Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета

В течение суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра ООС о ситуации по состоянию на 17.00 10 января, информирует Цензор.НЕТ.

В обед в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 10 января, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.

Читайте также: Прокуратура расследует обстрел наемниками РФ бригады, выполнявшей ремонтные работы на водопроводе "Горловка-Торецк"

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.