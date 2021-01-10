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Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году

Киев вошел в топ-20 городов для дистанционной работы в 2021 году

Киев занял двадцатое место в мировом рейтинге лучших городов для дистанционной работы в 2021 году по версии туристического издания Big 7 Travel.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в рейтинг Big 7 Travel вошло 50 городов.

По словам редакторов, украинская столица идеальна для удаленных работников, которые хотят исследовать уникальную украинскую культуру на протяжении длительного периода пребывания.

Кроме того, Киев имеет хорошие связи с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет насладиться бюджетными путешествиями.

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Критериями отбора были следующие факторы: доступность интернета, наличие коворкингов, инфраструктура, уровень безопасности, стоимость жилья и еды.

Первые три позиции рейтинга заняли Таллинн (Эстония), Тбилиси (Грузия), Белград (Сербия). Последние три: Лас-Пальмас (Канарские острова, Испания), Мехико (Мексика), Веллингтон (Новая Зеландия).

Киев (25703) туризм (1543) дистанционное обучение (115)


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Топ комментарии
+2
Вот честное слово: ни капли сегодня не бухал, однако замечаю, что некоторые новости приходится читать дважды, дабы врубиться. Вот эту прочел дважды но отчего-то таки не врубился...
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10.01.2021 23:30 Ответить
+2
Веллингтон - ну очень дистанционная работа.
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10.01.2021 23:33 Ответить
+1
Цікавий рейтинг або новини про подорожі по-коронавірусному... Іншими словами - завітайте до Києва, бо тут є гарні можливості для дистанційної роботи.
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10.01.2021 23:21 Ответить
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Цікавий рейтинг або новини про подорожі по-коронавірусному... Іншими словами - завітайте до Києва, бо тут є гарні можливості для дистанційної роботи.
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10.01.2021 23:21 Ответить
Приезжайте, снимайте жилье и не вздумайте выходить на улицу.
Там бездорожье, МАФы и грязь.
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10.01.2021 23:23 Ответить
Вот честное слово: ни капли сегодня не бухал, однако замечаю, что некоторые новости приходится читать дважды, дабы врубиться. Вот эту прочел дважды но отчего-то таки не врубился...
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10.01.2021 23:30 Ответить
Веллингтон - ну очень дистанционная работа.
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10.01.2021 23:33 Ответить
в NZ такое latency что в интерактиве тяжело работать а вот из Киева самое то
спишь до обеда в 4 вечера деловой день в штатах и к полуночи можно пойти в бар
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10.01.2021 23:48 Ответить
20. Kyiv, Ukraine

Если вы справляетесь с холодной зимой и не боитесь немного выучить украинский, Киев для вас. Эта оживленная столица идеально подходит для всех удаленных сотрудников, которые хотят изучить уникальную культуру в течение длительного периода проживания. Здесь не только хороший Wi-Fi, но и множество коворкинг-пространств, а Киев имеет отличное сообщение с остальной Европой, что делает его практичным вариантом для тех, кто хочет заниматься бюджетным путешествием. Далее следует доступность Киева. Студия в центре города не должна стоить вам больше 500 долларов, а ужин - не более пяти долларов; давая вам много дополнительных денег, которые можно потратить на изучение региона.

12. Saint Petersburg, Russia

Очаровательная европейская атмосфера и уникальная местная культура намного перевешивают суровые зимы, которые вы встретите в Санкт-Петербурге. Он не только обеспечивает отличный доступ к остальной части Европы, но также является идеальной базой для знакомства с Россией. Не только атмосфера привлекает сюда удаленных рабочих-эмигрантов; это также доступность, скорость интернета и высокий стандарт безопасности. Квартира в центре города не должна стоить вам больше 400 долларов, а ужин должен обойтись вам примерно в 10 долларов.
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10.01.2021 23:38 Ответить
вечеряти у нас дешевше і смачніше а "расчлєньонка" додає чи віднімає балів?
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10.01.2021 23:47 Ответить
щекочет нервы по вечерам
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10.01.2021 23:55 Ответить
Проиграть 8 мест кацапскому Питеру не зазорно. Всё же до потопа это одна из мировых столиц атлантов.
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10.01.2021 23:41 Ответить
потоп скоро
избавимся от конкурента по удаленке
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10.01.2021 23:56 Ответить
Зайдите на оригинал и посмотрите страницу до конца. Внизу написано, что рейтинг составила дама, которая долгое время живет в Тбилиси. Это не рейтинг, как таковой, а ее абсолютно субъективные суждения.
Поэтому новость ниочем
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10.01.2021 23:57 Ответить
Так составляются 99% рейтингов.
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11.01.2021 00:04 Ответить
а ещё он в 20-ке городов с худшим воздухом-велком
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11.01.2021 00:05 Ответить
Рейтинг для дистанционной работы в 2021 году составила:
"Мелани - заядлый путешественник, любящий историю и всемирную кухню. В настоящее время она живет в Тбилиси, Грузия, где большую часть своего времени занимается вином из квеври и советской историей."
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11.01.2021 00:28 Ответить
Нe можу зрозуміти, який зв'язок між вивчeнням унікальноі культури і дистанційною роботою.
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11.01.2021 01:55 Ответить
Типа свалил Мир посмотреть и работаешь удаленно в это время. Турыст-трудоголик в разгар эпидемии колесит по Миру.
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11.01.2021 02:11 Ответить
Коворкинги в пандемию - самое то.
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11.01.2021 02:10 Ответить
Коворкинг - это типа интернет-кафе - их по этой причине позакрывали ?
Я хочу работать в коврижкинге.
Боюсь, хороший коврижкинг находится не в Украине.
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11.01.2021 02:47 Ответить
Рейт для евронищебродов. Те что не могут найти нормальную работу в условном Париже или Лондоне и платить по местным счетам. Потому или сдают свою квартиру за пару тыс евро и живут в каком-нибудь клоповнике на Гоа за эти деньги или работают удалено и перебираются в столицы подешевле на несколько порядков, чтоб зарплаты хватало на аренду и жратву. Только большинство предпочитают хоть и дикие но теплые страны, типа индии и всяких островов. Это лучше чем морозить сраку в условном Питере или Таллине да и в том же Киеве, где цены особо то и от европейских не отличаются а кое где и выше.
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11.01.2021 18:14 Ответить
 
 