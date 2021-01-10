Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году

Киев занял двадцатое место в мировом рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рейтинг Big 7 Travel вошло 50 городов.

По словам редакторов, украинская столица идеальна для удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания.

Кроме того, Киев имеет хорошие связи с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет насладиться бюджетными путешествиями.

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Критериями отбора были следующие факторы: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Первые три позиции рейтинга заняли Таллинн (Эстония), Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия). Последние три: Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), Мехико (Мексика), Веллингтон (Новая Зеландия).