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Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС

Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС

Спасатели Славской поисково-спасательной группы помогли четырем травмированным туристам-лыжникам, один из которых – ребенок.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"На горе Тростян оказана помощь двум травмированным туристам, на горе Высокий Верх оказана помощь двум туристам-лыжникам, из них одному ребенку", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели напомнили о необходимости придерживаться правил безопасного катания лыжных трассах и соблюдать безопасную скорость.

Вершины Высокий Верх и Тростян находятся в Сколевском районе Львовской области и относятся к горнолыжному курорту Славское.

Читайте также: Местные жители перекрывали трассу горнолыжного курорта Красия на Закарпатье, требуя бесплатного проезда на подъемнике. Администрация считает это давлением на бизнес

горы (103) туризм (1543) ГСЧС (5027) Львовская область (2937)


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Топ комментарии
+17
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5284
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10.01.2021 21:19 Ответить
+12
Локдаун, твою дивизию. Какая власть -- такой и локдаун.

Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2067
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10.01.2021 21:18 Ответить
+10
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5020
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10.01.2021 21:16 Ответить
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Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5020
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10.01.2021 21:16 Ответить
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5284
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10.01.2021 21:19 Ответить
будет колокольчиком...греметь ))))
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1935

.
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10.01.2021 21:31 Ответить
)) или харошим "тирольским йодлем" нарид радувать.
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10.01.2021 22:15 Ответить
Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5657
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10.01.2021 22:02 Ответить
Так и не понял, кто дебилы? Тот кто перекрыл трассу или та толпа которая в разгар пандемии в очереди стояла чтобы если не ковид распространить так хоть ногу сломать на спуске?
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10.01.2021 22:09 Ответить
Дебилы и те, кто перекрыл трассу ради тел. Дебил и тело, из-за селфиков которого локдаун превратился в позорное посмешище ("Веллюр" просто отдыхает). Дебилы и те, кто в разгар эпидемии отключили мозги и поперлись, особенно с детьми, на людный курорт.
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10.01.2021 22:26 Ответить
А помойму большие дебилы те кто в очереди стоял. А то тело которое делало селфи, наоборот будет только в выигаше. Когда епидемия накроет пол страны он еще сделает жалостливые глаза и в Эуропы пару лярдов денег выклянчит для раздербана.
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10.01.2021 22:31 Ответить
Не пройдет. Этому козлу уже не верят. Дают не помощь, а кредиты под дурные проценты. Последний раз на 2 месяца по 10 с гаком процентов.
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10.01.2021 22:48 Ответить
Как видим, дают и будут давать *нашей* власти кредиты. Потому что они с етого имеют откаты, не только в процентах а и в виде леса, бесплатной електроенергии и раб силы. А если начнут кочевряжится мы их еще припугнем, отдадим рашистам Одессу или Харькав...
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11.01.2021 00:41 Ответить
Какие откаты? Если идиот согласен платить дурнющие проценты за 2х месячный займ, то это не проблема кредиторов. А проблема дебилов, избравших такую тупую власть. И если нарид убирает самую проукраинскую власть последних лет и на ее место приводит предателей и манкуртов, то это проблемы самого нарида, проблемы его мозгов.
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11.01.2021 00:54 Ответить
Пол литра на грудь и ты уже горнолыжник это понятно ...непонятно зачем с собой ребёнка тащить ...
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10.01.2021 21:17 Ответить
Так ведь лохдаун. Как без дитя? Главное, чтобы без носков.
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10.01.2021 21:19 Ответить
Локдаун, твою дивизию. Какая власть -- такой и локдаун.

Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 2067
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10.01.2021 21:18 Ответить
А что это у него на голове? Мигалка?
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10.01.2021 22:17 Ответить
дополнительная память
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11.01.2021 10:34 Ответить
Четыре туриста, включая ребенка, пострадали на горнолыжном курорте в Славском, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7321
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10.01.2021 21:21 Ответить
Я завидую этим людям! У них в жизни нет проблем!!! Сходил проголосовал за кого сказали по телевизору свободен! Если чувствуешь что где то тебя нипали, опять таки по тв расскажут кто в этом виноват! На Новый год поперся на Йолку, что бы между людей потолкаться, раз народ собирается, значит это безопасно! дал ребёнку петарду, если выжил повёз его в разгар пандемии на лыжах кататься! Вот правильно говорят - у дураков никогда нет проблем, они их создают окружающим.
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10.01.2021 21:29 Ответить
Что есть, то есть. Жить без мозгов легче.
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10.01.2021 21:40 Ответить
Бог хранит дураков и детей.
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10.01.2021 22:19 Ответить
Говорят, что на горнолыжных курортах завёлся блуждающий лыжник..... под кайфом.... криворожский.....считает себя преЗедентом !
Режим с гигиеною нарушает на каждом шагу....
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10.01.2021 21:44 Ответить
Як летючий голландець. Тільки той був без екіпажу, а цей безмазгов.
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10.01.2021 22:04 Ответить
Так і знав що бідося щось накоїть.
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10.01.2021 22:02 Ответить
Да как то насрать на дебилов. Всем карантин а им скучно дома сидеть.
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10.01.2021 22:06 Ответить
Есть дебил, с кого пример брать.

Чотири туристи, зокрема дитина, постраждали на гірськолижному курорті в Славському, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2359
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10.01.2021 22:28 Ответить
Гірські лижі - це самий травмонебезпечний вид спорту! Чому люди про це забувають? Навіть Шумахер, коли шумахерив на болідах, то був живий та здоровий, а став на лижи, то ледь не вбився.
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10.01.2021 22:43 Ответить
кому карантин кому розваги..
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10.01.2021 22:55 Ответить
Да зайдите в медпункт возле первого подьемника в Буковеле - там как в полевом госпитале.... В пик сезона там за день через него проходят 30-40 пострадавших катающихся.....
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10.01.2021 23:23 Ответить
справедливости ради не только в Буковеле, мы катались в Польше в Карпаче, там тоже время от времени сани с ранеными с горы спускают.
И кстати в Буковеле на подъемник без шлема не пустят, а в Польше - шлем обязателен только для детей до 16 лет, и куча тел катается просто в шапках...
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11.01.2021 10:39 Ответить
 
 