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Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес

Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес

На горнолыжном курорте "Красия" в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области случился конфликт между местными жителями и персоналом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 9 января сообщила пресс-служба курорта на своей странице в Фейсбуке.

Трасса горнолыжного курорта Красия в 3,5 км является самой длинной в Украине, ширина трасс – 250 метров, поэтому считается важным пунктом для любителей горнолыжного спорта.

По данным пресс-службы, на курорте произошла "попытка бандитского захвата с целью вымогательства".

"Днем группа молодых людей из 40+ человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей. В течение дня визитеры препятствовали деятельности комплекса, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудования", – говорится в сообщении.

В "Красии" также отметили, что администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт не был исчерпан.

"На работников комплекса и на некоторых посетителей было совершено нападение, после чего администрация вызвала правоохранительные органы, однако конфликт не был исчерпан, а молодые люди, которые угрожали всем, кто был на их пути и перекрывали трассу, наказаны не были", – добавили в пресс-службе.

Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес 01
Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес 02
Пользователь Иван Красия заявляет, что информация о захвате имущества и разбойном нападении не отвечает действительности. Он обнародовал обращение местных жителей. По его словам, между владельцами комплекса "Красия" и громадой была заключена договоренность, что жители Вышки имеют право бесплатного проезда на подъемниках за предоставление Вышковским сельским советом земель запаса в пользование.

"Однако договоренность нарушена", – заявил он, обращаясь к властям с просьбой урегулировать правовые отношения между общиной села Вышки и пользователями земли.

Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес 03

Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Андрей Шекета в свою очередь на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте "недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области".

Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес 04

В комментариях к его посту журналист Виталий Глагола написал, что местные жители также блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали скипасы и требовали долю. По его мнению, это наносит значительный урон имиджу Закарпатья как туристического региона.

В свою очередь местный житель Виталий Фещенко в комментарии заявил, что отели курорта не зарегистрированы в громаде, а рестораны на горе стоят незаконно. В общину, по его словам, владельцы платят всего 280 тыс. в год.

Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес 05

Совладелец горнолыжного курорта "Красия" Тарас Тарасенко, рассказал Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят.

"Мы предлагали им, пусть покупают ski-pass по льготному тарифу. Например, за 100 грн. Но они не соглашаются, говорят, что это их земля", – рассказал он.

Сегодня, 10 января, в полиции, не указывая название комплекса, заявили, что удалось найти выход из критической ситуации на горнолыжном курорте Закарпатья. По их словам, "конфликт исчерпан и ни владельцы курорта, ни местные жители претензий друг к другу не имеют".

Шекет также заявил, что ситуация решаема и "Красия" и дальше принимает туристов.

конфликт (840) ОГА (2394) туризм (1543) Закарпатская область (2611)


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Топ комментарии
+15
будь-які пільги - зло для держави і її громадян.
Все має свою ринкову ціну. І всі мають платити ринкову ціну.
Тільки от я слабо уявляю, що власники "Красія" сплачують громаді Вишок ринкову ціну за землю і користування нею... Хоча, можливо, і сплачують, але двома частинами: одна, легальна - в касу; інша, нелегальна - начальству, від сільського рівня до обласного...
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10.01.2021 20:23 Ответить
+14
а талоны им на "усиленное питание" не нужны????
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10.01.2021 20:10 Ответить
+9
Власник землі--місцева громада. І вона правильно робить,що відстоює інтереси громади. А так скоро місцеві небудуть мати право ловити рибу в річкахде вони в дитинсві це робили.ходити в ліс погриби, бо кучка крадіїв накрала гроші і все перекрила. Млодці ,так і робіть в подальшому. За все треба платити і наворишам також.
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10.01.2021 20:58 Ответить
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а талоны им на "усиленное питание" не нужны????
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10.01.2021 20:10 Ответить
справедливое требование !
украинский снег должен подаваться по себестоимости
а не по мировым ценам
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11.01.2021 01:18 Ответить
У богатых тоже начался протест)))
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10.01.2021 20:10 Ответить
бандиты отжимали у разбойников или мухи против навоза...
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10.01.2021 20:11 Ответить
газды дорубывают лес и теперь смотрят где бы еще можно "поживиться"!!!
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10.01.2021 20:12 Ответить
Ну так охлос, им все должны.
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10.01.2021 20:12 Ответить
місцеві гуцули то такі рідкісні мудаки, шо ну їх нах...
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10.01.2021 20:13 Ответить
к Мертвечуку хай попросять або до Коломойского
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10.01.2021 20:21 Ответить
гуцули на Закарпатті не проживають.....суміш румун, циган, ******* і т.л...у випадку Великоберезнянського району, можна додати ще й словацьку кров
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10.01.2021 20:24 Ответить
я вот хотел бы посмотреть на реакцию "местных", если б к им в дом пришли и сказали -"теперь ты должен нас бесплатно кормить"!!
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10.01.2021 20:16 Ответить
Коммунизма захотелось?
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10.01.2021 20:16 Ответить
дебільні вуйки, їм головне, щоб в сусіда корова здохла, навіть якщо в них самих вона теж здохне
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10.01.2021 20:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=mgUXWCApeZc Зеленский-ми за тібя халасавалі(перекриття траси поблизу Пирятина)
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10.01.2021 20:19 Ответить
Те, кто последние годы прессовал полицию, своего добились - теперь копы бояться не только преступников, но и самих себя. Им проще ничегго не делатьпо какогй-нибудь формальной причине, чтобы их не наказывали.
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10.01.2021 20:21 Ответить
Заспокойтесь громадянин....
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11.01.2021 01:10 Ответить
не ту трассу вы перекрывали...и не в тот день ))))
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10.01.2021 20:21 Ответить
будь-які пільги - зло для держави і її громадян.
Все має свою ринкову ціну. І всі мають платити ринкову ціну.
Тільки от я слабо уявляю, що власники "Красія" сплачують громаді Вишок ринкову ціну за землю і користування нею... Хоча, можливо, і сплачують, але двома частинами: одна, легальна - в касу; інша, нелегальна - начальству, від сільського рівня до обласного...
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10.01.2021 20:23 Ответить
швидше за все - ця земля вже викуплена і до даної громади не має жодного відношення.... треба було думати, коли продавали
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10.01.2021 20:27 Ответить
ну, якщо викуплена - то нелегально. І хтось бабло взяв...
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10.01.2021 20:33 Ответить
Публичная властнисть громады не продается.Может быть аренда и другие договора. Конституция ст 14.13.142. 143. Просыпайтесь или быдлом так всю жизнь и проживете не оформив публичную собственость громады на каждого жителя (конституция) это наша обязаность, потом получаем право на владу и частку публичной собственности утворив громаду явочням порядком 50+1.
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10.01.2021 21:53 Ответить
если от УССР эта территория входила до их административной одиници то земля является собственностью громады и все прописанные в реестре публичной власности громады,которая не продается,имеют право на преференции. Если они согласно конституции ст.13.14.142.143. и Хартии о самоуправлении утворили громаду на загальных сборах 50+1
В Грмании пивзаводы мисцевым продают пиво по себестоимости 30% от цены. (Хартия самоуправления)
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10.01.2021 21:41 Ответить
Да ну!? А пиво местным продают для коммерческого использования или для личного? Здесь же местные хотят подрабатывать лыжными инструкторами а подъемник чтобы их бесплатно поднимал. Можно в Германии прийти на пивзавод и на их оборудовании и с их сырья сварить себе немного пива?
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10.01.2021 22:24 Ответить
Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес - Цензор.НЕТ 3509
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10.01.2021 20:28 Ответить
Бо то моя гора і я тут жию,то дайте й мені щось
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10.01.2021 20:30 Ответить
Кому газ, а кому подъемник
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10.01.2021 20:31 Ответить
Земля же народная.
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10.01.2021 20:31 Ответить
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10.01.2021 20:49 Ответить
Уже нет.
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10.01.2021 21:13 Ответить
Місцеве бидло має розуміти, що до них ніхто не приїде, якщо вони будуть створювати проблеми відпочивальникам. Там поряд купа інших витягів і трас гірськолижних. А лише одним вчорашнім інцидентом вони собі збили ціни у нинішньому сезоні. Пилипець, Подобовець, Ізкі, Плай, Славське, ... геть не проти такому розвитку подій.
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10.01.2021 20:46 Ответить
с какого перепугу местных по праву рождения катать бесплатно?) французы тоже платят за подъем на Эйфелеву Башню.
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10.01.2021 20:46 Ответить
Более того, там платят даже парижане, живущие в седьмом округе
Но в нашей стране, где 73% не платят налоги [вообще или в должном объёме] получить чего-то "на халяву", то есть даром, считается доблестью и вообще целью жизни.
Зебилы, #ля... (c)
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10.01.2021 23:47 Ответить
Власник землі--місцева громада. І вона правильно робить,що відстоює інтереси громади. А так скоро місцеві небудуть мати право ловити рибу в річкахде вони в дитинсві це робили.ходити в ліс погриби, бо кучка крадіїв накрала гроші і все перекрила. Млодці ,так і робіть в подальшому. За все треба платити і наворишам також.
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10.01.2021 20:58 Ответить
А что, ставки арендной платы до сих пор не установили? По всей Украине установлены, а местные импотенты не спромоглися?
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10.01.2021 21:08 Ответить
Да оно понятно, когда вместо трассы с подъемником пустая гора была,то было не интересно, и ни кто из местных через это не возбуждался. Стоило появиться хозяину ,навести порядок,обустроить и зарабатывать, как сразу появилась куча "совладельцев", желающих получать пассивные доходы. А другую трассу с другой горой слабо для заработка себе найти?
Сорока с плюсом долбодятлов слабо накопить или занять в банке деньжат, нанять рабочих для обустройства, все построить, организовать? Потом косить бабулес сидя за столиком , попивая бразильский кофэ, и покуривая кубинскую сигару. НЕЕЕЕ. Так дело не пойдет. Так делают только лохи. Настоящие мужики поступают по другому. Как Шариков у Булгакова, "взять и поделить". Ну а вообще, больше на рэкет похоже, а местные так, для массовки.
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10.01.2021 21:16 Ответить
Я от думаю, що треба буде нашому київському меру Педаліку написати петицію, щоб всіх киян безкоштовно катали хоча б у метро. Бо то наша земля була викопана.
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10.01.2021 21:20 Ответить
У Кривому Розі з 1 травня для всіх жителів міста міський транспорт буде безкоштовний, поки що, з 1 січня ,безкоштовний тільки для поліції вчителів,учнів , студентів, військових комунальщиків і т д. В Криворізькому метро теж буде безкоштовний проїзд з 1 травня
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10.01.2021 22:14 Ответить
Львів'яни вже давно у своєму метро безкоштовно катаються.
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11.01.2021 00:17 Ответить
Тільки є ньюанс, що метро у Львові колись буде, а в Кривому Розі вже є.
Місцеві жителі перекривали трасу гірськолижного курорту "Красія" на Закарпатті, вимагаючи безкоштовного проїзду на підйомнику. Адміністрація вважає це тиском на бізнес - Цензор.НЕТ 6034
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11.01.2021 01:29 Ответить
100% по конституции земля в публичной властности громады .Они релизовали свое право после того как на загальных сборах утворили громаду согласно конституции явочным порядком 50+1
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10.01.2021 21:59 Ответить
По такому же сценарию и колхозы организовывали. Забирали у кого было хоть что то и проедали указанное. А потом друг друга ели... Люди с тех пор не изменились.
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10.01.2021 21:04 Ответить
Любишь кататься, люби и саночки возить! Любителей халявы давно пора лишать гражданства - это РАБЫ (и многих других прав)!
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10.01.2021 21:07 Ответить
З одного боку, не люблю халявщиків (місцеві мабуть самі не каталися по тих скіпасах, а продавали постояльцям, яким житло здавали - типу дешевше, ніж в касі), з іншого боку - 280 тис. грн в рік за оренду такої землі - МІЗЕР! Хоча не виключено, що там сільський голова в долі і тому така мала орендна плата...
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10.01.2021 21:11 Ответить
розмір плати за землю встановила сільська рада, яку вибрали місцеві мешканці
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10.01.2021 23:12 Ответить
Председатель Закарпатского облсовета Андрей Шекета в свою очередь на своей странице в Facebook заявил, что . . .
Источник: https://censor.net/ru/n3240935

Так, чисто на всякий случай - председателем Закарпатского облсовета избрали бывшего главу облгосадминистрации Алексея Петрова . . . Цензор, могли бы и знать - Вы же освещали эти новости не так давно. Хоть что пишете - как потом доверять информации ?
Это то же самое, что написали бы, что "Президент Украины Юрий Бутусов заявил . . ."
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10.01.2021 21:12 Ответить
Класс!!!
И пива бесплатно тоже надо требовать. Чего уж там...
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10.01.2021 21:44 Ответить
Если пивзаводик стоит на их земле то по себестоимости как в Германии.
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10.01.2021 22:08 Ответить
И повидло по всему лицу. И девок красивых.

И портянки шелковые у барина забрать и холопам выдать.
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10.01.2021 22:15 Ответить
Сугубо по конституции и добровольному договору.
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10.01.2021 22:20 Ответить
может тебе и електроенергию по льготной цене продавать , если АЭС стоит не дальше чем 30 км от твоего дома и нейтринно летают по двору куда ни попадя?
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10.01.2021 22:19 Ответить
Не в км. справа,а кому пренадлежит земля на правах публичной властности.
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10.01.2021 22:28 Ответить
державі або приватному власнику, іншого не дано.Став питання за ким закріплена та земля, за сільрадою, райрадою, облрадою, хто нею розпоряджається
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10.01.2021 22:40 Ответить
Там вероятно произошла такая ситуация: из-за того , что произошла админреформа, и старых сельсоветов уже совсем нет , собственник решил что свободен от части договоренностей со старой администрацией, тем более что оно-не выполнять договоренности, принесет деньги, а они не пахнут.
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10.01.2021 22:25 Ответить
сельрады изначально вне закона . По конституции 96 года все что пренадлежало Народным радам УССР передавалось по переходным положениям конституции в тчении 5 лет громадам ст 13.14.142.143. В публичную властоность громадам. А это заводы пароходы земля вода надра. и возможность утворить любые органы влады,суды ,податковую,милицию Но наши керманычи ,ЗАБЫЛИ' это сделать. Распорядчим актам тоже побоялись офрмить (госизмена захват власти) спустили на самотек. Уговарили регистрироваться органы власти на приватные особы . Публичную легитимность могла дать только громада только она уполномочена создовать эти органы на своей територи. Так и застыли в 96 году . Зато грабеж Папуасии рассцвел буйным цветом.Но создать громады по конституци прямым действием и явочням порядком никогда не поздно. Публичная власнисть не продается она все еше в власности громодян. Документы олигархата недействтельны. В кратце.. как то так.( Слушай Риму Белоцерковскую) для общего понятия.
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10.01.2021 23:49 Ответить
Конституція України

Стаття 13. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом
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11.01.2021 01:21 Ответить
А Красія - це вже Буковель, чи ні???
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10.01.2021 23:39 Ответить
С таким народом у Украины нет будущего...
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11.01.2021 10:31 Ответить
дали бы им отсосать.
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11.01.2021 11:07 Ответить
 
 