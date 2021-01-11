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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки дважды нарушил режим

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку от Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В ответ на обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации наши воины дали противнику адекватный ответ. Среди украинских защитников боевых потерь нет", - говорится  сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ с вечера 5 по вечер 7 января зафиксировала 128 нарушений "тишины" на Донбассе, с начала перемирия - 5 668

Также сообщается, что с начала текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинскими воинами", - отметили в штабе.

Кроме того, за минувшие сутки, 10 января, представители Национальной полиции Украины из состава ОС зафиксировали 42 административных правонарушения. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 4127 транспортных средств и 4363 человека.

За прошедшие сутки через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины последовала 394 человека, на подконтрольную Украине территорию прибыло 489 человек.

Враг за сутки дважды нарушил режим тишины на Донбассе, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (27961) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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11.01.2021 07:53 Ответить
Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3064
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11.01.2021 07:53 Ответить
Враг за сутки дважды нарушил режим "тишины" на Донбассе, украинские воины открывали огонь в ответ, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8614
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11.01.2021 07:55 Ответить
переименуйте,в конце концов, штаб ОС в информбюро... потому что это не штаб, а говорильня...
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11.01.2021 07:59 Ответить
Ворог за добу двічі порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2947
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11.01.2021 08:00 Ответить
І знову не уточнював у кого.
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11.01.2021 10:45 Ответить
 
 