Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС
Спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, один из которых – ребенок.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"На горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам, на горе Высокий Верх оказана помощь двум туристам-лыжникам, из них одному ребенку", – уточнили в ГСЧС.
Спасатели напомнили о необходимости придерживаться правил безопасного катания лыжных трассах и соблюдать безопасную скорость.
Вершины Высокий Верх и Тростян находятся в Сколевском районе Львовской области и относятся к горнолыжному курорту Славское.
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+17 саша паламарчук
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Режим с гигиеною нарушает на каждом шагу....
И кстати в Буковеле на подъемник без шлема не пустят, а в Польше - шлем обязателен только для детей до 16 лет, и куча тел катается просто в шапках...