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Участник российско-украинской войны Анатолий Ганненко пропал 28 декабря в селе под Каневом. Просьба помочь найти

Ветеран российско-украинской войны Анатолий Ганненко в конце декабря перестал выходить на связь, о месте его нахождения ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал его побратим Андрей Пидлисный.

По его словам, Ганненко пропал 28 декабря 2020 в с. Бобрица неподалеку Канева Черкасской области.

Участник российско-украинской войны Анатолий Ганненко пропал 28 декабря в селе под Каневом. Просьба помочь найти 01

"Толя морпех, десантник, участвовал в рейде 95, за годы войны начиная с 2014 накосил со своей винтовки не один десяток сеп@ров. Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя реально человек слова и дела, я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому выше написанное подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны. Последний раз его видели 28 декабря в 19:20 в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение. За почти 2 недели никаких новостей от полиции. Военный, стал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства сейчас нуждается в вашей помощи и огласки. Какую-либо информацию сообщайте в личные сообщения", - написал Пидлисный.

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Участник российско-украинской войны Анатолий Ганненко пропал 28 декабря в селе под Каневом. Просьба помочь найти 02

ветераны (1119) пропавший без вести (162)


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Топ комментарии
+38
Вати в Україні хоч відбавляй ...
Маю надію вояк живий здоровий.
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10.01.2021 22:31 Ответить
+27
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 7079Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 1698
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10.01.2021 22:45 Ответить
+24
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки?
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10.01.2021 22:44 Ответить
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Вати в Україні хоч відбавляй ...
Маю надію вояк живий здоровий.
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10.01.2021 22:31 Ответить
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки?
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10.01.2021 22:44 Ответить
Це тиждень ,чи трохи більше ,тому ,щось на кшталт цього було в Н.Одесі ,Миколаївський обл.!!!
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10.01.2021 22:49 Ответить
Интересно, что подразумеваться под словом отдыхал и схватка ???
Бухал и подрался с кем-то ?
Надеюсь , что живой и невредимый .
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10.01.2021 22:52 Ответить
некоректний переклад - в оригіналі "сутички". Але заклад могли б назвати - людям легше було б щось згадати
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10.01.2021 23:19 Ответить
"где он отдыхал и после схватки покинул заведение" - це хто так формулює думки? Побратим, там же написано
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11.01.2021 00:12 Ответить
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 7079Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 1698
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10.01.2021 22:45 Ответить
история появления лживого пропагандистского мифа про "братскую дружбу русского и украинского народа".. это Сталин, Жданов и несколько лживых советских "историков"..
это ссылка на pdf файл.. вирусов нет..
https://www.ejournals.eu/pliki/art/13913/
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10.01.2021 22:57 Ответить
соррян.. стерлось часть фразы:
"авторы этого лживого мифа: это Сталин, Жданов и несколько лживых советских "историков"..
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10.01.2021 23:01 Ответить
А чого Беларусь то ворожа?
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10.01.2021 23:02 Ответить
В ООН голосує завжди проти ініціатив України і синхронно з росіянцями, коли мове йде про Україну
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10.01.2021 23:45 Ответить
Заздрять...
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10.01.2021 23:51 Ответить
Нажаль,об*яв про загублених підорашок,дуже мало з*являється.
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10.01.2021 22:57 Ответить
Не здивуюсь, якщо спецура із ФСБ(У) або аваківський "КОРД" здали хлопця москалям
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10.01.2021 23:18 Ответить
то в закладі де він відпочивав, була "схватка" з ФСБ?
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11.01.2021 10:44 Ответить
https://twitter.com/droman_t

https://twitter.com/droman_t domiv



Як "кіборги" на Святвечір колядували у Донецькому аеропорту Січень 2018



https://twitter.com/i/status/1347121797314052096 https://twitter.com/i/status/1347121797314052096
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10.01.2021 23:21 Ответить
Надіємося, що з ним все добре
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10.01.2021 23:26 Ответить
А с кем схватка была? Они показания дают?
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10.01.2021 23:53 Ответить
Кому? Сами себе или своему тестю?..(((
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11.01.2021 11:48 Ответить
ПОКА НАРОД НЕ ПОВСТАНЕТ И НЕ УНИЧТОЖИТ ВСЮ ЭТУ БАНДИТСКУЮ МРАЗЬ ТАКОЕ БУДЕТ ВСЁ ЧАЩЕ И ЧАЩЕ !!!
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11.01.2021 00:02 Ответить
" Бандитская мразь" - это кто? Те, кто отдыхал? или те, кто "вступил в схватку"? или и те и другие?.
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11.01.2021 00:38 Ответить
ЭТО ТЕ КТО ПРЕСТУПНИКИ И ГОРДЯТСЯ ЭТИМ !!!
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11.01.2021 00:51 Ответить
Кремлівська п'ята колона, для якої вбивати українців - найкращий отдьіх.
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11.01.2021 08:19 Ответить
Ти в кожному мородобої бачиш кремлівську п'яту колону? А якщо тобі прийдеться заїхати в дюндель якомусь нарваному співвітчизнику? Ти теж будеш з кремлівської п'ятої колони?
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11.01.2021 11:47 Ответить
модер цензора какой такой войны ?у нас диабетик оформил все это как АТО и ООС
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11.01.2021 05:53 Ответить
Та велічайший вже все виправив, головне - не стрілять в ТУ СТОРОНУ і регулярно "отодвігать граніцу". А хто проти - тих за грати, або просто так зникнуть.
Учасник російсько-української війни Анатолій Ганненко пропав 28 грудня у селі під Каневом. Прохання допомогти знайти - Цензор.НЕТ 4876
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11.01.2021 08:35 Ответить
Коли з окупантом є дипвідносини, є пункти пропуску для всіх шпигунів і диверсантів з воюючої країни, коли вільно їздять транспортні засоби, коли олігархія космополітів має свій гешефт в РФ, то я не здивуюсь атаці ДШБ РФ якоїсь нашої тупої ВР, КМУ, ОПУ і ГШ ЗСУ.
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11.01.2021 08:09 Ответить
"...в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение." - Он в селе отдыхал? Какой схватки? Какое заведение?
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11.01.2021 10:56 Ответить
Якась паскуди досі сидить десь в штабі та зливає особисті дані наших героїв... Воно ще при пороху злило весь бат Шахтар (Торнадо)!
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11.01.2021 13:02 Ответить
 
 