На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси. ФОТОрепортаж

В воскресенье, 10 января, около полусотни активистов в Киеве на Майдане Незалежности организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других белорусских городах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре украинской столицы вдоль улицы Крещатик со стороны Главпочтамта.

Как рассказал один из участников акции, гражданин Беларуси Юрий Щучко, каждое воскресенье в Киеве проходят подобные акции солидарности, когда участники идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине, однако учитывая усиление украинской властью карантина, сейчас решили выстроить именно "цепь солидарности".

"Обычно мы каждое воскресенье встречаемся на Майдане и идем к нашему белорусскому посольству на улицу Коцюбинского, 3. Но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности по всем параметрам, которые устанавливает украинское законодательство к мероприятиям: видите, все стоят через 1,5 метра, в масках", - отметил он.

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Активист подчеркнул, что такие акции проводятся, чтобы "выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко".

Сам Щучко рассказал, что летом принимал участие в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа он приехал в Украину и сейчас проживает здесь.









Как сообщалось, в Минске и других городах Беларуси с утра 10 января проходят локальные воскресные акции протеста.