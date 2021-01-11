Пандемия COVID-19 унесла жизни 1 млн 943 тыс. человек, число заболевших превысило 90,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 11 января в мире зарегистрировали 612 214 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 836 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 90 691 625 случаев инфицирования, из них 612 214 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 943 131 человек, из них 8 836 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 64,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания.

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 24-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – 11.



