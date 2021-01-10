На участке водопровода "Горловка-Торецк" в серой зоне выявлены 4 места порывов

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили 4 места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения г.Торецк и еще четырех населенных пунктов.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода "Горловка-Торецк" за пределами пгт Пивденное, выявлено 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Пиротехнический расчет Госслужбы Украины по ЧС во время сопровождения сотрудников КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружил и изъял гранату ПГ-22. Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники, из них от ГСЧС - 5 человек и 2 единицы техники.

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Пивденное при соблюдении режима прекращения огня", - говорится в информации.

В ОГА напомнили, что с 4 января без водоснабжения остается население г.Торецк, г. Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное и частично пгт Щербиновка. В "серой зоне" работникам КП "Компания "Вода Донбасса" разрешено проводить работы только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ и пиротехнического расчета ГСЧС Украины.

Читайте также: Украинские воины подвезли запас питьевой воды для жителей Торецка. ФОТОрепортаж

Напомним, 8 января в районе пгт Пивденное представители незаконных вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия и гранатометов обстреляли бригаду ремонтников. Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, оккупанты, несмотря на достигнутые договоренности, вновь открыли прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде.

По данному факту начато досудебное расследование - нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст. 438 УК Украины).