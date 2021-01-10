Если тарифы на услуги ЖКХ не будут снижены, ветераны оставляют за собой право защищать граждан всеми доступными способами, - подполковник ВСУ Баранов
Подполковник запаса Вооруженных сил Укрины и участник российско-украинской войны Виталий Баранов призвал ветеранов АТО вмешаться в ситуацию с повышением тарифов на коммунальные услуги для населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
"Сегодня в Украине организации, предоставляющие коммунальные услуги, пренебрегают Конституцией и законами Украины ( "Закон Украины о тепле", "Закон Украины о жилищно-коммунальных услугах", Постановление КМУ №630 от 21.07.2005г.). Природный газ согласно статье 13 Конституции Украины является объектом права собственности Украинского народа. Каждый гражданин имеет право пользоваться природными объектами права собственности народа в соответствии с законом. Собственность не должна использоваться во вред человеку и обществу. Завышение стоимости предоставления коммунальных услуг, учитывая сложное экономическое и материальное положение граждан Украины, приведет к непредсказуемым последствиям и коммунального геноцида.
Мы ветераны российско-украинской войны требуем немедленного снижения цен на предоставление коммунальных услуг для населения Украины. В противном случае мы оставляем за собой право защиты наших граждан всеми доступными способами и методами", - написал он.
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Социализм - основная причина деградации Украины!!!
Украина после 75 лет тоталитарного коммунизма, получив независимость, 30 лет снова строит социализм - "социальное государство" (Конституция Украины: Статья 1. Украина есть суверенное и независимое, демократическое, СОЦИАЛЬНОЕ(!), правовое государство) на принципах социал-демократии "ленинско-комсомольского типа", а как известно, Ленин был также социал-демократом и лидером РСДРП(б):
В. И. Ленин: «…социализм есть не что иное, как государственно-капиталистическая монополия, обращенная на пользу всего народа и постольку переставшая быть капиталистической монополией»
Итак, все время и на данный момент страна живет в комсомольско-ленинской матрице, которую выстроили еще в 90-х годах Кучма, Медведчук, Суркисы, Азаров и другие леваки с СДПУ(о), СПУ, КПУ и их идейные последователи...
Все мы находимся в условиях социализма, соц-поппулизма, этатизма, интервенционизма, централизации и государственно-частных монополий (все по Ленину)...
Около 60% (!) ВВП Украины контролируется чиновниками и руководителями госмонополий: госбанки, госпенсионный фонд, чернобыльский, аграрный и госстраховые фонды, УКРНЕФТЕГАЗ, Укрспирт, Укр ж/д, Нацлотерея, Укрзолото, Укрянтарь, гослесхозы, госшахты, госпорты/аэропорты, Укравтодор, Антонов, Укроборонпром, Госземельный фонд и др. их более 4000 штук, большинство из них убыточны, дотационны, коррупционные (и всех их пытаются десятилетиями "реформировать", либо приватизиривать не рабочими коллективами, а "своими" приближенными деятелями)...
То же самое касается частного сектора, все жирные, прибыльные предприятия и даже целые отрасли (банки, нефтянка, газ, энергетика, оптовая торговля, агросектор, фармацевтика, машиностроение, химия, металлургия, и др.) оказались в руках кучки "своих", избранных, карманных, околобюджетных, околовластных олигархов-монополистов...
Эта модель - социалистичесская, колхозная, совковая (вся построенная по заветам Иллича, как "государственно-капиталистичесские монополии", или как говорят нынешние комсомольцы: государственно-частное партнерство во благо устойчивого развития) очень выгодна псевдо-элите, ворам, мошенникам, оборотням, выродкам, аферистам, которые облепили государственные институты Украины!
Такая система дает возможность с помощью Кейнсианской экономической философии (госрегулирования, госконтроля, госразрешительной системы, госбарьеров, госпреград, протекционизма, инфляционной денежно-кредитной политики, запутанной налоговой системы с высоким налоговым давлением) увековечить свою монополию на власть и на ресурсы, так как это древний метод злодеев: "отнять и поделить" (отнять у всех, а поделить между своими), "своим - все, остальным - законы, онраничения, преграды, высокие налоги"...
Граждане! Украину превратили на скотоферму, а людей довели до состояния бесправных нищебродов, ведь на зарплату рабочих начисляют 41,5% налогов (об этом большинство граждан даже не догадывается, так как налоги за них уплачивает предприятие. У украинцев украли право самим платить за себя налоги, а значит и возможность осуществлять контроль за их использованием)... И в цене любого товара около 50% налогов (на иностранное б/у авто налоговая накрутка в два раза больше стоимости самого авто), обложили пошлинами, акцизами, сборами, НДС и другими скрытыми поборами (их более 100), а в результате мы имеем нищету большинства граждан с одной стороны и незаслуженное богатство топ-чиновников (распорядителей бюджета), топ-политиков, олигархов-монополистов с другой стороны...
В Украине нет правового, конкурентного рынка... Например, как и в УССР цены на коммуналку устанавливает не рынок, а... чиновники из Кабмина (!), "спасаются" за деньги из бюджета разворованные оллигархами банки, нет рынка земли, предоставляются льготы "своим" бизнесменам за откат...
Чиновники и олигархи ненавидят капитализм, свободную, правовую, рыночную экономику, они и дальше будут корчить из себя "великих благодетелей" выламывая руки гражданам, отнимая последнее, чтобы наполнить злодейский общак-бюджет из которого все разворовывается (в Украине высочайшие налоги но при этом нищенские пенсии, некачественные и коррупционные образование, медицина, уничтожена инфраструктура, полиция, армия не обеспечены, суды коррупционные, все чиновники, политики - это воры, мракобесы, лживые леваки-поппулисты)...
Субсидии, разнообразные льготы, госпомощь, дотации, что выделяются вроде людям (а это деньги граждан, которые были отняты в виде налогов) в конце-концов оседают на счетах нескольких "избранных" олигархов-монополистов или разворовываются чиновниками...
Таким образом, возникает вопрос, граждане, кому и зачем МЫ ПЛАТИМ ТАКИЕ ВЫСОКИЕ НАЛОГИ? ВОРАМ И АФЕРИСТАМ?
Уважаемые украинцы из вышесказанного получается, что чем меньше мы им отдаем, тем больше останется в наших собственных карманах!
Разве нам нужен посредник для того, чтобы тратить собственные деньги? Разве нам нужен чиновник-казнокрад, псевдоблаготворитель, чтобы за наши деньги нам что то делал или давал?)))
Граждане! Нам не выгоден их "социализм", их колхоз, их совок, их УССР... Нам нужен ОФФШОР - условия выгоднее, справедливее, удобнее чем в Сингапуре, Гонг-Конге, Сейшелах, Панаме, Дубай, Люксембурге, Швейцарии, Бермудах, Монако, Кипре и др. Нам нужна экономически свободная Украина с минимальными налогами, с минимальной бюрократией, с минимальным вмешательством чиновников в хозяйственные процессы граждан!
Украине нужна новая модель, которая звучит так: "Чиновник! Вон из экономики! Вон из кошельков граждан"!!! Ведь неоправданные аппетиты чиновников выросли до такой степени, что уже давно не хватает денег собранных с помощью высоких налогов, с помощью допэмиссии или кредитов МВФ...
Нам необходимо государство, которое за минимальные налоги обеспечит нам мирную жизнедеятельность (без нарушения основополагающих гражданских прав) и основными функциями такого государства, являются:
ПРАВОСУДИЕ
ПРАВОПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДИПЛОМАТИЯ
Если государство не способно обеспечить эти простые, элементарные функции, оно не имеет права требовать налоги с граждан!!! Или если государство обладает госпредприятиями, госбанками, госфондами и чиновники занимаются госкомерцией (государство, которое само себе зарабатывает), то также не должно требовать налоги!
Граждане! Боритесь за свою экономическую свободу, за правовой, конкурентный рынок! Не чиновники, а вы сами способны и должны улучшать свои уровень и качество жизни! Вы обьязаны жить и реализовывать себя сами, реализовывать свои мечты, амбиции на свои честно заработанные деньги, а не за подачки из бюджета, не за деньги украденные у вас же чиновниками-"благодетелями"!!! И тем более вы не имеете права перекладывать свои "хотелочки" на плечи других граждан!!!
П.с.: Аминь!
Был ли успех социализма в Швеции? Джонни Манхаммар
https://youtube.com/watch?v=io2x7maCzww&t=5s&pbjreload=101
Думаю, что в глубине души вы это и сами понимаете.
Медведчук-падаль вещает про 'тарифный геноцид' со всех своих каналов.
Военные должны защищать наши границы, а не защищать нас от тарифов.
А кто был Медведчук при Януковиче? Не ему ли Федорович пару раз морду кулаками рихтовал? А кто и когда реанимировал политический труп Виктора Медведчука и стал его бизнес-партнером, вы не напомните?
Практично Таню процитував.
Забулось, егеж... ?
Наверное его задача раскачать Украину, доведя тарифы до абсурда, когда люди просто не в состоянии их оплачивать и начнут отнимать жилье у людей. Это просто маразм какой то.
Вас вынесут, а Уйло может этим воспользоваться, как обычно.
Вот есть врачебная тайна, но киевские врачи (и не только) знали, что Порошенко бухает и лечится от алкоголя, просто ЛЮДИ видят кто и куда ездит.
Будет вам и в документах, если америкосы захотят, ибо у них по их закону отслеживаются все счета в долларах (Паша Лазаренко тому яркий пример).
Шмаркля не мой, у меня уже даааавно другой политик в выборе.
А этих двоих, на нары, да на пожизненно, да к отморозкам.
https://kosatka.media/category/***************/analytics/generaciya-i-potreblenie-**************-v-yanvare-avguste-2020-goda
Это, безусловно, не мало при ценах, за которые гос-во выкупает у производителя эту э/э. Но опять же - если 30% блоков АЭС не работатют, а шпарят ахметовские ТЕС. Главные инвесторы зеленой энергетики - тот же Ахметов и находившиеся у власти. Которые пользуясь служебным положением и/или влиянием, взяли кредиты и постороили СЭСю Т.е. даже не на свои деньги, как правило. Эта тема ж еще при януковиче ствртовала (если не ошибаюсь) по принципу "будем доить, отдавать уже не нам".
Вода в реках - добро народное, поэтому электричество из ГЭС должно быть бесплатно?
Так что да - народное=государственное добро принадлежит народу/государству. А тот, кто его добывает/доставляет имеет право на адекватное вознаграждение.
ГЭС может построить и частная компания, но она использует водные ресурсы, которые ей не принадлежат. Или использует в соответствии с лицензионными соглашениями или не использует рискуя сделанными инвестициями.
Или он тоже населению его передаёт в аренду?
Чья это СОБСТВЕННОСТЬ?
Стаття 13.
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією.
Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.
Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
надо навести порядок РАЗ И НАВСЕГДА. требовать удочку, а не рыбу!
а требовать снизить тарифы могут только совки, которым "все всё должны".