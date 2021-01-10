Трамп уверен, что его не снимут с поста президента США при помощи 25-ой поправки
Пока еще действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не считает, что члены его кабинета или вице-президент Майкл Пенс попытаются сместить его с поста при помощи 25-ой поправки к Конституции США.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом агентству Bloomberg сообщили осведомленные лица.
"Трамп уверен, что вице-президент Майкл Пенс и члены его кабинета не попытаются сместить его в соответствии с 25-й поправкой", - сообщает агентство со ссылкой на источники.
По словам одного из источников агентства, Пенс отвергает эту идею как невыполнимую. По словам другого источника, Пенс возможность применения 25-ой поправки даже не обсуждал. Агентство отмечает, что Пенс и Трамп не разговаривали лично со среды.
Речь идет о поправке, которая допускает начало процесса отстранения главы государства, если вице-президент и большинство высокопоставленных сотрудников администрации приходят к выводу, что президент не способен выполнять свои функции. В таком случае вице-президент занимает место президента. В поправке подробно описан механизм того, как этого можно добиться.
Кроме того, Трамп и его союзники, сообщает агентство, считают, что демократы "перегибают палку" с тем, чтобы попробовать добиться импичмента до инаугурации Джо Байдена на посту президента 20 января.
Последние дни на посту президента Трамп попытается провести активно, отмечает агентство. В частности, он отправится в Техас, на границе которого строится стена с Мексикой, один из самых ярких проектов Трампа на посту президента.
Кроме того, Трамп, вероятно, готовит еще один раунд помилования осужденных. Не исключается, что какие-то действия будут предприняты администрацией в адрес крупных технологических компаний, однако какие именно агентство не уточняет. Трамп подготовил несколько указов, касающихся деятельности компаний, но пока не ясно, какие из них будут изданы.
По словам источников, Трамп и его союзники считают, что цензура со стороны соцсетей в его адрес и движение за импичмент может оказать эффект бумеранга для демократов. Другой источник агентства назвал ситуацию "последней охотой на ведьм" со стороны демократов, а отстранение Трампа от должности преждевременно сделает его "мучеником" в глазах его сторонников.
Демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за недавние беспорядки в Вашингтоне, в ходе которых группа сторонников действующего президента прорвалась в здание Конгресса.
Ожидается, что демократы в Палате представителей могут успеть объявить импичмент, воспользовавшись ускоренной процедурой. Однако Сенат США, в котором большинство у республиканцев, либо отклонит предложение об импичменте, либо просто затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
если хоть одно звено выпадает --- ничего и не запустится...
https://mobile.twitter.com/yanevskyy Александр Яневский (Alex Yanevskyy) @yanevskyy
Сторонники президента Трампа призывают к вооруженным демонстрациям во всех столицах штатов 17 января.
Пенсу ещё жить и жить, и желательно поработать на благо Америки,
а не перестукиваться с Трампом через стенку камеры.
иннаугурации (с двумя "н") точно не будет, грамотей.
А инаугурация - будет, и трампа там уже не будет. Трампа ненавидят за бабский характер,
за продажность, за *****************, за то, что лично он был против предоставления нам Джавелинов, и за то, что он не верил своей разведке, но верил *******. Как-то так.
Цього разу медіа згадали про соціальну відповідальність. Чи то через політичні інтереси, чи то заради правди в ефірі, але під кожним політичним постом на твіттері і фейсбуку почала з'являтися примітка «але насправді переміг Байден», і у всіх телеефірах після кожної новини, що «Трамп оскаржує результати виборів», йде зауваження «але доказів фальсифікацій нема». Фокс Ньюз, рупор Республіканської партії, спершу таких приміток не робив, але останні тиждень-два навіть вони почали додавати: «але доказів фальсифікацій нема».
......
Сумно. Колись республіканці були сильна і горда партія, яструби, що розвалили Союз і Берлінську стіну, які несли цінності вільного ринку й особистої свободи по всьому світу.
Трамп прийняв країну з більшістю в обох палатах Конгресу, мільйонами, можливо мільярдами фанатів республіканських ідей у всьому світі.
Залишає як один з дуже небагатьох президентів-однотерміновиків, втратив більшість в обох палатах Конгресу, протести всі чотири роки, імпічмент, а тепер ще і штурм Капітолія.
Республіканська партія перетворилася з яструбів свободи ринку і людини, з антисовєтчиків, на друзів путіна-кімченира, які бояться сказати слово проти свого лідера. Де гроші порнозіркам за мовчання, де хапання за піхви, де діти і зяті на ключових ролях у Білому домі, де всім страшно пискнути слово проти лідера...
Дуже погано. Це відкриває дорогу крайнім лівим із Демократичної партії. Республіканська партія наразі багатьом, навіть тим, хто завжди голосував за республіканців, не видається гідною альтернативою.
https://texty.org.ua/fragments/102693/sho-zh-same-j-chomu-vidbuvayetsya-u-ssha-istorychnyj-ta-suchasnyj-kontekst/?fbclid=IwAR1cpz6h5HcGkY2hxQlkeawENDJt7SFumAG8mU056JXbCtrs2OCKRYi275w