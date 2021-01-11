Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео

Экс-президент США Барак Обама рисковал жизнями граждан США, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-украина, об этом написал госсекретарь Майк Помпео в соцсети.

"Было два участника ДРСМД. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и создавала свои системы. Когда только одна сторона двухпартийного договора соблюдает его, это называется глупостью", - написал он.

Он отметил, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора.

"Мы вышли из одностороннего соглашения, которое сделало Америку беззащитной", - подчеркнул глава Госдепа.

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CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".