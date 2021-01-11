Авиакатастрофа в Индонезии: следователи исключили разрыв самолета в воздухе - он разбился при ударе о воду
Индонезийские следователи заявили, что потерпевший крушение Boeing 737-524, на борту которого находились 62 человека, разбился при ударе о поверхность воды
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет агентство Bloomberg.
Следователи исключили разрыв самолета в воздухе.
Уточняется, что поисково-спасательная группа обнаружила место крушения Boeing. По словам военного командира Хади Тьяджанто, водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 м.
9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей. При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.
Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета, который разбился.
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