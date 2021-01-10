Бродский заявляет об угрозах со стороны советника главы ОП Подоляка: "Пообещал пустить мою кровь. Ну и банда собралась"

Председатель редакционного совета издания Obozrevatel и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский обвиняет Михаила Подоляка - советника руководителя Офиса президента - в том, что он ему якобы угрожает.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Бродский написал у себя на странице в Facebook.

"У нас есть новость: Михаил Подоляк (пиар-советник Ермака) пообещал пустить мою кровь или посадить в тюрьму. Он написал, что делал это в 90-е годы. Жду действий этого клоуна. Ну и банда собралась в офисе Зеленского", – заявил Бродский.

В комментариях к сообщению он уточнил, что угрозы получил в мессенджере WhatsApp.

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