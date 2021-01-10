Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов

Подполковник запаса Вооруженных сил Укрины и участник российско-украинской войны Виталий Баранов призвал ветеранов АТО вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги для населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"Сегодня в Украине организации, предоставляющие коммунальные услуги, пренебрегают Конституцией и законами Украины ( "Закон Украины о тепле", "Закон Украины о жилищно-коммунальных услугах", Постановление КМУ №630 от 21.07.2005г.). Природный газ согласно статье 13 Конституции Украины является объектом права собственности Украинского народа. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. Завышение стоимости предоставления коммунальных услуг, учитывая сложное экономическое и материальное положение граждан Украины, приведет к непредсказуемым последствиям и коммунального геноцида.

Мы ветераны российско-украинской войны требуем немедленного снижения цен на предоставление коммунальных услуг для населения Украины. В противном случае мы оставляем за собой право защиты наших граждан всеми доступными способами и методами", - написал он.

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