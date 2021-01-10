На Майдане в Киеве организовали "цепь солидарности" с протестующими в Беларуси. ФОТОрепортаж
В воскресенье, 10 января, около полусотни активистов в Киеве на Майдане Незалежности организовали цепь солидарности с белорусами, которые выходят на акции протеста в Минске и других белорусских городах.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, люди с бело-красно-белыми флагами выстроились в центре украинской столицы вдоль улицы Крещатик со стороны Главпочтамта.
Как рассказал один из участников акции, гражданин Беларуси Юрий Щучко, каждое воскресенье в Киеве проходят подобные акции солидарности, когда участники идут маршем к посольству Республики Беларусь в Украине, однако учитывая усиление украинской властью карантина, сейчас решили выстроить именно "цепь солидарности".
"Обычно мы каждое воскресенье встречаемся на Майдане и идем к нашему белорусскому посольству на улицу Коцюбинского, 3. Но поскольку сейчас локдаун, мы решили просто организовать цепь солидарности по всем параметрам, которые устанавливает украинское законодательство к мероприятиям: видите, все стоят через 1,5 метра, в масках", - отметил он.
Активист подчеркнул, что такие акции проводятся, чтобы "выразить свою солидарность с теми людьми, которые остались на территории Республики Беларусь и до сих пор борются с режимом Александра Лукашенко".
Сам Щучко рассказал, что летом принимал участие в протестах в Беларуси, но был задержан. По его словам, против него возбудили несколько административных и уголовных дел, поэтому в конце августа он приехал в Украину и сейчас проживает здесь.
Как сообщалось, в Минске и других городах Беларуси с утра 10 января проходят локальные воскресные акции протеста.
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Об этом на своей странице в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5048917825179865&id=100001850929180 Facebook сообщил председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор Института вакцинологии и иммунобиопрепаратов Сергей Кравченко.
«Очередное вранье (…) по поводу вакцины «Спутник V» и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! В Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90 процентах случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как «Вектор-Бест», «ДНК-Технология», «Амплисенс», «Хема» и другие», - написал Кравченко.
Дык што, лапаць - супраць Пау'ночнага Струменю выходзiш?
То (фсьо шо плохое ), дєлайет клятийпорошенко . Нізабудімніпрастім ,, і так далі !
На что надеется КГБ Беларуссии - перейти на зарплату ФСБ?
Йому вже плювати на ті протести.
Лучше уж не высовываться,чем начать и так все слить.
На войну не ходят с цветами-никого этим не победишь.А тебе накостылять могут.Все эти флеш мобы,цветы ,стихи,"светлые восторженные лица " и прочая хореография не может свергнуть диктатора.Другие методы нужны.Но белорусы решили,что против волка или тигра можно идти не с оружием,а с шарами или бантиками.В итоге-сколько убитыхпропавших без вести,покалеченных физически и морально-а воз и ныне там.Может что то изменить надо?
Вот эти цепи солидарности-к чему этот спектакль?то врачи станут,руки поднимут,то ноги опустят,то боком повернуться-а Лука смееться с них,перестал совсем бояться.
Людей задерживают постоянно,так поодиночке передушат всех недовольных.Боялись быть майданутыми?с цветами дома сидеть надо,а не Луку и омоновцев пугать.
и странно почемуто от коронавируса без карантина не вымирают чтото здесь не так