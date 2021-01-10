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Новости Агрессия России против Украины
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Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета

Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета

В течение суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, лишь в полдень в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра ООС о ситуации по состоянию на 17.00 10 января, информирует Цензор.НЕТ.

В обед в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета. О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке о ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 10 января, опубликованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"Среди украинских воинов боевых потерь нет", - говорится в сводке.

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В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ДСНС разминировали почти 2 гектара территории и передали на уничтожение 4 взрывоопасных предмета.

обстрел (27941) Авдеевка (2444) Силы специальных операций (51) операция Объединенных сил (6766) сапер (145)


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Топ комментарии
+13
Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 7152
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10.01.2021 18:36 Ответить
+9
Постійно це відбувається.
Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
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10.01.2021 18:39 Ответить
+8
Віслюк весь у справах та турботах (Буковель). Який глава держави - такі і турботи.
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10.01.2021 18:44 Ответить
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Российские наемники в Авдеевке открывали огонь в сторону ВСУ из станкового противотанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 7152
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10.01.2021 18:36 Ответить
Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 1426
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10.01.2021 19:13 Ответить
Постійно це відбувається.
Наші європейські партнери забули про війну.
Це і є секретний план Б від віслюка. Потім тихцем підпише з кацапами мирову, бо ж не стріляють, а Європа вже не озирається.. І все.
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10.01.2021 18:39 Ответить
Віслюк весь у справах та турботах (Буковель). Який глава держави - такі і турботи.
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10.01.2021 18:44 Ответить
Буковельський віслюк?
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10.01.2021 19:09 Ответить
Не надо тикать пальцем на европейцев, потому что не они выбрали вам президента .
Вы выбрали такого как хотели ? Значит вы и хотели капитуляции .
Надо было выбирать такого , который бы не подписал капитуляцию ?
Кто же вам тогда виноват ?
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10.01.2021 18:50 Ответить
Наші європейські партнери забули про війну. -- ложь и лицемерие. Если ваш президент забыл , то причём тут европейцы ? Каким они боком ? Они должны за вас с вашем президентом больше помнить о войне , чем вы и вам президент? Эй, Ю крейзи ?
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10.01.2021 18:53 Ответить
Я його теж не обирала.
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10.01.2021 19:04 Ответить
Есть такое понятие как коллективная ответственность.
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10.01.2021 19:06 Ответить
А ви з якої країни родом ?
Ви несете відповідальність за неї чи втікли за кордон ?
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10.01.2021 19:10 Ответить
Я уже не несу ответственность за действия власти в Украине, потому что я с 1992 годе не живу в Украине и действия власти на меня не влияют можно сказать почти . Я только уже помогаю Украине, а ответственность несу за власть в Дании, потому что от меня зависит какая партия получит мой голос на выборах
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10.01.2021 19:18 Ответить
як зручно..
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10.01.2021 19:33 Ответить
В России тоже Иваны говорят , что я тут не причём , я не был никогда в Крыму и на Донбассе, но они же несут все равно ответственность за Россию и расплачиваются за свою страну , потому что они привели своими действием или бездействием путина к власти .
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10.01.2021 19:13 Ответить
Я чесно виконую обов'язок громадянина.
Намагаюсь закликати до цього інших, як можу і вмію. Вже досить довгий час.
Більшого від мене не чекайте.
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10.01.2021 19:35 Ответить
Так ты недавно возмущалась, что ОБСЕ свидетильствует о многочисленных обстрелах, сейчас говоришь обратное.
Что это?
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10.01.2021 19:49 Ответить
Это каша в голове у неё по москальке
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10.01.2021 20:49 Ответить
Не слава Богу, хоть про постадавших нет и не пострадавших тоже.
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10.01.2021 18:40 Ответить
Зато буквально постом выше сразу вспомнили про потерпевшего.
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10.01.2021 18:51 Ответить
ОБСЕ в курсе? Или эта инфа исключительно, для внутреннего пользования?
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10.01.2021 18:41 Ответить
З відходом трампнаша новий господар вайтхаузу мав би накидати кацапурам за все і особливо за невдалий пунш. Ждьомс...
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10.01.2021 18:43 Ответить
Це вони нагадують серлу що вже час проводити вибори. Адже обіцяв.
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10.01.2021 18:45 Ответить
Ось там би й катався на лижах. Осляра.
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10.01.2021 18:53 Ответить
не мішайте ішаку кататись на лижах.
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10.01.2021 18:54 Ответить
Російські найманці в Авдіївці відкривали вогонь у бік ЗСУ зі станкового протитанкового гранатомета - Цензор.НЕТ 8629
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10.01.2021 18:57 Ответить
😂😂😂😂
Это же корм для лохов от ЗЕ
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10.01.2021 19:08 Ответить
Российские наемники...Россія наняла россійскіх найомніков?...
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10.01.2021 18:58 Ответить
https://twitter.com/GoncharenkoUa
https://twitter.com/GoncharenkoUa

Oleksiy Goncharenko

@GoncharenkoUa

·https://twitter.com/GoncharenkoUa/status/1348176966562832385 9 год

Друзі, а пам'ятаєте було таке "Всенародне опитування Зеленського"?
На яке витратили в районі 100 млн гривень в час пандемії.
Як там результати? Не попередні, а остаточні.
Уже на смітнику, як і бюлетені цього псевдоопитування?
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10.01.2021 19:05 Ответить
немає там ніяких результатів.Тупо спи№+ли гроші.
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10.01.2021 19:10 Ответить
отож.
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10.01.2021 19:11 Ответить
 
 