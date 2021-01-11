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Новости Агрессия России против Украины
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Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео

Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео

Экс-президент США Барак Обама рисковал жизнями граждан США, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-украина, об этом написал госсекретарь Майк Помпео в соцсети.

"Было два участника ДРСМД. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и создавала свои системы. Когда только одна сторона двухпартийного договора соблюдает его, это называется глупостью", - написал он.

Он отметил, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора.

"Мы вышли из одностороннего соглашения, которое сделало Америку беззащитной", - подчеркнул глава Госдепа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия испытывает новый тип противоспутниковых ракет, - Пентагон

CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, ранее Помпео заявлял, что выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".

договор (317) ракеты (3620) россия (96246) США (27182) Помпео Майк (341)


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Топ комментарии
+16
Обама знаний миротворець, Україні теж зброї не дав.
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11.01.2021 07:47 Ответить
+15
Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео - Цензор.НЕТ 3193
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11.01.2021 08:02 Ответить
+12
Обама забыл, президентом какой страны он является, миротворец хренов , обычно такие действия заканчиваются миллионными жертвами
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11.01.2021 07:47 Ответить
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Слёзы папередников.
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11.01.2021 07:38 Ответить
Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео - Цензор.НЕТ 3193
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11.01.2021 08:02 Ответить
Не забываем старого уголовника кучму его вина не меньше, и подпись под меморандумом его.
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11.01.2021 08:29 Ответить
А его кто-то уважает?
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11.01.2021 09:42 Ответить
Помпео забувся проклясти Рейгана,що підписав ту угоду.
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11.01.2021 08:47 Ответить
А шо Горбачев нарушил её?
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11.01.2021 09:11 Ответить
Більший привід згадати про нього,ніж про Обаму
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11.01.2021 09:27 Ответить
Не совсем понятно о чем вы? Горбачев, в вашей версии, нарушил этот договор?
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11.01.2021 09:31 Ответить
Я про те,що Трамп не розривав цей договір,як подає це Помпео.Банально закінчився строк його дії 1 серпня.Актуальним він був лише за існування ссср.Фактично вже не дотримувався (особливо за часів Обами).
Помпео згадує про ДОТРИМАННЯ договору,а не про ПОРУШЕННЯ ,тобто в нього є більший привід згадати про Рейгана,а не про Обаму.
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11.01.2021 09:49 Ответить
Ну вот только не нужно передергивать, тем более что это ничего не изменило бы. Договор бессрочный, за пол года, как положено по договору уведомили о своем выходе в феврале и в августе вышли. Про его актуальность говорить бессмысленно, так как росиянцы плевали на все договора. А вот то что Обама соблюдал их и заставлял других соблюдать, как пример будапештский меморандум, несмотря на несоблюдение другими сторонами, в частности росийей, то об этом и речь. И заявлено это абсолютно логично с теми нападками на Трампа что он собачка )(уйла или что то в этом роде.
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11.01.2021 10:32 Ответить
Тобто доказів про те,що Обама чогось дотримувався,(та ще й інших примушував !) немає,крім слів трампістів.
А от докази зворотнього є:
https://www.interfax.ru/russia/472790 12 октября 2015 Россия призвала США отказаться от размещения установок МК-41 в Румынии

https://naviny.media/article/20161210/1481376433-ssha-osnastyat-polshu-raketami-sposobnymi-dobit-do-rossii 10.12.2016 США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России

Як Обама може стримати розробку ракет в Пакистані,Індії,Китаї,КНДР ? (А це і є головна причина розірвання угоди.)Все за взаємною згодою.
Як би ЗМІ не ліпили з Трумпа крутого мачо.... Подивитесь,у що воно перетвориться через пару місяців.
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11.01.2021 11:29 Ответить
С чего вы взяли что доказательств нет? С телефона неудобно скидывать ссылки, но вы сами можете погуглить как после заявления Турчинова о восстановлении "ракетного щита" или что в этом роде, из США сразу заявили что попытка восстановить яо будет иметь теже последствия для Украины что и для КнДР и Ирана. Хотя уже тогда очевидно было что бм не выполняется. Ну и причин конечно много выхода, и да одна из них что договор только между СССР и США, а к другим не относится, но и то что )(уйло плевал на договоры тоже есть, а Обама его придерживался и из за окриков из )(уйлостаном ПРО так и не была развернута в Европе. Ну а про крутого мачо Трампа, это тоже что и с "международным полицейским" Обамы, США сильно обделались не сумев или не желая выполнить свои обязательства по бм и все их международные потуги пошли прахом. И теперь величие Америке это только лозунг обеих партий на выборах и в международном формате уже кто угодно, что угодно решает практически без них. А внутри только зрелища устраивают, только чтоб как то прикрыть свой провал.
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11.01.2021 12:16 Ответить
Уже и там Обама - чмо.
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11.01.2021 07:45 Ответить
А у вас пукин-*****
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11.01.2021 07:45 Ответить
Этот Помпео такой же "умный" как трамп. Разве Обама виноват в том,что окурок врал?
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11.01.2021 07:45 Ответить
Обама забыл, президентом какой страны он является, миротворец хренов , обычно такие действия заканчиваются миллионными жертвами
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11.01.2021 07:47 Ответить
щитаю пора окурок докурить и выбросить в парашу
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11.01.2021 07:48 Ответить
А кто виноват в том, что он наивный баран? Любой президент США обязан знать, что с мордвой никаких дел иметь нельзя. Их надо только чмырить и давить.
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11.01.2021 08:09 Ответить
Обама знаний миротворець, Україні теж зброї не дав.
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11.01.2021 07:47 Ответить
Байден через рік буде голуб міра 2
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11.01.2021 08:37 Ответить
Не факт.
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11.01.2021 08:39 Ответить
Пока не факт.
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11.01.2021 09:32 Ответить
Через рік він буде ходити під себе.
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11.01.2021 10:15 Ответить
Американці і весь свій мають не забувати, що договір з московитами не вартий навіть того паперу, на якому він підписаний. Московити завжди брехали і будуть брехати, це їх головна скрепа!
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11.01.2021 07:50 Ответить
если девки пляшут в храме , все претензии к Обаме
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11.01.2021 07:51 Ответить
А если нет абрикосовки, к кому претензии?
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11.01.2021 07:54 Ответить
К *****, оно за всё в ответе
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11.01.2021 07:59 Ответить
чем тебе абрикосовка насолила? Уж который раз поминаешь. Я прогнал абрикосовку через сухопарник с давленной косточкой и мятой, получил 60 градусов, довел абрикосовым сиропом, и теперь угощаюсь восхитительным напитком...
Абама - слабовольное чмо. Сродни Вите Ющенко. Витя сидел бы себе с Катей в своем майетке с церквушкой, Тарасиков клепал. Цены б не было. Не готов был Ющ к президентству в Украине. А ведь был уникальный шанс: страна без войны, с потенциалом, с требованием победить коррупцию и отстоять идеалы Майдана. Нет, просрал...
Та же история с Обамой и его Мишелью... вошел в анналы как обама...
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11.01.2021 09:44 Ответить
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2021/01/10/politics-updates-donald-trump-impeachment-joe-biden-inauguration/6614719002/ Pelosi plans to give Pence 24 hours to remove Trump
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11.01.2021 07:58 Ответить
Ты политинформацию аленям подготовил в "итогах"?
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11.01.2021 08:00 Ответить
Все правильно Пелоси делает. Следующие президенты США должны знать, что за их безмозглыми действиями последует наказание.
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11.01.2021 08:12 Ответить
Лептоп Ненсі Пелосі

А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас. 1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою; 2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме... - С. Сингаївський
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797
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11.01.2021 07:59 Ответить
короче Сликосовский !
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11.01.2021 08:01 Ответить
Маячня, особливо про Майдан.
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11.01.2021 08:04 Ответить
******************.livejournal.com/233512.html В России рухнул мост с надписью "Обама - лох".
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11.01.2021 08:00 Ответить
Obama oh-nah-nah, half of my life is in Obama oh-nah-nah...
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11.01.2021 12:50 Ответить
_Обама действительно безвольное и безответственное ничтожество, при котором кремль ощутил абсолютную безнаказанность. При нём расия атаковала страну НАТО и убила её высшее военное и политическое руководство. Но трумп - вообще прямо работает на кремль!
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11.01.2021 08:04 Ответить
Обама - ЛОХ.
Трамп - ЧМО.
Байден - посмотрим...
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11.01.2021 08:06 Ответить
Та да, головне на чуже дивитися, в себе можна нічого і не робити.
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11.01.2021 08:22 Ответить
Не мели дурню,вірячи трампістам.Той договір давно вже не виконувався,строк його дії закінчувався 1 липня 2019-го,продовжувати його не було сенсу.Та він і перестав діяти 2 серпня. Трумп всього-лиш оголосив у грудні про піврічний процес виходу з угоди. Для чого ?....
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11.01.2021 09:15 Ответить
Тобто Обама не лох? Ну, як скажеш
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11.01.2021 10:33 Ответить
Кров українців на руках обами.Миротворець чортів!!!
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11.01.2021 08:08 Ответить
На руках *****, не пересмикуй.
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11.01.2021 08:23 Ответить
лапоть, кров українців на руках хйла!
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11.01.2021 08:27 Ответить
Американцы с этими демократами теперь нахлебаются...им пришёл зеленский...
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11.01.2021 08:46 Ответить
Розумію,коли така дурня вкидується перед виборами.Але тепер ? Який сенс ? Кинути негатив на Обаму,хвалячи Трумпа за розірвання договору,який ніхто не виконував ?
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11.01.2021 09:05 Ответить
Увести внимание в сторону от себя.
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11.01.2021 09:08 Ответить
Любой, кто договаривается с рашкой (о чем угодно) - рискует своей жизнью!
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11.01.2021 09:30 Ответить
Обама оказался реальным сцыклом и "аппаратчиком".Донни хоть и порядком идиот,но смог конкретно "встряхнуть" путина,разбив российскую военную колонну,не прячась и не играя в "не понял,не рассмотрел"-всё было настолько показательно,что путин недели 3 прятался по бункерам
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11.01.2021 09:48 Ответить
_Не трумп, а сами военные приняли решение! За это агент путлера турмп позже выжил Мэттиса из Пентагона.
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11.01.2021 12:38 Ответить
всё верно Помпео заявил.
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11.01.2021 23:23 Ответить
пока помпео перед кадыровым не извениться кина небудет
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12.01.2021 19:00 Ответить
 
 