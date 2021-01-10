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В день выборов в Казахстане прошли митинги против фальсификаций. Есть задержанные

В день выборов в Казахстане прошли митинги против фальсификаций. Есть задержанные

В Алматы и в столице Казахстана Нур-Султане полиция задержала десятки человек в местах проведения митингов на фоне парламентских выборов.

Об этом сообщает Радио Азаттык, информирует Цензор.НЕТ.

Спецназ полиции задержал в Алматы по меньшей мере три десятка человек. В Нур-Султане полиция задержала по меньшей мере десять человек.

Аналогичные задержания прошли в городах Актобе и Шымкент. МВД не опубликовало данные о том, сколько всего человек было задержано по стране в день выборов, 10 января, и в преддверии этой даты.

Учатсники акции заявляют о фальсификациях, в частности, не внесении в списки избирателей.

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Сегодня,10 января, в Казахстане начались выборы депутатов мажилиса (нижней палаты) парламента и маслихатов (местных представительных органов власти) всех уровней.

выборы (24760) задержание (6690) Казахстан (782)


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Топ комментарии
+5
Та чего-то не сильно они в последнее время дружат. Кацапня их любит попрекать "даренными землями" и т. п. чефуйнёй. Ничего не напоминает?
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10.01.2021 19:33 Ответить
+5
Касапа, помню, убили как-то в США Немцова, Новодаорскую, Листьева и еще с тыщу других... догнали в Соед.Королевстве Березовского, в Юкрейн - шеремета... та ули тебе перечислять. Самому не стыдно такую муйню писать??? А давай-ка в спам, говно руское
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10.01.2021 19:42 Ответить
+4
Быть руским позорно. Руская мразь летит прямиком в баню
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10.01.2021 19:51 Ответить
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Выборы в Казахстане - это смешно,какие там могут быть выборы у друзей ботоксной крысы.
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10.01.2021 19:27 Ответить
Та чего-то не сильно они в последнее время дружат. Кацапня их любит попрекать "даренными землями" и т. п. чефуйнёй. Ничего не напоминает?
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10.01.2021 19:33 Ответить
Земли - это способ держать их на коротком поводке,с яником они играли так же,только казахи более трусливы и более старательно пытаются лизать путинские ягодицы.
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10.01.2021 19:42 Ответить
Та что-то не особо лижут, ноты протеста высказывают...
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10.01.2021 19:48 Ответить
Касапа, помню, убили как-то в США Немцова, Новодаорскую, Листьева и еще с тыщу других... догнали в Соед.Королевстве Березовского, в Юкрейн - шеремета... та ули тебе перечислять. Самому не стыдно такую муйню писать??? А давай-ка в спам, говно руское
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10.01.2021 19:42 Ответить
через плечо, лапоть.
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10.01.2021 19:45 Ответить
Нур-султан - столица???? Была ж астана, не? Ото тааааак... жду переименования Харькова в тель-гепа или гепа-ашдод харьковской кесарии...
А насчет казахов и выборов... не смешите. Чем дальше на азиатский восток, включая паРашку, тем сильнее культ личности
Нур-султан... хххха...
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10.01.2021 19:38 Ответить
Он сдох??? Касапа, не ипи мозох... до чего ж вы тупы, лишнехромосомные. Захлопни лопатоприемник, совет тебе, лапоть...
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10.01.2021 19:43 Ответить
Орк, а коли здохне *****, в честь якого проспект у Грозному?
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10.01.2021 19:47 Ответить
Ты про Герберта Вокера? Не путай, говно руское. Американский президент может pass away. Дознут руские... и чуточку казахские диктаторы...
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10.01.2021 19:49 Ответить
Кацап, не компрометируй меня, украинца, диалогом с тобой... что люди скажут...
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10.01.2021 19:53 Ответить
Как считают украинцы, американцам и казахам низзя протестовать против нечестных выборов.
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10.01.2021 19:43 Ответить
Номерной, ты ж тока шо был 85d70208...
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10.01.2021 19:44 Ответить
Быть руским позорно. Руская мразь летит прямиком в баню
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10.01.2021 19:51 Ответить
Набутылочник, шо ты здесь потерял?
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10.01.2021 19:57 Ответить
Твою серанину вот-вот потрёт админ. А тебя забанит. Но ты главное не переставай тужиться.
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10.01.2021 20:01 Ответить
В лазнях, не плутати з перукарнями.
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10.01.2021 20:05 Ответить
И с друкарнями заодно... бо рускай лапать бог весть чего понапридумает...
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10.01.2021 20:08 Ответить
Лапоть такий, він перукарню з перекурнею може переплутати.
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10.01.2021 20:44 Ответить
Они мне все на одно лицо, как руские...
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10.01.2021 19:52 Ответить
Пацаны, заводите майдан!... Будет весело... сперва... Хоть потом полная ж..., Но, ничего перетопчетесь! 😂
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10.01.2021 19:57 Ответить
Бананы в СССР

Итaк, год примерно 1980. И кoммунизм то ли уже победил, то ли вот-вот.
Прихoжу дoмoй из шкoлы, a нa стoлe зaпискa:
"Димa! Я зaнял oчeрeдь зa бaнaнaми. Нaш нoмeр - 1278. Обeд нa стoлe. Пoeшь и срaзу в oвoщнoй! Пaпa"
В тoт дeнь oтeц рaбoтaл вo втoрую смeну. Я, в свoю oчeрeдь, oстaвляю зaписку мaмe, кoтoрaя рaбoтaлa в пeрвую смeну, и ухoжу стoять.
Кстaти, дaвaли 1 килoгрaмм в руки. И oтцa пoтoм дaжe oтпустили с рaбoты пoрaньшe. Пo увaжитeльнoй причинe, чтoбы мы мoгли купить лишний килoгрaмм бaнaнoв.
Очeрeдь тянeтся мучительно медленно. 19:30. Чeрeз пoлчaсa oвoщнoй зaкрывaeтся. Нa "Мaякe" звучит трeвoжнaя музыкa…

Народ начинает волноваться, все понимают, что завтра, к открытию, никаких бананов в продаже уже не будет. По своим все разойдется, по блату. Стихийно формулируется требование:
Отдел должен работать до последнего банана!

Для предъявления ультиматума дирекции торгового центра формируется инициативная группа. Дирекция ей отвечает примерно следующее:
- Хрен вам, товарищи гегемоны!

Здесь надо заметить, что немногим ранее в Тольятти случилась забастовка водителей автобусов, о которой сообщили всякие BBC, "Свободные Европы" и прочие "голоса". Горком тогда получил по первое число.

Таки вот. Очередь волнуется раз, очередь волнуется два… Начинают раздаваться призывы разгромить торговый центр "к ёной матери". Не проходит и 20 минут, как приезжают представители райкома партии. Оценив обстановку они дают указание, полностью совпадающее с требованиями толпы и меня, в частности:
- Торговать до последнего банана!

Мы "отоварились" около полуночи. Мама, папа, я - три килограмма. Три килограмма деревянных люминесцентно-зеленых бананов. Тут надо заметить, что мои родители покупали бананы во второй раз в жизни, поэтому были опытными, в части бананов, потребителями. Эти зеленые стручки мы засунули в валенки и положили на шкаф - "доходить", т.е. зреть. Прошло сколько-то там дней. И, о чудо, родители достали мне со шкафа желтые, мягкие, вкусные бананы!

И вот я, двенадцатилетний мальчик, выхожу на улицу с дефицитным бананом в руке и улыбкой шире плеч.
Навстречу соседка, тетка лет 35.
- Дима, а что это такое ты ешь?
- Тетя Света, это банан. Мы же вместе в очереди стояли.
- Так они же зеленые и деревянные!
- Незрелые были. Они, как помидоры, тоже на шкафу доходят.
- Чёрт!, - изрекла тетя Света. - А мы восемь часов отстояли в очереди, в час ночи пришли домой, попробовали: деревяшка и во рту вяжет. Решили, что сырыми бананы не едят и сварили их. Какой-то клейстер получился. В унитаз все вылили.
А они, оказывается, вот какие!!! Дим, дай хоть попробовать?

Я протянул ей банан. Она наклонилась, осторожно взяла в рот кончик, откусила… И переменвшись лицом прошептала:
- Мляяяяять! Какие мы идиоты, но кто же знал…

Так женщина в 35 лет впервые в жизни познала банан. (с)
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10.01.2021 20:05 Ответить
что за ад творится? почему столько русни в комментах??почему животные не в клетках???
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10.01.2021 20:06 Ответить
Та спели им уже про ujoben sie bitte...
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10.01.2021 20:10 Ответить
 
 