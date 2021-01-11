Обама рисковал жизнями американцев, выполняя ДРСМД, тогда как РФ обманывала и создавала свои системы, - Помпео
Экс-президент США Барак Обама рисковал жизнями граждан США, выполняя договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-украина, об этом написал госсекретарь Майк Помпео в соцсети.
"Было два участника ДРСМД. Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая наши вооруженные силы, в то время как Россия обманывала и создавала свои системы. Когда только одна сторона двухпартийного договора соблюдает его, это называется глупостью", - написал он.
Он отметил, что президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из договора.
"Мы вышли из одностороннего соглашения, которое сделало Америку беззащитной", - подчеркнул глава Госдепа.
CША 2 августа 2019 года официально прекратили участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.
Напомним, ранее Помпео заявлял, что выход США и Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) дал возможность США создавать свои ракеты, необходимые для сдерживания "российской агрессии".
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Помпео згадує про ДОТРИМАННЯ договору,а не про ПОРУШЕННЯ ,тобто в нього є більший привід згадати про Рейгана,а не про Обаму.
А от докази зворотнього є:
https://www.interfax.ru/russia/472790 12 октября 2015 Россия призвала США отказаться от размещения установок МК-41 в Румынии
https://naviny.media/article/20161210/1481376433-ssha-osnastyat-polshu-raketami-sposobnymi-dobit-do-rossii 10.12.2016 США оснастят Польшу ракетами, способными добить до России
Як Обама може стримати розробку ракет в Пакистані,Індії,Китаї,КНДР ? (А це і є головна причина розірвання угоди.)Все за взаємною згодою.
Як би ЗМІ не ліпили з Трумпа крутого мачо.... Подивитесь,у що воно перетвориться через пару місяців.
Абама - слабовольное чмо. Сродни Вите Ющенко. Витя сидел бы себе с Катей в своем майетке с церквушкой, Тарасиков клепал. Цены б не было. Не готов был Ющ к президентству в Украине. А ведь был уникальный шанс: страна без войны, с потенциалом, с требованием победить коррупцию и отстоять идеалы Майдана. Нет, просрал...
Та же история с Обамой и его Мишелью... вошел в анналы как обама...
А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас. 1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою; 2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме... - С. Сингаївський
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797
Трамп - ЧМО.
Байден - посмотрим...