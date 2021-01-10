Участник российско-украинской войны Анатолий Ганненко пропал 28 декабря в селе под Каневом. Просьба помочь найти

Ветеран российско-украинской войны Анатолий Ганненко в конце декабря перестал выходить на связь, о месте его нахождения ничего не известно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал его побратим Андрей Пидлисный.

По его словам, Ганненко пропал 28 декабря 2020 в с. Бобрица неподалеку Канева Черкасской области.

"Толя морпех, десантник, участвовал в рейде 95, за годы войны начиная с 2014 накосил со своей винтовки не один десяток сеп@ров. Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя реально человек слова и дела, я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому выше написанное подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны. Последний раз его видели 28 декабря в 19:20 в выше указанном селе где он отдыхал и после схватки покинул заведение. За почти 2 недели никаких новостей от полиции. Военный, стал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства сейчас нуждается в вашей помощи и огласки. Какую-либо информацию сообщайте в личные сообщения", - написал Пидлисный.



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