами и москалями. Не хотите поддержать будущих безработных украинских энергетиков?
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10.01.2021 18:22 Ответить
Віфсьоврьотє , німожетбіть , прізідєнтетагонедапустіт ..
То (фсьо шо плохое ), дєлайет клятийпорошенко . Нізабудімніпрастім ,, і так далі !
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10.01.2021 18:42 Ответить
Дура, якщо Луки не стане при владі, то російські нелюди попруть на нас, як саранча.
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10.01.2021 18:46 Ответить
Если в отдельно взятой стране нет хотя бы одного оппозиционного телеканала - эта страна де-факто в состоянии гражданской войны.
На что надеется КГБ Беларуссии - перейти на зарплату ФСБ?
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10.01.2021 18:36 Ответить
Да навалом.
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10.01.2021 18:39 Ответить
Україні потрібно приєднатися до режиму санкцій наших союзників проти кривавого режиму луки, шляхом імплементації у власне законодавство.
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10.01.2021 18:43 Ответить
На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси.А где ж такая же цепь солидарности с протесту.щими в США,вы что,в Киеве не поддерживаете американский народ,там же фальсификации,мирная демонстрация,диктаторские замашки,ну все ж по одной кальке ,как в Белорусии
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10.01.2021 18:46 Ответить
Касапа, ну что это за самолайки, несерьёзно же и с бутылки слез - бегом на бутылочку
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10.01.2021 19:11 Ответить
Народ іноді сам не знає, чого хоче, і вередує та бешкетує. Точно так у Білорусі. Але, на щастя, вже схаменулися і тепер законослухняні, за винятком кількох десятків "упоротих", які виходять на прогулянки
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10.01.2021 18:57 Ответить
А в Україні все добре? Цікаво за кого ці що на Майдані голосували на останніх виборах?
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10.01.2021 18:59 Ответить
Напевно мирним шляхом позбутись лукаша не вийде.
Йому вже плювати на ті протести.
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10.01.2021 19:01 Ответить
Часто наивность и незрелость губят хорошие начинания.
Лучше уж не высовываться,чем начать и так все слить.
На войну не ходят с цветами-никого этим не победишь.А тебе накостылять могут.Все эти флеш мобы,цветы ,стихи,"светлые восторженные лица " и прочая хореография не может свергнуть диктатора.Другие методы нужны.Но белорусы решили,что против волка или тигра можно идти не с оружием,а с шарами или бантиками.В итоге-сколько убитыхпропавших без вести,покалеченных физически и морально-а воз и ныне там.Может что то изменить надо?
Вот эти цепи солидарности-к чему этот спектакль?то врачи станут,руки поднимут,то ноги опустят,то боком повернуться-а Лука смееться с них,перестал совсем бояться.
Людей задерживают постоянно,так поодиночке передушат всех недовольных.Боялись быть майданутыми?с цветами дома сидеть надо,а не Луку и омоновцев пугать.
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10.01.2021 20:06 Ответить
Марна справа й шкода праці.
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10.01.2021 21:43 Ответить
Краще зробіть цеп солідарності проти збільшення цін на газ і електроенергію
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10.01.2021 22:56 Ответить
честно говоря повезло беллорусам с батькой живут лучше всех на бывшем ссср
и странно почемуто от коронавируса без карантина не вымирают чтото здесь не так
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10.01.2021 23:37 Ответить
руки прочь от беллорусии ненадо завидовать
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10.01.2021 23:39 Ответить
 
 