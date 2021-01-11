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Авиакатастрофа в Индонезии: следователи исключили разрыв самолета в воздухе - он разбился при ударе о воду

Авиакатастрофа в Индонезии: следователи исключили разрыв самолета в воздухе - он разбился при ударе о воду

Индонезийские следователи заявили, что потерпевший крушение Boeing 737-524, на борту которого находились 62 человека, разбился при ударе о поверхность воды

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом пишет агентство Bloomberg.

Следователи исключили разрыв самолета в воздухе.

Уточняется, что поисково-спасательная группа обнаружила место крушения Boeing. По словам военного командира Хади Тьяджанто, водолазы обнаружили обломки лайнера на глубине 23 м.

9 января в Индонезии разбился пассажирский самолет. Он направлялся из аэропорта Джакарты в город Понтианак. Спустя четыре минуты после вылета самолет пропал с экранов радаров и перестал выходить на связь. Перед этим авиалайнер за минуту потерял высоту. По данным местных властей, на борту находились 62 человека, в том числе 10 детей. При взлете самолет проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.

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Также сообщалось, что найдены "черные ящики" индонезийского самолета, который разбился.

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Что же тогда писали о двух(!) взрывах на высоте приличной, не об ударе об воду?!
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11.01.2021 08:06 Ответить
На сарае тоже написано йух - а там лежат дрова.
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11.01.2021 08:37 Ответить
Та шо ви говорыте? А может именно в этой ИНФЕ- йух написано? Черные ящики ещё не расшированы!
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11.01.2021 08:40 Ответить
Да что там слышали взрывы! Некоторые даже своими глазами видели как украинский Су-25 на высоте 10 км. сбивал малайзийский Боинг!
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11.01.2021 13:34 Ответить
 
 