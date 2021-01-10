В день выборов в Казахстане прошли митинги против фальсификаций. Есть задержанные

В Алматы и в столице Казахстана Нур-Султане полиция задержала десятки человек в местах проведения митингов на фоне парламентских выборов.

Об этом сообщает Радио Азаттык, информирует Цензор.НЕТ.

Спецназ полиции задержал в Алматы по меньшей мере три десятка человек. В Нур-Султане полиция задержала по меньшей мере десять человек.

Аналогичные задержания прошли в городах Актобе и Шымкент. МВД не опубликовало данные о том, сколько всего человек было задержано по стране в день выборов, 10 января, и в преддверии этой даты.

Учатсники акции заявляют о фальсификациях, в частности, не внесении в списки избирателей.

Читайте также: МИД Казахстана вручил ноту дипломату РФ из-за высказываний депутата Госдумы Никонова о подаренных территориях

Сегодня,10 января, в Казахстане начались выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.