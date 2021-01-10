Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд

Первая "ракетка" Украины и №5 мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову в третьем круге турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565 тыс 530 долл.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Результат поединка - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В решающем сете украинка отыграла два матчбола, передает Укринформ.

Соперницы провели на корте 2 час 35 минут.

В четвертьфинале Элину снова ожидает российская оппонентка, третья подряд, Вероника Кудерметова, которая во втором раунде победила испанку Паулу Бадосу - 6:4, 4:6, 6:1.

Ранее, в первом круге Свитолина обыграла американку Джессику Пегулу (6:4, 6:3), а во втором - россиянку Веру Звонарёву (6:4, 6:1).

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