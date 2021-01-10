Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес

На горнолыжном курорте "Красия" в селе Вышка Великоберезнянского района Закарпатской области случился конфликт между местными жителями и персоналом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 9 января сообщила пресс-служба курорта на своей странице в Фейсбуке.

Трасса горнолыжного курорта Красия в 3,5 км является самой длинной в Украине, ширина трасс – 250 метров, поэтому считается важным пунктом для любителей горнолыжного спорта.

По данным пресс-службы, на курорте произошла "попытка бандитского захвата с целью вымогательства".

"Днем группа молодых людей из 40+ человек совершила разбойное нападение на работников комплекса и посетителей. В течение дня визитеры препятствовали деятельности комплекса, угрожали физической расправой и умышленно вмешивались в работу комплекса, портя оборудования", – говорится в сообщении.



В "Красии" также отметили, что администрация вызвала правоохранителей, однако конфликт не был исчерпан.



"На работников комплекса и на некоторых посетителей было совершено нападение, после чего администрация вызвала правоохранительные органы, однако конфликт не был исчерпан, а молодые люди, которые угрожали всем, кто был на их пути и перекрывали трассу, наказаны не были", – добавили в пресс-службе.





Пользователь Иван Красия заявляет, что информация о захвате имущества и разбойном нападении не отвечает действительности. Он обнародовал обращение местных жителей. По его словам, между владельцами комплекса "Красия" и громадой была заключена договоренность, что жители Вышки имеют право бесплатного проезда на подъемниках за предоставление Вышковским сельским советом земель запаса в пользование.

"Однако договоренность нарушена", – заявил он, обращаясь к властям с просьбой урегулировать правовые отношения между общиной села Вышки и пользователями земли.

Первый заместитель главы Закарпатского облсовета Андрей Шекета в свою очередь на своей странице в Facebook заявил, что события на курорте "недопустимы с разных точек зрения, от безопасности туристов до имиджа области".

В комментариях к его посту журналист Виталий Глагола написал, что местные жители также блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали скипасы и требовали долю. По его мнению, это наносит значительный урон имиджу Закарпатья как туристического региона.

В свою очередь местный житель Виталий Фещенко в комментарии заявил, что отели курорта не зарегистрированы в громаде, а рестораны на горе стоят незаконно. В общину, по его словам, владельцы платят всего 280 тыс. в год.

Совладелец горнолыжного курорта "Красия" Тарас Тарасенко, рассказал Zaxid.net, что местные жители, кроме бесплатного пользования подъемниками, также хотят бесплатного доступа к имуществу и территории курорта, чтобы зарабатывать как лыжные инструкторы. При этом курорт имеет своих инструкторов, а также школу, в которой их готовят.



"Мы предлагали им, пусть покупают ski-pass по льготному тарифу. Например, за 100 грн. Но они не соглашаются, говорят, что это их земля", – рассказал он.



Сегодня, 10 января, в полиции, не указывая название комплекса, заявили, что удалось найти выход из критической ситуации на горнолыжном курорте Закарпатья. По их словам, "конфликт исчерпан и ни владельцы курорта, ни местные жители претензий друг к другу не имеют".

Шекет также заявил, что ситуация решаема и "Красия" и дальше принимает туристов.