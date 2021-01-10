Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС

Спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, один из которых – ребенок.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.



"На горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам, на горе Высокий Верх оказана помощь двум туристам-лыжникам, из них одному ребенку", – уточнили в ГСЧС.



Спасатели напомнили о необходимости придерживаться правил безопасного катания лыжных трассах и соблюдать безопасную скорость.



Вершины Высокий Верх и Тростян находятся в Сколевском районе Львовской области и относятся к горнолыжному курорту Славское.

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