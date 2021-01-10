Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA в Абу-Даби, обыграв вторую россиянку подряд
Первая "ракетка" Украины и №5 мирового рейтинга Элина Свитолина обыграла россиянку Екатерину Александрову в третьем круге турнира в Абу-Даби с призовым фондом 565 тыс 530 долл.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Результат поединка - 6:2, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В решающем сете украинка отыграла два матчбола, передает Укринформ.
Соперницы провели на корте 2 час 35 минут.
В четвертьфинале Элину снова ожидает российская оппонентка, третья подряд, Вероника Кудерметова, которая во втором раунде победила испанку Паулу Бадосу - 6:4, 4:6, 6:1.
Ранее, в первом круге Свитолина обыграла американку Джессику Пегулу (6:4, 6:3), а во втором - россиянку Веру Звонарёву (6:4, 6:1).
Топ комментарии
+17 Дмитро Піталов
показать весь комментарий10.01.2021 21:23 Ответить Ссылка
+14 Люцифер
показать весь комментарий10.01.2021 21:29 Ответить Ссылка
+12 Люцифер
показать весь комментарий10.01.2021 21:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://censor.net/ru/news/3240682/tennisistku_yastremskuyu_poyimali_na_dopinge_i_otstranili_ot_sorevnovaniyi
Победный гол со штрафного Шевченко дырявому Филимонову
А Украина прошла дальше.