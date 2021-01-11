Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится сообщении.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе.

Кроме того, за минувшие сутки, 10 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 42 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4127 транспортных средств и 4363 человека.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины последовала 394 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 489 человек.