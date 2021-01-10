Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета
В течение суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом сообщается в сводке пресс-центра ООС о ситуации по состоянию на 17.00 10 января, информирует Цензор.НЕТ.
В обед в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 10 января, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.
"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.
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Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
Вы выбрали такого как хотели ? Значит вы и хотели капитуляции .
Надо было выбирать такого , который бы не подписал капитуляцию ?
Кто же вам тогда виноват ?
Ви несете відповідальність за неї чи втікли за кордон ?
Намагаюсь закликати до цього інших, як можу і вмію. Вже досить довгий час.
Більшого від мене не чекайте.
Что это?
Это же корм для лохов от ЗЕ
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Oleksiy Goncharenko
@GoncharenkoUa
·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1348176966562832385 9 год
Друзі, а пам'ятаєте було таке "Всенародне опитування Зеленського"?
На яке витратили в районі 100 млн гривень в час пандемії.
Як там результати? Не попередні, а остаточні.
Уже на смітнику, як і бюлетені цього псевдоопитування?