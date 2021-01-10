Участник российско-украинской войны Анатолий Ганненко пропал 28 декабря в селе под Каневом. Просьба помочь найти
Ветеран российско-украинской войны Анатолий Ганненко в конце декабря перестал выходить на связь, о месте его нахождения ничего не известно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал его побратим Андрей Пидлисный.
По его словам, Ганненко пропал 28 декабря 2020 в с. Бобрица неподалеку Канева Черкасской области.
"Толя морпех, десантник, участвовал в рейде 95, за годы войны начиная с 2014 накосил со своей винтовки не один десяток сеп@ров. Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя реально человек слова и дела, я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому выше написанное подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны. Последний раз его видели 28 декабря в 19:20 в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение. За почти 2 недели никаких новостей от полиции. Военный, стал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства сейчас нуждается в вашей помощи и огласки. Какую-либо информацию сообщайте в личные сообщения", - написал Пидлисный.
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Маю надію вояк живий здоровий.
Бухал и подрался с кем-то ?
Надеюсь , что живой и невредимый .
это ссылка на pdf файл.. вирусов нет..
https://www.ejournals.eu/pliki/art/13913/
"авторы этого лживого мифа: это Сталин, Жданов и несколько лживых советских "историков"..
https://twitter.com/droman_t domiv
Як "кіборги" на Святвечір колядували у Донецькому аеропорту Січень 2018
https://twitter.com/i/status/1347121797314052096 https://twitter.com/i/status/1347121797314052096